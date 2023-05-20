Тур: 36. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Фурно Франческо
0'
1:0
9' ГолЛеау Рафаэл
1:1
20' ГолКвальярелла Фабио
2:1
23' ГолЖиру Оливье
27' Желтая карточкаГюнтер Корай
3:1
29' ПенальтиЖиру Оливье
30' Желтая карточкаДзаноли Алессандро
4:1
63' ГолДиас Браим
Бонусы букмекеров
Ход матча
9'
1:0
20'
23'
2:1
27'
29'
3:1
63'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
316 Количество передач 178
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Меньян
Майк
28
Тиав
Малик
19
Эрнандес
Тео
33
Крунич
Раде
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
17
Нюйтинк
Брэм
37
Лерис
Мехди
20
Уинкс
Гарри
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
-
20 Уинкс ГарриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ламмерс СэмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Милан
Сампдория
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед
32 матча
59.4%
18.8%
21.8%
19 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
40.6%
50%
9.4%
13 побед 16 ничьих 3 победы
Второй тайм
40.6%
40.6%
18.8%
13 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
29
Голов в среднем за матч
1.57
1.61
Среднее время на гол
57
55
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
0.78
0.64
Среднее время на гол
115
140
Всего голов
36
38
Голов в среднем за матч
1.13
1.19
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
Среднее время на гол
80
75
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|13
|0.36
|Жиру Оливье
|10 (2)
|0.28
|Диас Браим
|5
|0.14
|Мессиас Жуниор
|5
|0.14
|Эрнандес Тео
|4 (1)
|0.11
|Ребич Анте
|3
|0.08
|Тонали Сандро
|2
|0.06
|Беннасер Исмаэль
|2
|0.06
|Салемакерс Алексис
|2
|0.06
|Ориги Дивок
|2
|0.06
|Побега Томмазо
|2
|0.06
|Калабрия Давиде
|1
|0.03
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.03
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|Ибрагимович Златан
|1 (1)
|0.03
|Татарушану Чиприан
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габбьядини Маноло
|6
|0.17
|Джуричич Филип
|3
|0.08
|Ауджелло Томмазо
|2
|0.06
|Дзаноли Алессандро
|2
|0.06
|Сабири Абдельхамид
|2 (1)
|0.06
|Квальярелла Фабио
|1
|0.03
|Хесе Родригес
|1
|0.03
|Ламмерс Сэм
|1
|0.03
|Лерис Мехди
|1
|0.03
|Амионе Бруно
|1
|0.03
|Капуто Франческо
|1
|0.03
|Колли Омар
|1
|0.03
|Ринкон Томас
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиру Оливье
|7
|1
|Леау Рафаэл
|6
|1
|Крунич Раде
|7
|0
|Тонали Сандро
|7
|0
|Калабрия Давиде
|6
|0
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Эрнандес Тео
|5
|0
|Тиав Малик
|5
|0
|Кьяер Симон
|4
|0
|Ребич Анте
|4
|0
|Томори Фикайо
|4
|0
|Калюлю Пьер
|4
|0
|Побега Томмазо
|4
|0
|Диас Браим
|3
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Мессиас Жуниор
|2
|0
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лерис Мехди
|13
|0
|Амионе Бруно
|9
|1
|Джуричич Филип
|9
|0
|Ринкон Томас
|7
|1
|Мурильо Джейсон
|5
|1
|Габбьядини Маноло
|6
|0
|Верре Валерио
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Сабири Абдельхамид
|5
|0
|Станкович Деян
|3
|1
|Нюйтинк Брэм
|4
|0
|Феррари Алекс
|3
|0
|Ауджелло Томмазо
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Дзаноли Алессандро
|3
|0
|Марко Джампаоло
|1
|1
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Мурру Никола
|2
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Гюнтер Корай
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Йепес Жерар
|2
|0
|Малагрида Лоренцо
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Ойконому Мариос
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Монтеваго Даниэле
|1
|0
|Паолетти Флавио
|1
|0
Результаты матчей
Милан
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Сампдория
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
7
10
Милан
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сампдория
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
14
22
Волевые поражения
19
6
Милан
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (15)
43% (15)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)
Сампдория
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
34% (12)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
29% (10)
34% (12)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
23
23
Волевые поражения
26
16
Голы по времени матча
Забито
31
13
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 27
3
10%
3
23%
1-15
8
26%
2
15%
16-30
4
13%
4
31%
31-45
5
16%
1
8%
46-60
5
16%
2
15%
61-75
6
19%
1
8%
76-90
Пропущено
20
34
8 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
1
5%
3
9%
1-15
6
30%
4
12%
16-30
1
5%
8
24%
31-45
3
15%
5
15%
46-60
3
15%
6
18%
61-75
6
30%
8
24%
76-90
Забито
22
10
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 28
4
18%
1
10%
1-15
2
9%
2
20%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
2
9%
1
10%
46-60
5
23%
2
20%
61-75
6
27%
2
20%
76-90
Пропущено
23
26
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
4
17%
4
15%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
5
22%
3
