Тур: 30.
Ход матча
4'
0:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Ужгин МатвейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Орлов АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семшов Игорь
- Основной состав
-
41 Самок СергейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Завезён ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
54 Шмаков ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стукалов Алексей
История личных встреч
Чайка
Ротор
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.33
Среднее время на гол
0
270
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
112
112
Бомбардиры внутри турнира
Чайка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колмаков Максим
|10
|0.33
|Корж Константин
|4
|0.13
|Востриков Илья
|4 (1)
|0.13
|Хохлачёв Александр
|3
|0.1
|Климов Кирилл
|3
|0.1
|Тихонов Михаил
|2
|0.07
|Садов Дмитрий
|2
|0.07
|Грибанов Денис
|2 (1)
|0.07
|Волков Владислав II
|2 (1)
|0.07
|Долгов Павел
|1
|0.03
|Шахтиев Халид
|1
|0.03
|Квеквескири Даур
|1
|0.03
|Гыстаров Фархад
|1
|0.03
|Орлов Антон
|1
|0.03
|Колдунов Никита
|1
|0.03
|Ужгин Матвей
|1
|0.03
|Кожедуб Святослав
|1
|0.03
|Зарыпбеков Эльдияр
|1
|0.03
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максименко Артём
|12
|0.4
|Сафронов Илья
|9
|0.3
|Умаров Ризван
|7
|0.23
|Ахмедханов Ризван
|6 (1)
|0.2
|Обивалин Сергей
|5
|0.17
|Зуйков Сергей
|5 (4)
|0.17
|Козлов Андрей
|3
|0.1
|Родионов Кирилл
|2
|0.07
|Кармаев Никита
|2
|0.07
|Завезён Юрий
|1
|0.03
|Бутаревич Алексей
|1
|0.03
|Магомедов Магомед II
|1
|0.03
Карточки
Чайка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Орлов Антон
|0
|1
|Хохлачёв Александр
|0
|1
|Синяк Антон
|0
|1
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кармаев Никита
|0
|2
|Мартусевич Максим
|0
|1
|Обивалин Сергей
|0
|1
|Шильников Глеб
|0
|1
Результаты матчей
Чайка
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Ротор
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
2
5
Чайка
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (10)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Ротор
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
7
1
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
21
23
Чайка
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
62% (18)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Ротор
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
3
9
Волевые поражения
23
28
Голы по времени матча
Забито
20
30
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
3
15%
1
3%
1-15
4
20%
2
7%
16-30
3
15%
8
27%
31-45
3
15%
4
13%
46-60
3
15%
7
23%
61-75
4
20%
8
27%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
4
44%
3
33%
76-90
Забито
21
24
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
1
5%
1
4%
1-15
4
19%
5
21%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
6
29%
5
21%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
67%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
41
54
18 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 32
16 Забивали первыми 14
10 Не забивали 9
4
10%
2
4%
1-15
8
20%
7
13%
16-30
6
15%
13
24%
31-45
6
15%
8
15%
46-60
7
17%
11
20%
61-75
10
24%
13
24%
76-90
Пропущено
12
21
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
1
8%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
4
33%
3
14%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
4
33%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Чайка
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Чайка - Кубань Холдинг 0:2 Черноморец Нв - Чайка 0:1 Чайка - Форте 0:0 Чайка - Кубань Холдинг 0:0
Биолог-Новокубанск - Чайка 0:2 Чайка - Ротор 0:0 Спартак-Нальчик - Чайка 1:2 Чайка - Форте 1:3 Ессентуки - Чайка 1:7 Чайка - Машук-КМВ 2:0 Чайка - СКА-Ростов 0:0 Металлург Липецк - Чайка 2:2 Химик Дзержинск - Чайка 0:1 Тверь - Чайка 0:5 Родина Москва - Чайка 1:2 Ахмат - Чайка 2:2 Факел - Чайка 0:1 Чайка - Окжетпес 3:2 Динамо Ставрополь - Чайка 0:0 Чайка - Черноморец Нв 1:2
Ротор
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0
Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка - Ротор 0:0 Ротор - СКА-Ростов 4:0 Динамо Ставрополь - Ротор 1:3 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Легион-Динамо - Ротор 0:2 Ротор - Дружба 0:1 Тверь - Ротор 2:2 Ротор - Текстильщик 0:1 Динамо Махачкала - Ротор 2:0 Алания-2 - Ротор 1:3 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Биолог-Новокубанск - Ротор 2:2 Машук-КМВ - Ротор 0:1 Ротор - Спартак-Нальчик 1:4 Ессентуки - Ротор 0:6
Результаты матчей
Чайка
Ротор
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:0
8 раз 28%
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
2:1
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 34%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
6 раз 21%
1
3 раза 10%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Чайка
Ротор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
510
96
213
510
114
213
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
68
95
212
59
113
212
113
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
218
1118
1811
425
1019
227
425
227
326
227
128
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|30
|21
|6
|3
|62 - 22
|69
|2.
