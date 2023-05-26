  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига. Группа 1 2022-2023

РОССИЯ: Вторая лига. Группа 1
2022-2023

Тур: 30.
Чайка
 
Позже
Ротор
Прогнозы 49
Чайка 20.4% (10)
X 24.5% (12)
Ротор 55.1% (27)
Все прогнозы

История личных встреч

Чайка
Ротор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ВЛГ1
0:0
ВЛГ1
0:0
ПЛ
2:1
ВДЗЮ
2:0
ВДЗЮ
0:3

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.33

Среднее время на гол

0
270

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

112
112

Бомбардиры внутри турнира

Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колмаков Максим 10 0.34
Корж Константин 4 0.14
Востриков Илья 4 (1) 0.14
Хохлачёв Александр 3 0.1
Климов Кирилл 3 0.1
Тихонов Михаил 2 0.07
Садов Дмитрий 2 0.07
Грибанов Денис 2 (1) 0.07
Волков Владислав II 2 (1) 0.07
Долгов Павел 1 0.03
Шахтиев Халид 1 0.03
Квеквескири Даур 1 0.03
Гыстаров Фархад 1 0.03
Орлов Антон 1 0.03
Колдунов Никита 1 0.03
Ужгин Матвей 1 0.03
Кожедуб Святослав 1 0.03
Зарыпбеков Эльдияр 1 0.03
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максименко Артём 11 0.38
Сафронов Илья 9 0.31
Умаров Ризван 7 0.24
Ахмедханов Ризван 6 (1) 0.21
Обивалин Сергей 5 0.17
Зуйков Сергей 5 (4) 0.17
Козлов Андрей 3 0.1
Родионов Кирилл 2 0.07
Кармаев Никита 2 0.07
Завезён Юрий 1 0.03
Бутаревич Алексей 1 0.03
Магомедов Магомед II 1 0.03

Карточки

Чайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орлов Антон 0 1
Хохлачёв Александр 0 1
Синяк Антон 0 1
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кармаев Никита 0 2
Мартусевич Максим 0 1
Обивалин Сергей 0 1
Шильников Глеб 0 1

Результаты матчей

Чайка
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Ротор
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
5
Чайка
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (10)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Ротор
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

7
1

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

21
23
Чайка
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
62% (18)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Ротор
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

23
28

Голы по времени матча

Забито

20
30
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
3
15%
1
3%
1-15
4
20%
2
7%
16-30
3
15%
8
27%
31-45
3
15%
4
13%
46-60
3
15%
7
23%
61-75
4
20%
8
27%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
4
44%
3
33%
76-90

Забито

21
24
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
1
5%
1
4%
1-15
4
19%
5
21%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
6
29%
5
21%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
67%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

41
54
18 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 32
16 Забивали первыми 14
10 Не забивали 9
4
10%
2
4%
1-15
8
20%
7
13%
16-30
6
15%
13
24%
31-45
6
15%
8
15%
46-60
7
17%
11
20%
61-75
10
24%
13
24%
76-90

Пропущено

12
21
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
1
8%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
4
33%
3
14%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
4
33%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Чайка
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Чайка - Кубань Холдинг 0:2 Черноморец Нв - Чайка 0:1 Чайка - Форте 0:0 Чайка - Кубань Холдинг 0:0
Биолог-Новокубанск - Чайка 0:2 Чайка - Ротор 0:0 Спартак-Нальчик - Чайка 1:2 Чайка - Форте 1:3 Ессентуки - Чайка 1:7 Чайка - Машук-КМВ 2:0 Чайка - СКА-Ростов 0:0 Металлург Липецк - Чайка 2:2 Химик Дзержинск - Чайка 0:1 Тверь - Чайка 0:5 Родина Москва - Чайка 1:2 Ахмат - Чайка 2:2 Факел - Чайка 0:1 Чайка - Окжетпес 3:2 Динамо Ставрополь - Чайка 0:0 Чайка - Черноморец Нв 1:2
Ротор
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0
Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка - Ротор 0:0 Ротор - СКА-Ростов 4:0 Динамо Ставрополь - Ротор 1:3 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Легион-Динамо - Ротор 0:2 Ротор - Дружба 0:1 Тверь - Ротор 2:2 Ротор - Текстильщик 0:1 Динамо Махачкала - Ротор 2:0 Алания-2 - Ротор 1:3 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Биолог-Новокубанск - Ротор 2:2 Машук-КМВ - Ротор 0:1 Ротор - Спартак-Нальчик 1:4 Ессентуки - Ротор 0:6

