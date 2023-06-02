Тур: 32. Стадион: Райхшофштадион.
4:0
Второй тайм: 59'
0'
1:0
15' ГолLukas Fridrikas
20' Красная карточкаManuel Pfeifer
2:0
32' ГолTobias Berger
3:0
40' ГолLukas Fridrikas
48' Желтая карточкаФаркаш Патрик
51' Желтая карточкаДиаките Усман
4:0
52' ПенальтиYadaly Diaby
Ход матча
15'
20'
32'
2:0
40'
48'
51'
52'
4:0
31
Маак
Маттиас
23
Pius
Grabher
22
Yadaly
Diaby
28
Хайль
Юрген
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Yadaly DiabyПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хелак АммарВратарь
- Полузащитник
-
12 Гуэнуш ХакимПолузащитник
-
-
16 Torben Rhein
-
-
35 Adriel
-
Главный тренер: Markus Mader
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
39 Кривак РенеНападающий
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
История личных встреч
Аустрия Лустенау
Хартберг
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
6.3%
24.9%
11 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
30 матчей
46.7%
20%
33.3%
14 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
12
22
Голов в среднем за матч
0.8
1.47
Среднее время на гол
112
61
Всего голов
39
37
Голов в среднем за матч
1.3
1.23
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
69
72
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukas Fridrikas
|13 (3)
|0.41
|Тейшейра Брайан
|6 (2)
|0.19
|Оливейра Андерсон
|5
|0.16
|Stefano Surdanovic
|4
|0.13
|Anthony Schmid
|3
|0.09
|Yadaly Diaby
|3
|0.09
|Michael Cheukoua
|3
|0.09
|Dario Grujic
|2
|0.06
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.03
|Маак Маттиас
|1
|0.03
|Pius Grabher
|1
|0.03
|Tobias Berger
|1
|0.03
|Югоне Жан
|1
|0.03
|Гедикли Эмрехан
|1
|0.03
|Мотика Неманья
|1
|0.03
|Adriel
|1
|0.03
|Fabian Gmeiner
|0
|0
|Daniel Tiefenbach
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|7 (3)
|0.22
|Афдияй Донис
|6 (1)
|0.19
|Провиденс Рубен
|6
|0.19
|Прокоп Доминик
|4
|0.13
|Айдын Окан
|3
|0.09
|Хайль Юрген
|2
|0.06
|Фадингер Лукас
|2
|0.06
|Mamadou Sangare
|2
|0.06
|Кривак Рене
|2
|0.06
|Фризер Доминик
|1
|0.03
|Альмог Эйлон
|1
|0.03
|Matija Horvat
|1
|0.03
|Зоннляйтнер Марио
|0
|0
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Роттер Томас
|0
|0
|Штурм Филипп
|0
|0
Карточки
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Андерсон
|7
|1
|Dario Grujic
|4
|2
|Pius Grabher
|7
|0
|Lukas Fridrikas
|6
|0
|Stefano Surdanovic
|4
|1
|Гуэнуш Хаким
|4
|0
|Тюркмен Джем
|4
|0
|Маак Маттиас
|3
|0
|Domenik Schierl
|3
|0
|Тейшейра Брайан
|3
|0
|Югоне Жан
|3
|0
|Fabian Gmeiner
|2
|0
|Мотика Неманья
|2
|0
|Adriel
|2
|0
|Daniel Tiefenbach
|1
|0
|Michael Cheukoua
|1
|0
|Tobias Berger
|1
|0
|Кудосу Хенри
|1
|0
|Yuliwes Bellache
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|8
|0
|Провиденс Рубен
|6
|0
|Matija Horvat
|4
|1
|Фаркаш Патрик
|5
|0
|Роттер Томас
|5
|0
|Фадингер Лукас
|5
|0
|Кайнц Тобиас
|4
|0
|Фризер Доминик
|4
|0
|Manuel Pfeifer
|2
|1
|Прокоп Доминик
|3
|0
|Афдияй Донис
|3
|0
|Свете Рене
|3
|0
|Диаките Усман
|3
|0
|Заллингер Рафаэль
|2
|0
|Кривак Рене
|2
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Айдын Окан
|1
|0
|Эджупи Альберт
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Mamadou Sangare
|1
|0
|Штурм Филипп
|1
|0
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Хартберг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
11
7
Аустрия Лустенау
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Хартберг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
19
Волевые поражения
18
17
Аустрия Лустенау
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
45% (14)
32% (10)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
Хартберг
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
23% (7)
48% (15)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
18
20
Волевые поражения
29
24
Голы по времени матча
Забито
25
15
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
3
12%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
8
32%
2
13%
31-45
4
16%
2
13%
46-60
5
20%
2
13%
61-75
5
20%
4
27%
76-90
Пропущено
28
24
9 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
7%
2
8%
1-15
4
14%
1
4%
16-30
