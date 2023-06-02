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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Рид
1:0
Второй тайм: 58'
Вольфсбергер
0'
4' Желтая карточка
Ланг Кристоф
1:0
44' Пенальти
Ланг Кристоф
1
Радлингер
Самуэль
66
David
Ungar
6
Лакнер
Маркус
19
Julian
Turi
17
Philipp
Pomer
3
Юришич
Роко
10
Висмейер
Юлиан
29
Diego
Madritsch
71
Ланг
Кристоф
45
Gontie
Diomande
21
Leo
Mikic
1
Бонманн
Хендрик
8
Писингер
Симон
5
Оерманн
Тим
22
Баумгартнер
Доминик
6
Верачниг
Николас
97
Яшич
Адис
14
Pascal
Muller
16
Ляйтгеб
Марио
18
Рёчер
Торстен
70
Балло
Тьерно
11
Барибо
Тай
Рид
3-4-2-1
Вольфсбергер
3-4-2-1

История личных встреч

Рид
Вольфсбергер

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

32 матча

37.5%
25%
37.5%
12 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

21.9%
59.4%
18.7%
7 побед 19 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:0
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
3:3
Б
0:4
Б
1:1
К
2:2
ТМК
0:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
К
0:0
Б
0:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
1:0
КА
0:1
Б
4:1
Б
0:2
Б
1:3
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:5
Б
0:2

Голы

Всего голов

13
24

Голов в среднем за матч

0.87
1.41

Среднее время на гол

103
63

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.24
1.07

Среднее время на гол

72
84

Всего голов

34
40

Голов в среднем за матч

1.06
1.25

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

84
72

Бомбардиры внутри турнира

Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tin Plavotic 4 0.13
Шаби Сейфедин 4 (1) 0.13
Моншайн Кристоф 3 (2) 0.09
Нутц Штефан 2 0.06
Philipp Pomer 2 0.06
Leo Mikic 2 0.06
Matthias Gragger 2 0.06
Belmin Beganovic 1 0.03
Висмейер Юлиан 1 0.03
Gontie Diomande 1 0.03
Diego Madritsch 1 0.03
Юришич Роко 0 0
Michael Martin 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барибо Тай 14 (2) 0.44
Мэлоун Морис 8 0.25
Рёчер Торстен 6 0.19
Балло Тьерно 5 0.16
Augustine Boakye 4 0.13
Яшич Адис 2 0.06
Кершбаумер Константин 2 0.06
Новак Михаэль 1 0.03
Писингер Симон 1 0.03
Вергос Николаос 1 (1) 0.03
Ляйтгеб Марио 1 0.03
Визингер Дарио 1 0.03
Raphael Schifferl 1 0.03
Верачниг Николас 1 0.03
Шерцер Йонатан 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Matteo Anzolin 0 0

Карточки

Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
David Ungar 4 2
Лакнер Маркус 5 1
Leo Mikic 3 2
Michael Martin 6 0
Кронбергер Лука 4 1
Юришич Роко 3 1
Цигль Марсель 4 0
Моншайн Кристоф 3 0
Philipp Pomer 3 0
Denizcan Cosgun 3 0
Diego Madritsch 3 0
Tin Plavotic 1 1
Радлингер Самуэль 2 0
Шаби Сейфедин 2 0
Josef Weberbauer 2 0
Кингсли Майкл 2 0
Ланг Кристоф 2 0
Висмейер Юлиан 1 0
Нутц Штефан 1 0
Лутовац Александар 1 0
Matthias Gragger 1 0
Jonas Wendlinger 1 0
Maximilian Senft 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тафернер Маттойс 5 0
Писингер Симон 3 1
Верачниг Николас 4 0
Омич Эрвин 4 0
Ляйтгеб Марио 3 0
Кершбаумер Константин 3 0
Шерцер Йонатан 3 0
Балло Тьерно 3 0
Рёчер Торстен 2 0
Новак Михаэль 2 0
Matteo Anzolin 2 0
Мэлоун Морис 2 0
Барибо Тай 2 0
Яшич Адис 2 0
Raphael Schifferl 2 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Вергос Николаос 1 0
Букузу Кевин 1 0
Оерманн Тим 1 0

Результаты матчей

Рид
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Вольфсбергер
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

15
7
Рид
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Вольфсбергер
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
24

Волевые поражения

10
11
Рид
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
Вольфсбергер
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (10)
48% (15)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
29% (9)
29% (9)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

16
28

Волевые поражения

25
18

Голы по времени матча

Забито

17
27
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
6%
4
15%
1-15
5
29%
29%
3
11%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
4
24%
4
15%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
3
18%
9
33%
76-90

Пропущено

24
21
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
5
21%
5
24%
1-15
2
8%
6
29%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
3
13%
4
19%
46-60
5
21%
1
5%
61-75
6
25%
3
14%
76-90

Забито

11
21
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
24 Не забивали 18
1
9%
2
10%
1-15
1
9%
4
19%
16-30
2
18%
5
24%
31-45
3
27%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
4
36%
5
24%
76-90

