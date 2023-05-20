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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Аталанта
1:1
Перерыв
Верона
0'
0:1
11' Гол
Лазович Дарко
1:1
22' Гол
Дзаппакоста Давиде
24' Желтая карточка
Копмейнерс Тëн
28' Желтая карточка
Хиен Исак
36' Желтая карточка
Депаоли Фабио
1:1. Гол Давиде Дзаппакосты (вид...
0:1. Гол Дарко Лазовича (видео)....

Ход матча

11'
0:1
Лазович Дарко
(Терраччано Филиппо)
22'
Дзаппакоста Давиде
(Муриэль Луис)
1:1
24'
Копмейнерс Тëн
 
28'
 
Хиен Исак
36'
 
Депаоли Фабио

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 305 Количество передач 156
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 120
Аталанта 93.3% (112)
X 5.8% (7)
Верона 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Верона
4.75
4.80
7.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
57
Спортьелло
Марко
2
Толой
Рафаэл
42
Скальвини
Джорджио
19
Джимсити
Берат
3
Меле
Йоаким
77
Дзаппакоста
Давиде
15
Де
Рон
Мартен
7
Копмейнерс
Тëн
88
Пашалич
Марио
9
Муриэль
Луис
17
Хёйлунн
Расмус
1
Монтипо
Лоренцо
17
Чеккерини
Федерико
6
Хиен
Исак
32
Кабаль
Хуан
24
Терраччано
Филиппо
29
Депаоли
Фабио
61
Тамез
Адриен
77
Сулемана
Ибрахим
26
Нгонж
Сириль
8
Лазович
Дарко
19
Джурич
Милан
II
Аталанта
3-4-1-2
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Аталанта
Верона

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
73.3%
6.7%
3 победы 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:5
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.29
1.63

Среднее время на гол

70
55

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.88
1.29

Среднее время на гол

102
70

Всего голов

16
22

Голов в среднем за матч

1.07
1.47

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

84
61

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 13 (3) 0.36
Копмейнерс Тëн 7 (2) 0.19
Хёйлунн Расмус 7 0.19
Дзаппакоста Давиде 4 0.11
Пашалич Марио 3 0.08
Де Рон Мартен 3 0.08
Меле Йоаким 3 0.08
Бога Жереми 2 0.06
Муриэль Луис 2 (1) 0.06
Сапата Дуван 2 0.06
Толой Рафаэл 2 0.06
Скальвини Джорджио 2 0.06
Малиновский Руслан 1 0.03
Эдерсон Хонорато 1 0.03
Хатебур Ханс 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Цортеа Надир 1 0.03
Соппи Брэндон 0 0
Джимсити Берат 0 0
Руджери Маттео 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верди Симоне 5 (1) 0.14
Лазович Дарко 4 0.11
Нгонж Сириль 3 0.08
Дойг Джош 2 0.06
Депаоли Фабио 2 0.06
Чеккерини Федерико 2 0.06
Анри Тома 2 0.06
Фараони Марко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Давидович Павел 1 0.03
Гюнтер Корай 1 0.03
Каллон Яя 1 0.03
Джурич Милан II 1 0.03
Гайч Адольфо 1 0.03
Маньяни Джанджакомо 0 0
Илич Иван 0 0
Терраччано Филиппо 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 7 0
Хатебур Ханс 7 0
Копмейнерс Тëн 7 0
Скальвини Джорджио 7 0
Меле Йоаким 5 1
Толой Рафаэл 6 0
Демирал Мерих 5 0
Муриэль Луис 1 2
Эдерсон Хонорато 4 0
Паломино Хосе 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Джимсити Берат 3 0
Пашалич Марио 3 0
Лукман Адемола 3 0
Руджери Маттео 3 0
Джан Пьеро Гасперини 3 0
Малиновский Руслан 2 0
Околи Меме 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Цортеа Надир 2 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 8 1
Хиен Исак 9 0
Давидович Павел 6 1
Маньяни Джанджакомо 6 1
Фараони Марко 6 0
Депаоли Фабио 6 0
Велозу Мигель 5 0
Коппола Диего 5 0
Дуда Ондрей 4 0
Анри Тома 4 0
Онгла Мартин 4 0
Верди Симоне 3 0
Тамез Адриен 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Джурич Милан II 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Ласанья Кевин 2 0
Нгонж Сириль 2 0
Илич Иван 2 0
Абильдгор Оливер 2 0
Терраччано Филиппо 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Браф Джейден 1 0
Кабаль Хуан 1 0
Дойг Джош 1 0
Амионе Бруно 1 0
Каллон Яя 1 0

