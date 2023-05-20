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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Фурно Франческо
Милан
4:1
Второй тайм: 65'
Сампдория
0'
1:0
9' Гол
Леау Рафаэл
1:1
20' Гол
Квальярелла Фабио
2:1
23' Гол
Жиру Оливье
27' Желтая карточка
Гюнтер Корай
3:1
29' Пенальти
Жиру Оливье
30' Желтая карточка
Дзаноли Алессандро
4:1
63' Гол
Диас Браим
3:1. Гол Оливье Жиру с пенальти ...
2:1. Гол Оливье Жиру (видео). Че...
1:1. Гол Фабио Квальяреллы (виде...
1:0. Гол Рафаэла Леау (видео). Ч...

Ход матча

9'
Леау Рафаэл
(Диас Браим)
1:0
20'
1:1
Квальярелла Фабио
(Дзаноли Алессандро)
23'
Жиру Оливье
(Диас Браим)
2:1
27'
 
Гюнтер Корай
29'
Жиру Оливье
3:1
30'
 
Дзаноли Алессандро
60'
Салемакерс Алексис
Мессиас Жуниор
 
63'
Диас Браим
(Тонали Сандро)
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 316 Количество передач 178
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 123
Милан 97.6% (120)
X 2.4% (3)
Сампдория 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Сампдория
1.18
9.14
9.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
28
Тиав
Малик
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
33
Крунич
Раде
8
Тонали
Сандро
30
Мессиас
Жуниор
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
30
Равалья
Никола
59
Дзаноли
Алессандро
4
Гюнтер
Корай
17
Нюйтинк
Брэм
3
Ауджелло
Томмазо
8
Ринкон
Томас
37
Лерис
Мехди
20
Уинкс
Гарри
7
Джуричич
Филип
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
Милан
4-2-3-1
Сампдория
4-1-4-1

История личных встреч

Милан
Сампдория

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед

32 матча

59.4%
18.8%
21.8%
19 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

40.6%
50%
9.4%
13 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

40.6%
40.6%
18.8%
13 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:4
СA
0:0
СA
1:0
К
0:2
СA
3:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
К
0:2
СA
4:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
К
1:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
0:5

Голы

Всего голов

22
29

Голов в среднем за матч

1.57
1.61

Среднее время на гол

57
55

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

0.78
0.64

Среднее время на гол

115
140

Всего голов

36
38

Голов в среднем за матч

1.13
1.19

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
4
Больше 13%
Меньше 88%
28

Среднее время на гол

80
75

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 13 0.36
Жиру Оливье 10 (2) 0.28
Диас Браим 5 0.14
Мессиас Жуниор 5 0.14
Эрнандес Тео 4 (1) 0.11
Ребич Анте 3 0.08
Тонали Сандро 2 0.06
Беннасер Исмаэль 2 0.06
Салемакерс Алексис 2 0.06
Ориги Дивок 2 0.06
Побега Томмазо 2 0.06
Калабрия Давиде 1 0.03
Томори Фикайо 1 0.03
Балло-Туре Фоде 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Ибрагимович Златан 1 (1) 0.03
Татарушану Чиприан 0 0
Меньян Майк 0 0
Крунич Раде 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габбьядини Маноло 6 0.17
Джуричич Филип 3 0.08
Ауджелло Томмазо 2 0.06
Дзаноли Алессандро 2 0.06
Сабири Абдельхамид 2 (1) 0.06
Квальярелла Фабио 1 0.03
Хесе Родригес 1 0.03
Ламмерс Сэм 1 0.03
Лерис Мехди 1 0.03
Амионе Бруно 1 0.03
Капуто Франческо 1 0.03
Колли Омар 1 0.03
Ринкон Томас 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиру Оливье 7 1
Леау Рафаэл 6 1
Крунич Раде 7 0
Тонали Сандро 7 0
Калабрия Давиде 6 0
Беннасер Исмаэль 5 0
Эрнандес Тео 5 0
Тиав Малик 5 0
Кьяер Симон 4 0
Ребич Анте 4 0
Томори Фикайо 4 0
Калюлю Пьер 4 0
Побега Томмазо 4 0
Диас Браим 3 0
Габбия Маттео 2 0
Мессиас Жуниор 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Флоренци Алессандро 1 0
Ориги Дивок 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Вранкс Астер 1 0
Лазетич Марко 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерис Мехди 13 0
Амионе Бруно 9 1
Джуричич Филип 9 0
Ринкон Томас 7 1
Мурильо Джейсон 5 1
Габбьядини Маноло 6 0
Верре Валерио 5 0
Колли Омар 5 0
Сабири Абдельхамид 5 0
Станкович Деян 3 1
Нюйтинк Брэм 4 0
Феррари Алекс 3 0
Ауджелло Томмазо 3 0
Виейра Ронни 3 0
Дзаноли Алессандро 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Мурру Никола 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Гюнтер Корай 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Йепес Жерар 2 0
Малагрида Лоренцо 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Ойконому Мариос 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Монтеваго Даниэле 1 0
Паолетти Флавио 1 0

