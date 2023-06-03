Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Lucas Hey выиграл воздушное противоборство у Джеймс Гомес.

92' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Магнуссон Сайвар-Атли совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

91' Людвиг Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Люнгбю

89' Удар от ворот произведет Хорсенс

88' Матч возобновлен

88' Тактическая замена. Чуквуани Точи уходит с поля и его заменяет Сандерс Нгабо

88' Рефери не любит споров - именно за это Делач Матей сейчас получил желтую

88' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

87' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Сигурдарсон Арон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Рефери не любит споров - именно за это Киилерик Мальте сейчас получил желтую

84' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Хорсенс

84' Финнссон Кольбейн не смог попасть в створ ударом издали

84' Гюткьяер Фредерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Матиас Кристенсен из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Ромер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Опондо Мозес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Джаст Элайджа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

81' Опондо Мозес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Магнуссон Сайвар-Атли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Сигурдарсон Арон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

77' Джеймс Гомес из команды Хорсенс в офсайде

76' Удар от ворот произведет Люнгбю

76' Сигурдарсон Арон не смог попасть в створ ударом издали

75' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Финнссон Кольбейн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Команда Люнгбю довольна результатом к этому моменту.

74' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Lucas Hey выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. William Kumado получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' William Kumado на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Томас Сантос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Джеймс Гомес успешно блокирует удар.

69' Гюткьяер Фредерик пробил со штрафного прямо в стенку

67' Удар от ворот произведет Люнгбю

67' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

67' William Kumado выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Людвиг Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Матч возобновится спорным мячом

66' Ох, нехорошо это выглядит. Геммер Йонас получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Ох, нехорошо это выглядит. Винтер Каспер получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Геммер Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Винтер Каспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Удар от ворот произведет Люнгбю

63' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Хорсенс

63' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

62' Финнссон Кольбейн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Хорошую попытку сделал Гюткьяер Фредерик . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Магнуссон Сайвар-Атли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Финнссон Кольбейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Lucas Hey выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

53' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Джанус Драчманн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Джанус Драчманн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Финнссон Кольбейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Винтер Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Ромер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновлен