Копмейнерс выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля, Мурьель принял мяч и нанёс удар по воротам, но защитник заблокировал попытку и разрядил обстановку.

Немного успокоилась игра в нашем матче. "Верона" немного отодвинула игру от своих ворот. Процент владения мячом: "Аталанта": 70%, "Верона": 30%.

"Верона" пытается найти свой шанс в атаке, команда постоянно контролирует мяч в центральной зоне, однако заброс к штрафной никто не поддерживает.

Нгонж нарушил правила в нападении, игрок отпустил немного от себя мяч и потерял над ним контроль, в итоге совершил фол.

Одну минуту добавил главный судья к основному времени первого тайма.

Мурьель выполнил простую подачу с углового стандарта, мяч спокойно был выбит игроком защиты, на своего партнёра по команде.

38' Мурьель выполнил подачу со штрафного стандарта, Хёйлунн нашёл момент для удара головой, Монтипо в красивом прыжке обивает мяч на угловой.

37' Главный судья не жалеет сегодня раздавать жёлтые карточки и ещё одна у нас в игре. Депаоли грубо толкнул своего оппонента и получил повреждение. Пострадал - Меле.

35' Хёйлунн оказался в положении "вне игры" после навеса от штрафной площади к воротам соперника. Игрок не успел вернуться за спины защитников и оказался в офсайде.

34' Мурьель нарушает правила на чужой половине поля. Потрадал - Терраччано от удара по ногам в момент борьбы за нейтральный мяч.

32' Высокий темп игры показывают команды сейчас на поле. "Аталанта" постоянно находится у чужой штрафной, но все прострелы к воротам успешно перехвачены защитниками.

31' Хозяева заметно больше владеют мячом, об этом нам так же говорит процент по этому показателю. "Аталанта": 76%, "Верона: 24%."

29' Мурьель нанёс прямой удар по воротам со штрафного стандарта. Мяч пролетел в ближний угол ворот, но получилось сильно неточно.