|1:0
|30
|19
|7
|4
|58 - 21
|64
|3.
|0:1
|30
|17
|8
|5
|41 - 13
|59
|4.
|0:0
|30
|14
|7
|9
|51 - 33
|49
|5.
|0:0
|30
|12
|12
|6
|54 - 25
|48
|6.
|0:1
|30
|13
|8
|9
|39 - 34
|47
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|12
|7
|11
|35 - 36
|29
|2.
|29
|12
|7
|10
|47 - 35
|26
|3.
|30
|11
|5
|14
|33 - 40
|24
|4.
|29
|8
|6
|15
|38 - 44
|23
|5.
|31
|8
|10
|13
|31 - 49
|21
|6.
|29
|6
|6
|17
|29 - 51
|15
|7.
|30
|4
|7
|19
|26 - 60
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|11
|3
|2
|34 - 12
|36
|2.
|1:0
|15
|10
|2
|3
|28 - 11
|32
|3.
|0:1
|16
|8
|4
|4
|20 - 10
|28
|4.
|0:0
|15
|8
|3
|4
|27 - 15
|27
|5.
|0:1
|14
|7
|4
|3
|23 - 13
|25
|6.
|0:0
|14
|6
|6
|2
|33 - 9
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|2
|7
|18 - 17
|20
|2.
|15
|4
|6
|5
|18 - 16
|18
|3.
|15
|10
|1
|4
|24 - 10
|17
|4.
|14
|3
|4
|7
|15 - 22
|6
|5.
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|5
|6.
|15
|0
|3
|12
|12 - 40
|3
|7.
|16
|3
|5
|8
|12 - 32
|1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|10
|3
|1
|28 - 10
|33
|2.
|1:0
|15
|9
|5
|1
|30 - 10
|32
|3.
|0:1
|14
|9
|4
|1
|21 - 3
|31
|4.
|0:0
|16
|6
|6
|4
|21 - 16
|24
|5.
|0:0
|15
|6
|4
|5
|24 - 18
|22
|6.
|0:1
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|5
|5
|5
|19 - 17
|20
|2.
|15
|5
|2
|8
|23 - 22
|17
|3.
|15
|2
|6
|7
|11 - 26
|12
|4.
|15
|3
|1
|11
|15 - 33
|10
|5.
|14
|8
|1
|5
|29 - 19
|8
|6.
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|8
|7.
|15
|5
|3
|7
|15 - 23
|4
|Кубань Холдинг
|Лаврищев Дмитрий
|16
|Ротор
|Максименко Артём
|12
|Форте
|Магомедов Рашид
|11
|Спартак-Нальчик
|Хачиров Алан
|11
|Черноморец Нв
|Абакаров Магомед
|11
|Машук-КМВ
|Лебедев Юрий
|2
|Ротор
|Кармаев Никита
|2
|Динамо Ставрополь
|Кобесов Дмитрий
|2
|Дружба
|Хуако Темир
|2
|Кубань Холдинг
|Цховребов Альберт
|1
Прогнозы на матч Чайка 0:1 Ротор
Исход игры
Чайка
22.6% (28)
Ничья
35.5% (44)
Ротор
41.9% (52)
Тотал 2.5
Больше
27.52% (30)
Меньше
72.48% (79)
Обе команды забьют
Да
60.55% (66)
Нет
39.45% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.8% (37)
0:1 Ротор
14.5% (18)
1:2 Ротор
14.5% (18)
1:0 Чайка
12.9% (16)
2:1 Чайка
8.1% (10)
0:0 Ничья
3.2% (4)
0:2 Ротор
2.4% (3)
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