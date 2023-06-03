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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Хорсенс
0:0
Первый тайм: 25'
Люнгбю
0'
21' Желтая карточка
Мусонда Лубамба

Ход матча

21'
Мусонда Лубамба
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хорсенс
Ничья
Люнгбю
3.60
3.70
3.55
Все Коэффициенты
1
Делач
Матей
4
Киилерик
Мальте
33
Людвиг
Александр
21
Гомес
Джеймс
15
Буус
Якоб
6
Опондо
Мозес
8
Джанус
Драчманн
24
Мусонда
Лубамба
18
Thomas
Santos
9
Anders
Jacobsen
II
11
Сигурдарсон
Арон
16
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
29
Lucas
Boel
Hey
7
William
Kumado
13
Винтер
Каспер
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
26
Гюткьяер
Фредерик
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
Хорсенс
3-4-3
Люнгбю
3-5-2

История личных встреч

Хорсенс
Люнгбю

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

35 матчей

51.4%
17.1%
31.5%
18 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

40%
31.4%
28.6%
14 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

СД
2:1
СД
1:1
СД
1:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
1:2
СД
3:4
СД
1:3
СД
1:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:1
СД
2:1
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
2:4
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
3:1
С
0:0
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
1:0
ПД
2:1
ПД
2:1
СЛ
4:1

Голы

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.53
1.33

Среднее время на гол

58
67

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.33
1.12

Среднее время на гол

67
80

Всего голов

50
43

Голов в среднем за матч

1.43
1.23

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

63
73

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Jacobsen II 7 (2) 0.22
Сигурдарсон Арон 7 (5) 0.22
Thomas Santos 4 0.13
Йенсен Магнус 4 0.13
Мусонда Лубамба 3 0.09
Опондо Мозес 2 0.06
Макиенок Симон 1 0.03
Геммер Йонас 1 0.03
Лассен Миккель 1 0.03
Гомес Джеймс 1 0.03
Крузе Давид 0 0
Джаст Элайджа 0 0
Тенгстедт Каспер 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магнуссон Сайвар-Атли 6 0.19
Гюткьяер Фредерик 5 0.16
Йоргенсен Каспер 4 0.13
Финнбогасон Альфред 3 0.09
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.06
Чорлу Резан 2 0.06
Нильсен Эмиль 2 0.06
Кнудсен Петур 2 0.06
Финнссон Кольбейн 1 0.03
Ромер Марсель 1 0.03
Риис Кристиан 1 0.03
Чуквуани Точи 1 0.03
Хамалайнен Брайан 0 0
William Kumado 0 0
Грегор Паскаль 0 0
Теллуфсен Расмус 0 0
Коструп Магнус 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Lucas Boel Hey 0 0
Sanders Ngabo 0 0

Карточки

Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киилерик Мальте 6 1
Гомес Джеймс 5 1
Йенсен Магнус 6 0
Сигурдарсон Арон 5 0
Геммер Йонас 4 0
Мусонда Лубамба 4 0
Опондо Мозес 4 0
Лассен Миккель 4 0
Крузе Давид 4 0
Джанус Драчманн 3 0
Anders Jacobsen II 3 0
Людвиг Александр 1 1
Делач Матей 2 0
Thomas Santos 2 0
Samson Iyede 2 0
Джаст Элайджа 2 0
Буус Якоб 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Marcus Hannesbo 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромер Марсель 7 0
Чуквуани Точи 6 0
Винтер Каспер 6 0
Бьеллан Андреас 5 0
Гюткьяер Фредерик 5 0
Магнуссон Сайвар-Атли 5 0
Вестергорд Магнус 4 0
Mathias Kristensen2 4 0
Lucas Boel Hey 4 0
Грегор Паскаль 3 0
Чорлу Резан 3 0
Финнбогасон Альфред 1 1
Хамалайнен Брайан 2 0
Летсерт Тимо 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Коструп Магнус 2 0
Финнссон Кольбейн 1 0
Кнудсен Петур 1 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Mads Kikkenborg 1 0
Gustav Mortensen 1 0
Freyr Alexandersson 1 0

Результаты матчей

Хорсенс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Люнгбю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

10
9
Хорсенс
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Люнгбю
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

28
14

Волевые поражения

4
16
Хорсенс
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
Люнгбю
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
23% (7)
39% (12)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

33
15

Волевые поражения

14
25

Голы по времени матча

Забито

21
14
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 23
3
14%
1
7%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
5
24%
3
21%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
5
24%
5
36%
76-90

