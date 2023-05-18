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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Фурно Франческо
Милан
 
Позже
Сампдория
Прогнозы 44
Милан 97.7% (43)
X 2.3% (1)
Сампдория 0% (0)
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Милан
Ничья
Сампдория
1.21
7.90
7.30
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История личных встреч

Милан
Сампдория

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед

32 матча

59.4%
18.8%
21.8%
19 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

40.6%
50%
9.4%
13 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

40.6%
40.6%
18.8%
13 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:4
СA
0:0
СA
1:0
К
0:2
СA
3:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
К
0:2
СA
4:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
К
1:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
0:5

Голы

Всего голов

22
29

Голов в среднем за матч

1.57
1.61

Среднее время на гол

57
55

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

0.78
0.64

Среднее время на гол

115
140

Всего голов

36
38

Голов в среднем за матч

1.13
1.19

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
4
Больше 13%
Меньше 88%
28

Среднее время на гол

80
75

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 12 0.34
Жиру Оливье 8 (1) 0.23
Диас Браим 5 0.14
Мессиас Жуниор 5 0.14
Эрнандес Тео 4 (1) 0.11
Ребич Анте 3 0.09
Тонали Сандро 2 0.06
Беннасер Исмаэль 2 0.06
Салемакерс Алексис 2 0.06
Ориги Дивок 2 0.06
Побега Томмазо 2 0.06
Калабрия Давиде 1 0.03
Томори Фикайо 1 0.03
Балло-Туре Фоде 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Ибрагимович Златан 1 (1) 0.03
Татарушану Чиприан 0 0
Меньян Майк 0 0
Крунич Раде 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габбьядини Маноло 6 0.17
Джуричич Филип 3 0.09
Ауджелло Томмазо 2 0.06
Дзаноли Алессандро 2 0.06
Сабири Абдельхамид 2 (1) 0.06
Хесе Родригес 1 0.03
Ламмерс Сэм 1 0.03
Лерис Мехди 1 0.03
Амионе Бруно 1 0.03
Капуто Франческо 1 0.03
Колли Омар 1 0.03
Ринкон Томас 0 0
Квальярелла Фабио 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиру Оливье 7 1
Леау Рафаэл 6 1
Крунич Раде 7 0
Тонали Сандро 7 0
Калабрия Давиде 6 0
Беннасер Исмаэль 5 0
Эрнандес Тео 5 0
Тиав Малик 5 0
Кьяер Симон 4 0
Ребич Анте 4 0
Томори Фикайо 4 0
Калюлю Пьер 4 0
Побега Томмазо 4 0
Диас Браим 3 0
Габбия Маттео 2 0
Мессиас Жуниор 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Флоренци Алессандро 1 0
Ориги Дивок 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Вранкс Астер 1 0
Лазетич Марко 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерис Мехди 13 0
Амионе Бруно 9 1
Джуричич Филип 9 0
Ринкон Томас 7 1
Мурильо Джейсон 5 1
Габбьядини Маноло 6 0
Верре Валерио 5 0
Колли Омар 5 0
Сабири Абдельхамид 5 0
Станкович Деян 3 1
Нюйтинк Брэм 4 0
Феррари Алекс 3 0
Ауджелло Томмазо 3 0
Виейра Ронни 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Мурру Никола 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Дзаноли Алессандро 2 0
Йепес Жерар 2 0
Малагрида Лоренцо 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Ойконому Мариос 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Гюнтер Корай 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Монтеваго Даниэле 1 0
Паолетти Флавио 1 0

Результаты матчей

Милан
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Сампдория
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

7
10
Милан
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сампдория
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

14
22

Волевые поражения

19
6
Милан
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (15)
43% (15)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)
Сампдория
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
34% (12)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
29% (10)
34% (12)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

23
23

Волевые поражения

26
16

Голы по времени матча

Забито

31
13
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 27
3
10%
3
23%
1-15
8
26%
2
15%
16-30
4
13%
4
31%
31-45
5
16%
1
8%
46-60
5
16%
2
15%
61-75
6
19%
1
8%
76-90

Пропущено

20
34
8 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
1
5%
3
9%
1-15
6
30%
4
12%
16-30
1
5%
8
24%
31-45
3
15%
5
15%
46-60
3
15%
6
18%
61-75
6
30%
8
24%
76-90

Забито

22
10
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 28
4
18%
1
10%
1-15
2
9%
2
20%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
2
9%
1
10%
46-60
5
23%
2
20%
61-75
6
27%
2
20%
76-90

Пропущено

23
26
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
4
17%
4
15%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
5
22%
3
12%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
5
22%
11
42%
76-90

