Тур: 32. Стадион: Тиволи Ной.
1:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолAlexander Ranacher
37' Желтая карточкаБехоунек Рафаэл
1:1
80' ГолШрайнер Эммануэль
80' Желтая карточкаШрайнер Эммануэль
90' Желтая карточкаГугганиг Лукас
90' Желтая карточкаЭртльталер Юлиус
90' Желтая карточкаЙегер Лукас
90'+5
Ход матча
8'
37'
80'
1:1
90'
90'
90'
10
Блуме
Брор
23
Скрбо
Стефан
32
Оденаль
Якоб
23
Йегер
Лукас
30
David
Herold
15
Балик
Гусейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Скрбо СтефанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
-
23 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 David HeroldЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Букта ЧабаНападающий
-
-
-
28 Jan Jurcec
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
История личных встреч
Сваровски Тироль
Альтах
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
19 матчей
21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
10.5%
42.1%
47.4%
2 победы 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1
1.09
Среднее время на гол
90
82
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.55
1.75
Среднее время на гол
58
51
Всего голов
25
26
Голов в среднем за матч
1.32
1.37
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
65
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|9 (3)
|0.28
|Прелец Ник
|6
|0.19
|Забитцер Томас
|4 (1)
|0.13
|Огринец Санди
|3
|0.09
|Мюллер Валентино
|3
|0.09
|Рогель Жан
|3
|0.09
|Alexander Ranacher
|3
|0.09
|Шульц Кофи
|2
|0.06
|Эртльталер Юлиус
|2
|0.06
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.03
|Ринальди Лаутаро
|1
|0.03
|Dominik Stumberger
|1
|0.03
|Felix Bacher
|1
|0.03
|Форст Джастин
|1
|0.03
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.03
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0.03
|Томич Денис
|1
|0.03
|Блуме Брор
|0
|0
|Скрбо Стефан
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|10
|0.31
|Тибиди Алексис
|5
|0.16
|Бишоф Ной
|3
|0.09
|Jan Jurcec
|2
|0.06
|Форсон Аманква
|1
|0.03
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.03
|Шрайнер Эммануэль
|1
|0.03
|Йегер Лукас
|1
|0.03
|Гугганиг Лукас
|1
|0.03
|Mike-Steven Baehre
|1
|0.03
|Amir Abdijanovic
|1
|0.03
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|Букта Чаба
|0
|0
|Нимага Бакари
|0
|0
|Балик Гусейн
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Bacher
|5
|2
|Бехоунек Рафаэл
|7
|0
|Зульцбахер Лукас
|7
|0
|Мюллер Валентино
|5
|0
|Эртльталер Юлиус
|5
|0
|Osarenren Okungbowa
|3
|1
|Блуме Брор
|3
|0
|Огринец Санди
|3
|0
|Dominik Stumberger
|3
|0
|Alexander Ranacher
|3
|0
|Прица Тим
|3
|0
|Нашбергер Йоханнес
|3
|0
|Прелец Ник
|3
|0
|Ринальди Лаутаро
|2
|0
|Шульц Кофи
|2
|0
|Забитцер Томас
|2
|0
|Рогель Жан
|2
|0
|Устюндаг Джем
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|Ожегович Беньямин
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|8
|1
|Эдокполор Носа Ийобоса
|8
|1
|Йегер Лукас
|9
|0
|Felix Strauss
|7
|0
|Гугганиг Лукас
|5
|0
|Райтер Доминик
|3
|1
|Тибиди Алексис
|4
|0
|Шрайнер Эммануэль
|3
|0
|Цвишенбруггер Ян
|3
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|Sebastian Aigner
|2
|0
|Форсон Аманква
|2
|0
|Amir Abdijanovic
|2
|0
|Нимага Бакари
|1
|0
|Mike-Steven Baehre
|1
|0
|Балик Гусейн
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Букта Чаба
|1
|0
|Бишоф Ной
|1
|0
|David Herold
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Альтах
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
10
7
Сваровски Тироль
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Альтах
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
17
16
Волевые поражения
20
9
Сваровски Тироль
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
Альтах
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
20
21
Волевые поражения
30
16
Голы по времени матча
Забито
21
13
17 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
21 Не забивали 24
7
33%
3
23%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
7
33%
2
