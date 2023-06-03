Тур: 32. Стадион: Nordstern Arena Horsens. Главный судья: Крог Мортен
Ход матча
21'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
21
Гомес
Джеймс
15
Буус
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
-
15 Буус ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
26 Samson Iyede
-
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
-
22 Бизоза ПарфеПолузащитник
-
-
-
-
24 Tobias Storm
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хорсенс
Люнгбю
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
35 матчей
51.4%
17.1%
31.5%
18 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
40%
31.4%
28.6%
14 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
24
Голов в среднем за матч
1.53
1.33
Среднее время на гол
58
67
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.33
1.12
Среднее время на гол
67
80
Всего голов
50
43
Голов в среднем за матч
1.43
1.23
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
63
73
Бомбардиры внутри турнира
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Jacobsen II
|7 (2)
|0.22
|Сигурдарсон Арон
|7 (5)
|0.22
|Thomas Santos
|4
|0.13
|Йенсен Магнус
|4
|0.13
|Мусонда Лубамба
|3
|0.09
|Опондо Мозес
|2
|0.06
|Макиенок Симон
|1
|0.03
|Геммер Йонас
|1
|0.03
|Лассен Миккель
|1
|0.03
|Гомес Джеймс
|1
|0.03
|Крузе Давид
|0
|0
|Джаст Элайджа
|0
|0
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магнуссон Сайвар-Атли
|6
|0.19
|Гюткьяер Фредерик
|5
|0.16
|Йоргенсен Каспер
|4
|0.13
|Финнбогасон Альфред
|3
|0.09
|Mathias Kristensen2
|2 (2)
|0.06
|Чорлу Резан
|2
|0.06
|Нильсен Эмиль
|2
|0.06
|Кнудсен Петур
|2
|0.06
|Финнссон Кольбейн
|1
|0.03
|Ромер Марсель
|1
|0.03
|Риис Кристиан
|1
|0.03
|Чуквуани Точи
|1
|0.03
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|William Kumado
|0
|0
|Грегор Паскаль
|0
|0
|Теллуфсен Расмус
|0
|0
|Коструп Магнус
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Lucas Boel Hey
|0
|0
|Sanders Ngabo
|0
|0
Карточки
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киилерик Мальте
|6
|1
|Гомес Джеймс
|5
|1
|Йенсен Магнус
|6
|0
|Сигурдарсон Арон
|5
|0
|Геммер Йонас
|4
|0
|Мусонда Лубамба
|4
|0
|Опондо Мозес
|4
|0
|Лассен Миккель
|4
|0
|Крузе Давид
|4
|0
|Джанус Драчманн
|3
|0
|Anders Jacobsen II
|3
|0
|Людвиг Александр
|1
|1
|Делач Матей
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Samson Iyede
|2
|0
|Джаст Элайджа
|2
|0
|Буус Якоб
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
|Marcus Hannesbo
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромер Марсель
|7
|0
|Чуквуани Точи
|6
|0
|Винтер Каспер
|6
|0
|Бьеллан Андреас
|5
|0
|Гюткьяер Фредерик
|5
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|5
|0
|Вестергорд Магнус
|4
|0
|Mathias Kristensen2
|4
|0
|Lucas Boel Hey
|4
|0
|Грегор Паскаль
|3
|0
|Чорлу Резан
|3
|0
|Финнбогасон Альфред
|1
|1
|Хамалайнен Брайан
|2
|0
|Летсерт Тимо
|2
|0
|Нильсен Эмиль
|2
|0
|Коструп Магнус
|2
|0
|Финнссон Кольбейн
|1
|0
|Кнудсен Петур
|1
|0
|Риис Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Йоргенсен Каспер
|1
|0
|Mads Kikkenborg
|1
|0
|Gustav Mortensen
|1
|0
|Freyr Alexandersson
|1
|0
Результаты матчей
Хорсенс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Люнгбю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
10
9
Хорсенс
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Люнгбю
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
28
14
Волевые поражения
4
16
Хорсенс
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
Люнгбю
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
23% (7)
39% (12)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
33
15
Волевые поражения
14
25
Голы по времени матча
Забито
21
14
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 23
3
14%
1
7%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
5
24%
3
21%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
5
24%
5
36%
76-90
Пропущено
28
23
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
6
21%
2
9%
1-15
5
18%
5
22%
16-30
4
14%
2
9%
31-45
6
21%
3
13%
46-60
4
14%
5
22%
61-75
3
11%
6
26%
76-90
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
1
8%
3
19%
1-15
3
25%
3
19%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
3
25%
3
19%
61-75
1
8%
2
13%
76-90
Пропущено
30
26
13 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
2
7%
7
27%
1-15
7
23%
2
8%
16-30
4
13%
4
15%
31-45
6
20%
7
27%
46-60
7
23%
2
8%
61-75
4
13%
4
15%
76-90
Забито
33
30
14 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 12
11 Не забивали 13
4
12%
4
13%
1-15
5
15%
4
13%
16-30
5
15%
5
17%
31-45
8
24%
5
17%
46-60
5
15%
5
17%
61-75
6
18%
7
23%
76-90
Пропущено
58
49
28 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 27
21 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 29
8
14%
9
18%
1-15
12
21%
7
14%
16-30
8
14%
6
12%
31-45
12
21%
10
20%
46-60
11
19%
7
14%
61-75
7
12%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хорсенс
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Оденсе - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Ольборг - Хорсенс 4:0
Хорсенс - Оденсе 2:2 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Ольборг 0:4 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Орхус - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Брондбю - Хорсенс 5:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Заря - Хорсенс 0:0 Партизан - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Хорсенс - Хобро 1:1 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1
Люнгбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 2:1
Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Кальмар - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фремад Амагер 5:0 Люнгбю - Видовре 3:2
Результаты матчей
Хорсенс
Люнгбю
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
6 раз 40%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 39%
1
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
0
13 раз 42%
1
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Хорсенс
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
106
69
511
411
115
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
87
214
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
1813
823
922
427
328
130
130
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|18
|4
|9
|60 - 34
|58
|2.
|31
|15
|9
|7
|50 - 35
|54
|3.
|31
|14
|8
|9
|39 - 28
|50
|4.
|31
|14
|8
|9
|44 - 35
|50
|5.
|31
|12
|7
|12
|45 - 49
|43
|6.
|31
|10
|10
|11
|39 - 46
|40
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|32 - 16
|35
|2.
|15
|10
|2
|3
|30 - 14
|32
|3.
|16
|7
|6
|3
|22 - 18
|27
|4.
|15
|6
|6
|3
|20 - 13
|24
|5.
|16
|7
|3
|6
|27 - 29
|24
|6.
|16
|6
|3
|7
|16 - 22
|21
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|2
|6
|30 - 20
|26
|2.
|16
|8
|2
|6
|19 - 15
|26
|3.
|15
|7
|2
|6
|22 - 17
|23
|4.
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|5.
|15
|4
|7
|4
|23 - 24
|19
|6.
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
Группа вылета
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|17 (4)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|15 (1)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|12 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|12 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|11 (4)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 10
|Брондбю
|Шиембе Кевин
|1 7
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Копенгаген
|Харальдссон Хакон-Арнар
|8
|Брондбю
|Васс Даниэль
|1 6