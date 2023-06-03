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Китай: Суперлига
2023

Тур: 11. Стадион: .
Хэнань Цзянье
0:1
Перерыв
Мэйчжоу Хакка
0'
0:1
6' Гол
Инь Цуняо
15' Желтая карточка
Weihui Rao
25' Желтая карточка
Songyi Li

Ход матча

6'
0:1
Инь Цуняо
(Чао-Шэн Ян)
15'
 
Weihui Rao
25'
Songyi Li
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Хэнань Цзянье
Ничья
Мэйчжоу Хакка
6.20
3.65
3.25
Все Коэффициенты
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
3
Shuai
Yang1
4
Xin
Luo
29
Yihao
Zhong
24
Songyi
Li
16
Dilemet
Tudi
14
Tianyu
Gao
20
Чович
Неманья
28
Runtong
Song
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
4
Ximing
Pan
20
Дугалич
Раде
31
Weihui
Rao
13
Liang
Shi
27
Косович
Небойша
16
Чао-Шэн
Ян
7
Chugui
Ye
17
Yihu
Yang
12
Инь
Цуняо
Хэнань Цзянье
3-4-2-1
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Мэйчжоу Хакка

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
3:2
С
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 3 0.27
Boyuan Feng 2 0.18
Zichang Huang 1 0.09
Межеевски Адриан 1 0.09
Пина Томас 0 0
Zhao Ke 0 0
Yihao Zhong 0 0
Tianyu Gao 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чао-Шэн Ян 3 0.27
Дугалич Раде 2 0.18
Chugui Ye 2 0.18
Liang Shi 1 0.09
Хунбо Инь 1 0.09
Ximing Pan 1 0.09
Инь Цуняо 1 0.09
Zhechao Chen 1 0.09
Rodrigo Henrique 1 0.09
Weihui Rao 0 0
Лобжанидзе Элгуя 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пина Томас 3 1
Чович Неманья 3 0
Шунич Тони 3 0
Yihao Zhong 1 1
Шангуань Ван 2 0
Songyi Li 2 0
Xin Luo 2 0
Boyuan Feng 1 0
Zhao Ke 1 0
Zichang Huang 1 0
Shuai Yang1 1 0
Shuai Yang2 1 0
Tianyu Gao 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 2 0
Liang Shi 2 0
Ximing Pan 2 0
Junjian Liao 2 0
Tze-Nam Yue 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Jie Chen 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Косович Небойша 1 0
Weihui Rao 1 0
Yuelei Cheng 1 0
Хунбо Инь 1 0
Инь Цуняо 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Junjie Wen 1 0

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Мэйчжоу Хакка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
4
Хэнань Цзянье
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Мэйчжоу Хакка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

2
3
Хэнань Цзянье
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Мэйчжоу Хакка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

4
7

Голы по времени матча

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
33%
3
33%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
43%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

10
16
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
4
40%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0
Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0
Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Хэнань Цзянье
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
1
9
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 11 8 2 1 19 - 8 26
2.
Ченду Беттер Сити
 11 6 5 0 19 - 12 23
3.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 4 1 12 - 7 19
4.
Тянцзинь Тэда
 10 4 6 0 13 - 8 18
5.
Чанчунь Ятай
 11 5 2 4 19 - 19 17
6.
Шаньдун Тайшань
 2:0 11 4 5 2 16 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 11 4 5 2 19 - 15 17
8.
Ухань Три Таунс
 10 3 5 2 17 - 11 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 2 5 15 - 16 14
10.
Мэйчжоу Хакка
 1:0 11 3 3 5 13 - 16 12
11.
Шэньчжэнь
 11 3 2 6 12 - 21 11
12.
Шицзячжуан
 10 2 4 4 12 - 18 10
13.
Циндао Чжуннэн
 10 2 2 6 11 - 15 8
14.
Хэнань Цзянье
 0:1 11 1 5 5 7 - 11 8
15.
Наньтун Чжиюнь
 10 1 3 6 6 - 15 6
16.
Далянь Ифан
 0:2 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 6 4 2 0 12 - 8 14
2.
Бэйцзин Гоань
 6 3 3 0 13 - 7 12
3.
Шанхай Шеньхуа
 6 3 3 0 6 - 3 12
4.
Шаньдун Тайшань
 2:0 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Шанхай СИПГ
 5 3 1 1 9 - 7 10
6.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
7.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
8.
Циндао Чжуннэн
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Чанчунь Ятай
 5 2 1 2 7 - 10 7
10.
Чжэцзян Профессионал
 5 2 0 3 7 - 8 6
11.
Далянь Ифан
 0:2 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Хэнань Цзянье
 0:1 6 1 3 2 3 - 4 6
13.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 8 5
14.
Мэйчжоу Хакка
 1:0 5 1 1 3 4 - 7 4
15.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Ухань Три Таунс
 6 3 2 1 13 - 5 11
3.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
4.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Мэйчжоу Хакка
 1:0 6 2 2 2 9 - 9 8
7.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Шаньдун Тайшань
 2:0 7 1 4 2 8 - 9 7
10.
Бэйцзин Гоань
 5 1 2 2 6 - 8 5
11.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Хэнань Цзянье
 0:1 5 0 2 3 4 - 7 2
14.
Шэньчжэнь
 4 0 1 3 3 - 10 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 0:2 5 0 0 5 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 9 (3)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 6 (2)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 4 (2)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 3
Шэньчжэнь Yuan Zhang2 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    25'
    Songyi Li получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Яо Вейхуи получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Чао-Шэн Ян сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Инь Цуняо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Мэйчжоу Хакка.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.30. Новички получат приятный бонус!
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    2.30 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Хэнань Цзянье
Ничья
Мэйчжоу Хакка
6.20
3.65
3.25
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Где смотреть матч Хэнань Цзянье 0:1 Мэйчжоу Хакка онлайн

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Хэнань Цзянье
Мэйчжоу Хакка
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