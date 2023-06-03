Тур: 11. Стадион: Женжу Ханггай.
0:1
Перерыв
Ход матча
6'
0:1
15'
25'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
4
Xin
Luo
29
Yihao
Zhong
24
Songyi
Li
16
Dilemet
Tudi
14
Tianyu
Gao
28
Runtong
Song
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
31
Weihui
Rao
13
Liang
Shi
16
Чао-Шэн
Ян
17
Yihu
Yang
12
Инь
Цуняо
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
- Защитник
-
4 Xin LuoЗащитник
-
29 Yihao ZhongЗащитник
-
24 Songyi LiПолузащитник
-
16 Dilemet TudiПолузащитник
-
14 Tianyu GaoПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Runtong SongНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Yuhao ZhaoПолузащитник
-
32 Dong Han
-
-
-
13 Пень Пень
-
12 Minjie Yang
-
15 Zhixuan Du
-
26 Jiahui Liu
-
11 Zhao Ke
-
25 Xu Tang
-
37 Junwei Zheng
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Yihu YangПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
- Запасные игроки
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
36 Sijie Zhang
-
38 Yongjia Li
-
21 Wei Wang
-
37 Guokang Chen
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Хэнань Цзянье
Мэйчжоу Хакка
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чович Неманья
|3
|0.27
|Boyuan Feng
|2
|0.18
|Zichang Huang
|1
|0.09
|Межеевски Адриан
|1
|0.09
|Пина Томас
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
|Yihao Zhong
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чао-Шэн Ян
|3
|0.27
|Дугалич Раде
|2
|0.18
|Chugui Ye
|2
|0.18
|Liang Shi
|1
|0.09
|Хунбо Инь
|1
|0.09
|Ximing Pan
|1
|0.09
|Инь Цуняо
|1
|0.09
|Zhechao Chen
|1
|0.09
|Rodrigo Henrique
|1
|0.09
|Weihui Rao
|0
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
Карточки
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пина Томас
|3
|1
|Чович Неманья
|3
|0
|Шунич Тони
|3
|0
|Yihao Zhong
|1
|1
|Шангуань Ван
|2
|0
|Songyi Li
|2
|0
|Xin Luo
|2
|0
|Boyuan Feng
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Shuai Yang1
|1
|0
|Shuai Yang2
|1
|0
|Tianyu Gao
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дугалич Раде
|2
|0
|Liang Shi
|2
|0
|Ximing Pan
|2
|0
|Junjian Liao
|2
|0
|Tze-Nam Yue
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|0
|1
|Jie Chen
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Косович Небойша
|1
|0
|Weihui Rao
|1
|0
|Yuelei Cheng
|1
|0
|Хунбо Инь
|1
|0
|Инь Цуняо
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
Результаты матчей
Хэнань Цзянье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Мэйчжоу Хакка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
4
Хэнань Цзянье
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Мэйчжоу Хакка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
2
3
Хэнань Цзянье
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Мэйчжоу Хакка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
4
7
Голы по времени матча
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
33%
3
33%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
43%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
10
16
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
4
40%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0
Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0
Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0
Результаты матчей
Хэнань Цзянье
Мэйчжоу Хакка
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Хэнань Цзянье
Мэйчжоу Хакка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
19
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|2.
|11
|6
|5
|0
|19 - 12
|23
|3.
|10
|5
|4
|1
|12 - 7
|19
|4.
|10
|4
|6
|0
|13 - 8
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|6.
|2:0
|11
|4
|5
|2
|16 - 11
|17
|7.
|11
|4
|5
|2
|19 - 15
|17
|8.
|10
|3
|5
|2
|17 - 11
|14
|9.
|11
|4
|2
|5
|15 - 16
|14
|10.
|1:0
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|11.
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|13.
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|14.
|0:1
|11
|1
|5
|5
|7 - 11
|8
|15.
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|16.
|0:2
|11
|1
|3
|7
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 8
|14
|2.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|4.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|6.
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|7.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|11.
|0:2
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 1
|16
|2.
|6
|3
|2
|1
|13 - 5
|11
|3.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|4.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|2:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|13.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|16.
|0:2
|5
|0
|0
|5
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|9 (3)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|6 (2)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|4 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|4 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 3
|Шэньчжэнь
|Yuan Zhang2
|4
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 2