3
11%
5
21%
31-45
7
25%
5
21%
46-60
2
7%
6
25%
61-75
10
36%
5
21%
76-90
Забито
21
23
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
5%
2
9%
1-15
6
29%
3
13%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
7
30%
61-75
5
24%
3
13%
76-90
Пропущено
24
27
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
3
13%
4
15%
1-15
7
29%
29%
4
15%
16-30
3
13%
8
30%
30%
31-45
6
25%
4
15%
46-60
1
4%
1
4%
61-75
4
17%
6
22%
76-90
Забито
46
38
21 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
4
9%
5
13%
1-15
6
13%
5
13%
16-30
11
24%
6
16%
31-45
7
15%
6
16%
46-60
8
17%
9
24%
61-75
10
22%
7
18%
76-90
Пропущено
52
51
22 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 25
5
10%
6
12%
1-15
11
21%
5
10%
16-30
6
12%
13
25%
31-45
13
25%
9
18%
46-60
3
6%
7
14%
61-75
14
27%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Аустрия Лустенау - Рид 2:2
Рид - Аустрия Лустенау 4:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 4:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Дорнбирн 1:3 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2 Црвена Звезда - Аустрия Лустенау 3:2 Аустрия Лустенау - Арау 0:3
Хартберг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хартберг - Рид 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Хартберг 0:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0
Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Хартберг - Альтах 2:2 Рид - Хартберг 1:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Штурм 3:0 Хартберг - ЛАСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:0 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Хартберг - Штурм 1:2 Рид - Хартберг 0:1 Хартберг - Вейндорф Сент Анна 2:2 Хартберг - Трнава 0:3 Хартберг - Браво 2:1 Хартберг - Санкт-Пёльтен 1:1
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
Хартберг
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
1
11 раз 35%
0
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аустрия Лустенау
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
124
78
88
411
115
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
105
610
312
115
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
229
1318
1120
526
328
328
130
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|23
|7
|1
|66 - 21
|48
|2.
|31
|19
|6
|6
|55 - 29
|39
|3.
|31
|14
|12
|5
|54 - 36
|35
|4.
|31
|12
|6
|13
|49 - 45
|25
|5.
|31
|11
|9
|11
|54 - 51
|23
|6.
|31
|10
|5
|16
|43 - 62
|20
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|32
|11
|10
|11
|49 - 53
|29
|2.
|0:1
|32
|11
|6
|15
|49 - 51
|28
|3.
|1:0
|32
|11
|7
|14
|44 - 52
|26
|4.
|0:4
|32
|9
|6
|17
|38 - 55
|24
|5.
|0:1
|32
|6
|9
|17
|28 - 53
|18
|6.
|1:0
|32
|5
|11
|16
|27 - 48
|17
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|6
|0
|29 - 11
|36
|2.
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|3.
|16
|7
|4
|5
|29 - 22
|25
|4.
|15
|11
|1
|3
|30 - 15
|10
|5.
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|5
|6.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:4
|16
|5
|3
|8
|23 - 27
|18
|2.
|0:1
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|3.
|0:1
|16
|3
|4
|9
|22 - 29
|13
|4.
|4:0
|16
|7
|4
|5
|29 - 28
|11
|5.
|1:0
|16
|5
|5
|6
|20 - 25
|6
|6.
|1:0
|16
|3
|6
|7
|17 - 25
|6
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|5
|3
|25 - 14
|29
|2.
|16
|6
|2
|8
|28 - 38
|20
|3.
|16
|4
|6
|6
|28 - 31
|18
|4.
|15
|13
|1
|1
|37 - 10
|12
|5.
|15
|5
|9
|1
|23 - 15
|5
|6.
|15
|5
|2
|8
|20 - 23
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|2.
|4:0
|16
|4
|6
|6
|20 - 25
|18
|3.
|0:1
|16
|8
|2
|6
|27 - 22
|15
|4.
|1:0
|16
|2
|5
|9
|10 - 23
|11
|5.
|0:4
|16
|4
|3
|9
|15 - 28
|6
|6.
|0:1
|16
|3
|4
|9
|13 - 30
|4
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|21 (2)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|17 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|16 (4)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|16
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|14 (4)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 9
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 8
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 8
|Аустрия Лустенау
|Оливейра Андерсон
|1 7