Тур: 36. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Фурно Франческо
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Милан
Сампдория
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед
32 матча
59.4%
18.8%
21.8%
19 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
40.6%
50%
9.4%
13 побед 16 ничьих 3 победы
Второй тайм
40.6%
40.6%
18.8%
13 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
29
Голов в среднем за матч
1.57
1.61
Среднее время на гол
57
55
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
0.78
0.64
Среднее время на гол
115
140
Всего голов
36
38
Голов в среднем за матч
1.13
1.19
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
Среднее время на гол
80
75
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|12
|0.34
|Жиру Оливье
|8 (1)
|0.23
|Диас Браим
|5
|0.14
|Мессиас Жуниор
|5
|0.14
|Эрнандес Тео
|4 (1)
|0.11
|Ребич Анте
|3
|0.09
|Тонали Сандро
|2
|0.06
|Беннасер Исмаэль
|2
|0.06
|Салемакерс Алексис
|2
|0.06
|Ориги Дивок
|2
|0.06
|Побега Томмазо
|2
|0.06
|Калабрия Давиде
|1
|0.03
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.03
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|Ибрагимович Златан
|1 (1)
|0.03
|Татарушану Чиприан
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габбьядини Маноло
|6
|0.17
|Джуричич Филип
|3
|0.09
|Ауджелло Томмазо
|2
|0.06
|Дзаноли Алессандро
|2
|0.06
|Сабири Абдельхамид
|2 (1)
|0.06
|Хесе Родригес
|1
|0.03
|Ламмерс Сэм
|1
|0.03
|Лерис Мехди
|1
|0.03
|Амионе Бруно
|1
|0.03
|Капуто Франческо
|1
|0.03
|Колли Омар
|1
|0.03
|Ринкон Томас
|0
|0
|Квальярелла Фабио
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиру Оливье
|7
|1
|Леау Рафаэл
|6
|1
|Крунич Раде
|7
|0
|Тонали Сандро
|7
|0
|Калабрия Давиде
|6
|0
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Эрнандес Тео
|5
|0
|Тиав Малик
|5
|0
|Кьяер Симон
|4
|0
|Ребич Анте
|4
|0
|Томори Фикайо
|4
|0
|Калюлю Пьер
|4
|0
|Побега Томмазо
|4
|0
|Диас Браим
|3
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Мессиас Жуниор
|2
|0
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лерис Мехди
|13
|0
|Амионе Бруно
|9
|1
|Джуричич Филип
|9
|0
|Ринкон Томас
|7
|1
|Мурильо Джейсон
|5
|1
|Габбьядини Маноло
|6
|0
|Верре Валерио
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Сабири Абдельхамид
|5
|0
|Станкович Деян
|3
|1
|Нюйтинк Брэм
|4
|0
|Феррари Алекс
|3
|0
|Ауджелло Томмазо
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Марко Джампаоло
|1
|1
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Мурру Никола
|2
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Дзаноли Алессандро
|2
|0
|Йепес Жерар
|2
|0
|Малагрида Лоренцо
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Ойконому Мариос
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Гюнтер Корай
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Монтеваго Даниэле
|1
|0
|Паолетти Флавио
|1
|0
Результаты матчей
Милан
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Сампдория
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
7
10
Милан
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сампдория
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
14
22
Волевые поражения
19
6
Милан
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (15)
43% (15)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)
Сампдория
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
34% (12)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
29% (10)
34% (12)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
23
23
Волевые поражения
26
16
Голы по времени матча
Забито
31
13
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 27
3
10%
3
23%
1-15
8
26%
2
15%
16-30
4
13%
4
31%
31-45
5
16%
1
8%
46-60
5
16%
2
15%
61-75
6
19%
1
8%
76-90
Пропущено
20
34
8 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
1
5%
3
9%
1-15
6
30%
4
12%
16-30
1
5%
8
24%
31-45
3
15%
5
15%
46-60
3
15%
6
18%
61-75
6
30%
8
24%
76-90
Забито
22
10
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 28
4
18%
1
10%
1-15
2
9%
2
20%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
2
9%
1
10%
46-60
5
23%
2
20%
61-75
6
27%
2
20%
76-90
Пропущено
23
26
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
4
17%
4
15%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
5
22%
3
12%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
5
22%
11
42%
76-90
Забито
53
23
24 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 9
16 Забивали первыми 9
6 Не забивали 20
7
13%
4
17%
1-15
10
19%
4
17%
16-30
7
13%
6
26%
31-45
7
13%
2
9%
46-60
10
19%
4
17%
61-75
12
23%
3
13%
76-90
Пропущено
43
60
20 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 34
16 Пропускали первыми 23
25 Не пропускали 31
5
12%
7
12%
1-15
9
21%
8
13%
16-30
6
14%
11
18%
31-45
5
12%
7
12%
46-60
7
16%
8
13%
61-75
11
26%
19
32%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0
Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0
Сампдория
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0
Сампдория - Специя 1:1 Лечче - Сампдория 1:1 Сампдория - Кремонезе 2:3 Рома - Сампдория 3:0 Сампдория - Верона 3:1 Ювентус - Сампдория 4:2 Сампдория - Салернитана 0:0 Лацио - Сампдория 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Сампдория - Наполи 0:2
Результаты матчей
Милан
Сампдория
Точный счет
2:0
5 раз 29%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 53%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
11 раз 61%
1
5 раз 28%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
Точный счет
2:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 37%
1
11 раз 31%
0
6 раз 17%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
0
20 раз 57%
1
10 раз 29%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Милан
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
711
125
216
314
117
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
89
612
314
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
296
Больше Меньше
1520
1817
530
530
134
332
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|5
|4
|70 - 25
|83
|2.
|Заявка
|35
|21
|6
|8
|54 - 28
|69
|3.
|Заявка
|35
|21
|3
|11
|66 - 37
|66
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|54 - 28
|65
|5.
|Заявка
|35
|17
|10
|8
|55 - 41
|61
|6.
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|45 - 33
|59
|7.
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|56 - 42
|58
|8.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|47 - 40
|49
|9.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|44 - 45
|49
|10.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|37 - 39
|49
|11.
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|43 - 44
|47
|12.
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|45 - 43
|46
|13.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|43 - 54
|44
|14.
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|32 - 45
|39
|15.
|Заявка
|35
|8
|14
|13
|43 - 56
|38
|16.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 43
|32
|17.
|Заявка
|35
|7
|9
|19
|28 - 52
|30
|18.
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|30 - 56
|30
|19.
|Заявка
|35
|4
|12
|19
|31 - 61
|24
|20.
|Заявка
|35
|3
|9
|23
|21 - 62
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 14
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 14
|39
|3.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|34 - 12
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 21
|30
|8.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|22 - 12
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|22 - 18
|28
|10.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 18
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 21
|26
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 20
|25
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 24
|24
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|16.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|19 - 31
|20
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 26
|20
|18.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 26
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|35 - 11
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 22
|28
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 21
|27
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 24
|23
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 19
|19
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|15 - 25
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 32
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 36
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|16 - 32
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|14 - 25
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|19 - 35
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|19.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|11 - 36
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Верона
|Амионе Бруно
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан - Сампдория
Исход игры
Милан
97.7% (43)
Ничья
2.3% (1)
Сампдория
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
30.23% (13)
Меньше
69.77% (30)
Обе команды забьют
Да
30.23% (13)
Нет
69.77% (30)
Популярный счёт
2:0 Милан
50% (22)
2:1 Милан
20.5% (9)
1:0 Милан
15.9% (7)
3:1 Милан
4.5% (2)
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