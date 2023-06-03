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Китай: Суперлига
2023

Тур: 11. Стадион: .
Шанхай СИПГ
0:0
Первый тайм: 38'
Ченду Беттер Сити
0'
38' Желтая карточка
Ли Шуай I

Ход матча

12'
 
Паласиос Мануэль
Ромуло
38'
Ли Шуай I
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Шанхай СИПГ
Ничья
Ченду Беттер Сити
5.00
3.90
4.90
Все Коэффициенты
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
5
Линьпэн
Чжан
32
Ли
Шуай
I
25
Мирахметджан
Музеппер
6
Хуэй-Кан
Цай
8
Оскар
дос
Сантос
34
Каллон
Исса
9
Паулиньо
Пауло
7
Лэй
У
33
Чжан
Янь
26
Лиу
Йинтао
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
20
Мяо
Тан
8
Чоу
Тим
4
Gong
Zhang
3
Тан
Синь
10
Ромуло
21
Фелипе
9
Элкесон
Кардосо
Шанхай СИПГ
4-3-3
Ченду Беттер Сити
3-4-3

История личных встреч

Шанхай СИПГ
Ченду Беттер Сити

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:4
К
4:0
С
0:0
С
3:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

3.5
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 7 0.64
Шэньчао Ван 3 0.27
Паулиньо Пауло 3 0.27
Оскар дос Сантос 2 (1) 0.18
Пинк Маркус 1 0.09
Браунинг Тайас 1 0.09
Каллон Исса 1 0.09
Вэньцзюнь Люй 1 0.09
Мирахметджан Музеппер 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 4 0.36
Ким Мин-У 4 0.36
Элкесон Кардосо 4 (1) 0.36
Ромуло 3 0.27
Мяо Тан 1 0.09
Чоу Тим 1 0.09
Лю Тао 1 0.09
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0
Gong Zhang 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 1 1
Линьпэн Чжан 2 0
Цзюнь-Лин Янь 1 0
Шэньчао Ван 1 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Ли Шуай I 1 0
Мирахметджан Музеппер 1 0
Цзин Фэн 1 0
Чжэнь Вэй 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ган Чао 3 0
Тан Синь 3 0
Чоу Тим 2 0
Yiming Yang 2 0
Фелипе 2 0
Ромуло 1 0
Ruibao Hu 1 0
Gong Zhang 1 0
Чжан Янь 1 0
Лю2 Бин 1 0

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
5
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Ченду Беттер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

10
12
Шанхай СИПГ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Ченду Беттер Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

11
17

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
3
33%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
10%
3
25%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
2
17%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
3
38%
76-90

Забито

19
19
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
1
5%
4
21%
1-15
5
26%
5
26%
16-30
3
16%
1
5%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
4
21%
4
21%
76-90

Пропущено

7
11
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
4
57%
2
18%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2
Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2
Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
Ченду Беттер Сити

Точный счет

3:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Шанхай СИПГ
Ченду Беттер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
5
1
2
2
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
1
4
2
1.5
2
2
1
5
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
7
3
1.5
7
3
3
7
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 0:0 11 8 3 0 19 - 7 27
2.
Ченду Беттер Сити
 0:0 11 5 6 0 18 - 12 21
3.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 4 1 12 - 7 19
4.
Тянцзинь Тэда
 10 4 6 0 13 - 8 18
5.
Чанчунь Ятай
 11 5 2 4 19 - 19 17
6.
Бэйцзин Гоань
 11 4 5 2 19 - 15 17
7.
Ухань Три Таунс
 10 3 5 2 17 - 11 14
8.
Шаньдун Тайшань
 10 3 5 2 14 - 11 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 2 5 15 - 16 14
10.
Шэньчжэнь
 11 3 2 6 12 - 21 11
11.
Шицзячжуан
 10 2 4 4 12 - 18 10
12.
Мэйчжоу Хакка
 10 2 3 5 12 - 16 9
13.
Циндао Чжуннэн
 10 2 2 6 11 - 15 8
14.
Хэнань Цзянье
 10 1 5 4 7 - 10 8
15.
Далянь Ифан
 10 1 3 6 8 - 13 6
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 0:0 6 4 2 0 12 - 8 14
2.
Бэйцзин Гоань
 6 3 3 0 13 - 7 12
3.
Шанхай Шеньхуа
 6 3 3 0 6 - 3 12
4.
Шанхай СИПГ
 0:0 5 3 2 0 9 - 6 11
5.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
6.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
7.
Шаньдун Тайшань
 3 2 1 0 6 - 2 7
8.
Циндао Чжуннэн
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Чанчунь Ятай
 5 2 1 2 7 - 10 7
10.
Чжэцзян Профессионал
 5 2 0 3 7 - 8 6
11.
Хэнань Цзянье
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 5 - 6 6
13.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 8 5
14.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 1 3 4 - 7 4
15.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 0:0 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Ухань Три Таунс
 6 3 2 1 13 - 5 11
3.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
4.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Ченду Беттер Сити
 0:0 5 1 4 0 6 - 4 7
8.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 8 - 9 7
9.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 2 2 8 - 9 5
10.
Бэйцзин Гоань
 5 1 2 2 6 - 8 5
11.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Хэнань Цзянье
 5 0 2 3 4 - 7 2
14.
Шэньчжэнь
 4 0 1 3 3 - 10 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 9 (3)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 6 (2)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 4 (2)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 3
Шэньчжэнь Yuan Zhang2 4
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    38'
    Ли Шуай I получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Romulo уходит с поля. Паласиос Мануэль выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SAIC Motor Pudong Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Ченду Беттер Сити.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.78. Новички получат приятный бонус!
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    1.78 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Шанхай СИПГ
Ничья
Ченду Беттер Сити
5.00
3.90
4.90
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Шанхай СИПГ
Ченду Беттер Сити
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