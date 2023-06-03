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Китай: Суперлига
2023

Тур: 11. Стадион: .
Хэнань Цзянье
2:1
Конец матча
Мэйчжоу Хакка
0'
0:1
6' Гол
Инь Цуняо
15' Желтая карточка
Weihui Rao
25' Желтая карточка
Songyi Li
46' Желтая карточка
Yuelei Cheng
1:1
49' Гол
Чович Неманья
51' Желтая карточка
Ximing Pan
2:1
65' Гол
Чович Неманья
72' Желтая карточка
Дугалич Раде
74' Желтая карточка
Guoming Wang
88' Желтая карточка
Yixin Liu
90' Желтая карточка
Межеевски Адриан
90'+6

Ход матча

6'
0:1
Инь Цуняо
(Чао-Шэн Ян)
15'
 
Weihui Rao
25'
Songyi Li
 
46'
Zhao Ke
Shuai Yang1
 
46'
Dong Han
Runtong Song
 
46'
 
Yuelei Cheng
49'
Чович Неманья
(Tianyu Gao)
1:1
51'
 
Ximing Pan
64'
 
Guokang Chen
Yihu Yang
65'
Чович Неманья
2:1
70'
 
Jie Chen
Liang Shi
70'
 
Лобжанидзе Элгуя
Инь Цуняо
71'
 
Хунбо Инь
Чао-Шэн Ян
72'
 
Дугалич Раде
74'
Guoming Wang
 
76'
Yixin Liu
Tianyu Gao
 
80'
Yuhao Zhao
Dilemet Tudi
 
81'
 
Zhechao Chen
Weihui Rao
84'
Межеевски Адриан
Yihao Zhong
 
88'
Yixin Liu
 
90'
Межеевски Адриан
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 22
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 300 Количество передач 350
  • 46 Владение мячом, % 54
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
3
Shuai
Yang1
4
Xin
Luo
29
Yihao
Zhong
24
Songyi
Li
16
Dilemet
Tudi
14
Tianyu
Gao
20
Чович
Неманья
28
Runtong
Song
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
4
Ximing
Pan
20
Дугалич
Раде
31
Weihui
Rao
13
Liang
Shi
27
Косович
Небойша
16
Чао-Шэн
Ян
7
Chugui
Ye
17
Yihu
Yang
12
Инь
Цуняо
Хэнань Цзянье
3-4-2-1
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Мэйчжоу Хакка

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
3:2
С
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 5 0.45
Boyuan Feng 2 0.18
Zichang Huang 1 0.09
Межеевски Адриан 1 0.09
Tianyu Gao 0 0
Пина Томас 0 0
Zhao Ke 0 0
Yihao Zhong 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чао-Шэн Ян 3 0.27
Дугалич Раде 2 0.18
Chugui Ye 2 0.18
Liang Shi 1 0.09
Хунбо Инь 1 0.09
Ximing Pan 1 0.09
Инь Цуняо 1 0.09
Zhechao Chen 1 0.09
Rodrigo Henrique 1 0.09
Weihui Rao 0 0
Лобжанидзе Элгуя 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пина Томас 3 1
Чович Неманья 3 0
Шунич Тони 3 0
Yihao Zhong 1 1
Шангуань Ван 2 0
Songyi Li 2 0
Xin Luo 2 0
Межеевски Адриан 1 0
Guoming Wang 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zhao Ke 1 0
Zichang Huang 1 0
Shuai Yang1 1 0
Shuai Yang2 1 0
Tianyu Gao 1 0
Yixin Liu 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 3 0
Ximing Pan 3 0
Liang Shi 2 0
Yuelei Cheng 2 0
Junjian Liao 2 0
Tze-Nam Yue 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Jie Chen 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Косович Небойша 1 0
Weihui Rao 1 0
Хунбо Инь 1 0
Инь Цуняо 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Junjie Wen 1 0

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Мэйчжоу Хакка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
5
Хэнань Цзянье
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Мэйчжоу Хакка
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

2
3
Хэнань Цзянье
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Мэйчжоу Хакка
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

4
8

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
3
33%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
43%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
3
23%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
3
33%
3
23%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
1
9%
4
22%
61-75
4
36%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0
Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0
Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Хэнань Цзянье
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 11 8 2 1 19 - 8 26
2.
Ченду Беттер Сити
 11 6 5 0 19 - 12 23
3.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 4 1 12 - 7 19
4.
Тянцзинь Тэда
 10 4 6 0 13 - 8 18
5.
Чанчунь Ятай
 11 5 2 4 19 - 19 17
6.
Шаньдун Тайшань
 11 4 5 2 16 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 11 4 5 2 19 - 15 17
8.
Ухань Три Таунс
 10 3 5 2 17 - 11 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 2 5 15 - 16 14
10.
Шэньчжэнь
 11 3 2 6 12 - 21 11
11.
Хэнань Цзянье
 11 2 5 4 9 - 11 11
12.
Шицзячжуан
 10 2 4 4 12 - 18 10
13.
Мэйчжоу Хакка
 11 2 3 6 13 - 18 9
14.
Циндао Чжуннэн
 10 2 2 6 11 - 15 8
15.
Наньтун Чжиюнь
 10 1 3 6 6 - 15 6
16.
Далянь Ифан
 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 6 4 2 0 12 - 8 14
2.
Бэйцзин Гоань
 6 3 3 0 13 - 7 12
3.
Шанхай Шеньхуа
 6 3 3 0 6 - 3 12
4.
Шаньдун Тайшань
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Шанхай СИПГ
 5 3 1 1 9 - 7 10
6.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
7.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
8.
Хэнань Цзянье
 6 2 3 1 5 - 4 9
9.
Циндао Чжуннэн
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Чанчунь Ятай
 5 2 1 2 7 - 10 7
11.
Чжэцзян Профессионал
 5 2 0 3 7 - 8 6
12.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 5 - 6 6
13.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 8 5
14.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 1 3 4 - 7 4
15.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Ухань Три Таунс
 6 3 2 1 13 - 5 11
3.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
4.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 8 - 9 7
9.
Бэйцзин Гоань
 5 1 2 2 6 - 8 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 2 3 9 - 11 5
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Хэнань Цзянье
 5 0 2 3 4 - 7 2
14.
Шэньчжэнь
 4 0 1 3 3 - 10 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 5 0 0 5 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 9 (3)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 6 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 5 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 4 (2)
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Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 3
Шэньчжэнь Yuan Zhang2 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 2
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    • 49'
      Tianyu Gao сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Чович Неманья бьет в цель!
    • Желтая карточка
      46'
      Ченг Юелей получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Runtong Song уходит с поля. Dong Han выходит вместо него
    • 46'
      Shuai Yang уходит с поля. Zhao Ke выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      25'
      Songyi Li получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Яо Вейхуи получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Чао-Шэн Ян сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Инь Цуняо бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Хэнань Цзянье 2:1 Мэйчжоу Хакка онлайн

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