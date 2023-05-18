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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Аталанта
 
Позже
Верона
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Аталанта 100% (46)
X 0% (0)
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История личных встреч

Аталанта
Верона

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
73.3%
6.7%
3 победы 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:5
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.29
1.63

Среднее время на гол

70
55

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.88
1.29

Среднее время на гол

102
70

Всего голов

16
22

Голов в среднем за матч

1.07
1.47

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

84
61

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 13 (3) 0.37
Копмейнерс Тëн 7 (2) 0.2
Хёйлунн Расмус 7 0.2
Дзаппакоста Давиде 3 0.09
Пашалич Марио 3 0.09
Де Рон Мартен 3 0.09
Меле Йоаким 3 0.09
Бога Жереми 2 0.06
Сапата Дуван 2 0.06
Муриэль Луис 2 (1) 0.06
Толой Рафаэл 2 0.06
Скальвини Джорджио 2 0.06
Малиновский Руслан 1 0.03
Эдерсон Хонорато 1 0.03
Хатебур Ханс 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Цортеа Надир 1 0.03
Соппи Брэндон 0 0
Джимсити Берат 0 0
Руджери Маттео 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верди Симоне 5 (1) 0.14
Лазович Дарко 3 0.09
Нгонж Сириль 3 0.09
Дойг Джош 2 0.06
Депаоли Фабио 2 0.06
Чеккерини Федерико 2 0.06
Анри Тома 2 0.06
Фараони Марко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Давидович Павел 1 0.03
Гюнтер Корай 1 0.03
Каллон Яя 1 0.03
Джурич Милан II 1 0.03
Гайч Адольфо 1 0.03
Маньяни Джанджакомо 0 0
Илич Иван 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 7 0
Хатебур Ханс 7 0
Скальвини Джорджио 7 0
Меле Йоаким 5 1
Толой Рафаэл 6 0
Копмейнерс Тëн 6 0
Демирал Мерих 5 0
Муриэль Луис 1 2
Эдерсон Хонорато 4 0
Паломино Хосе 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Джимсити Берат 3 0
Пашалич Марио 3 0
Лукман Адемола 3 0
Руджери Маттео 3 0
Джан Пьеро Гасперини 3 0
Малиновский Руслан 2 0
Околи Меме 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Цортеа Надир 2 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 8 1
Хиен Исак 8 0
Давидович Павел 6 1
Маньяни Джанджакомо 6 1
Фараони Марко 6 0
Велозу Мигель 5 0
Депаоли Фабио 5 0
Коппола Диего 5 0
Дуда Ондрей 4 0
Анри Тома 4 0
Онгла Мартин 4 0
Верди Симоне 3 0
Тамез Адриен 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Джурич Милан II 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Ласанья Кевин 2 0
Нгонж Сириль 2 0
Илич Иван 2 0
Абильдгор Оливер 2 0
Терраччано Филиппо 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Браф Джейден 1 0
Кабаль Хуан 1 0
Дойг Джош 1 0
Амионе Бруно 1 0
Каллон Яя 1 0

Результаты матчей

Аталанта
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Верона
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

7
7
Аталанта
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Верона
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

7
24

Волевые поражения

24
12
Аталанта
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
37% (13)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
20% (7)
40% (14)
Верона
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (7)
40% (14)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

9
9

Волевые победы

15
24

Волевые поражения

31
19

Голы по времени матча

Забито

31
8
13 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
22 Не забивали 27
1
3%
1
13%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
7
23%
2
25%
31-45
8
26%
1
13%
46-60
4
13%
3
38%
61-75
6
19%
1
13%
76-90

Пропущено

22
22
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
3
14%
4
18%
1-15
2
9%
5
23%
16-30
4
18%
3
14%
31-45
5
23%
1
5%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
5
23%
5
23%
76-90

Забито

26
20
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 11
20 Не забивали 21
1
4%
2
10%
1-15
3
12%
6
30%
16-30
7
27%
5
25%
31-45
8
31%
4
20%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
5
19%
2
10%
76-90

Пропущено

19
30
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
2
11%
1
3%
1-15
3
16%
1
3%
16-30
2
11%
10
33%
31-45
4
21%
6
20%
46-60
4
21%
4
13%
61-75
4
21%
8
27%
76-90

Забито

57
28
24 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 12
21 Забивали первыми 14
7 Не забивали 13
2
4%
3
11%
1-15
8
14%
6
21%
16-30
14
25%
7
25%
31-45
16
28%
5
18%
46-60
6
11%
4
14%
61-75
11
19%
3
11%
76-90