Результаты матчей

Аталанта
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Верона
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

7
7
Аталанта
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Верона
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

7
24

Волевые поражения

24
12
Аталанта
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
37% (13)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
20% (7)
40% (14)
Верона
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (7)
40% (14)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

9
9

Волевые победы

15
24

Волевые поражения

31
19

Голы по времени матча

Забито

31
8
13 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
22 Не забивали 27
1
3%
1
13%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
7
23%
2
25%
31-45
8
26%
1
13%
46-60
4
13%
3
38%
61-75
6
19%
1
13%
76-90

Пропущено

22
22
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
3
14%
4
18%
1-15
2
9%
5
23%
16-30
4
18%
3
14%
31-45
5
23%
1
5%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
5
23%
5
23%
76-90

Забито

26
20
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 11
20 Не забивали 21
1
4%
2
10%
1-15
3
12%
6
30%
16-30
7
27%
5
25%
31-45
8
31%
4
20%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
5
19%
2
10%
76-90

Пропущено

19
30
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
2
11%
1
3%
1-15
3
16%
1
3%
16-30
2
11%
10
33%
31-45
4
21%
6
20%
46-60
4
21%
4
13%
61-75
4
21%
8
27%
76-90

Забито

57
28
24 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 12
21 Забивали первыми 14
7 Не забивали 13
2
4%
3
11%
1-15
8
14%
6
21%
16-30
14
25%
7
25%
31-45
16
28%
5
18%
46-60
6
11%
4
14%
61-75
11
19%
3
11%
76-90

Пропущено

41
52
16 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 29
5
12%
5
10%
1-15
5
12%
6
12%
16-30
6
15%
13
25%
31-45
9
22%
7
13%
46-60
7
17%
8
15%
61-75
9
22%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Салернитана - Аталанта 1:0 Аталанта - Ювентус 0:2 Аталанта - Специя 3:2 Торино - Аталанта 1:2
Аталанта - Рома 3:1 Фиорентина - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Аталанта - Эмполи 2:1 Наполи - Аталанта 2:0 Аталанта - Удинезе 0:0 Милан - Аталанта 2:0 Аталанта - Лечче 1:2 Лацио - Аталанта 0:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 2:0 Ювентус - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Аталанта - Салернитана 8:2
Верона
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1
Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Кремонезе 2:0 Торино - Верона 1:1

Результаты матчей

Аталанта
Верона

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
8:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
8
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%

