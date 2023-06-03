  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 11. Стадион: .
Шаньдун Тайшань
2:0
Перерыв
Далянь Ифан
0'
15' Желтая карточка
Yuanyi Li
30' Желтая карточка
Zhenao Wang
1:0
36' Гол
Феллайни Маруан
2:0
45' Гол
Zhengyu Huang

Ход матча

15'
Yuanyi Li
 
30'
 
Zhenao Wang
36'
Феллайни Маруан
(Yuanyi Li)
1:0
45'
Zhengyu Huang
2:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Шаньдун Тайшань
Ничья
Далянь Ифан
7.40
7.80
9.00
Все Коэффициенты
14
Ван
Да-Лэй
6
Tong
Wang1
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
22
Yuanyi
Li
35
Zhengyu
Huang
21
Лю
Биньбинь
9
Кризан
29
Chen
Pu
25
Феллайни
Маруан
30
Yan
Wu
4
Vas
Nunez
14
Jiahui
Huang
2
Longchang
Lin
18
Yupeng
He
19
Zhenao
Wang
11
Мамба
Стрели
10
Цонев
Борислав
31
Пен
Лю
7
Линь
Лянмин
39
Ян
Ксиангчуанг
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1
Далянь Ифан
5-4-1

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Далянь Ифан

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

17 матчей

52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:3
С
3:0
К
4:0
С
0:1
С
2:3
С
1:0
С
0:1
К
3:0
С
4:3
К
0:1
С
2:0
С
1:3
С
1:2
С
1:1
С
1:0
С
5:2
С
3:3

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.89
2

Среднее время на гол

47
45

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.88
0.78

Среднее время на гол

48
115

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.88
1.35

Тотал матчей

2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

47
66

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллайни Маруан 4 0.36
Кризан 3 0.27
Мойсес Лима 2 0.18
Chen Pu 2 0.18
Лю Биньбинь 1 0.09
Zhengyu Huang 1 0.09
Ляо Лишэн 1 0.09
Guowen Sun 1 0.09
Yuanyi Li 0 0
Чжэн Чжэн 0 0
Лю Ян 0 0
Fernandinho V 0 0
Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ян Ксиангчуанг 3 0.27
Cesar Manzoki 2 0.18
Цонев Борислав 1 0.09
Линь Лянмин 1 0.09
Мамба Стрели 1 0.09
Босанчич Неманья 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 3 0
Yuanyi Li 2 0
Кризан 2 0
Мойсес Лима 2 0
Жадсон II 0 1
Чжэн Чжэн 1 0
Лю Ян 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Кэ Ши 1 0
Long Song 1 0
Hailong Li 1 0
Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цонев Борислав 3 0
Zhenao Wang 3 0
Линь Лянмин 2 0
Yupeng He 2 0
Босанчич Неманья 2 0
Yu Wang 2 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Yan Wu 1 0
Мамба Стрели 1 0
Longchang Lin 1 0
Jiahui Huang 1 0
Vas Nunez 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Далянь Ифан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
3
Шаньдун Тайшань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Далянь Ифан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

8
4
Шаньдун Тайшань
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Далянь Ифан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

9
7

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
57%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
0
0%
3
33%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
3
21%
3
33%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
36%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1
Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0
Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1
Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Далянь Ифан

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Далянь Ифан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
5
1.5
1
3
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
2
8
2
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 11 8 2 1 19 - 8 26
2.
Ченду Беттер Сити
 11 6 5 0 19 - 12 23
3.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 4 1 12 - 7 19
4.
Тянцзинь Тэда
 10 4 6 0 13 - 8 18
5.
Чанчунь Ятай
 11 5 2 4 19 - 19 17
6.
Шаньдун Тайшань
 2:0 11 4 5 2 16 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 11 4 5 2 19 - 15 17
8.
Ухань Три Таунс
 10 3 5 2 17 - 11 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 2 5 15 - 16 14
10.
Мэйчжоу Хакка
 1:0 11 3 3 5 13 - 16 12
11.
Шэньчжэнь
 11 3 2 6 12 - 21 11
12.
Шицзячжуан
 10 2 4 4 12 - 18 10
13.
Циндао Чжуннэн
 10 2 2 6 11 - 15 8
14.
Хэнань Цзянье
 0:1 11 1 5 5 7 - 11 8
15.
Наньтун Чжиюнь
 10 1 3 6 6 - 15 6
16.
Далянь Ифан
 0:2 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 6 4 2 0 12 - 8 14
2.
Бэйцзин Гоань
 6 3 3 0 13 - 7 12
3.
Шанхай Шеньхуа
 6 3 3 0 6 - 3 12
4.
Шаньдун Тайшань
 2:0 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Шанхай СИПГ
 5 3 1 1 9 - 7 10
6.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
7.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
8.
Циндао Чжуннэн
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Чанчунь Ятай
 5 2 1 2 7 - 10 7
10.
Чжэцзян Профессионал
 5 2 0 3 7 - 8 6
11.
Далянь Ифан
 0:2 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Хэнань Цзянье
 0:1 6 1 3 2 3 - 4 6
13.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 8 5
14.
Мэйчжоу Хакка
 1:0 5 1 1 3 4 - 7 4
15.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Ухань Три Таунс
 6 3 2 1 13 - 5 11
3.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
4.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Мэйчжоу Хакка
 1:0 6 2 2 2 9 - 9 8
7.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Шаньдун Тайшань
 2:0 7 1 4 2 8 - 9 7
10.
Бэйцзин Гоань
 5 1 2 2 6 - 8 5
11.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Хэнань Цзянье
 0:1 5 0 2 3 4 - 7 2
14.
Шэньчжэнь
 4 0 1 3 3 - 10 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 0:2 5 0 0 5 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 9 (3)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 6 (2)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 4 (2)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 3
Шэньчжэнь Yuan Zhang2 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Zhengyu Huang бьет в цель!
  • 36'
    Yuanyi Li сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Феллайни Маруан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Женао Ван получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Yuanyi Li получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 71% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.41. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.41 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Шаньдун Тайшань
Ничья
Далянь Ифан
7.40
7.80
9.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шаньдун Тайшань 2:0 Далянь Ифан онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Шаньдун Тайшань
Далянь Ифан
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 