Тур: 36. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Соцца Симоне
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Аталанта
Верона
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
73.3%
6.7%
3 победы 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1.29
1.63
Среднее время на гол
70
55
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.88
1.29
Среднее время на гол
102
70
Всего голов
16
22
Голов в среднем за матч
1.07
1.47
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
84
61
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|13 (3)
|0.37
|Копмейнерс Тëн
|7 (2)
|0.2
|Хёйлунн Расмус
|7
|0.2
|Дзаппакоста Давиде
|3
|0.09
|Пашалич Марио
|3
|0.09
|Де Рон Мартен
|3
|0.09
|Меле Йоаким
|3
|0.09
|Бога Жереми
|2
|0.06
|Сапата Дуван
|2
|0.06
|Муриэль Луис
|2 (1)
|0.06
|Толой Рафаэл
|2
|0.06
|Скальвини Джорджио
|2
|0.06
|Малиновский Руслан
|1
|0.03
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.03
|Хатебур Ханс
|1
|0.03
|Паломино Хосе
|1
|0.03
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Соппи Брэндон
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верди Симоне
|5 (1)
|0.14
|Лазович Дарко
|3
|0.09
|Нгонж Сириль
|3
|0.09
|Дойг Джош
|2
|0.06
|Депаоли Фабио
|2
|0.06
|Чеккерини Федерико
|2
|0.06
|Анри Тома
|2
|0.06
|Фараони Марко
|1
|0.03
|Ласанья Кевин
|1
|0.03
|Давидович Павел
|1
|0.03
|Гюнтер Корай
|1
|0.03
|Каллон Яя
|1
|0.03
|Джурич Милан II
|1
|0.03
|Гайч Адольфо
|1
|0.03
|Маньяни Джанджакомо
|0
|0
|Илич Иван
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|7
|0
|Хатебур Ханс
|7
|0
|Скальвини Джорджио
|7
|0
|Меле Йоаким
|5
|1
|Толой Рафаэл
|6
|0
|Копмейнерс Тëн
|6
|0
|Демирал Мерих
|5
|0
|Муриэль Луис
|1
|2
|Эдерсон Хонорато
|4
|0
|Паломино Хосе
|4
|0
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Джимсити Берат
|3
|0
|Пашалич Марио
|3
|0
|Лукман Адемола
|3
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|3
|0
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Околи Меме
|2
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Цортеа Надир
|2
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|8
|1
|Хиен Исак
|8
|0
|Давидович Павел
|6
|1
|Маньяни Джанджакомо
|6
|1
|Фараони Марко
|6
|0
|Велозу Мигель
|5
|0
|Депаоли Фабио
|5
|0
|Коппола Диего
|5
|0
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Анри Тома
|4
|0
|Онгла Мартин
|4
|0
|Верди Симоне
|3
|0
|Тамез Адриен
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Ласанья Кевин
|2
|0
|Нгонж Сириль
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Абильдгор Оливер
|2
|0
|Терраччано Филиппо
|2
|0
|Боккетти Сальваторе
|1
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Браф Джейден
|1
|0
|Кабаль Хуан
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
|Каллон Яя
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Верона
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
7
7
Аталанта
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Верона
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
7
24
Волевые поражения
24
12
Аталанта
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
37% (13)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
20% (7)
40% (14)
Верона
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (7)
40% (14)
40% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
9
9
Волевые победы
15
24
Волевые поражения
31
19
Голы по времени матча
Забито
31
8
13 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
22 Не забивали 27
1
3%
1
13%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
7
23%
2
25%
31-45
8
26%
1
13%
46-60
4
13%
3
38%
61-75
6
19%
1
13%
76-90
Пропущено
22
22
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
3
14%
4
18%
1-15
2
9%
5
23%
16-30
4
18%
3
14%
31-45
5
23%
1
5%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
5
23%
5
23%
76-90
Забито
26
20
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 11
20 Не забивали 21
1
4%
2
10%
1-15
3
12%
6
30%
16-30
7
27%
5
25%
31-45
8
31%
4
20%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
5
19%
2
10%
76-90
Пропущено
19
30
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
2
11%
1
3%
1-15
3
16%
1
3%
16-30
2
11%
10
33%
31-45
4
21%
6
20%
46-60
4
21%
4
13%
61-75
4
21%
8
27%
76-90
Забито
57
28
24 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 12
21 Забивали первыми 14
7 Не забивали 13
2
4%
3
11%
1-15
8
14%
6
21%
16-30
14
25%
7
25%
31-45
16
28%
5
18%
46-60
6
11%
4
14%
61-75
11
19%
3
11%
76-90
Пропущено
41
52
16 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 29
5
12%
5
10%
1-15
5
12%
6
12%
16-30
6
15%
13
25%
31-45
9
22%
7
13%
46-60
7
17%
8
15%
61-75
9
22%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Салернитана - Аталанта 1:0 Аталанта - Ювентус 0:2 Аталанта - Специя 3:2 Торино - Аталанта 1:2
