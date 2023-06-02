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Китай: Суперлига
2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Di Wang
Бэйцзин Гоань
4:3
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
0:1
22' Гол
Леонардо Родригес
1:1
29' Гол
Соуза Жосеф
2:1
41' Гол
Соуза Жосеф
2:2
50' Гол
Леонардо Родригес
2:3
65' Гол
Тан Лонг
3:3
66' Гол
Liyn Yang
78' Желтая карточка
Цуль Петер
4:3
87' Гол
Кан Сан-У
90' Желтая карточка
Yake Wu
90' Желтая карточка
Дабао Юй
90'+7

Ход матча

22'
0:1
Леонардо Родригес
(Yufeng Zhang)
29'
Соуза Жосеф
(Boxuan Feng)
1:1
33'
 
Abduhamit Abdugheni
Jinhao Bi
41'
Соуза Жосеф
(Tianyi Gao)
2:1
46'
 
Цуль Петер
Yun Liu
50'
2:2
Леонардо Родригес
(Jinxian Wang)
65'
2:3
Тан Лонг
(Леонардо Родригес)
66'
Liyn Yang
(Tianyi Gao)
3:3
70'
 
Сержиньо Солер
Sabit Abdusalam
78'
 
Цуль Петер
79'
Йеннарис Никлас
Адеми Ариян
 
80'
Адегбенро Самуэль
Tianyi Gao
 
80'
Чендун Чжан
Boxuan Feng
 
85'
Чи Чжунго
Соуза Жосеф
 
86'
Дабао Юй
Ziming Wang
 
87'
Кан Сан-У
(Йеннарис Никлас)
4:3
90'
 
Chao Fan
Hong Li
90'
 
Yake Wu
90'
Дабао Юй
 

Статистика матча

  • 16 Удары по воротам 7
  • 9 Удары в створ 5
  • 12 Угловые 3
  • 2 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 447 Количество передач 387
  • 54 Владение мячом, % 46
1
Jiaqi
Han
16
Boxuan
Feng
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
4
Ли
Лэй
45
Адеми
Ариян
5
Соуза
Жосеф
15
Tianyi
Gao
7
Кан
Сан-У
20
Ziming
Wang
17
Liyn
Yang
23
Yake
Wu
5
Jie
Sun
4
Окоре
Жорес
3
Jinhao
Bi
17
Hong
Li
7
Yun
Liu
20
Yufeng
Zhang
11
Sabit
Abdusalam
8
Jinxian
Wang
29
Тан
Лонг
9
Леонардо
Родригес
Бэйцзин Гоань
4-4-2
Чанчунь Ятай
4-4-2

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Чанчунь Ятай

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
5.9%
5.9%
15 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

27 матчей

59.3%
11.1%
29.6%
16 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.6%
14.8%
29.6%
15 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

С
3:0
С
0:1
С
2:1
С
2:0
К
3:1
С
1:1
С
0:2
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
3:1
С
1:2
С
2:2
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
0:4
С
0:1
С
4:1
С
2:1
С
2:1
С
0:1
С
0:2
С
2:6
С
2:1
С
1:1

Голы

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.86
1.46

Среднее время на гол

48
61

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.23
1.07

Среднее время на гол

73
84

Всего голов

42
34

Голов в среднем за матч

1.56
1.26

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

57
71

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 4 0.36
Кан Сан-У 3 0.27
Соуза Жосеф 3 0.27
Ziming Wang 3 0.27
Чжанг Сичже 2 (1) 0.18
Tianyi Gao 1 0.09
Адеми Ариян 1 0.09
Адегбенро Самуэль 1 0.09
Yang Bai 1 0.09
Gang Wang 0 0
Йеннарис Никлас 0 0
Нгадеу Майкл 0 0
Boxuan Feng 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 9 0.82
Тан Лонг 4 0.36
Chengjian Liao 2 0.18
Сержиньо Солер 2 0.18
Цуль Петер 1 0.09
Yongjing Cao 1 0.09
Jinxian Wang 0 0
Hong Li 0 0
Yufeng Zhang 0 0
Qi Cui 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ли Лэй 3 0
Jiaqi Han 3 0
Соуза Жосеф 2 0
Чи Чжунго 2 0
Gang Wang 2 0
Чендун Чжан 1 0
Дабао Юй 1 0
Нгадеу Майкл 1 0
Кан Сан-У 1 0
Tianyi Gao 1 0
Hao Fang 1 0
Yang Bai 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуль Петер 3 0
Йи Тенг 2 0
Yake Wu 2 0
Chengjian Liao 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Тан Лонг 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Abduhamit Abdugheni 1 0
Yufeng Zhang 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0
Hong Li 1 0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Чанчунь Ятай
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

