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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Аустрия Лустенау
5:1
Конец матча
Хартберг
0'
1:0
15' Гол
Lukas Fridrikas
20' Красная карточка
Manuel Pfeifer
2:0
32' Гол
Tobias Berger
3:0
40' Гол
Lukas Fridrikas
48' Желтая карточка
Фаркаш Патрик
51' Желтая карточка
Диаките Усман
4:0
52' Пенальти
Yadaly Diaby
4:1
79' Гол
Афдияй Донис
5:1
86' Гол
Anthony Schmid
90'+1
27
Domenik
Schierl
7
Fabian
Gmeiner
31
Маак
Маттиас
5
Югоне
Жан
4
Tobias
Berger
23
Pius
Grabher
33
Daniel
Tiefenbach
28
Оливейра
Андерсон
70
Stefano
Surdanovic
22
Yadaly
Diaby
20
Lukas
Fridrikas
35
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
16
Зоннляйтнер
Марио
5
Гольнер
Манфред
20
Manuel
Pfeifer
23
Кайнц
Тобиас
32
Диаките
Усман
33
Фризер
Доминик
45
Mamadou
Sangare
10
Афдияй
Донис
24
Тадич
Дарио
Аустрия Лустенау
4-2-3-1
Хартберг
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Лустенау
Хартберг

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
6.3%
24.9%
11 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

30 матчей

46.7%
20%
33.3%
14 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Б
0:1
Б
1:1
Б
4:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:4
ЭЛ
0:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:3
ЭЛ
0:4
ЭЛ
0:1
ЭЛ
5:0
ЭЛ
1:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:1
ЭЛ
0:1
ЭЛ
1:3
ЭЛ
0:0
ЭЛ
3:1
ЭЛ
0:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0
ЭЛ
2:3
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
3:0
ЭЛ
0:3
ЭЛ
2:0

Голы

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

12
22

Голов в среднем за матч

0.8
1.47

Среднее время на гол

112
61

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

1.3
1.23

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

69
72

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukas Fridrikas 13 (3) 0.41
Тейшейра Брайан 6 (2) 0.19
Оливейра Андерсон 5 0.16
Stefano Surdanovic 4 0.13
Anthony Schmid 4 0.13
Yadaly Diaby 4 (1) 0.13
Michael Cheukoua 3 0.09
Dario Grujic 2 0.06
Гуэнуш Хаким 1 0.03
Маак Маттиас 1 0.03
Pius Grabher 1 0.03
Tobias Berger 1 0.03
Югоне Жан 1 0.03
Гедикли Эмрехан 1 0.03
Мотика Неманья 1 0.03
Adriel 1 0.03
Fabian Gmeiner 0 0
Daniel Tiefenbach 0 0
Torben Rhein 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афдияй Донис 7 (1) 0.22
Тадич Дарио 7 (3) 0.22
Провиденс Рубен 6 0.19
Прокоп Доминик 4 0.13
Айдын Окан 3 0.09
Хайль Юрген 2 0.06
Фадингер Лукас 2 0.06
Кривак Рене 2 0.06
Mamadou Sangare 2 0.06
Фризер Доминик 1 0.03
Альмог Эйлон 1 0.03
Matija Horvat 1 0.03
Зоннляйтнер Марио 0 0
Кайнц Тобиас 0 0
Фаркаш Патрик 0 0
Роттер Томас 0 0
Штурм Филипп 0 0

Карточки

Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Андерсон 7 1
Dario Grujic 4 2
Pius Grabher 7 0
Lukas Fridrikas 6 0
Stefano Surdanovic 4 1
Гуэнуш Хаким 4 0
Тюркмен Джем 4 0
Маак Маттиас 3 0
Domenik Schierl 3 0
Тейшейра Брайан 3 0
Югоне Жан 3 0
Fabian Gmeiner 2 0
Мотика Неманья 2 0
Adriel 2 0
Daniel Tiefenbach 1 0
Michael Cheukoua 1 0
Tobias Berger 1 0
Кудосу Хенри 1 0
Yuliwes Bellache 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайль Юрген 8 0
Провиденс Рубен 6 0
Matija Horvat 4 1
Фаркаш Патрик 5 0
Роттер Томас 5 0
Фадингер Лукас 5 0
Кайнц Тобиас 4 0
Фризер Доминик 4 0
Диаките Усман 4 0
Manuel Pfeifer 2 1
Прокоп Доминик 3 0
Афдияй Донис 3 0
Свете Рене 3 0
Заллингер Рафаэль 2 0
Кривак Рене 2 0
Зоннляйтнер Марио 1 0
Айдын Окан 1 0
Эджупи Альберт 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Mamadou Sangare 1 0
Штурм Филипп 1 0
Штайнвендер Михаэль 1 0

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Хартберг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

11
8
Аустрия Лустенау
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Хартберг
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
19

Волевые поражения

18
17
Аустрия Лустенау
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
47% (15)
31% (10)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
25% (8)
38% (12)
Хартберг
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
22% (7)
50% (16)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

19
20

Волевые поражения

29
25

Голы по времени матча

Забито

30
16
14 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
4
13%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
10
33%
2
13%
31-45
5
17%
2
13%
46-60
5
17%
2
13%
61-75
6
20%
5
31%
76-90

