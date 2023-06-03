Тур: 11. Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium.
2:0
Перерыв
0'
15' Желтая карточкаYuanyi Li
30' Желтая карточкаZhenao Wang
1:0
36' ГолФеллайни Маруан
2:0
45' ГолZhengyu Huang
Ход матча
15'
30'
36'
1:0
45'
2:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
14
Ван
Да-Лэй
27
Кэ
Ши
11
Лю
Ян
22
Yuanyi
Li
21
Лю
Биньбинь
9
Кризан
29
Chen
Pu
30
Yan
Wu
14
Jiahui
Huang
18
Yupeng
He
19
Zhenao
Wang
11
Мамба
Стрели
31
Пен
Лю
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
- Защитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
9 КризанПолузащитник
-
29 Chen PuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
2 Lei TongЗащитник
-
16 Hailong LiЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
-
37 Цзи СянЗащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
24 Jinghang HuПолузащитник
-
26 Shibo Liu
-
19 Guowen Sun
-
36 Liuyu Duan
-
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
- Защитник
-
14 Jiahui HuangЗащитник
- Защитник
-
18 Yupeng HeЗащитник
-
19 Zhenao WangЗащитник
-
11 Мамба СтрелиПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
8 Zhu TingПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Yin Shang
-
20 Tengda Wang
-
-
-
28 Yu Fei
-
-
-
35 Yu Wang
-
38 Zhuoyi Lu
-
-
Главный тренер: Hui Xie
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Далянь Ифан
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
17 матчей
52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.89
2
Среднее время на гол
47
45
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.88
0.78
Среднее время на гол
48
115
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.88
1.35
Тотал матчей
2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
47
66
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллайни Маруан
|4
|0.36
|Кризан
|3
|0.27
|Мойсес Лима
|2
|0.18
|Chen Pu
|2
|0.18
|Лю Биньбинь
|1
|0.09
|Zhengyu Huang
|1
|0.09
|Ляо Лишэн
|1
|0.09
|Guowen Sun
|1
|0.09
|Yuanyi Li
|0
|0
|Чжэн Чжэн
|0
|0
|Лю Ян
|0
|0
|Fernandinho V
|0
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ян Ксиангчуанг
|3
|0.27
|Cesar Manzoki
|2
|0.18
|Цонев Борислав
|1
|0.09
|Линь Лянмин
|1
|0.09
|Мамба Стрели
|1
|0.09
|Босанчич Неманья
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|3
|0
|Yuanyi Li
|2
|0
|Кризан
|2
|0
|Мойсес Лима
|2
|0
|Жадсон II
|0
|1
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Кэ Ши
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цонев Борислав
|3
|0
|Zhenao Wang
|3
|0
|Линь Лянмин
|2
|0
|Yupeng He
|2
|0
|Босанчич Неманья
|2
|0
|Yu Wang
|2
|0
|Zhu Ting
|1
|0
|Пен Лю
|1
|0
|Yan Wu
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Longchang Lin
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Далянь Ифан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
3
Шаньдун Тайшань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Далянь Ифан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
8
4
Шаньдун Тайшань
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Далянь Ифан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
9
7
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
57%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
0
0%
3
33%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
3
21%
3
33%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
36%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1
Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0
Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1
Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Далянь Ифан
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Далянь Ифан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
15
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
22
25
13
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
46
28
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|2.
|11
|6
|5
|0
|19 - 12
|23
|3.
|10
|5
|4
|1
|12 - 7
|19
|4.
|10
|4
|6
|0
|13 - 8
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|6.
|2:0
|11
|4
|5
|2
|16 - 11
|17
|7.
|11
|4
|5
|2
|19 - 15
|17
|8.
|10
|3
|5
|2
|17 - 11
|14
|9.
|11
|4
|2
|5
|15 - 16
|14
|10.
|1:0
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|11.
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|13.
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|14.
|0:1
|11
|1
|5
|5
|7 - 11
|8
|15.
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|16.
|0:2
|11
|1
|3
|7
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 8
|14
|2.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|4.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|6.
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|7.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|11.
|0:2
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 1
|16
|2.
|6
|3
|2
|1
|13 - 5
|11
|3.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|4.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|2:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|13.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|16.
|0:2
|5
|0
|0
|5
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|9 (3)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|6 (2)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|4 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|4 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 3
|Шэньчжэнь
|Yuan Zhang2
|4
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 2