Результаты матчей

Милан
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Сампдория
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

7
10
Милан
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сампдория
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

14
22

Волевые поражения

19
6
Милан
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (15)
43% (15)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)
Сампдория
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
34% (12)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
29% (10)
34% (12)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

23
23

Волевые поражения

26
16

Голы по времени матча

Забито

31
13
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 27
3
10%
3
23%
1-15
8
26%
2
15%
16-30
4
13%
4
31%
31-45
5
16%
1
8%
46-60
5
16%
2
15%
61-75
6
19%
1
8%
76-90

Пропущено

20
34
8 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
1
5%
3
9%
1-15
6
30%
4
12%
16-30
1
5%
8
24%
31-45
3
15%
5
15%
46-60
3
15%
6
18%
61-75
6
30%
8
24%
76-90

Забито

22
10
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 28
4
18%
1
10%
1-15
2
9%
2
20%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
2
9%
1
10%
46-60
5
23%
2
20%
61-75
6
27%
2
20%
76-90

Пропущено

23
26
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
4
17%
4
15%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
5
22%
3
12%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
5
22%
11
42%
76-90

Забито

53
23
24 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 9
16 Забивали первыми 9
6 Не забивали 20
7
13%
4
17%
1-15
10
19%
4
17%
16-30
7
13%
6
26%
31-45
7
13%
2
9%
46-60
10
19%
4
17%
61-75
12
23%
3
13%
76-90

Пропущено

43
60
20 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 34
16 Пропускали первыми 23
25 Не пропускали 31
5
12%
7
12%
1-15
9
21%
8
13%
16-30
6
14%
11
18%
31-45
5
12%
7
12%
46-60
7
16%
8
13%
61-75
11
26%
19
32%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0
Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0
Сампдория
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0
Сампдория - Специя 1:1 Лечче - Сампдория 1:1 Сампдория - Кремонезе 2:3 Рома - Сампдория 3:0 Сампдория - Верона 3:1 Ювентус - Сампдория 4:2 Сампдория - Салернитана 0:0 Лацио - Сампдория 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Сампдория - Наполи 0:2

Результаты матчей

Милан
Сампдория

Точный счет

2:0
5 раз 29%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 53%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
11 раз 61%
1
5 раз 28%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%

Точный счет

2:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 37%
1
11 раз 31%
0
6 раз 17%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
0
20 раз 57%
1
10 раз 29%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Милан
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
7
11
12
5
1.5
2
16
3
14
2.5
1
17
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
8
9
6
12
1.5
3
14
2
16
2.5
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
6
0.5
Больше Меньше
15
20
18
17
1.5
5
30
5
30
2.5
1
34
3
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 35 26 5 4 70 - 25 83
2.
Ювентус
 Заявка 35 21 6 8 54 - 28 69
3.
Интер Милан
 Заявка 35 21 3 11 66 - 37 66
4.
Лацио
 Заявка 35 19 8 8 54 - 28 65
5.
Милан
 3:1 Заявка 36 18 10 8 58 - 42 64
6.
Аталанта
 Заявка 36 18 7 11 59 - 43 61
7.
Рома
 Заявка 35 17 8 10 45 - 33 59
8.
Монца
 Заявка 36 14 10 12 46 - 46 52
9.
Болонья
 Заявка 36 13 11 12 48 - 45 50
10.
Фиорентина
 Заявка 35 13 10 12 47 - 40 49
11.
Торино
 Заявка 35 13 10 12 37 - 39 49
12.
Удинезе
 Заявка 35 11 13 11 45 - 43 46
13.
Сассуоло
 Заявка 36 12 8 16 44 - 56 44
14.
Эмполи
 Заявка 35 9 12 14 32 - 45 39
15.
Салернитана
 Заявка 35 8 14 13 43 - 56 38
16.
Лечче
 Заявка 35 7 11 17 30 - 43 32
17.
Специя
 Заявка 35 6 12 17 30 - 56 30
18.
Верона
 Заявка 36 7 9 20 29 - 55 30
19.
Кремонезе
 Заявка 36 4 12 20 32 - 66 24
20.
Сампдория
 1:3 Заявка 36 3 9 24 22 - 65 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Милан
 3:1 Заявка 18 12 4 2 36 - 19 40
3.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
4.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Аталанта
 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
8.
Фиорентина
 Заявка 18 8 6 4 28 - 21 30
9.
Болонья
 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
10.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
13.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
14.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 Заявка 17 3 7 7 16 - 21 16
19.
Кремонезе
 Заявка 18 3 4 11 13 - 31 13
20.
Сампдория
 1:3 Заявка 18 1 6 11 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
6.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
7.
Рома
 Заявка 18 7 6 5 21 - 21 27
8.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
9.
Милан
 3:1 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
10.
Болонья
 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
11.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
12.
Удинезе
 Заявка 18 5 4 9 15 - 25 19
13.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
14.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
15.
Салернитана
 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
17.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 1:3 Заявка 18 2 3 13 12 - 39 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (7)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Верона Амионе Бруно 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 64'
    Леау получил мяч на левом краю, пробросил мяч себе на ход, после чего хотел замахнуться и пробить, но оборонцы соперника в прессинге мяч у него отобрали. 
  • 63'
    Да, засчитывают судьи взятие ворот, хотя были вопросы к тому, в правильном ли положении находится Диас. Судя по всему, в правильном положении он был.
  • Описание гола
    62'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДИАС! 4:1!
    Тонали с правого края сумел прострелить мяч на игрока миланской команды, и тот в касание переправил сферу в сетку! Разгром "Сампдории" намечается сегодня, судя по всему.
  • 60'
    Полчаса остается командам играть на поле. Не особо активно сейчас действуют соперники в матче. Неужели второй тайм будет вот таким, безынициативным? 
  • 59'
    Катил Диас мяч на Жиру. В итоге Оливье имел шанс оформить хет-трик, но прямо во вратаря соперника пробил игрок атаку миланского коллектива. 
  • Замена
    58'
    Салемакерс вместо Мессиаса на поле появился в составе миланского коллектива. Первая ротация в нашем поединке произошла.
  • 56'