Забито

53
23
24 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 9
16 Забивали первыми 9
6 Не забивали 20
7
13%
4
17%
1-15
10
19%
4
17%
16-30
7
13%
6
26%
31-45
7
13%
2
9%
46-60
10
19%
4
17%
61-75
12
23%
3
13%
76-90

Пропущено

43
60
20 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 34
16 Пропускали первыми 23
25 Не пропускали 31
5
12%
7
12%
1-15
9
21%
8
13%
16-30
6
14%
11
18%
31-45
5
12%
7
12%
46-60
7
16%
8
13%
61-75
11
26%
19
32%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0
Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0
Сампдория
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0
Сампдория - Специя 1:1 Лечче - Сампдория 1:1 Сампдория - Кремонезе 2:3 Рома - Сампдория 3:0 Сампдория - Верона 3:1 Ювентус - Сампдория 4:2 Сампдория - Салернитана 0:0 Лацио - Сампдория 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Сампдория - Наполи 0:2

Результаты матчей

Милан
Сампдория

Точный счет

2:0
5 раз 29%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 53%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
11 раз 61%
1
5 раз 28%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%

Точный счет

2:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 37%
1
11 раз 31%
0
6 раз 17%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
0
20 раз 57%
1
10 раз 29%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Милан
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
7
11
12
5
1.5
2
16
3
14
2.5
1
17
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
8
9
6
12
1.5
3
14
2
16
2.5
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
6
0.5
Больше Меньше
15
20
18
17
1.5
5
30
5
30
2.5
1
34
3
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 35 26 5 4 70 - 25 83
2.
Ювентус
 Заявка 35 21 6 8 54 - 28 69
3.
Интер Милан
 Заявка 35 21 3 11 66 - 37 66
4.
Лацио
 Заявка 35 19 8 8 54 - 28 65
5.
Милан
 Заявка 35 17 10 8 55 - 41 61
6.
Рома
 Заявка 35 17 8 10 45 - 33 59
7.
Аталанта
 Заявка 35 17 7 11 56 - 42 58
8.
Фиорентина
 Заявка 35 13 10 12 47 - 40 49
9.
Монца
 Заявка 35 13 10 12 44 - 45 49
10.
Торино
 Заявка 35 13 10 12 37 - 39 49
11.
Болонья
 Заявка 35 12 11 12 43 - 44 47
12.
Удинезе
 Заявка 35 11 13 11 45 - 43 46
13.
Сассуоло
 Заявка 35 12 8 15 43 - 54 44
14.
Эмполи
 Заявка 35 9 12 14 32 - 45 39
15.
Салернитана
 Заявка 35 8 14 13 43 - 56 38
16.
Лечче
 Заявка 35 7 11 17 30 - 43 32
17.
Верона
 Заявка 35 7 9 19 28 - 52 30
18.
Специя
 Заявка 35 6 12 17 30 - 56 30
19.
Кремонезе
 Заявка 35 4 12 19 31 - 61 24
20.
Сампдория
 Заявка 35 3 9 23 21 - 62 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
3.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
4.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Фиорентина
 Заявка 18 8 6 4 28 - 21 30
8.
Болонья
 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
9.
Сассуоло
 Заявка 17 8 4 5 22 - 18 28
10.
Аталанта
 Заявка 17 8 3 6 30 - 23 27
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
13.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
14.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 Заявка 17 3 7 7 16 - 21 16
19.
Кремонезе
 Заявка 17 3 4 10 12 - 26 13
20.
Сампдория
 Заявка 18 1 6 11 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
6.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
7.
Рома
 Заявка 18 7 6 5 21 - 21 27
8.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
9.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 19 - 24 23
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
11.
Удинезе
 Заявка 18 5 4 9 15 - 25 19
12.
Болонья
 Заявка 17 5 3 9 21 - 32 18
13.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
14.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
15.
Салернитана
 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
17.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Верона
 Заявка 17 1 7 9 9 - 21 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 11 - 36 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Верона Амионе Бруно 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Сампдория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 мая 2023, осталось 2 дня 13 часов 21 минуту.

    Главный судья: Фурно Франческо

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 83% завершится победой Милан.
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    • Прогнозы 44
    Милан 97.7% (43)
    X 2.3% (1)
    Сампдория 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Сампдория
    1.21
    7.90
    7.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Милан - Сампдория онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан - Сампдория

    Исход игры
    Милан
    97.7% (43)
    Ничья
    2.3% (1)
    Сампдория
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.23% (13)
    Меньше
    69.77% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    30.23% (13)
    Нет
    69.77% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    50% (22)
    2:1 Милан
    20.5% (9)
    1:0 Милан
    15.9% (7)
    3:1 Милан
    4.5% (2)
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