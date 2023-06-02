4:3
Конец матча
0'
0:1
22' ГолЛеонардо Родригес
1:1
29' ГолСоуза Жосеф
2:1
41' ГолСоуза Жосеф
2:2
50' ГолЛеонардо Родригес
2:3
65' ГолТан Лонг
3:3
66' ГолLiyn Yang
78' Желтая карточкаЦуль Петер
4:3
87' ГолКан Сан-У
90' Желтая карточкаYake Wu
90' Желтая карточкаДабао Юй
90'+7
Ход матча
22'
29'
1:1
41'
2:1
46'
50'
65'
2:3
66'
3:3
78'
85'
86'
87'
4:3
90'
90'
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 5
-
12 Угловые 3
-
2 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
447 Количество передач 387
-
54 Владение мячом, % 46
16
Boxuan
Feng
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
4
Ли
Лэй
45
Адеми
Ариян
15
Tianyi
Gao
20
Ziming
Wang
17
Liyn
Yang
23
Yake
Wu
5
Jie
Sun
17
Hong
Li
7
Yun
Liu
20
Yufeng
Zhang
29
Тан
Лонг
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Boxuan FengЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ziming WangНападающий
-
17 Liyn YangНападающий
- Запасные игроки
-
34 Сень ХоуВратарь
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Hao Fang
-
43 Wenhao Jiang
-
-
Главный тренер: Stanley Menzo
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
5 Jie SunЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Hong LiЗащитник
-
7 Yun LiuПолузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Zhiyun ZhengНападающий
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
34 Yiran He
-
38 Ning Lu
-
25 Zhenyu He
-
31 Lishan Shi
-
36 Chao Fan
-
-
-
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Чанчунь Ятай
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
5.9%
5.9%
15 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
27 матчей
59.3%
11.1%
29.6%
16 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
55.6%
14.8%
29.6%
15 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
1.86
1.46
Среднее время на гол
48
61
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.23
1.07
Среднее время на гол
73
84
Всего голов
42
34
Голов в среднем за матч
1.56
1.26
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
57
71
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Liyn Yang
|4
|0.36
|Кан Сан-У
|3
|0.27
|Соуза Жосеф
|3
|0.27
|Ziming Wang
|3
|0.27
|Чжанг Сичже
|2 (1)
|0.18
|Tianyi Gao
|1
|0.09
|Адеми Ариян
|1
|0.09
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.09
|Yang Bai
|1
|0.09
|Gang Wang
|0
|0
|Йеннарис Никлас
|0
|0
|Нгадеу Майкл
|0
|0
|Boxuan Feng
|0
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Родригес
|9
|0.82
|Тан Лонг
|4
|0.36
|Chengjian Liao
|2
|0.18
|Сержиньо Солер
|2
|0.18
|Цуль Петер
|1
|0.09
|Yongjing Cao
|1
|0.09
|Jinxian Wang
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
|Yufeng Zhang
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ли Лэй
|3
|0
|Jiaqi Han
|3
|0
|Соуза Жосеф
|2
|0
|Чи Чжунго
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Чендун Чжан
|1
|0
|Дабао Юй
|1
|0
|Нгадеу Майкл
|1
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Hao Fang
|1
|0
|Yang Bai
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуль Петер
|3
|0
|Йи Тенг
|2
|0
|Yake Wu
|2
|0
|Chengjian Liao
|2
|0
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Тан Лонг
|1
|0
|Sabit Abdusalam
|1
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|0
|Yufeng Zhang
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
|Hong Li
|1
|0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Чанчунь Ятай
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
2
5
Бэйцзин Гоань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Чанчунь Ятай
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
3
5
Бэйцзин Гоань
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Чанчунь Ятай
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
9
Волевые поражения
5
10
Голы по времени матча
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
2
15%
5
42%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
2
22%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
50%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
3
30%
1-15
3
38%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
1
10%
76-90
Забито
19
19
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
1
5%
1
5%
1-15
3
16%
4
21%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
6
32%
2
11%
46-60
4
21%
3
16%
61-75
2
11%
7
37%
76-90
Пропущено
15
19
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
13%
5
26%
1-15
6
40%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
3
20%
4
21%
61-75
1
7%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0
Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2
Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
Чанчунь Ятай
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
2:4
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Бэйцзин Гоань
Чанчунь Ятай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
24
23
24
14
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
38
65
29
38
29
110
110
110
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|9 (3)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|6 (2)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|4 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|4 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 3
|Шэньчжэнь
|Yuan Zhang2
|4
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2