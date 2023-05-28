Пелих с правого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, где Максименко нарушает правила в борьбе с соперником.

Колмаков подключает к атаке Шахтиева, защитник пробивает низом с 18 метров, однако Самок мяч забирает.

Дмитрий Мичуренков появляется на поле вместо Ильи Сафронова, который так и не оправился от повреждения.

Пелих включается по правому флангу и подает в центр штрафной, однако оборона "Чайки" с угрозой справляется.

Приближается к концу первая половина встречи, ничего толкового у "Чайки" впереди по-прежнему не получается.

2 минуты добавляет к основному времени первого тайма Игорь Низовцев.

Подачу с правого фланга исполняет один из игроков "Чайки", однако Самок на дальней штанге мяч забирает.

В параллельном матче "Черноморец" повел в матче с "Биологом", снова 5 очков отрыва новороссийцев от "Ротора".

Сафронову достается в единоборстве с Хохлачёвым, требуется помощь врачей игроку "Ротора".

Готов вернуться в игру Сафронов, на поле у нас ничего примечательного в эти минуты по-прежнему не происходит.

Напомним, что обе встречи в этом сезоне закончились со счётом 0:0, а матч в рамках ФНЛ в 2019 году завершился победой "Чайки" - 2:1.

Умаров катит мяч на Максименко, тот в борьбе с защитником оказался первым на мяче, однако пробивает рядом со штангой

Умаров после заброса из глубины добирается до мяча, в борьбе с Шахтиевым Ризван катит мимо голкипера, но защитники "Чайки" обстановку разряжают.

Хохлачёв перед штрафной соперника не решился на удар, а подача Александра получается безадресной.

23' Угловой с левого фланга исполняют хозяева поля, мяч летит во вратарскую, где Самок играет кулаком на выходе.

22' Отметим, что "Чайка" не забивает на протяжении четырех матчей, вот и сегодня у селян есть проблемы с созиданием.

20' Заброс по левому флангу исполняют хозяева поля, однако Пелих грамотно сыграл корпусом и оттёр соперника от мяча.

18' Некоторое затишье на поле в последние минуты, ничего интересного в нашем матче не происходит.

16' Треть первого тайма позади, пока счёт позволяет "Ротору" приблизиться к "Черноморцу", лидирующему в этой группе.

14' Еще один угловой в исполнении "Ротора" не приводит к опасному моменту, удар головой получается не самым точным.

13' Опасным получается угловой в исполнении "Ротора", Умаров пробивает из центра штрафной, однако Волков бросается под мяч!

11' Еще один угловой исполняют песчанокопцы, Шахтиев после подачи от флажка пробивает головой, однако мяч проходит рядом со штангой.

10' Довольно опасным получается угловой с левого фланга, мяч из вратарской вылетает к Колмакову, однако тот не попадает в створ ворот.