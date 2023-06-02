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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Сваровски Тироль
1:1
Конец матча
Альтах
0'
1:0
8' Гол
Alexander Ranacher
37' Желтая карточка
Бехоунек Рафаэл
1:1
80' Гол
Шрайнер Эммануэль
80' Желтая карточка
Шрайнер Эммануэль
90' Желтая карточка
Гугганиг Лукас
90' Желтая карточка
Эртльталер Юлиус
90' Желтая карточка
Йегер Лукас
90'+5
13
Ожегович
Беньямин
27
Джаунегг
Дэвид
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
17
Нашбергер
Йоханнес
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
14
Alexander
Ranacher
19
Форст
Джастин
23
Скрбо
Стефан
32
Оденаль
Якоб
23
Йегер
Лукас
5
Гугганиг
Лукас
6
Ндиайе
Пап-Альюн
II
30
David
Herold
27
Хаудум
Штефан
18
Цвишенбруггер
Ян
20
Тартаротти
Йоханнес
22
Amir
Abdijanovic
9
Нухиу
Атдхи
15
Балик
Гусейн
Сваровски Тироль
4-3-3
Альтах
4-3-3

История личных встреч

Сваровски Тироль
Альтах

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

19 матчей

21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

10.5%
42.1%
47.4%
2 победы 8 ничьих 9 побед

История матчей

Б
1:0
Б
0:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
0:3
Б
0:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
0:4
Б
3:2
ТМК
1:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМК
4:0
ТМК
3:1
КА
2:4

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1
1.09

Среднее время на гол

90
82

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.55
1.75

Среднее время на гол

58
51

Всего голов

25
26

Голов в среднем за матч

1.32
1.37

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
65

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 9 (3) 0.28
Прелец Ник 6 0.19
Забитцер Томас 4 (1) 0.13
Огринец Санди 3 0.09
Мюллер Валентино 3 0.09
Рогель Жан 3 0.09
Alexander Ranacher 3 0.09
Шульц Кофи 2 0.06
Эртльталер Юлиус 2 0.06
Зульцбахер Лукас 1 0.03
Ринальди Лаутаро 1 0.03
Dominik Stumberger 1 0.03
Felix Bacher 1 0.03
Форст Джастин 1 0.03
Бехоунек Рафаэл 1 0.03
Нашбергер Йоханнес 1 0.03
Томич Денис 1 0.03
Блуме Брор 0 0
Скрбо Стефан 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 10 0.31
Тибиди Алексис 5 0.16
Бишоф Ной 3 0.09
Jan Jurcec 2 0.06
Форсон Аманква 1 0.03
Тартаротти Йоханнес 1 0.03
Шрайнер Эммануэль 1 0.03
Йегер Лукас 1 0.03
Гугганиг Лукас 1 0.03
Mike-Steven Baehre 1 0.03
Amir Abdijanovic 1 0.03
Турнвальд Мануэль 0 0
Букта Чаба 0 0
Нимага Бакари 0 0
Балик Гусейн 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Bacher 5 2
Бехоунек Рафаэл 7 0
Зульцбахер Лукас 7 0
Мюллер Валентино 5 0
Эртльталер Юлиус 5 0
Osarenren Okungbowa 3 1
Блуме Брор 3 0
Огринец Санди 3 0
Dominik Stumberger 3 0
Alexander Ranacher 3 0
Прица Тим 3 0
Нашбергер Йоханнес 3 0
Прелец Ник 3 0
Ринальди Лаутаро 2 0
Шульц Кофи 2 0
Забитцер Томас 2 0
Рогель Жан 2 0
Устюндаг Джем 2 0
Освальд Фердинанд 1 0
Ожегович Беньямин 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Томич Денис 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 8 1
Эдокполор Носа Ийобоса 8 1
Йегер Лукас 9 0
Felix Strauss 7 0
Гугганиг Лукас 5 0
Райтер Доминик 3 1
Тибиди Алексис 4 0
Шрайнер Эммануэль 3 0
Цвишенбруггер Ян 3 0
Хаудум Штефан 3 0
Ндиайе Пап-Альюн II 2 0
Турнвальд Мануэль 2 0
Sebastian Aigner 2 0
Форсон Аманква 2 0
Amir Abdijanovic 2 0
Нимага Бакари 1 0
Mike-Steven Baehre 1 0
Балик Гусейн 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Букта Чаба 1 0
Бишоф Ной 1 0
David Herold 1 0
Jan Jurcec 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Альтах
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

10
7
Сваровски Тироль
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Альтах
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

17
16

Волевые поражения

20
9
Сваровски Тироль
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
Альтах
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

20
21

Волевые поражения

30
16

Голы по времени матча

Забито

21
13
17 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
21 Не забивали 24
7
33%
3
23%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
7
33%
2
15%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
10%
2
15%
76-90

