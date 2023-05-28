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  4. Вторая лига. Группа 1 2022-2023

РОССИЯ: Вторая лига. Группа 1
2022-2023

Тур: 30.
Чайка
0:1
Первый тайм: 45+'
Ротор

Ход матча

4'
0:1
Максименко Артём
Прогнозы 124
Чайка 22.6% (28)
X 35.5% (44)
Ротор 41.9% (52)
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Чайка
Ничья
Ротор
9.00
3.65
3.10
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Чайка
Ротор

История личных встреч

Чайка
Ротор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ВЛГ1
0:0
ВЛГ1
0:0
ПЛ
2:1
ВДЗЮ
2:0
ВДЗЮ
0:3

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.33

Среднее время на гол

0
270

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

112
112

Бомбардиры внутри турнира

Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колмаков Максим 10 0.33
Корж Константин 4 0.13
Востриков Илья 4 (1) 0.13
Хохлачёв Александр 3 0.1
Климов Кирилл 3 0.1
Тихонов Михаил 2 0.07
Садов Дмитрий 2 0.07
Грибанов Денис 2 (1) 0.07
Волков Владислав II 2 (1) 0.07
Долгов Павел 1 0.03
Шахтиев Халид 1 0.03
Квеквескири Даур 1 0.03
Гыстаров Фархад 1 0.03
Орлов Антон 1 0.03
Колдунов Никита 1 0.03
Ужгин Матвей 1 0.03
Кожедуб Святослав 1 0.03
Зарыпбеков Эльдияр 1 0.03
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максименко Артём 12 0.4
Сафронов Илья 9 0.3
Умаров Ризван 7 0.23
Ахмедханов Ризван 6 (1) 0.2
Обивалин Сергей 5 0.17
Зуйков Сергей 5 (4) 0.17
Козлов Андрей 3 0.1
Родионов Кирилл 2 0.07
Кармаев Никита 2 0.07
Завезён Юрий 1 0.03
Бутаревич Алексей 1 0.03
Магомедов Магомед II 1 0.03

Карточки

Чайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орлов Антон 0 1
Хохлачёв Александр 0 1
Синяк Антон 0 1
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кармаев Никита 0 2
Мартусевич Максим 0 1
Обивалин Сергей 0 1
Шильников Глеб 0 1

Результаты матчей

Чайка
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Ротор
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
5
Чайка
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (10)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Ротор
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

7
1

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

21
23
Чайка
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
62% (18)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Ротор
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

23
28

Голы по времени матча

Забито

20
30
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
3
15%
1
3%
1-15
4
20%
2
7%
16-30
3
15%
8
27%
31-45
3
15%
4
13%
46-60
3
15%
7
23%
61-75
4
20%
8
27%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
4
44%
3
33%
76-90

Забито

21
24
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
1
5%
1
4%
1-15
4
19%
5
21%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
6
29%
5
21%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
67%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

41
54
18 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 32
16 Забивали первыми 14
10 Не забивали 9
4
10%
2
4%
1-15
8
20%
7
13%
16-30
6
15%
13
24%
31-45
6
15%
8
15%
46-60
7
17%
11
20%
61-75
10
24%
13
24%
76-90

Пропущено

12
21
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
1
8%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
4
33%
3
14%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
4
33%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Чайка
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Чайка - Кубань Холдинг 0:2 Черноморец Нв - Чайка 0:1 Чайка - Форте 0:0 Чайка - Кубань Холдинг 0:0
Биолог-Новокубанск - Чайка 0:2 Чайка - Ротор 0:0 Спартак-Нальчик - Чайка 1:2 Чайка - Форте 1:3 Ессентуки - Чайка 1:7 Чайка - Машук-КМВ 2:0 Чайка - СКА-Ростов 0:0 Металлург Липецк - Чайка 2:2 Химик Дзержинск - Чайка 0:1 Тверь - Чайка 0:5 Родина Москва - Чайка 1:2 Ахмат - Чайка 2:2 Факел - Чайка 0:1 Чайка - Окжетпес 3:2 Динамо Ставрополь - Чайка 0:0 Чайка - Черноморец Нв 1:2
Ротор
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0
Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка - Ротор 0:0 Ротор - СКА-Ростов 4:0 Динамо Ставрополь - Ротор 1:3 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Легион-Динамо - Ротор 0:2 Ротор - Дружба 0:1 Тверь - Ротор 2:2 Ротор - Текстильщик 0:1 Динамо Махачкала - Ротор 2:0 Алания-2 - Ротор 1:3 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Биолог-Новокубанск - Ротор 2:2 Машук-КМВ - Ротор 0:1 Ротор - Спартак-Нальчик 1:4 Ессентуки - Ротор 0:6

