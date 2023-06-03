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Китай: Суперлига
2023

Тур: 11. Стадион: .
Шанхай СИПГ
0:1
Конец матча
Ченду Беттер Сити
0'
37' Желтая карточка
Ли Шуай I
41' Желтая карточка
Чоу Тим
43' Желтая карточка
Gong Zhang
70' Желтая карточка
72' Красная карточка
Zhuoyi Feng
87' Желтая карточка
Линьпэн Чжан
88' Желтая карточка
Yanfeng Dong
90' Желтая карточка
Чжан Янь
0:1
90' Гол в свои ворота
Ли Шуай I
90' Желтая карточка
Браунинг Тайас
90'+14

Ход матча

12'
 
Паласиос Мануэль
Ромуло
37'
Ли Шуай I
 
41'
 
Чоу Тим
43'
 
Gong Zhang
46'
 
Zhuoyi Feng
Gong Zhang
65'
Xin Xu
Мирахметджан Музеппер
 
65'
 
Ган Чао
Элкесон Кардосо
70'
 
72'
 
Zhuoyi Feng
82'
Пинк Маркус
Хуэй-Кан Цай
 
82'
Варгас Матиас
Каллон Исса
 
83'
 
Yanfeng Dong
Мяо Тан
83'
 
Yiming Yang
Ruibao Hu
87'
Линьпэн Чжан
 
88'
 
Yanfeng Dong
90'
 
Чжан Янь
90'
0:1
Ли Шуай I
90'
Цзин Фэн
Ли Шуай I
 
90'
Guan He
Паулиньо Пауло
 
90'
Браунинг Тайас
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 5
  • 16 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 588 Количество передач 275
  • 68 Владение мячом, % 32
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
5
Линьпэн
Чжан
32
Ли
Шуай
I
25
Мирахметджан
Музеппер
6
Хуэй-Кан
Цай
8
Оскар
дос
Сантос
34
Каллон
Исса
9
Паулиньо
Пауло
7
Лэй
У
33
Чжан
Янь
26
Лиу
Йинтао
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
20
Мяо
Тан
8
Чоу
Тим
4
Gong
Zhang
3
Тан
Синь
10
Ромуло
21
Фелипе
9
Элкесон
Кардосо
Шанхай СИПГ
4-3-3
Ченду Беттер Сити
3-4-3

История личных встреч

Шанхай СИПГ
Ченду Беттер Сити

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:4
К
4:0
С
0:0
С
3:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

3.5
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 7 0.64
Шэньчао Ван 3 0.27
Паулиньо Пауло 3 0.27
Оскар дос Сантос 2 (1) 0.18
Пинк Маркус 1 0.09
Браунинг Тайас 1 0.09
Каллон Исса 1 0.09
Вэньцзюнь Люй 1 0.09
Мирахметджан Музеппер 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 4 0.36
Ким Мин-У 4 0.36
Элкесон Кардосо 4 (1) 0.36
Ромуло 3 0.27
Мяо Тан 1 0.09
Чоу Тим 1 0.09
Лю Тао 1 0.09
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0
Gong Zhang 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 2 1
Линьпэн Чжан 3 0
Ли Шуай I 2 0
Цзюнь-Лин Янь 1 0
Шэньчао Ван 1 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Мирахметджан Музеппер 1 0
Цзин Фэн 1 0
Чжэнь Вэй 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 3 0
Ган Чао 3 0
Тан Синь 3 0
Gong Zhang 2 0
Чжан Янь 2 0
Yiming Yang 2 0
Фелипе 2 0
Zhuoyi Feng 0 1
Ромуло 1 0
Ruibao Hu 1 0
Yanfeng Dong 1 0
Лю2 Бин 1 0

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

2
5
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Ченду Беттер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

10
12
Шанхай СИПГ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Ченду Беттер Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

12
17

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
3
30%
2
29%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
10%
3
25%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
2
17%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
3
38%
76-90

Забито

20
19
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
1
5%
4
21%
1-15
5
25%
5
26%
16-30
3
15%
1
5%
31-45
3
15%
3
16%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
5
25%
4
21%
76-90

Пропущено

7
12
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
57%
2
17%
61-75
2
29%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2
Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2
Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0

Результаты матчей

Шанхай СИПГ
Ченду Беттер Сити

Точный счет

3:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Шанхай СИПГ
Ченду Беттер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
5
1
2
3
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
7
4
1.5
7
4
3
8
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 11 8 2 1 19 - 8 26
2.
Ченду Беттер Сити
 11 6 5 0 19 - 12 23
3.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 4 1 12 - 7 19
4.
Тянцзинь Тэда
 10 4 6 0 13 - 8 18
5.
Чанчунь Ятай
 11 5 2 4 19 - 19 17
6.
Шаньдун Тайшань
 2:0 11 4 5 2 16 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 11 4 5 2 19 - 15 17
8.
Ухань Три Таунс
 10 3 5 2 17 - 11 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 2 5 15 - 16 14
10.
Мэйчжоу Хакка
 1:0 11 3 3 5 13 - 16 12
11.
Шэньчжэнь
 11 3 2 6 12 - 21 11
12.
Шицзячжуан
 10 2 4 4 12 - 18 10
13.
Циндао Чжуннэн
 10 2 2 6 11 - 15 8
14.
Хэнань Цзянье
 0:1 11 1 5 5 7 - 11 8
15.
Наньтун Чжиюнь
 10 1 3 6 6 - 15 6
16.
Далянь Ифан
 0:2 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 6 4 2 0 12 - 8 14
2.
Бэйцзин Гоань
 6 3 3 0 13 - 7 12
3.
Шанхай Шеньхуа
 6 3 3 0 6 - 3 12
4.
Шаньдун Тайшань
 2:0 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Шанхай СИПГ
 5 3 1 1 9 - 7 10
6.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
7.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
8.
Циндао Чжуннэн
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Чанчунь Ятай
 5 2 1 2 7 - 10 7
10.
Чжэцзян Профессионал
 5 2 0 3 7 - 8 6
11.
Далянь Ифан
 0:2 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Хэнань Цзянье
 0:1 6 1 3 2 3 - 4 6
13.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 8 5
14.
Мэйчжоу Хакка
 1:0 5 1 1 3 4 - 7 4
15.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Ухань Три Таунс
 6 3 2 1 13 - 5 11
3.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
4.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Мэйчжоу Хакка
 1:0 6 2 2 2 9 - 9 8
7.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Шаньдун Тайшань
 2:0 7 1 4 2 8 - 9 7
10.
Бэйцзин Гоань
 5 1 2 2 6 - 8 5
11.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Хэнань Цзянье
 0:1 5 0 2 3 4 - 7 2
14.
Шэньчжэнь
 4 0 1 3 3 - 10 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 0:2 5 0 0 5 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 9 (3)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 6 (2)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 4 (2)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 3
Шэньчжэнь Yuan Zhang2 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    105'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    101'
    Браунинг Тайас получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Паулиньо Пауло уходит с поля. Guan He выходит вместо него
  • 94'
    Ли Шуай I уходит с поля. Цзин Фэн выходит вместо него
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Ли Шуай I уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    90'
    Чжан Янь получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    88'
    Yanfeng Dong получил желтую карточку от судьи
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    • 65'
      Элкесон Кардосо уходит с поля. Ган Чао выходит вместо него
    • 46'
      Gong Zhang уходит с поля. Zhuoyi Feng выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      43'
      Gong Zhang получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Чоу Тим получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Ли Шуай I получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Romulo уходит с поля. Паласиос Мануэль выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SAIC Motor Pudong Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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