Пропущено

25
31
6 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
8%
6
19%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
3
12%
5
16%
31-45
6
24%
5
16%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
12
48%
10
32%
76-90

Забито

24
14
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
3
13%
3
21%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
7
29%
29%
2
14%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
5
21%
3
21%
76-90

Пропущено

27
24
15 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
5
19%
4
17%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
8
30%
30%
2
8%
31-45
5
19%
7
29%
29%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
4
15%
6
25%
76-90

Забито

45
27
29 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 11
10 Не забивали 13
10
22%
6
22%
1-15
5
11%
2
7%
16-30
14
31%
4
15%
31-45
6
13%
4
15%
46-60
3
7%
6
22%
61-75
7
16%
5
19%
76-90

Пропущено

52
55
21 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 33
17 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 27
7
13%
10
18%
1-15
3
6%
5
9%
16-30
11
21%
7
13%
31-45
11
21%
12
22%
46-60
4
8%
5
9%
61-75
16
31%
16
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0
Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4
Альтах
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0
Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 3:0 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Рапид Вена - Альтах 3:0 Альтах - ЛАСК 0:1 Альтах - Иллертиссен 1:2 Альтах - Монако-2 0:3 Унтерахинг - Альтах 2:3 Альтах - Штутгарт-2 1:0 Санкт-Галлен - Альтах 0:1

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Альтах

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 34%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
14 раз 44%
0
12 раз 38%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
6
10
1.5
3
13
2
14
2.5
1
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
9
7
6
10
1.5
3
13
4
12
2.5
2
14
3
13
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
20
12
12
20
1.5
6
26
6
26
2.5
3
29
4
28
3.5
1
31
4.5

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 31 23 7 1 66 - 21 48
2.
Штурм
 31 19 6 6 55 - 29 39
3.
ЛАСК
 31 14 12 5 54 - 36 35
4.
Рапид Вена
 31 12 6 13 49 - 45 25
5.
Аустрия Вена
 31 11 9 11 54 - 51 23
6.
Аустрия Клагенфурт
 31 10 5 16 43 - 62 20

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 32 12 6 14 51 - 51 31
2.
Аустрия Лустенау
 32 11 10 11 50 - 54 29
3.
Сваровски Тироль
 32 10 8 14 44 - 53 24
4.
Хартберг
 32 9 6 17 39 - 56 24
5.
Альтах
 32 6 10 16 29 - 53 19
6.
Рид
 32 4 11 17 27 - 50 14

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 16 10 6 0 29 - 11 36
2.
ЛАСК
 16 9 3 4 31 - 21 30
3.
Рапид Вена
 16 7 4 5 29 - 22 25
4.
Штурм
 15 11 1 3 30 - 15 10
5.
Аустрия Вена
 15 7 3 5 26 - 20 5
6.
Аустрия Клагенфурт
 15 4 3 8 15 - 24 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хартберг
 16 5 3 8 23 - 27 18
2.
Альтах
 16 3 5 8 15 - 23 14
3.
Вольфсбергер
 16 3 4 9 22 - 29 13
4.
Аустрия Лустенау
 16 7 4 5 30 - 29 11
5.
Сваровски Тироль
 16 4 6 6 20 - 26 4
6.
Рид
 16 2 6 8 17 - 27 3

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 16 8 5 3 25 - 14 29
2.
Аустрия Клагенфурт
 16 6 2 8 28 - 38 20
3.
Аустрия Вена
 16 4 6 6 28 - 31 18
4.
Ред Булл Зальцбург
 15 13 1 1 37 - 10 12
5.
ЛАСК
 15 5 9 1 23 - 15 5
6.
Рапид Вена
 15 5 2 8 20 - 23 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 16 6 2 8 24 - 27 20
2.
Вольфсбергер
 16 9 2 5 29 - 22 18
3.
Аустрия Лустенау
 16 4 6 6 20 - 25 18
4.
Рид
 16 2 5 9 10 - 23 11
5.
Хартберг
 16 4 3 9 16 - 29 6
6.
Альтах
 16 3 5 8 14 - 30 5

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 21 (2)
Аустрия Вена Табакович Харис 17 (1)
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 16 (4)
Вольфсбергер Барибо Тай 16 (2)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 16
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 9
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
Альтах Нухиу Атдхи 1 8
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 8
Альтах Йегер Лукас 9
Весь список
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    • 59'
      Хаудум Штефан уходит с поля. Майк-Стивен Бэре выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      45'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Бехоунек Рафаэл получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Мюллер Валентино уходит с поля. Cem Ustundag выходит вместо него
    • 8'
      Stefan Skrbo сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Alexander Ranacher бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сваровски Тироль 1:1 Альтах онлайн

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