Результаты матчей

Чайка
Ротор

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:0
8 раз 28%
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
2:1
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 34%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
6 раз 21%
1
3 раза 10%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Чайка
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
9
6
2
13
2.5
5
10
1
14
3.5
2
13
1
14
4.5
1
14
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
9
5
2
12
2.5
5
9
1
13
3.5
2
12
1
13
4.5
2
12
1
13
5.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
21
8
11
18
1.5
18
11
4
25
2.5
10
19
2
27
3.5
4
25
2
27
4.5
3
26
2
27
5.5
1
28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Нв
 1:0 30 21 6 3 62 - 22 69
2.
Ротор
 1:0 30 19 7 4 58 - 21 64
3.
Чайка
 0:1 30 17 8 5 41 - 13 59
4.
Кубань Холдинг
 0:0 30 14 7 9 51 - 33 49
5.
Форте
 0:0 30 12 12 6 54 - 25 48
6.
Биолог-Новокубанск
 0:1 30 13 8 9 39 - 34 47

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Ростов
 30 12 7 11 35 - 36 29
2.
Спартак-Нальчик
 29 12 7 10 47 - 35 26
3.
Дружба
 30 11 5 14 33 - 40 24
4.
Легион-Динамо
 29 8 6 15 38 - 44 23
5.
Динамо Ставрополь
 31 8 10 13 31 - 49 21
6.
Машук-КМВ
 29 6 6 17 29 - 51 15
7.
Алания-2
 30 4 7 19 26 - 60 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Нв
 1:0 16 11 3 2 34 - 12 36
2.
Ротор
 1:0 15 10 2 3 28 - 11 32
3.
Чайка
 0:1 16 8 4 4 20 - 10 28
4.
Кубань Холдинг
 0:0 15 8 3 4 27 - 15 27
5.
Биолог-Новокубанск
 0:1 14 7 4 3 23 - 13 25
6.
Форте
 0:0 14 6 6 2 33 - 9 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дружба
 15 6 2 7 18 - 17 20
2.
Спартак-Нальчик
 15 4 6 5 18 - 16 18
3.
СКА-Ростов
 15 10 1 4 24 - 10 17
4.
Легион-Динамо
 14 3 4 7 15 - 22 6
5.
Машук-КМВ
 14 3 5 6 14 - 18 5
6.
Алания-2
 15 0 3 12 12 - 40 3
7.
Динамо Ставрополь
 16 3 5 8 12 - 32 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Нв
 1:0 14 10 3 1 28 - 10 33
2.
Ротор
 1:0 15 9 5 1 30 - 10 32
3.
Чайка
 0:1 14 9 4 1 21 - 3 31
4.
Форте
 0:0 16 6 6 4 21 - 16 24
5.
Кубань Холдинг
 0:0 15 6 4 5 24 - 18 22
6.
Биолог-Новокубанск
 0:1 16 6 4 6 16 - 21 22

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Ставрополь
 15 5 5 5 19 - 17 20
2.
Легион-Динамо
 15 5 2 8 23 - 22 17
3.
СКА-Ростов
 15 2 6 7 11 - 26 12
4.
Машук-КМВ
 15 3 1 11 15 - 33 10
5.
Спартак-Нальчик
 14 8 1 5 29 - 19 8
6.
Алания-2
 15 4 4 7 14 - 20 8
7.
Дружба
 15 5 3 7 15 - 23 4

Топ бомбардиров
Кубань Холдинг Лаврищев Дмитрий 16
Ротор Максименко Артём 12
Форте Магомедов Рашид 11
Спартак-Нальчик Хачиров Алан 11
Черноморец Нв Абакаров Магомед 11
Весь список