Точный счет

0:2
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
9 раз 53%
0
8 раз 47%

Точный счет

0:2
7 раз 20%
1:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
2:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 34%
1
9 раз 26%
0
8 раз 23%
3
5 раз 14%
8
1 раз 3%
1
16 раз 46%
0
13 раз 37%
2
6 раз 17%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
5
8
9
1.5
6
12
4
13
2.5
1
16
3.5
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
9
8
10
8
1.5
2
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
8
0.5
Больше Меньше
22
13
18
17
1.5
6
29
6
29
2.5
1
34
3.5
1
34
4.5
1
34
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 35 26 5 4 70 - 25 83
2.
Ювентус
 Заявка 35 21 6 8 54 - 28 69
3.
Интер Милан
 Заявка 35 21 3 11 66 - 37 66
4.
Лацио
 Заявка 35 19 8 8 54 - 28 65
5.
Милан
 Заявка 35 17 10 8 55 - 41 61
6.
Рома
 Заявка 35 17 8 10 45 - 33 59
7.
Аталанта
 1:1 Заявка 36 17 8 11 57 - 43 59
8.
Монца
 Заявка 36 14 10 12 46 - 46 52
9.
Болонья
 Заявка 36 13 11 12 48 - 45 50
10.
Фиорентина
 Заявка 35 13 10 12 47 - 40 49
11.
Торино
 Заявка 35 13 10 12 37 - 39 49
12.
Удинезе
 Заявка 35 11 13 11 45 - 43 46
13.
Сассуоло
 Заявка 36 12 8 16 44 - 56 44
14.
Эмполи
 Заявка 35 9 12 14 32 - 45 39
15.
Салернитана
 Заявка 35 8 14 13 43 - 56 38
16.
Лечче
 Заявка 35 7 11 17 30 - 43 32
17.
Верона
 1:1 Заявка 36 7 10 19 29 - 53 31
18.
Специя
 Заявка 35 6 12 17 30 - 56 30
19.
Кремонезе
 Заявка 36 4 12 20 32 - 66 24
20.
Сампдория
 Заявка 35 3 9 23 21 - 62 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
3.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
4.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Фиорентина
 Заявка 18 8 6 4 28 - 21 30
8.
Болонья
 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
9.
Аталанта
 1:1 Заявка 18 8 4 6 31 - 24 28
10.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
13.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
14.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 1:1 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 Заявка 17 3 7 7 16 - 21 16
19.
Кремонезе
 Заявка 18 3 4 11 13 - 31 13
20.
Сампдория
 Заявка 18 1 6 11 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 1:1 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
6.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
7.
Рома
 Заявка 18 7 6 5 21 - 21 27
8.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
9.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
10.
Болонья
 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
11.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
12.
Удинезе
 Заявка 18 5 4 9 15 - 25 19
13.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
14.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
15.
Салернитана
 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
17.
Верона
 1:1 Заявка 18 1 8 9 10 - 22 11
18.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
19.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 11 - 36 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Верона Амионе Бруно 1 10
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток об окончании первого тайма. 1:1. Перерыв!
  • Угловой
    45'
    Мурьель выполнил простую подачу с углового стандарта, мяч спокойно был выбит игроком защиты, на своего партнёра по команде.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил главный судья к основному времени первого тайма.
  • Фол, нарушение
    44'
    Нгонж нарушил правила в нападении, игрок отпустил немного от себя мяч и потерял над ним контроль, в итоге совершил фол.
  • 43'
    "Верона" пытается найти свой шанс в атаке, команда постоянно контролирует мяч в центральной зоне, однако заброс к штрафной никто не поддерживает.
  • 41'
    Немного успокоилась игра в нашем матче. "Верона" немного отодвинула игру от своих ворот. Процент владения мячом: "Аталанта": 70%, "Верона": 30%.
  • Угловой
    40'
    Копмейнерс выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля, Мурьель принял мяч и нанёс удар по воротам, но защитник заблокировал попытку и разрядил обстановку.
  • 38'
    Мурьель выполнил подачу со штрафного стандарта, Хёйлунн нашёл момент для удара головой,  Монтипо в красивом прыжке обивает мяч на угловой.
  • Желтая карточка
    37'
    Главный судья не жалеет сегодня раздавать жёлтые карточки и ещё одна у нас в игре. Депаоли грубо толкнул своего оппонента и получил повреждение. Пострадал - Меле.
  • Офсайд
    35'
    Хёйлунн оказался в положении "вне игры" после навеса от штрафной площади к воротам соперника. Игрок не успел вернуться за спины защитников и оказался в офсайде.
  • Фол, нарушение
    34'
    Мурьель нарушает правила на чужой половине поля. Потрадал - Терраччано от удара по ногам в момент борьбы за нейтральный мяч.
  • 32'
    Высокий темп игры показывают команды сейчас на поле. "Аталанта" постоянно находится у чужой штрафной, но все прострелы к воротам успешно перехвачены защитниками.
  • 31'
    Хозяева заметно больше владеют мячом, об этом нам так же говорит процент по этому показателю. "Аталанта": 76%, "Верона: 24%."
  • 29'
    Мурьель нанёс прямой удар по воротам со штрафного стандарта. Мяч пролетел в ближний угол ворот, но получилось сильно неточно.
  • Желтая карточка
    28'
    Ещё одна жёлтая карточка в нашей игре. Хиен Исак нарушает правила рядом со своей штрафной, ударив по ногам Скальвини.
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    • 26'
      Лазович выполнил хороший навес в чужую штрафную площадь, где началась борьба между игроками, но никто так и не нанёс удар по воротам.
    • Желтая карточка
      25'
      Копмейнерс получил жёлтую карточку за грубый удар по ногам в момент борьбы за нейтральный мяч. Главный арбитр выписал игроку предупреждение.
    • Фол, нарушение
      23'
      Игра начинается заново! Ответ от хозяев последовал очень красивым ударом из-за пределов штрафной. Тем временем Копмейнерс нарушает правила в центре поля.
    • Описание гола
      22'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Дзаппакоста!
      Хозяева отвечают своим голом, очень красивым получился удар. Дзаппакоста сместившись в центр нанёс удар низом в дальний угол ворот!
    • Угловой
      20'
      Меле направил мяч с углового стандарта на правом фланге поля, но никто из партнёров не смог нанести удар, выиграв верховое единоборство.
    • Угловой
      19'
      Угловой стандарт зарабатывает команда "Аталанта". Мурьель  ударил по воротам с линии штрафной, но защитник заблокировал, разрядив обстановку.
    • 17'
      Пашалич выполнил подачу с правого фланга поля, мяч был направлен на дальнюю штангу, где Чеккерини выбил мяч головой, разрядив обстановку.
    • Судья
      16'
      Главный судья взял паузу на видео повтор момента с участием борьбы в штрафной площади, но после нескольких секунд, дал сигнал продолжить игру.
    • Угловой
      14'
      Второй раз был выполнен корнер игроками команды хозяев. На этот раз всё намного острей. Хёйлунн наносил удар головой, находясь на дальней штанги, но мяч пролетел мимо.
    • Угловой
      13'
      Угловой стандарт заработали хозяева после перехваченной передачи с правого фланга поля. Меле выполнил подачу, которая никого не нашла. 
    • 11'
      Отличный старт для команды "Верона". Посмотрим, получится ли хозяевам так же быстро ответить на пропущенный мяч?
    • Описание гола
      10'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Дарко Лазович!!
      Лазович получает мяч в чужой штрафной после проникающей передачи из глубины, Дарко одним касанием отправляет мяч в дальний угол ворот!
    • 8'
      За счёт длинных передач пытаются гости организовать свою атаку, но верховое единоборство выиграют гости, разряжая обстановку.
    • 7'
      "Аталанта" контролирует мяч на своей половине поля. Пока возникают сложности с игрой в атаке. "Верона" всё контролирует и выжидает ошибок соперника.
    • Офсайд
      5'
      Копмейнерс выполнял опасный прострел с правого фланга поля, но продолжение этого эпизода уже ничего не значило, так как игрок оказался в офсайде.
    • Фол, нарушение
      4'
      Первый фол произошёл в центре поля. Джимсити поставил подножку Дюричу и штрафной удар зафиксировал - Симоне Соцца.
    • 2'
      Хозяева играют в синих цветах, а гостям достался белый цвет формы. В городе "Бергамо" сегодня комфортная погода для футбола, +16 небольшой дождь.
    • Первый тайм начался
      1'
      На стадионе "Гевисс Стэдиум" начался матч 36-го тура Серии А. Мяч с центра поля ввели хозяева. Погнали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта 1:1 Верона

    Исход игры
    Аталанта
    93.3% (112)
    Ничья
    5.8% (7)
    Верона
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.76% (67)
    Меньше
    42.24% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    59.48% (69)
    Нет
    40.52% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    45.8% (55)
    2:0 Аталанта
    26.7% (32)
    1:0 Аталанта
    10.8% (13)
    3:1 Аталанта
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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    Аталанта
    Верона
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