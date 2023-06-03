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Китай: Суперлига
2023

Тур: 11. Стадион: .
Шаньдун Тайшань
2:0
Конец матча
Далянь Ифан
0'
15' Желтая карточка
Yuanyi Li
30' Желтая карточка
Zhenao Wang
1:0
36' Гол
Феллайни Маруан
2:0
45' Гол
Zhengyu Huang
79' Желтая карточка
Босанчич Неманья
90' Желтая карточка
Jinghang Hu
90'+4

Ход матча

15'
Yuanyi Li
 
30'
 
Zhenao Wang
36'
Феллайни Маруан
(Yuanyi Li)
1:0
45'
Zhengyu Huang
(Кризан)
2:0
46'
 
Босанчич Неманья
Jiahui Huang
46'
 
Yin Shang
Мамба Стрели
46'
Jinghang Hu
Yuanyi Li
 
46'
Ляо Лишэн
Лю Биньбинь
 
72'
Guowen Sun
Chen Pu
 
73'
Цзи Сян
Лю Ян
 
75'
Lei Tong
Tong Wang1
 
79'
 
Босанчич Неманья
83'
 
Zhuoyi Lu
Ян Ксиангчуанг
90'
Jinghang Hu
 
90'
 
Tengda Wang
Пен Лю

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 479 Количество передач 384
  • 56 Владение мячом, % 44
14
Ван
Да-Лэй
6
Tong
Wang1
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
22
Yuanyi
Li
35
Zhengyu
Huang
21
Лю
Биньбинь
9
Кризан
29
Chen
Pu
25
Феллайни
Маруан
30
Yan
Wu
4
Vas
Nunez
14
Jiahui
Huang
2
Longchang
Lin
18
Yupeng
He
19
Zhenao
Wang
11
Мамба
Стрели
10
Цонев
Борислав
31
Пен
Лю
7
Линь
Лянмин
39
Ян
Ксиангчуанг
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1
Далянь Ифан
5-4-1

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Далянь Ифан

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

17 матчей

52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:3
С
3:0
К
4:0
С
0:1
С
2:3
С
1:0
С
0:1
К
3:0
С
4:3
К
0:1
С
2:0
С
1:3
С
1:2
С
1:1
С
1:0
С
5:2
С
3:3

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.89
2

Среднее время на гол

47
45

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.88
0.78

Среднее время на гол

48
115

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.88
1.35

Тотал матчей

2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

47
66

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллайни Маруан 4 0.36
Кризан 3 0.27
Мойсес Лима 2 0.18
Chen Pu 2 0.18
Лю Биньбинь 1 0.09
Zhengyu Huang 1 0.09
Ляо Лишэн 1 0.09
Guowen Sun 1 0.09
Yuanyi Li 0 0
Чжэн Чжэн 0 0
Лю Ян 0 0
Fernandinho V 0 0
Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ян Ксиангчуанг 3 0.27
Cesar Manzoki 2 0.18
Цонев Борислав 1 0.09
Линь Лянмин 1 0.09
Мамба Стрели 1 0.09
Босанчич Неманья 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 3 0
Yuanyi Li 2 0
Кризан 2 0
Мойсес Лима 2 0
Жадсон II 0 1
Чжэн Чжэн 1 0
Лю Ян 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Кэ Ши 1 0
Jinghang Hu 1 0
Long Song 1 0
Hailong Li 1 0
Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цонев Борислав 3 0
Zhenao Wang 3 0
Босанчич Неманья 3 0
Линь Лянмин 2 0
Yupeng He 2 0
Yu Wang 2 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Yan Wu 1 0
Мамба Стрели 1 0
Longchang Lin 1 0
Jiahui Huang 1 0
Vas Nunez 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Далянь Ифан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
3
Шаньдун Тайшань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Далянь Ифан
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

8
4
Шаньдун Тайшань
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Далянь Ифан
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

9
7

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
44%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

16
9
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
0
0%
3
33%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
3
19%
3
33%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
4
36%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1
Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0
Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1
Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Далянь Ифан

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Далянь Ифан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
5
1.5
1
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
2
9
2
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 11 8 2 1 19 - 8 26
2.
Ченду Беттер Сити
 11 6 5 0 19 - 12 23
3.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 4 1 12 - 7 19
4.
Тянцзинь Тэда
 10 4 6 0 13 - 8 18
5.
Чанчунь Ятай
 11 5 2 4 19 - 19 17
6.
Шаньдун Тайшань
 11 4 5 2 16 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 11 4 5 2 19 - 15 17
8.
Ухань Три Таунс
 10 3 5 2 17 - 11 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 2 5 15 - 16 14
10.
Шэньчжэнь
 11 3 2 6 12 - 21 11
11.
Хэнань Цзянье
 11 2 5 4 9 - 11 11
12.
Шицзячжуан
 10 2 4 4 12 - 18 10
13.
Мэйчжоу Хакка
 11 2 3 6 13 - 18 9
14.
Циндао Чжуннэн
 10 2 2 6 11 - 15 8
15.
Наньтун Чжиюнь
 10 1 3 6 6 - 15 6
16.
Далянь Ифан
 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 6 4 2 0 12 - 8 14
2.
Бэйцзин Гоань
 6 3 3 0 13 - 7 12
3.
Шанхай Шеньхуа
 6 3 3 0 6 - 3 12
4.
Шаньдун Тайшань
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Шанхай СИПГ
 5 3 1 1 9 - 7 10
6.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
7.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
8.
Хэнань Цзянье
 6 2 3 1 5 - 4 9
9.
Циндао Чжуннэн
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Чанчунь Ятай
 5 2 1 2 7 - 10 7
11.
Чжэцзян Профессионал
 5 2 0 3 7 - 8 6
12.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 5 - 6 6
13.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 8 5
14.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 1 3 4 - 7 4
15.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Ухань Три Таунс
 6 3 2 1 13 - 5 11
3.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
4.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 8 - 9 7
9.
Бэйцзин Гоань
 5 1 2 2 6 - 8 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 2 3 9 - 11 5
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Хэнань Цзянье
 5 0 2 3 4 - 7 2
14.
Шэньчжэнь
 4 0 1 3 3 - 10 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 5 0 0 5 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 9 (3)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 6 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 5 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 3
Шэньчжэнь Yuan Zhang2 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Пен Лю уходит с поля. Tengda Wang выходит вместо него
  • Желтая карточка
    90'
    Jinghang Hu получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    Ян Ксиангчуанг уходит с поля. Zhuoyi Lu выходит вместо него
  • Желтая карточка
    79'
    Nemanja Bosancic получил желтую карточку от судьи
  • 75'
    Ванг Тонг уходит с поля. Lei Tong выходит вместо него
  • 73'
    Лю Ян уходит с поля. Цзи Сян выходит вместо него
  • 72'
    Chen Pu уходит с поля. Guowen Sun выходит вместо него
  • 46'
    Мамба Стрели уходит с поля. Yin Shang выходит вместо него
  • 46'
    Jiahui Huang уходит с поля. Nemanja Bosancic выходит вместо него
  • 46'
    Лю Биньбинь уходит с поля. Ляо Лишэн выходит вместо него
  • 46'
    Yuanyi Li уходит с поля. Jinghang Hu выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Кризан сделал результативную передачу.
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    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Zhengyu Huang бьет в цель!
    • 36'
      Yuanyi Li сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Феллайни Маруан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      30'
      Женао Ван получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Yuanyi Li получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шаньдун Тайшань 2:0 Далянь Ифан онлайн

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