Пропущено

22
30
9 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
1
5%
4
13%
1-15
3
14%
9
30%
16-30
5
23%
7
23%
31-45
1
5%
3
10%
46-60
9
41%
6
20%
61-75
3
14%
1
3%
76-90

Забито

28
48
13 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 13
12 Не забивали 5
2
7%
6
13%
1-15
6
21%
7
15%
16-30
5
18%
9
19%
31-45
7
25%
6
13%
46-60
1
4%
6
13%
61-75
7
25%
14
29%
29%
76-90

Пропущено

46
51
19 В 1-м тайме 33
27 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 23
6
13%
9
18%
1-15
5
11%
15
29%
29%
16-30
8
17%
9
18%
31-45
4
9%
7
14%
46-60
14
30%
7
14%
61-75
9
20%
4
8%
76-90

Результаты последних матчей

Рид
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Хартберг - Рид 2:0 Рид - Альтах 0:1 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Аустрия Лустенау - Рид 2:2
Рид - Аустрия Лустенау 4:4 Альтах - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Рид - Хартберг 1:3 Рапид Вена - Рид 2:1 Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Форвертс 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Альтах - Рид 1:2 Рид - Аустрия Вена 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рид - ЛАСК 1:1 Рид - Хартберг 0:1 Винер - Рид 0:2 Рид - Санкт-Пёльтен 2:2 Рид - Форвертс 3:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Вольфсбергер - Альтах 0:0
Альтах - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Рид 1:0 Рид - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 САК Клагенфурт - Вольфсбергер 4:1 Дравоград - Вольфсбергер 2:7 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1

Результаты матчей

Рид
Вольфсбергер

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:2
5 раз 31%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:3
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
1:3
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 42%
1
12 раз 39%
2
5 раз 16%
4
1 раз 3%
1
12 раз 39%
2
8 раз 26%
3
7 раз 23%
0
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Рид
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
2
3
12
1.5
6
10
1
14
2.5
2
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
13
2
3
13
1.5
9
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
13
0.5
Больше Меньше
27
4
6
25
1.5
15
16
1
30
2.5
7
24
1
30
3.5

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 31 23 7 1 66 - 21 48
2.
Штурм
 31 19 6 6 55 - 29 39
3.
ЛАСК
 31 14 12 5 54 - 36 35
4.
Рапид Вена
 31 12 6 13 49 - 45 25
5.
Аустрия Вена
 31 11 9 11 54 - 51 23
6.
Аустрия Клагенфурт
 31 10 5 16 43 - 62 20

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 4:0 32 11 10 11 49 - 53 29
2.
Вольфсбергер
 0:1 32 11 6 15 49 - 51 28
3.
Сваровски Тироль
 1:0 32 11 7 14 44 - 52 26
4.
Хартберг
 0:4 32 9 6 17 38 - 55 24
5.
Альтах
 0:1 32 6 9 17 28 - 53 18
6.
Рид
 1:0 32 5 11 16 27 - 48 17

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 16 10 6 0 29 - 11 36
2.
ЛАСК
 16 9 3 4 31 - 21 30
3.
Рапид Вена
 16 7 4 5 29 - 22 25
4.
Штурм
 15 11 1 3 30 - 15 10
5.
Аустрия Вена
 15 7 3 5 26 - 20 5
6.
Аустрия Клагенфурт
 15 4 3 8 15 - 24 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хартберг
 0:4 16 5 3 8 23 - 27 18
2.
Альтах
 0:1 16 3 5 8 15 - 23 14
3.
Вольфсбергер
 0:1 16 3 4 9 22 - 29 13
4.
Аустрия Лустенау
 4:0 16 7 4 5 29 - 28 11
5.
Сваровски Тироль
 1:0 16 5 5 6 20 - 25 6
6.
Рид
 1:0 16 3 6 7 17 - 25 6

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 16 8 5 3 25 - 14 29
2.
Аустрия Клагенфурт
 16 6 2 8 28 - 38 20
3.
Аустрия Вена
 16 4 6 6 28 - 31 18
4.
Ред Булл Зальцбург
 15 13 1 1 37 - 10 12
5.
ЛАСК
 15 5 9 1 23 - 15 5
6.
Рапид Вена
 15 5 2 8 20 - 23 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 1:0 16 6 2 8 24 - 27 20
2.
Аустрия Лустенау
 4:0 16 4 6 6 20 - 25 18
3.
Вольфсбергер
 0:1 16 8 2 6 27 - 22 15
4.
Рид
 1:0 16 2 5 9 10 - 23 11
5.
Хартберг
 0:4 16 4 3 9 15 - 28 6
6.
Альтах
 0:1 16 3 4 9 13 - 30 4

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 21 (2)
Аустрия Вена Табакович Харис 17 (1)
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 16 (4)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 16
ЛАСК Накамура Кейто 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 9
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
Альтах Нухиу Атдхи 1 8
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 8
Аустрия Лустенау Оливейра Андерсон 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Ланг Кристоф из команды Рид забивает с точки!
  • Желтая карточка
    4'
    Ланг Кристоф получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рид
Ничья
Вольфсбергер
3.75
3.69
6.70
Все Коэффициенты
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