2
5
Бэйцзин Гоань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Чанчунь Ятай
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

3
5
Бэйцзин Гоань
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Чанчунь Ятай
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

5
10

Голы по времени матча

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
2
15%
5
42%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
2
22%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
50%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
3
30%
1-15
3
38%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Забито

19
19
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
1
5%
1
5%
1-15
3
16%
4
21%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
6
32%
2
11%
46-60
4
21%
3
16%
61-75
2
11%
7
37%
76-90

Пропущено

15
19
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
13%
5
26%
1-15
6
40%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
3
20%
4
21%
61-75
1
7%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0
Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2
Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
Чанчунь Ятай

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
2:4
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Бэйцзин Гоань
Чанчунь Ятай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
2
3
2
4
2.5
1
4
2
4
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
6
5
2
9
2.5
3
8
2
9
3.5
1
10
1
10
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 10 8 2 0 19 - 7 26
2.
Ченду Беттер Сити
 10 5 5 0 18 - 12 20
3.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 4 1 12 - 7 19
4.
Тянцзинь Тэда
 10 4 6 0 13 - 8 18
5.
Чанчунь Ятай
 11 5 2 4 19 - 19 17
6.
Бэйцзин Гоань
 11 4 5 2 19 - 15 17
7.
Ухань Три Таунс
 10 3 5 2 17 - 11 14
8.
Шаньдун Тайшань
 10 3 5 2 14 - 11 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 2 5 15 - 16 14
10.
Шэньчжэнь
 11 3 2 6 12 - 21 11
11.
Шицзячжуан
 10 2 4 4 12 - 18 10
12.
Мэйчжоу Хакка
 10 2 3 5 12 - 16 9
13.
Циндао Чжуннэн
 10 2 2 6 11 - 15 8
14.
Хэнань Цзянье
 10 1 5 4 7 - 10 8
15.
Далянь Ифан
 10 1 3 6 8 - 13 6
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 6 4 2 0 12 - 8 14
2.
Бэйцзин Гоань
 6 3 3 0 13 - 7 12
3.
Шанхай Шеньхуа
 6 3 3 0 6 - 3 12
4.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 9 - 6 10
5.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
6.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
7.
Шаньдун Тайшань
 3 2 1 0 6 - 2 7
8.
Циндао Чжуннэн
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Чанчунь Ятай
 5 2 1 2 7 - 10 7
10.
Чжэцзян Профессионал
 5 2 0 3 7 - 8 6
11.
Хэнань Цзянье
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 5 - 6 6
13.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 8 5
14.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 1 3 4 - 7 4
15.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Ухань Три Таунс
 6 3 2 1 13 - 5 11
3.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
4.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 8 - 9 7
8.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
9.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 2 2 8 - 9 5
10.
Бэйцзин Гоань
 5 1 2 2 6 - 8 5
11.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Хэнань Цзянье
 5 0 2 3 4 - 7 2
14.
Шэньчжэнь
 4 0 1 3 3 - 10 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 9 (3)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 6 (2)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 4 (2)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 3
Шэньчжэнь Yuan Zhang2 4
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    96'
    Дабао Юй получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    94'
    Yake Wu получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Hong Li уходит с поля. Chao Fan выходит вместо него
  • 87'
    Йеннарис Никлас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    87'
    Г О О О О Л - Кан Сан-У бьет в цель!
  • 86'
    Ziming Wang уходит с поля. Дабао Юй выходит вместо него
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Tianyi Gao сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Соуза Жосеф бьет в цель!
    • 33'
      Би Джианхао уходит с поля. Abduhamit Abdugheni выходит вместо него
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Бэйцзин Гоань 4:3 Чанчунь Ятай онлайн

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