Пропущено

28
23
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
6
21%
2
9%
1-15
5
18%
5
22%
16-30
4
14%
2
9%
31-45
6
21%
3
13%
46-60
4
14%
5
22%
61-75
3
11%
6
26%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
1
8%
3
19%
1-15
3
25%
3
19%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
3
25%
3
19%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Пропущено

30
26
13 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
2
7%
7
27%
1-15
7
23%
2
8%
16-30
4
13%
4
15%
31-45
6
20%
7
27%
46-60
7
23%
2
8%
61-75
4
13%
4
15%
76-90

Забито

33
30
14 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 12
11 Не забивали 13
4
12%
4
13%
1-15
5
15%
4
13%
16-30
5
15%
5
17%
31-45
8
24%
5
17%
46-60
5
15%
5
17%
61-75
6
18%
7
23%
76-90

Пропущено

58
49
28 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 27
21 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 29
8
14%
9
18%
1-15
12
21%
7
14%
16-30
8
14%
6
12%
31-45
12
21%
10
20%
46-60
11
19%
7
14%
61-75
7
12%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хорсенс
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Оденсе - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Ольборг - Хорсенс 4:0
Хорсенс - Оденсе 2:2 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Ольборг 0:4 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Орхус - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Брондбю - Хорсенс 5:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Заря - Хорсенс 0:0 Партизан - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Хорсенс - Хобро 1:1 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1
Люнгбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 2:1
Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Кальмар - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фремад Амагер 5:0 Люнгбю - Видовре 3:2

Результаты матчей

Хорсенс
Люнгбю

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
6 раз 40%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 39%
1
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
0
13 раз 42%
1
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Хорсенс
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
6
6
9
1.5
5
11
4
11
2.5
1
15
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
8
7
2
14
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
12
0.5
Больше Меньше
18
13
8
23
1.5
9
22
4
27
2.5
3
28
1
30
3.5
1
30
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 31 18 4 9 60 - 34 58
2.
Нордшелланн
 31 15 9 7 50 - 35 54
3.
Орхус
 31 14 8 9 39 - 28 50
4.
Виборг
 31 14 8 9 44 - 35 50
5.
Брондбю
 31 12 7 12 45 - 49 43
6.
Раннерс
 31 10 10 11 39 - 46 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 0:0 32 12 13 7 51 - 37 49
2.
Оденсе
 0:0 32 12 11 9 45 - 49 47
3.
Силькеборг
 0:0 32 10 9 13 43 - 49 39
4.
Хорсенс
 0:0 32 7 7 18 33 - 58 28
5.
Ольборг
 0:0 32 6 10 16 34 - 44 28
6.
Люнгбю
 0:0 32 6 10 16 30 - 49 28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 15 11 2 2 32 - 16 35
2.
Копенгаген
 15 10 2 3 30 - 14 32
3.
Виборг
 16 7 6 3 22 - 18 27
4.
Орхус
 15 6 6 3 20 - 13 24
5.
Брондбю
 16 7 3 6 27 - 29 24
6.
Раннерс
 16 6 3 7 16 - 22 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 0:0 16 6 5 5 21 - 23 23
2.
Силькеборг
 0:0 16 6 4 6 25 - 26 22
3.
Митьюлланд
 0:0 16 5 5 6 17 - 19 20
4.
Хорсенс
 0:0 16 5 5 6 21 - 28 20
5.
Люнгбю
 0:0 16 4 6 6 16 - 26 18
6.
Ольборг
 0:0 16 3 6 7 14 - 18 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 16 8 2 6 30 - 20 26
2.
Орхус
 16 8 2 6 19 - 15 26
3.
Виборг
 15 7 2 6 22 - 17 23
4.
Брондбю
 15 5 4 6 18 - 20 19
5.
Раннерс
 15 4 7 4 23 - 24 19
6.
Нордшелланн
 16 4 7 5 18 - 19 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 0:0 16 7 8 1 34 - 18 29
2.
Оденсе
 0:0 16 6 6 4 24 - 26 24
3.
Силькеборг
 0:0 16 4 5 7 18 - 23 17
4.
Ольборг
 0:0 16 3 4 9 20 - 26 13
5.
Люнгбю
 0:0 16 2 4 10 14 - 23 10
6.
Хорсенс
 0:0 16 2 2 12 12 - 30 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 17 (4)
Орхус Мортенсен Патрик 15 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 12 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 12 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
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Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 10
Брондбю Шиембе Кевин 1 7
Ольборг Соуза Аллан II 8
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 8
Брондбю Васс Даниэль 1 6
Весь список
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    Люнгбю
    3.60
    3.70
    3.55
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