Результаты матчей

Чайка
Ротор

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:0
8 раз 28%
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
2:1
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 34%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
6 раз 21%
1
3 раза 10%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Чайка
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
9
6
2
13
2.5
5
10
1
14
3.5
2
13
1
14
4.5
1
14
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
9
5
2
12
2.5
5
9
1
13
3.5
2
12
1
13
4.5
2
12
1
13
5.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
21
8
11
18
1.5
18
11
4
25
2.5
10
19
2
27
3.5
4
25
2
27
4.5
3
26
2
27
5.5
1
28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Нв
 29 20 6 3 61 - 22 66
2.
Ротор
 29 18 7 4 57 - 21 61
3.
Чайка
 29 17 8 4 41 - 12 59
4.
Кубань Холдинг
 29 14 6 9 51 - 33 48
5.
Биолог-Новокубанск
 29 13 8 8 39 - 33 47
6.
Форте
 29 12 11 6 54 - 25 47

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Ростов
 30 12 7 11 35 - 36 29
2.
Спартак-Нальчик
 29 12 7 10 47 - 35 26
3.
Дружба
 29 11 5 13 33 - 39 24
4.
Легион-Динамо
 29 8 6 15 38 - 44 23
5.
Динамо Ставрополь
 30 7 10 13 30 - 49 18
6.
Машук-КМВ
 29 6 6 17 29 - 51 15
7.
Алания-2
 30 4 7 19 26 - 60 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Нв
 15 10 3 2 33 - 12 33
2.
Ротор
 15 10 2 3 28 - 11 32
3.
Чайка
 15 8 4 3 20 - 9 28
4.
Кубань Холдинг
 14 8 2 4 27 - 15 26
5.
Биолог-Новокубанск
 14 7 4 3 23 - 13 25
6.
Форте
 14 6 6 2 33 - 9 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дружба
 15 6 2 7 18 - 17 20
2.
Спартак-Нальчик
 15 4 6 5 18 - 16 18
3.
СКА-Ростов
 15 10 1 4 24 - 10 17
4.
Легион-Динамо
 14 3 4 7 15 - 22 6
5.
Машук-КМВ
 14 3 5 6 14 - 18 5
6.
Алания-2
 15 0 3 12 12 - 40 3
7.
Динамо Ставрополь
 15 2 5 8 11 - 32 -2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Нв
 14 10 3 1 28 - 10 33
2.
Чайка
 14 9 4 1 21 - 3 31
3.
Ротор
 14 8 5 1 29 - 10 29
4.
Форте
 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Кубань Холдинг
 15 6 4 5 24 - 18 22
6.
Биолог-Новокубанск
 15 6 4 5 16 - 20 22

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Ставрополь
 15 5 5 5 19 - 17 20
2.
Легион-Динамо
 15 5 2 8 23 - 22 17
3.
СКА-Ростов
 15 2 6 7 11 - 26 12
4.
Машук-КМВ
 15 3 1 11 15 - 33 10
5.
Спартак-Нальчик
 14 8 1 5 29 - 19 8
6.
Алания-2
 15 4 4 7 14 - 20 8
7.
Дружба
 14 5 3 6 15 - 22 4

Топ бомбардиров
Кубань Холдинг Лаврищев Дмитрий 16
Ротор Максименко Артём 11
Форте Магомедов Рашид 11
Спартак-Нальчик Хачиров Алан 11
Черноморец Нв Костюков Степан 10
Весь список

Топ нарушителей
Машук-КМВ Лебедев Юрий 2
Ротор Кармаев Никита 2
Динамо Ставрополь Кобесов Дмитрий 2
Дружба Хуако Темир 2
Кубань Холдинг Цховребов Альберт 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Чайка - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Чайка 20.4% (10)
    X 24.5% (12)
    Ротор 55.1% (27)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Чайка - Ротор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Чайка - Ротор

    Исход игры
    Чайка
    20.4% (10)
    Ничья
    24.5% (12)
    Ротор
    55.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.15% (14)
    Меньше
    65.85% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    56.1% (23)
    Нет
    43.9% (18)
    Популярный счёт
    0:1 Ротор
    18.4% (9)
    1:1 Ничья
    18.4% (9)
    1:2 Ротор
    18.4% (9)
    1:0 Чайка
    12.2% (6)
    2:1 Чайка
    8.2% (4)
    0:2 Ротор
    4.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Чайка
    Ротор
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     