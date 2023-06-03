Тур: 11. Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium.
2:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаYuanyi Li
30' Желтая карточкаZhenao Wang
1:0
36' ГолФеллайни Маруан
2:0
45' ГолZhengyu Huang
79' Желтая карточкаБосанчич Неманья
90' Желтая карточкаJinghang Hu
90'+4
Ход матча
15'
30'
36'
1:0
45'
2:0
46'
46'
72'
75'
79'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
479 Количество передач 384
-
56 Владение мячом, % 44
14
Ван
Да-Лэй
27
Кэ
Ши
11
Лю
Ян
22
Yuanyi
Li
21
Лю
Биньбинь
9
Кризан
29
Chen
Pu
30
Yan
Wu
14
Jiahui
Huang
18
Yupeng
He
19
Zhenao
Wang
11
Мамба
Стрели
31
Пен
Лю
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
- Защитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
9 КризанПолузащитник
-
29 Chen PuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
2 Lei TongЗащитник
-
16 Hailong LiЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
-
37 Цзи СянЗащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
24 Jinghang HuПолузащитник
-
26 Shibo Liu
-
19 Guowen Sun
-
36 Liuyu Duan
-
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
- Защитник
-
14 Jiahui HuangЗащитник
- Защитник
-
18 Yupeng HeЗащитник
-
19 Zhenao WangЗащитник
-
11 Мамба СтрелиПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
8 Zhu TingПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Yin Shang
-
20 Tengda Wang
-
-
-
28 Yu Fei
-
-
-
35 Yu Wang
-
38 Zhuoyi Lu
-
-
Главный тренер: Hui Xie
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Далянь Ифан
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
17 матчей
52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.89
2
Среднее время на гол
47
45
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.88
0.78
Среднее время на гол
48
115
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.88
1.35
Тотал матчей
2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
47
66
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллайни Маруан
|4
|0.36
|Кризан
|3
|0.27
|Мойсес Лима
|2
|0.18
|Chen Pu
|2
|0.18
|Лю Биньбинь
|1
|0.09
|Zhengyu Huang
|1
|0.09
|Ляо Лишэн
|1
|0.09
|Guowen Sun
|1
|0.09
|Yuanyi Li
|0
|0
|Чжэн Чжэн
|0
|0
|Лю Ян
|0
|0
|Fernandinho V
|0
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ян Ксиангчуанг
|3
|0.27
|Cesar Manzoki
|2
|0.18
|Цонев Борислав
|1
|0.09
|Линь Лянмин
|1
|0.09
|Мамба Стрели
|1
|0.09
|Босанчич Неманья
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|3
|0
|Yuanyi Li
|2
|0
|Кризан
|2
|0
|Мойсес Лима
|2
|0
|Жадсон II
|0
|1
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Кэ Ши
|1
|0
|Jinghang Hu
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цонев Борислав
|3
|0
|Zhenao Wang
|3
|0
|Босанчич Неманья
|3
|0
|Линь Лянмин
|2
|0
|Yupeng He
|2
|0
|Yu Wang
|2
|0
|Zhu Ting
|1
|0
|Пен Лю
|1
|0
|Yan Wu
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Longchang Lin
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Далянь Ифан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
3
Шаньдун Тайшань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Далянь Ифан
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
8
4
Шаньдун Тайшань
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Далянь Ифан
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
9
7
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
44%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
16
9
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
0
0%
3
33%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
3
19%
3
33%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
4
36%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1
Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0
Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1
Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Далянь Ифан
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Далянь Ифан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
23
25
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
56
29
29
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|9 (3)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|6 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|5 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|4 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 3
|Шэньчжэнь
|Yuan Zhang2
|4
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 2