Топ нарушителей
Машук-КМВ Лебедев Юрий 2
Ротор Кармаев Никита 2
Динамо Ставрополь Кобесов Дмитрий 2
Дружба Хуако Темир 2
Кубань Холдинг Цховребов Альберт 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет к основному времени первого тайма Игорь Низовцев.
  • 44'
    Приближается к концу первая половина встречи, ничего толкового у "Чайки" впереди по-прежнему не получается.
  • 42'
    Пелих включается по правому флангу и подает в центр штрафной, однако оборона "Чайки" с угрозой справляется.
  • Замена
    40'
    Дмитрий Мичуренков появляется на поле вместо Ильи Сафронова, который так и не оправился от повреждения.
  • 37'
    Колмаков подключает к атаке Шахтиева, защитник пробивает низом с 18 метров, однако Самок мяч забирает.
  • Фол, нарушение
    36'
    Пелих с правого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, где Максименко нарушает правила в борьбе с соперником.
  • 34'
    Хохлачёв перед штрафной соперника не решился на удар, а подача Александра получается безадресной.
  • 33'
    Умаров после заброса из глубины добирается до мяча, в борьбе с Шахтиевым Ризван катит мимо голкипера, но защитники "Чайки" обстановку разряжают.
  • Опасный момент
    32'
    Умаров катит мяч на Максименко, тот в борьбе с защитником оказался первым на мяче, однако пробивает рядом со штангой
  • 31'
    Напомним, что обе встречи в этом сезоне закончились со счётом 0:0, а матч в рамках ФНЛ в 2019 году завершился победой "Чайки" - 2:1.
  • 30'
    Готов вернуться в игру Сафронов, на поле у нас ничего примечательного в эти минуты по-прежнему не происходит.
  • Травма, повреждение
    28'
    Сафронову достается в единоборстве с Хохлачёвым, требуется помощь врачей игроку "Ротора".
  • 25'
    В параллельном матче "Черноморец" повел в матче с "Биологом", снова 5 очков отрыва новороссийцев от "Ротора".
  • 24'
    Подачу с правого фланга исполняет один из игроков "Чайки", однако Самок на дальней штанге мяч забирает.
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    • Угловой
      23'
      Угловой с левого фланга исполняют хозяева поля, мяч летит во вратарскую, где Самок играет кулаком на выходе.
    • 22'
      Отметим, что "Чайка" не забивает на протяжении четырех матчей, вот и сегодня у селян есть проблемы с созиданием.
    • 20'
      Заброс по левому флангу исполняют хозяева поля, однако Пелих грамотно сыграл корпусом и оттёр соперника от мяча.
    • 18'
      Некоторое затишье на поле в последние минуты, ничего интересного в нашем матче не происходит.
    • 16'
      Треть первого тайма позади, пока счёт позволяет "Ротору" приблизиться к "Черноморцу", лидирующему в этой группе.
    • Угловой
      14'
      Еще один угловой в исполнении "Ротора" не приводит к опасному моменту, удар головой получается не самым точным.
    • Опасный момент
      13'
      Опасным получается угловой в исполнении "Ротора", Умаров пробивает из центра штрафной, однако Волков бросается под мяч!
    • Угловой
      11'
      Еще один угловой исполняют песчанокопцы, Шахтиев после подачи от флажка пробивает головой, однако мяч проходит рядом со штангой.
    • Опасный момент
      10'
      Довольно опасным получается угловой с левого фланга, мяч из вратарской вылетает к Колмакову, однако тот не попадает в створ ворот.
    • Угловой
      8'
      Угловой с правого фланга подают хозяева, однако оборона "Ротора" с угрозой справляется.
    • 6'
      Довольно курьезным получается первый за три матча гол в этом противостоянии, неудачным получается старт встречи для команды Игоря Семшова.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-ОЛ! 0:1! АРТЁМ МАКСИМЕНКО!
      Замерец ошибается при приёме мяча за пределами штрафной, Максименко перехватывает снаряд и отправляет его в пустые ворота!
    • 3'
      Хохлачёв отмечается ударом с левого края штрафной, который не удается накрыть защитникам, однако мяч проходит мимо створа.
    • Угловой
      2'
      Сразу же острый момент создают хозяева, однако Хохлачёву мешают пробить, а угловой хозяевам успеха не принес.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В матче 4-го тура группы 2А Второй лиги "Чайка" принимает "Ротор". Текстовую трансляцию проведет комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • 79 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 124
    Чайка 22.6% (28)
    X 35.5% (44)
    Ротор 41.9% (52)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чайка
    Ничья
    Ротор
    9.00
    3.65
    3.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Чайка 0:1 Ротор онлайн

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    Прогнозы на матч Чайка 0:1 Ротор

    Исход игры
    Чайка
    22.6% (28)
    Ничья
    35.5% (44)
    Ротор
    41.9% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.52% (30)
    Меньше
    72.48% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    60.55% (66)
    Нет
    39.45% (43)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.8% (37)
    0:1 Ротор
    14.5% (18)
    1:2 Ротор
    14.5% (18)
    1:0 Чайка
    12.9% (16)
    2:1 Чайка
    8.1% (10)
    0:0 Ничья
    3.2% (4)
    0:2 Ротор
    2.4% (3)
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    Чайка
    Ротор
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