    Крунич теперь подставился под удар Квальяреллы, сумев заблокировать действие Фабио. В ответной атаке Леау не поймал мяч в центре штрафной, упустив его за пределы поля. 
  • 55'
    Крунич дальним ударом отметился по рамке соперника, но скакнула сфера по газону, и от ноги игрока миланской команды полетела значительно выше створа. 
  • 53'
    Мессиас на правом краю получил мяч от Жиру, но явно затянул он с подаче и не смог никого из партнеров передачей снабдить. Снаряд уходит за пределы поля. От ворот.
  • Офсайд
    52'
    Снова Лерис получил мяч на правом фланге, но в данном случае игрок "Сампдории" оказался в положении "вне игры". Было, да, судьи верно офсайд определили. 
  • Опасный момент
    51'
    МОМЕНТ! Лерис! С правого края штрафной он пробивал в дальний угол, но в цель не попал. Там еще и партнер пытался замкнуть дальнюю штангу, но до мяча не докатился в подкате. 
  • 50'
    В итоге Тонали пробил как-то просто. Мяч попал в "стенку", после чего достался вратарю "Сампдории", сыгравшему уверенно в рамке.
  • 48'
    Штрафной удар смогли игроки "Милана" заработать в 27 метрах от ворот. Тонали у мяча, именно он сейчас будет производить удар. Смотрим.
  • 47'
    Леау с левого края прострелил мяч на Жиру, который в борьбе с соперником не смог дотянуться до снаряда, выпустив его за пределы поля.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в Милане! Удачи командам, поехали!
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    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 3:1. Впереди "Милан". Отдохнем и вернемся на поле!
    • 44'
      Леау с левого края выполнил передачу в штрафную соперника - мяч в перчатки ловит вратарь "Сампдории", который фиксирует снаряд надежно.
    • 43'
      Не удалось Диасу после прострела с правого края отправить мяч в сетку соперника. Выбивает защитник "Сампы" мяч на угловой, но судьи этого касания не видит. От ворот.
    • Угловой
      42'
      Пиоли просит миланскую команду у кромки поля действовать чуть агрессивнее . Леау же выполнял передачу с бровки на Мессиаса, но того на долю секунды опереди защитник. Угловой. 
    • Угловой
      41'
      Угловой заработали футболисты "Милана". Подача с правого края последовала на Тиава, но удар по воротам явно у игрока "россонери" не получился. 
    • 39'
      Квальярелла! Снова с левого края на него прошла передача, и в касание выстрелил Фабио куда-то в сторону трибун. Получилось крайне неудачно.
    • 38'
      Диас сейчас оказался справа перед чужой штрафной. Простреливал он мяч в центр штрафной, но на опережении оказался вратарь, который отбил сферу в сторону от рамки. 
    • 37'
      Хорошее настроение у фанатов "Милана", несмотря на вылет команды из Лиги чемпионов. Тот турнир уже стал историей, время покорять новые вершины. 
    • 36'
      Подача с левого края у генуэзцев. Тео промахивается по мячу, но страхует партнеров Жиру, который пришел на розыгрыш стандарта и выбил сферу за пределы поля. 
    • Угловой
      35'
      Последняя 10-минутка в первом тайме у нас пошла. Эрнандес же сейчас мяч на угловой выбивает в своей штрафной, не позволяя оппоненту пробить по воротам головой. 
    • Опасный момент
      33'
      МОМЕНТ! Тиав был близок к тому, чтобы оформить третий голевой пас в матче, но Крунич пробивает прям в голкипера соперника. Не повезло игроку "Милана".
    • 32'
      В одну калитку, по сути, играется наш матч. Давненько не контратаковала "Сампдория". Держат всю ситуацию под контролем футболисты "Милана" в первом тайме.
    • Желтая карточка
      31'
      Дзаноли сейчас снес Леау на газон. В итоге игрок "Сампдории" получил карточку желтого цвета. Рафаэл продолжает кудесничать с мячом.
    • 29'
      Гюнтер, к слову, за свой фол против Леау получил карточку желтого цвета. Сам же Рафаэл встречу уже смог продолжить. С ним все в порядке.
    • Пенальти
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖИРУ! 3:1!
      28-й гол с пенальти в Европе забивает Жиру! Классно он выстрелил в левый от себя угол, а вратарь "Сампы" направление удара не угадал. Дубль от француза. 
    • Пенальти!
      27'
