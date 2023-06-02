Тур: 11. Стадион: Huzhou Olympic Sports Center. Главный судья: Xing Guan
3:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаYuan Zhang2
34' Желтая карточкаYue Xu
1:0
52' ГолJunsheng Yao
2:0
61' ГолМушекви Няша
3:0
68' ПенальтиКуасси Жан
79' Желтая карточкаDi Gao
90'+4
Ход матча
8'
31'
34'
46'
52'
1:0
61'
2:0
63'
63'
68'
3:0
76'
76'
79'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 0
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
535 Количество передач 281
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
17
Куасси
Жан
30
Мушекви
Няша
13
Haofeng
Xu
26
Юань
Миньчэн
11
Yuan
Zhang1
20
Yue
Liu
21
Yuan
Zhang2
33
Yuezheng
Du
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куасси ЖанПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
9 Di GaoНападающий
-
15 Haoxiang Jin
-
-
21 Shengpan Ji
-
24 Daoxin Ye
-
25 Junchi Xu
-
12 Jinfeng Lai
-
31 Bin Gu
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Haofeng XuЗащитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
- Защитник
-
20 Yue LiuПолузащитник
-
21 Yuan Zhang2Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Yuezheng DuНападающий
- Запасные игроки
-
22 Дун ХэнъиВратарь
-
27 Boyu YangЗащитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Lei Liao
-
-
14 Li Ning
-
-
19 Yue Xu
-
28 Xin Zhou2
-
Главный тренер: Jun Xiang
История личных встреч
Чжэцзян Профессионал
Шэньчжэнь
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|6
|0.55
|Di Gao
|3
|0.27
|Андрияшевич Франко
|2
|0.18
|Junsheng Yao
|1
|0.09
|Куасси Жан
|1 (1)
|0.09
|Zheng'ao Sun
|1
|0.09
|Ulrich Ewolo
|1
|0.09
|Tixiang Li
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|4
|0.36
|Чжипэн Цзян
|1
|0.09
|Yuan Zhang2
|1
|0.09
|Shuai Pei
|1
|0.09
|Boyu Yang
|1
|0.09
|Юань Миньчэн
|1
|0.09
|Yue Liu
|1
|0.09
|Zigui Shen
|1
|0.09
|Hujahmat Shahsat
|1 (1)
|0.09
|Алессандрини Ромен
|0
|0
|Yuan Zhang1
|0
|0
|Chengkuai Wang
|0
|0
|Li Ning
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лён Нок-Хан
|2
|1
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Yu Dong
|3
|0
|Xin Yue
|1
|1
|Н'Думбу Александр
|2
|0
|Цзяци Чжан
|2
|0
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Di Gao
|1
|0
|Zheng'ao Sun
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Shengpan Ji
|1
|0
|Dongsheng Wang
|1
|0
|Jordi Vinyals
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haofeng Xu
|3
|1
|Yuan Zhang2
|4
|0
|Алессандрини Ромен
|2
|0
|Shuai Pei
|2
|0
|Чжипэн Цзян
|2
|0
|Ruifeng Huang
|2
|0
|Yue Xu
|2
|0
|Boyu Yang
|1
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|0
|Юань Миньчэн
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Yuezheng Du
|1
|0
|Li Ning
|1
|0
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Шэньчжэнь
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
4
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
7
8
Чжэцзян Профессионал
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Шэньчжэнь
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
8
12
Голы по времени матча
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
2
50%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
4
50%
2
22%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
11%
5
56%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
3
43%
3
27%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
16
13
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
6%
1
8%
1-15
5
31%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
3
23%
61-75
2
13%
6
46%
76-90
Пропущено
15
20
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
7%
3
15%
1-15
4
27%
4
20%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
13%
5
25%
46-60
2
13%
4
20%
61-75
5
33%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2
Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0
Шэньчжэнь
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1
Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
Шэньчжэнь
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Чжэцзян Профессионал
Шэньчжэнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
52
23
34
23
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
22
33
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
56
47
29
110
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|9 (3)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|6 (2)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|4 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|4 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 3
|Шэньчжэнь
|Yuan Zhang2
|4
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2