15%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
10%
2
15%
76-90
Пропущено
25
31
6 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
8%
6
19%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
3
12%
5
16%
31-45
6
24%
5
16%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
12
48%
10
32%
76-90
Забито
24
14
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
3
13%
3
21%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
7
29%
29%
2
14%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
5
21%
3
21%
76-90
Пропущено
27
24
15 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
5
19%
4
17%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
8
30%
30%
2
8%
31-45
5
19%
7
29%
29%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
4
15%
6
25%
76-90
Забито
45
27
29 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 11
10 Не забивали 13
10
22%
6
22%
1-15
5
11%
2
7%
16-30
14
31%
4
15%
31-45
6
13%
4
15%
46-60
3
7%
6
22%
61-75
7
16%
5
19%
76-90
Пропущено
52
55
21 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 33
17 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 27
7
13%
10
18%
1-15
3
6%
5
9%
16-30
11
21%
7
13%
31-45
11
21%
12
22%
46-60
4
8%
5
9%
61-75
16
31%
16
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0
Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4
Альтах
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0
Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 3:0 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Рапид Вена - Альтах 3:0 Альтах - ЛАСК 0:1 Альтах - Иллертиссен 1:2 Альтах - Монако-2 0:3 Унтерахинг - Альтах 2:3 Альтах - Штутгарт-2 1:0 Санкт-Галлен - Альтах 0:1
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Альтах
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 34%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
14 раз 44%
0
12 раз 38%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
115
610
313
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
97
610
313
412
214
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
2012
1220
626
626
329
428
131
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|23
|7
|1
|66 - 21
|48
|2.
|31
|19
|6
|6
|55 - 29
|39
|3.
|31
|14
|12
|5
|54 - 36
|35
|4.
|31
|12
|6
|13
|49 - 45
|25
|5.
|31
|11
|9
|11
|54 - 51
|23
|6.
|31
|10
|5
|16
|43 - 62
|20
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|12
|6
|14
|51 - 51
|31
|2.
|32
|11
|10
|11
|50 - 54
|29
|3.
|32
|10
|8
|14
|44 - 53
|24
|4.
|32
|9
|6
|17
|39 - 56
|24
|5.
|32
|6
|10
|16
|29 - 53
|19
|6.
|32
|4
|11
|17
|27 - 50
|14
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|6
|0
|29 - 11
|36
|2.
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|3.
|16
|7
|4
|5
|29 - 22
|25
|4.
|15
|11
|1
|3
|30 - 15
|10
|5.
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|5
|6.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|5
|3
|8
|23 - 27
|18
|2.
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|3.
|16
|3
|4
|9
|22 - 29
|13
|4.
|16
|7
|4
|5
|30 - 29
|11
|5.
|16
|4
|6
|6
|20 - 26
|4
|6.
|16
|2
|6
|8
|17 - 27
|3
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|5
|3
|25 - 14
|29
|2.
|16
|6
|2
|8
|28 - 38
|20
|3.
|16
|4
|6
|6
|28 - 31
|18
|4.
|15
|13
|1
|1
|37 - 10
|12
|5.
|15
|5
|9
|1
|23 - 15
|5
|6.
|15
|5
|2
|8
|20 - 23
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|2.
|16
|9
|2
|5
|29 - 22
|18
|3.
|16
|4
|6
|6
|20 - 25
|18
|4.
|16
|2
|5
|9
|10 - 23
|11
|5.
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|6
|6.
|16
|3
|5
|8
|14 - 30
|5
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|21 (2)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|17 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|16 (4)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|16 (2)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|16
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 9
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 8
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 8
|Альтах
|Йегер Лукас
|9