Пропущено

29
29
9 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
7%
3
10%
1-15
4
14%
1
3%
16-30
3
10%
7
24%
31-45
7
24%
6
21%
46-60
2
7%
6
21%
61-75
11
38%
6
21%
76-90

Забито

21
23
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
1
5%
2
9%
1-15
6
29%
3
13%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
7
30%
61-75
5
24%
3
13%
76-90

Пропущено

24
27
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
3
13%
4
15%
1-15
7
29%
29%
4
15%
16-30
3
13%
8
30%
30%
31-45
6
25%
4
15%
46-60
1
4%
1
4%
61-75
4
17%
6
22%
76-90

Забито

51
39
24 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
5
10%
5
13%
1-15
6
12%
5
13%
16-30
13
25%
6
15%
31-45
8
16%
6
15%
46-60
8
16%
9
23%
61-75
11
22%
8
21%
76-90

Пропущено

53
56
22 В 1-м тайме 27
31 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 26
5
9%
7
13%
1-15
11
21%
5
9%
16-30
6
11%
15
27%
31-45
13
25%
10
18%
46-60
3
6%
7
13%
61-75
15
28%
12
21%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Лустенау
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 2:2 Аустрия Лустенау - Рид 2:2
Рид - Аустрия Лустенау 4:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 4:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Дорнбирн 1:3 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2 Црвена Звезда - Аустрия Лустенау 3:2 Аустрия Лустенау - Арау 0:3
Хартберг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хартберг - Рид 2:0 Хартберг - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Хартберг 0:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0
Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Хартберг - Альтах 2:2 Рид - Хартберг 1:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Штурм 3:0 Хартберг - ЛАСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:0 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Хартберг - Штурм 1:2 Рид - Хартберг 0:1 Хартберг - Вейндорф Сент Анна 2:2 Хартберг - Трнава 0:3 Хартберг - Браво 2:1 Хартберг - Санкт-Пёльтен 1:1

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
Хартберг

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
5:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 34%
2
8 раз 25%
0
7 раз 22%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аустрия Лустенау
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
8
8
1.5
8
8
5
11
2.5
1
15
3
13
3.5
1
15
1
15
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
6
10
1.5
3
13
1
15
2.5
2
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
23
9
14
18
1.5
11
21
6
26
2.5
3
29
4
28
3.5
1
31
1
31
4.5
1
31

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 31 23 7 1 66 - 21 48
2.
Штурм
 31 19 6 6 55 - 29 39
3.
ЛАСК
 31 14 12 5 54 - 36 35
4.
Рапид Вена
 31 12 6 13 49 - 45 25
5.
Аустрия Вена
 31 11 9 11 54 - 51 23
6.
Аустрия Клагенфурт
 31 10 5 16 43 - 62 20

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 32 12 6 14 51 - 51 31
2.
Аустрия Лустенау
 32 11 10 11 50 - 54 29
3.
Сваровски Тироль
 32 10 8 14 44 - 53 24
4.
Хартберг
 32 9 6 17 39 - 56 24
5.
Альтах
 32 6 10 16 29 - 53 19
6.
Рид
 32 4 11 17 27 - 50 14

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 16 10 6 0 29 - 11 36
2.
ЛАСК
 16 9 3 4 31 - 21 30
3.
Рапид Вена
 16 7 4 5 29 - 22 25
4.
Штурм
 15 11 1 3 30 - 15 10
5.
Аустрия Вена
 15 7 3 5 26 - 20 5
6.
Аустрия Клагенфурт
 15 4 3 8 15 - 24 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хартберг
 16 5 3 8 23 - 27 18
2.
Альтах
 16 3 5 8 15 - 23 14
3.
Вольфсбергер
 16 3 4 9 22 - 29 13
4.
Аустрия Лустенау
 16 7 4 5 30 - 29 11
5.
Сваровски Тироль
 16 4 6 6 20 - 26 4
6.
Рид
 16 2 6 8 17 - 27 3

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 16 8 5 3 25 - 14 29
2.
Аустрия Клагенфурт
 16 6 2 8 28 - 38 20
3.
Аустрия Вена
 16 4 6 6 28 - 31 18
4.
Ред Булл Зальцбург
 15 13 1 1 37 - 10 12
5.
ЛАСК
 15 5 9 1 23 - 15 5
6.
Рапид Вена
 15 5 2 8 20 - 23 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 16 6 2 8 24 - 27 20
2.
Вольфсбергер
 16 9 2 5 29 - 22 18
3.
Аустрия Лустенау
 16 4 6 6 20 - 25 18
4.
Рид
 16 2 5 9 10 - 23 11
5.
Хартберг
 16 4 3 9 16 - 29 6
6.
Альтах
 16 3 5 8 14 - 30 5

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 21 (2)
Аустрия Вена Табакович Харис 17 (1)
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 16 (4)
Вольфсбергер Барибо Тай 16 (2)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 16
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 9
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
Альтах Нухиу Атдхи 1 8
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 8
Альтах Йегер Лукас 9
Весь список
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      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Lukas Fridrikas бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Аустрия Лустенау 5:1 Хартберг онлайн

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