      ПЕНАЛЬТИ! Леау ворвался в штрафную соперника, резко убрал мяч от Гюнтера, который тут же въехал в ногу Рафаэлу. 11-метровый удар! 
    • 26'
      Калабрия с левого края простреливал мяч в штрафную соперника после рывка на 30 метров, однако выполнил он подачу прямо в руки вратарю. 
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖИРУ! 2:1!
      Выходит вперед снова "Милан". Диас с левого края после розыгрыша углового подал мяч на линию вратарской, куда ворвался Жиру, который кивком головы отправил сферу в сетку!
    • Опасный момент
      23'
      Еще один угловой заработали игроки "Милана". Тиав нанес удар по воротам после подачи с правого края - вратаря гостей смог отбить мяч за лицевую линию!
    • 22'
      Кстати говоря, первый гол в сезоне забил Квальярелла! Вот так, друзья! 40 лет этому игроку, а он продолжает играть от забивать за свой коллектив.
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КВАЛЬЯРЕЛЛА! 1:1!
      Что-то слишком вальяжно "Милан" и поплатился за это. Дзаноли выкатил с правого края мяч под удар Квальярелле, который сумел в касание послать сферу в ворота противника!
    • 20'
      Мессиас на правом краю сейчас попытался навязать борьбу сопернику за мяч, но сферу по итогу за пределы поля игрок миланского коллектива выпустил.
    • 19'
      Стоит отметить и тот факт, что пока совсем слабо себя в атаке показывают игроки "Сампдории", которым не удается с мячом далеко за центральный круг выбежать.
    • 17'
      Немного темп игры у нас подутих. "Милан" на чужой половине поля владеет мячом, никуда особо не ускоряясь и не обостряя ситуацию у ворот. 
    • 16'
      Ощущение, что набрал вес Квальярелла. По крайней мере, так кажется со стороны. Явно не в форме футболист генуэзского коллектива, который уже вылетел в Серию В. 
    • 15'
      Снова попытка удара от Леау - летит мяч прямо в защитника, после чего за пределы футбольного газона вылетает. Получается очень опасно.
    • Угловой
      13'
      Угловой сейчас миланская команда на правом краю зарабатывает. Готовится подача с бровки. Идет навес в центр штрафной, но спокойно мяч выбивают в центр поля генуэзцы. 
    • 12'
      Сработала связка Диас - Леау сейчас. Здорово в этой ситуации сработали футболисты миланского коллектива. И Леау после молчания в матче ЛЧ решил, наконец, заявить и напомнить о себе.
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛЕАУ! 1:0!
      Открывает счет в матче Рафаэл сейчас! Диас нашел возможность отдать мяч верхом на Леау. Тот успел прокинуть снаряд себе на ход в штрафную, после чего с правой ноги покатил мяч в правый угол!
    • Видеоповтор
      10'
      Тео ворвался в штрафную соперника, после чего получил удар по ногам, а затем рухнул на газон. Рефери даже запросил у видео ассистентов помощи, но фола не зафиксировали помощники. 
    • 8'
      Дзаноли на правом краю добежал до мяча сейчас и выполнил прострел в штрафную соперника, но попал в голову сопернику. Правда, до этого момента он выпустил снаряд за пределы поля. От ворот.
    • 7'
      Разыграли угловой миланцы. Мессиас в итоге получил мяч от одного из партнеров и сумел нанести выстрел по рамке соперника - сфера выше цели полетела. 
    • Угловой
      6'
      Леау на левом краю получил мяч, после чего попытался прострелить в штрафную. В итоге угловой удар заработал игрок атаки "россонери". 
    • 5'
      Миланцы владеют инициативой на футбольном поле на первых минутах встречи. Как мне кажется, делают ставку на быстрый гол игроки "россонери". 
    • 3'
      Футболисты "Милана" вышли сегодня на футбольное поле в красно-черных цветах, а игроки "Сампдории" предстали в белом обмундировании на футбольном газоне.
    • 2'
      Тут же рванул к воротам соперника Леау. С левого края в центр он сместился, после чего отдал проникающий пас в центр штрафной, где никто из партнеров до мяча не добрался. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча в Милане стартовала тем временем! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 86% завершится победой Милан.
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