12%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
5
22%
11
42%
76-90
Забито
53
23
24 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 9
16 Забивали первыми 9
6 Не забивали 20
7
13%
4
17%
1-15
10
19%
4
17%
16-30
7
13%
6
26%
31-45
7
13%
2
9%
46-60
10
19%
4
17%
61-75
12
23%
3
13%
76-90
Пропущено
43
60
20 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 34
16 Пропускали первыми 23
25 Не пропускали 31
5
12%
7
12%
1-15
9
21%
8
13%
16-30
6
14%
11
18%
31-45
5
12%
7
12%
46-60
7
16%
8
13%
61-75
11
26%
19
32%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0
Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0
Сампдория
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0
Сампдория - Специя 1:1 Лечче - Сампдория 1:1 Сампдория - Кремонезе 2:3 Рома - Сампдория 3:0 Сампдория - Верона 3:1 Ювентус - Сампдория 4:2 Сампдория - Салернитана 0:0 Лацио - Сампдория 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Сампдория - Наполи 0:2
Результаты матчей
Милан
Сампдория
Точный счет
2:0
5 раз 29%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 53%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
11 раз 61%
1
5 раз 28%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
Точный счет
2:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 37%
1
11 раз 31%
0
6 раз 17%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
0
20 раз 57%
1
10 раз 29%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Милан
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
711
125
216
314
117
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
89
612
314
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
296
Больше Меньше
1520
1817
530
530
134
332
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|5
|4
|70 - 25
|83
|2.
|Заявка
|35
|21
|6
|8
|54 - 28
|69
|3.
|Заявка
|35
|21
|3
|11
|66 - 37
|66
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|54 - 28
|65
|5.
|3:1 Заявка
|36
|18
|10
|8
|58 - 42
|64
|6.
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|59 - 43
|61
|7.
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|45 - 33
|59
|8.
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|46 - 46
|52
|9.
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|48 - 45
|50
|10.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|47 - 40
|49
|11.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|37 - 39
|49
|12.
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|45 - 43
|46
|13.
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|44 - 56
|44
|14.
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|32 - 45
|39
|15.
|Заявка
|35
|8
|14
|13
|43 - 56
|38
|16.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 43
|32
|17.
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|30 - 56
|30
|18.
|Заявка
|36
|7
|9
|20
|29 - 55
|30
|19.
|Заявка
|36
|4
|12
|20
|32 - 66
|24
|20.
|1:3 Заявка
|36
|3
|9
|24
|22 - 65
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 14
|42
|2.
|3:1 Заявка
|18
|12
|4
|2
|36 - 19
|40
|3.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 14
|39
|4.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|34 - 12
|39
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 24
|30
|8.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 21
|30
|9.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|22 - 12
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 20
|28
|11.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 18
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 21
|26
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 20
|25
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 24
|24
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|16.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|19 - 31
|20
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 26
|20
|18.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 31
|13
|20.
|1:3 Заявка
|18
|1
|6
|11
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|35 - 11
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 22
|28
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 21
|27
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|9.
|3:1 Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|10.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 33
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 19
|19
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|15 - 25
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 36
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|16 - 32
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|14 - 25
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|19 - 35
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|19.
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|10 - 24
|10
|20.
|1:3 Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 39
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Милан
|Леау Рафаэл
|13 (7)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (5)
|Сассуоло
|Нето Руан
|2 10
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Верона
|Амионе Бруно
|1 10