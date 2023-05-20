Крунич теперь подставился под удар Квальяреллы, сумев заблокировать действие Фабио. В ответной атаке Леау не поймал мяч в центре штрафной, упустив его за пределы поля.

Салемакерс вместо Мессиаса на поле появился в составе миланского коллектива. Первая ротация в нашем поединке произошла.

Катил Диас мяч на Жиру. В итоге Оливье имел шанс оформить хет-трик, но прямо во вратаря соперника пробил игрок атаку миланского коллектива.

Полчаса остается командам играть на поле. Не особо активно сейчас действуют соперники в матче. Неужели второй тайм будет вот таким, безынициативным?

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДИАС! 4:1! Тонали с правого края сумел прострелить мяч на игрока миланской команды, и тот в касание переправил сферу в сетку! Разгром "Сампдории" намечается сегодня, судя по всему.

Да, засчитывают судьи взятие ворот, хотя были вопросы к тому, в правильном ли положении находится Диас. Судя по всему, в правильном положении он был.

Леау получил мяч на левом краю, пробросил мяч себе на ход, после чего хотел замахнуться и пробить, но оборонцы соперника в прессинге мяч у него отобрали.

Леау с левого края прострелил мяч на Жиру, который в борьбе с соперником не смог дотянуться до снаряда, выпустив его за пределы поля.

Штрафной удар смогли игроки "Милана" заработать в 27 метрах от ворот. Тонали у мяча, именно он сейчас будет производить удар. Смотрим.

В итоге Тонали пробил как-то просто. Мяч попал в "стенку", после чего достался вратарю "Сампдории", сыгравшему уверенно в рамке.

МОМЕНТ! Лерис! С правого края штрафной он пробивал в дальний угол, но в цель не попал. Там еще и партнер пытался замкнуть дальнюю штангу, но до мяча не докатился в подкате.

Снова Лерис получил мяч на правом фланге, но в данном случае игрок "Сампдории" оказался в положении "вне игры". Было, да, судьи верно офсайд определили.

Мессиас на правом краю получил мяч от Жиру, но явно затянул он с подаче и не смог никого из партнеров передачей снабдить. Снаряд уходит за пределы поля. От ворот.

Крунич дальним ударом отметился по рамке соперника, но скакнула сфера по газону, и от ноги игрока миланской команды полетела значительно выше створа.

Последняя 10-минутка в первом тайме у нас пошла. Эрнандес же сейчас мяч на угловой выбивает в своей штрафной, не позволяя оппоненту пробить по воротам головой.

Подача с левого края у генуэзцев. Тео промахивается по мячу, но страхует партнеров Жиру, который пришел на розыгрыш стандарта и выбил сферу за пределы поля.

Хорошее настроение у фанатов "Милана", несмотря на вылет команды из Лиги чемпионов. Тот турнир уже стал историей, время покорять новые вершины.

Диас сейчас оказался справа перед чужой штрафной. Простреливал он мяч в центр штрафной, но на опережении оказался вратарь, который отбил сферу в сторону от рамки.

Квальярелла! Снова с левого края на него прошла передача, и в касание выстрелил Фабио куда-то в сторону трибун. Получилось крайне неудачно.

Угловой заработали футболисты "Милана". Подача с правого края последовала на Тиава, но удар по воротам явно у игрока "россонери" не получился.

Пиоли просит миланскую команду у кромки поля действовать чуть агрессивнее . Леау же выполнял передачу с бровки на Мессиаса, но того на долю секунды опереди защитник. Угловой.

Не удалось Диасу после прострела с правого края отправить мяч в сетку соперника. Выбивает защитник "Сампы" мяч на угловой, но судьи этого касания не видит. От ворот.

Леау с левого края выполнил передачу в штрафную соперника - мяч в перчатки ловит вратарь "Сампдории", который фиксирует снаряд надежно.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 3:1. Впереди "Милан". Отдохнем и вернемся на поле!

33' МОМЕНТ! Тиав был близок к тому, чтобы оформить третий голевой пас в матче, но Крунич пробивает прям в голкипера соперника. Не повезло игроку "Милана".

32' В одну калитку, по сути, играется наш матч. Давненько не контратаковала "Сампдория". Держат всю ситуацию под контролем футболисты "Милана" в первом тайме.

