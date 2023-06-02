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Китай: Суперлига
2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Xing Guan
Чжэцзян Профессионал
3:0
Конец матча
Шэньчжэнь
0'
8' Желтая карточка
Yuan Zhang2
34' Желтая карточка
Yue Xu
1:0
52' Гол
Junsheng Yao
2:0
61' Гол
Мушекви Няша
3:0
68' Пенальти
Куасси Жан
79' Желтая карточка
Di Gao
90'+4

Ход матча

8'
 
Yuan Zhang2
31'
 
Yue Xu
Yuan Zhang2
34'
 
Yue Xu
35'
 
Dalun Zheng
Ачеампонг Франк
46'
 
Shuai Pei
Yuezheng Du
52'
Junsheng Yao
(Мушекви Няша)
1:0
61'
Мушекви Няша
(Junsheng Yao)
2:0
63'
 
Haolun Mi
Чжипэн Цзян
63'
 
Донкин Уилл
Yue Liu
68'
Куасси Жан
3:0
76'
Bin Gu
Junsheng Yao
 
76'
Di Gao
Куасси Жан
 
79'
Di Gao
 
80'
Цзяци Чжан
Н'Думбу Александр
 
90'
Dongsheng Wang
Yu Dong
 
90'
Андрияшевич Франко
Ulrich Ewolo
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 535 Количество передач 281
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
4
Zheng'ao
Sun
2
Лён
Нок-Хан
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
8
Н'Думбу
Александр
7
Ulrich
Ewolo
6
Junsheng
Yao
17
Куасси
Жан
30
Мушекви
Няша
1
Minzhe
Wei
13
Haofeng
Xu
26
Юань
Миньчэн
11
Yuan
Zhang1
4
Чжипэн
Цзян
20
Yue
Liu
21
Yuan
Zhang2
30
Ruifeng
Huang
34
Hujahmat
Shahsat
7
Ачеампонг
Франк
33
Yuezheng
Du
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1
Шэньчжэнь
4-3-3

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Шэньчжэнь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:2
С
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 6 0.55
Di Gao 3 0.27
Андрияшевич Франко 2 0.18
Junsheng Yao 1 0.09
Куасси Жан 1 (1) 0.09
Zheng'ao Sun 1 0.09
Ulrich Ewolo 1 0.09
Tixiang Li 0 0
Xin Yue 0 0
Bin Gu 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 4 0.36
Чжипэн Цзян 1 0.09
Yuan Zhang2 1 0.09
Shuai Pei 1 0.09
Boyu Yang 1 0.09
Юань Миньчэн 1 0.09
Yue Liu 1 0.09
Zigui Shen 1 0.09
Hujahmat Shahsat 1 (1) 0.09
Алессандрини Ромен 0 0
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Li Ning 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лён Нок-Хан 2 1
Андрияшевич Франко 3 0
Yu Dong 3 0
Xin Yue 1 1
Н'Думбу Александр 2 0
Цзяци Чжан 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Bo Zhao 2 0
Di Gao 1 0
Zheng'ao Sun 1 0
Junsheng Yao 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Dongsheng Wang 1 0
Jordi Vinyals 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 3 1
Yuan Zhang2 4 0
Алессандрини Ромен 2 0
Shuai Pei 2 0
Чжипэн Цзян 2 0
Ruifeng Huang 2 0
Yue Xu 2 0
Boyu Yang 1 0
Ачеампонг Франк 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Yuezheng Du 1 0
Li Ning 1 0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Шэньчжэнь
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
4
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

7
8
Чжэцзян Профессионал
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Шэньчжэнь
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

8
12

Голы по времени матча

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
2
50%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
4
50%
2
22%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
11%
5
56%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
3
43%
3
27%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

16
13
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
6%
1
8%
1-15
5
31%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
3
23%
61-75
2
13%
6
46%
76-90

Пропущено

15
20
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
7%
3
15%
1-15
4
27%
4
20%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
13%
5
25%
46-60
2
13%
4
20%
61-75
5
33%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2
Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0
Шэньчжэнь
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1
Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
Шэньчжэнь

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Чжэцзян Профессионал
Шэньчжэнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
3
1.5
3
4
2
3
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
4
7
2
9
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 10 8 2 0 19 - 7 26
2.
Ченду Беттер Сити
 10 5 5 0 18 - 12 20
3.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 4 1 12 - 7 19
4.
Тянцзинь Тэда
 10 4 6 0 13 - 8 18
5.
Чанчунь Ятай
 11 5 2 4 19 - 19 17
6.
Бэйцзин Гоань
 11 4 5 2 19 - 15 17
7.
Ухань Три Таунс
 10 3 5 2 17 - 11 14
8.
Шаньдун Тайшань
 10 3 5 2 14 - 11 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 2 5 15 - 16 14
10.
Шэньчжэнь
 11 3 2 6 12 - 21 11
11.
Шицзячжуан
 10 2 4 4 12 - 18 10
12.
Мэйчжоу Хакка
 10 2 3 5 12 - 16 9
13.
Циндао Чжуннэн
 10 2 2 6 11 - 15 8
14.
Хэнань Цзянье
 10 1 5 4 7 - 10 8
15.
Далянь Ифан
 10 1 3 6 8 - 13 6
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 6 4 2 0 12 - 8 14
2.
Бэйцзин Гоань
 6 3 3 0 13 - 7 12
3.
Шанхай Шеньхуа
 6 3 3 0 6 - 3 12
4.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 9 - 6 10
5.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
6.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
7.
Шаньдун Тайшань
 3 2 1 0 6 - 2 7
8.
Циндао Чжуннэн
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Чанчунь Ятай
 5 2 1 2 7 - 10 7
10.
Чжэцзян Профессионал
 5 2 0 3 7 - 8 6
11.
Хэнань Цзянье
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 5 - 6 6
13.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 8 5
14.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 1 3 4 - 7 4
15.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Ухань Три Таунс
 6 3 2 1 13 - 5 11
3.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
4.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 8 - 9 7
8.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
9.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 2 2 8 - 9 5
10.
Бэйцзин Гоань
 5 1 2 2 6 - 8 5
11.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Хэнань Цзянье
 5 0 2 3 4 - 7 2
14.
Шэньчжэнь
 4 0 1 3 3 - 10 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 9 (3)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 6 (2)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 4 (2)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
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Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 3
Шэньчжэнь Yuan Zhang2 4
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Ачеампонг Франк уходит с поля. Dalun Zheng выходит вместо него
    • Желтая карточка
      34'
      Yue Xu получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Yuan Zhang уходит с поля. Yue Xu выходит вместо него
    • Желтая карточка
      8'
      Yuan Zhang получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huzhou Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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