Пропущено

41
52
16 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 29
5
12%
5
10%
1-15
5
12%
6
12%
16-30
6
15%
13
25%
31-45
9
22%
7
13%
46-60
7
17%
8
15%
61-75
9
22%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Салернитана - Аталанта 1:0 Аталанта - Ювентус 0:2 Аталанта - Специя 3:2 Торино - Аталанта 1:2
Аталанта - Рома 3:1 Фиорентина - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Аталанта - Эмполи 2:1 Наполи - Аталанта 2:0 Аталанта - Удинезе 0:0 Милан - Аталанта 2:0 Аталанта - Лечче 1:2 Лацио - Аталанта 0:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 2:0 Ювентус - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Аталанта - Салернитана 8:2
Верона
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1
Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Кремонезе 2:0 Торино - Верона 1:1

Результаты матчей

Аталанта
Верона

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
8:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
8
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%

Точный счет

0:2
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
9 раз 53%
0
8 раз 47%

Точный счет

0:2
7 раз 20%
1:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
2:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 34%
1
9 раз 26%
0
8 раз 23%
3
5 раз 14%
8
1 раз 3%
1
16 раз 46%
0
13 раз 37%
2
6 раз 17%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
5
8
9
1.5
6
12
4
13
2.5
1
16
3.5
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
9
8
10
8
1.5
2
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
8
0.5
Больше Меньше
22
13
18
17
1.5
6
29
6
29
2.5
1
34
3.5
1
34
4.5
1
34
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 35 26 5 4 70 - 25 83
2.
Ювентус
 Заявка 35 21 6 8 54 - 28 69
3.
Интер Милан
 Заявка 35 21 3 11 66 - 37 66
4.
Лацио
 Заявка 35 19 8 8 54 - 28 65
5.
Милан
 Заявка 35 17 10 8 55 - 41 61
6.
Рома
 Заявка 35 17 8 10 45 - 33 59
7.
Аталанта
 Заявка 35 17 7 11 56 - 42 58
8.
Фиорентина
 Заявка 35 13 10 12 47 - 40 49
9.
Монца
 Заявка 35 13 10 12 44 - 45 49
10.
Торино
 Заявка 35 13 10 12 37 - 39 49
11.
Болонья
 Заявка 35 12 11 12 43 - 44 47
12.
Удинезе
 Заявка 35 11 13 11 45 - 43 46
13.
Сассуоло
 Заявка 35 12 8 15 43 - 54 44
14.
Эмполи
 Заявка 35 9 12 14 32 - 45 39
15.
Салернитана
 Заявка 35 8 14 13 43 - 56 38
16.
Лечче
 Заявка 35 7 11 17 30 - 43 32
17.
Верона
 Заявка 35 7 9 19 28 - 52 30
18.
Специя
 Заявка 35 6 12 17 30 - 56 30
19.
Кремонезе
 Заявка 35 4 12 19 31 - 61 24
20.
Сампдория
 Заявка 35 3 9 23 21 - 62 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
3.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
4.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Фиорентина
 Заявка 18 8 6 4 28 - 21 30
8.
Болонья
 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
9.
Сассуоло
 Заявка 17 8 4 5 22 - 18 28
10.
Аталанта
 Заявка 17 8 3 6 30 - 23 27
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
13.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
14.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 Заявка 17 3 7 7 16 - 21 16
19.
Кремонезе
 Заявка 17 3 4 10 12 - 26 13
20.
Сампдория
 Заявка 18 1 6 11 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
6.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
7.
Рома
 Заявка 18 7 6 5 21 - 21 27
8.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
9.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 19 - 24 23
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
11.
Удинезе
 Заявка 18 5 4 9 15 - 25 19
12.
Болонья
 Заявка 17 5 3 9 21 - 32 18
13.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
14.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
15.
Салернитана
 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
17.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Верона
 Заявка 17 1 7 9 9 - 21 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 11 - 36 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Верона Амионе Бруно 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Верона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 36 минут.

    Главный судья: Соцца Симоне

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  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 46
    Аталанта 100% (46)
    X 0% (0)
    Верона 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Верона
    4.35
    4.34
    6.15
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аталанта - Верона онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта - Верона

    Исход игры
    Аталанта
    100% (46)
    Ничья
    0% (0)
    Верона
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.44% (29)
    Меньше
    35.56% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    64.44% (29)
    Нет
    35.56% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    52.2% (24)
    2:0 Аталанта
    21.7% (10)
    1:0 Аталанта
    13% (6)
    3:1 Аталанта
    6.5% (3)
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