Аталанта - Рома 3:1 Фиорентина - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Аталанта - Эмполи 2:1 Наполи - Аталанта 2:0 Аталанта - Удинезе 0:0 Милан - Аталанта 2:0 Аталанта - Лечче 1:2 Лацио - Аталанта 0:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 2:0 Ювентус - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Аталанта - Салернитана 8:2
Верона
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1
Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Кремонезе 2:0 Торино - Верона 1:1
Результаты матчей
Аталанта
Верона
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
8:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
8
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
Точный счет
0:2
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
9 раз 53%
0
8 раз 47%
Точный счет
0:2
7 раз 20%
1:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
2:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 34%
1
9 раз 26%
0
8 раз 23%
3
5 раз 14%
8
1 раз 3%
1
16 раз 46%
0
13 раз 37%
2
6 раз 17%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
135
89
612
413
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
98
108
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
278
Больше Меньше
2213
1817
629
629
134
134
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|5
|4
|70 - 25
|83
|2.
|Заявка
|35
|21
|6
|8
|54 - 28
|69
|3.
|Заявка
|35
|21
|3
|11
|66 - 37
|66
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|54 - 28
|65
|5.
|Заявка
|35
|17
|10
|8
|55 - 41
|61
|6.
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|45 - 33
|59
|7.
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|56 - 42
|58
|8.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|47 - 40
|49
|9.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|44 - 45
|49
|10.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|37 - 39
|49
|11.
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|43 - 44
|47
|12.
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|45 - 43
|46
|13.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|43 - 54
|44
|14.
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|32 - 45
|39
|15.
|Заявка
|35
|8
|14
|13
|43 - 56
|38
|16.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 43
|32
|17.
|Заявка
|35
|7
|9
|19
|28 - 52
|30
|18.
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|30 - 56
|30
|19.
|Заявка
|35
|4
|12
|19
|31 - 61
|24
|20.
|Заявка
|35
|3
|9
|23
|21 - 62
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 14
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 14
|39
|3.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|34 - 12
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 21
|30
|8.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|22 - 12
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|22 - 18
|28
|10.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 18
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 21
|26
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 20
|25
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 24
|24
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|16.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|19 - 31
|20
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 26
|20
|18.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 26
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|35 - 11
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 22
|28
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 21
|27
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 24
|23
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 19
|19
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|15 - 25
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 32
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 36
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|16 - 32
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|14 - 25
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|19 - 35
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|19.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|11 - 36
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Верона
|Амионе Бруно
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта - Верона
Исход игры
Аталанта
100% (46)
Ничья
0% (0)
Верона
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
64.44% (29)
Меньше
35.56% (16)
Обе команды забьют
Да
64.44% (29)
Нет
35.56% (16)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
52.2% (24)
2:0 Аталанта
21.7% (10)
1:0 Аталанта
13% (6)
3:1 Аталанта
6.5% (3)
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