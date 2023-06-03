Тур: 11. Стадион: SAIC Motor Pudong Arena.
0:1
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаЛи Шуай I
41' Желтая карточкаЧоу Тим
43' Желтая карточкаGong Zhang
72' Красная карточкаZhuoyi Feng
87' Желтая карточкаЛиньпэн Чжан
88' Желтая карточкаYanfeng Dong
90' Желтая карточкаЧжан Янь
0:1
90' Гол в свои воротаЛи Шуай I
90' Желтая карточкаБраунинг Тайас
90'+14
Ход матча
37'
41'
43'
70'
72'
83'
83'
87'
88'
90'
90'
0:1
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 5
-
16 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
588 Количество передач 275
-
68 Владение мячом, % 32
32
Ли
Шуай
I
34
Каллон
Исса
7
Лэй
У
33
Чжан
Янь
26
Лиу
Йинтао
20
Мяо
Тан
8
Чоу
Тим
3
Тан
Синь
10
Ромуло
21
Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Ли Шуай IЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Каллон ИссаНападающий
- Нападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
-
27 Цзин ФэнЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
-
14 Ли ШенглонгПолузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
-
10 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
15 Ли Шеньюань
-
45 Xiaolong Liu
-
29 Чжан Хуачэнь
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
26 Лиу ЙинтаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Мяо ТанПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
3 Тан СиньПолузащитник
-
10 РомулоНападающий
-
21 ФелипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
17 Жуй ГанПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
- Нападающий
-
36 Гоу Чжунчен
-
16 Tao Jian
-
13 Ху Цзин
-
19 Yanfeng Dong
-
23 Yiming Yang
-
27 Лю2 Бин
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
История личных встреч
Шанхай СИПГ
Ченду Беттер Сити
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
3.5
2
Среднее время на гол
25
45
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|7
|0.64
|Шэньчао Ван
|3
|0.27
|Паулиньо Пауло
|3
|0.27
|Оскар дос Сантос
|2 (1)
|0.18
|Пинк Маркус
|1
|0.09
|Браунинг Тайас
|1
|0.09
|Каллон Исса
|1
|0.09
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0.09
|Мирахметджан Музеппер
|0
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|4
|0.36
|Ким Мин-У
|4
|0.36
|Элкесон Кардосо
|4 (1)
|0.36
|Ромуло
|3
|0.27
|Мяо Тан
|1
|0.09
|Чоу Тим
|1
|0.09
|Лю Тао
|1
|0.09
|Жуй Ган
|0
|0
|Ган Чао
|0
|0
|Gong Zhang
|0
|0
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|2
|1
|Линьпэн Чжан
|3
|0
|Ли Шуай I
|2
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|1
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Мирахметджан Музеппер
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
|Чжэнь Вэй
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|3
|0
|Ган Чао
|3
|0
|Тан Синь
|3
|0
|Gong Zhang
|2
|0
|Чжан Янь
|2
|0
|Yiming Yang
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Zhuoyi Feng
|0
|1
|Ромуло
|1
|0
|Ruibao Hu
|1
|0
|Yanfeng Dong
|1
|0
|Лю2 Бин
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
2
5
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Ченду Беттер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
10
12
Шанхай СИПГ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Ченду Беттер Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
12
17
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
3
30%
2
29%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
10%
3
25%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
2
17%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
3
38%
76-90
Забито
20
19
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
1
5%
4
21%
1-15
5
25%
5
26%
16-30
3
15%
1
5%
31-45
3
15%
3
16%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
5
25%
4
21%
76-90
Пропущено
7
12
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
57%
2
17%
61-75
2
29%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2
Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2
Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0
Результаты матчей
Шанхай СИПГ
Ченду Беттер Сити
Точный счет
3:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Шанхай СИПГ
Ченду Беттер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
51
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
42
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
74
74
38
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|2.
|11
|6
|5
|0
|19 - 12
|23
|3.
|10
|5
|4
|1
|12 - 7
|19
|4.
|10
|4
|6
|0
|13 - 8
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|6.
|2:0
|11
|4
|5
|2
|16 - 11
|17
|7.
|11
|4
|5
|2
|19 - 15
|17
|8.
|10
|3
|5
|2
|17 - 11
|14
|9.
|11
|4
|2
|5
|15 - 16
|14
|10.
|1:0
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|11.
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|13.
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|14.
|0:1
|11
|1
|5
|5
|7 - 11
|8
|15.
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|16.
|0:2
|11
|1
|3
|7
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 8
|14
|2.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|4.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|6.
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|7.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|11.
|0:2
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 1
|16
|2.
|6
|3
|2
|1
|13 - 5
|11
|3.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|4.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|2:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|13.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|16.
|0:2
|5
|0
|0
|5
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|9 (3)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|6 (2)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|4 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|4 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 3
|Шэньчжэнь
|Yuan Zhang2
|4
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 2