31' Дзаноли сейчас снес Леау на газон. В итоге игрок "Сампдории" получил карточку желтого цвета. Рафаэл продолжает кудесничать с мячом.

29' Гюнтер, к слову, за свой фол против Леау получил карточку желтого цвета. Сам же Рафаэл встречу уже смог продолжить. С ним все в порядке.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖИРУ! 3:1!

28-й гол с пенальти в Европе забивает Жиру! Классно он выстрелил в левый от себя угол, а вратарь "Сампы" направление удара не угадал. Дубль от француза.

27' ПЕНАЛЬТИ! Леау ворвался в штрафную соперника, резко убрал мяч от Гюнтера, который тут же въехал в ногу Рафаэлу. 11-метровый удар!

26' Калабрия с левого края простреливал мяч в штрафную соперника после рывка на 30 метров, однако выполнил он подачу прямо в руки вратарю.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖИРУ! 2:1!

Выходит вперед снова "Милан". Диас с левого края после розыгрыша углового подал мяч на линию вратарской, куда ворвался Жиру, который кивком головы отправил сферу в сетку!

23' Еще один угловой заработали игроки "Милана". Тиав нанес удар по воротам после подачи с правого края - вратаря гостей смог отбить мяч за лицевую линию!

22' Кстати говоря, первый гол в сезоне забил Квальярелла! Вот так, друзья! 40 лет этому игроку, а он продолжает играть от забивать за свой коллектив.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КВАЛЬЯРЕЛЛА! 1:1!

Что-то слишком вальяжно "Милан" и поплатился за это. Дзаноли выкатил с правого края мяч под удар Квальярелле, который сумел в касание послать сферу в ворота противника!

20' Мессиас на правом краю сейчас попытался навязать борьбу сопернику за мяч, но сферу по итогу за пределы поля игрок миланского коллектива выпустил.

19' Стоит отметить и тот факт, что пока совсем слабо себя в атаке показывают игроки "Сампдории", которым не удается с мячом далеко за центральный круг выбежать.

17' Немного темп игры у нас подутих. "Милан" на чужой половине поля владеет мячом, никуда особо не ускоряясь и не обостряя ситуацию у ворот.

16' Ощущение, что набрал вес Квальярелла. По крайней мере, так кажется со стороны. Явно не в форме футболист генуэзского коллектива, который уже вылетел в Серию В.

15' Снова попытка удара от Леау - летит мяч прямо в защитника, после чего за пределы футбольного газона вылетает. Получается очень опасно.

13' Угловой сейчас миланская команда на правом краю зарабатывает. Готовится подача с бровки. Идет навес в центр штрафной, но спокойно мяч выбивают в центр поля генуэзцы.

12' Сработала связка Диас - Леау сейчас. Здорово в этой ситуации сработали футболисты миланского коллектива. И Леау после молчания в матче ЛЧ решил, наконец, заявить и напомнить о себе.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛЕАУ! 1:0!

Открывает счет в матче Рафаэл сейчас! Диас нашел возможность отдать мяч верхом на Леау. Тот успел прокинуть снаряд себе на ход в штрафную, после чего с правой ноги покатил мяч в правый угол!

10' Тео ворвался в штрафную соперника, после чего получил удар по ногам, а затем рухнул на газон. Рефери даже запросил у видео ассистентов помощи, но фола не зафиксировали помощники.

8' Дзаноли на правом краю добежал до мяча сейчас и выполнил прострел в штрафную соперника, но попал в голову сопернику. Правда, до этого момента он выпустил снаряд за пределы поля. От ворот.

7' Разыграли угловой миланцы. Мессиас в итоге получил мяч от одного из партнеров и сумел нанести выстрел по рамке соперника - сфера выше цели полетела.

6' Леау на левом краю получил мяч, после чего попытался прострелить в штрафную. В итоге угловой удар заработал игрок атаки "россонери".

5' Миланцы владеют инициативой на футбольном поле на первых минутах встречи. Как мне кажется, делают ставку на быстрый гол игроки "россонери".

3' Футболисты "Милана" вышли сегодня на футбольное поле в красно-черных цветах, а игроки "Сампдории" предстали в белом обмундировании на футбольном газоне.

2' Тут же рванул к воротам соперника Леау. С левого края в центр он сместился, после чего отдал проникающий пас в центр штрафной, где никто из партнеров до мяча не добрался.