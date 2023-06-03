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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
1:0
Первый тайм: 27'
Хонка
0'
1:0
22' Гол
Ойяла Матиас

Ход матча

22'
Ойяла Матиас
1:0
Лучшие коэффициенты
Интер Турку
Ничья
Хонка
2.45
3.40
3.30
Все Коэффициенты
13
Хуухтанен
Ээту
25
Арсьеро
Родриго
3
Хямяляйнен
Юусо
22
Luka
Kuittinen
4
Алмен
Микаэль
16
Юрю
Томми
8
Ойяла
Матиас
17
Bismark
Ampofo
6
Dimitri
Legbo
10
Форселль
Петтери
9
Darren
Smith
III
12
Паунио
Роопе
20
Рале
Матиас
4
Бак
Флориан
21
Коски
Вилле
47
Elias
Aijala
13
Ерёменко
Роман
32
Mateo
Ortiz
11
Florian
Krebs2
7
Бук
Клесио
9
Алегрия
Хуан
15
Арко-Менса
Эдмунд
Интер Турку
Хонка

История личных встреч

Интер Турку
Хонка

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
61.1%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

40 матчей

30%
27.5%
42.5%
12 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

27.5%
55%
17.5%
11 побед 22 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.5%
27.5%
45%
11 побед 11 ничьих 18 побед

История матчей

В
2:1
В
0:1
В
2:1
В
2:2
В
1:2
К
0:2
В
0:0
В
1:1
К
1:0
В
0:1
В
3:1
В
3:2
К
2:0
В
0:2
В
2:3
В
2:2
В
2:2
В
2:1
В
3:1
В
1:2
В
0:0
В
0:1
В
3:0
В
2:1
В
1:2
В
2:2
В
2:3
В
4:0
КЛ
3:4
В
1:1
В
2:0
КЛ
2:0
КЛ
0:0
В
2:3
В
2:1
ТМС
1:0
В
0:0
В
1:1
КЛ
4:2
В
1:2

Голы

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.48
1.21

Среднее время на гол

60
74

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.63
1.29

Среднее время на гол

55
70

Всего голов

62
50

Голов в среднем за матч

1.55
1.25

Тотал матчей

2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
23
Больше 58%
Меньше 43%
17
13
Больше 33%
Меньше 68%
27
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

58
72

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 5 0.71
Юрю Томми 1 0.14
Тамминен Матиас 1 0.14
Алмен Микаэль 1 0.14
Нурми Ноа 1 0.14
Форселль Петтери 0 0
Ставицки Тимо 0 0
Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Клесио 3 0.27
Янсен Кевин 3 (1) 0.27
Алегрия Хуан 1 0.09
Коскинен Отсо 1 0.09
Воутилайнен Джерри 0 0
Florian Krebs2 0 0
Mateo Ortiz 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арсьеро Родриго 2 0
Ярвинен Ииро 2 0
Ставицки Тимо 2 0
Luka Kuittinen 2 0
Форселль Петтери 1 0
Lauri Hakanen 1 0
Хямяляйнен Юусо 1 0
Юрю Томми 1 0
Тамминен Матиас 1 0
Нурми Ноа 1 0
Dimitri Legbo 1 0
Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Алдайр 3 0
Алегрия Хуан 3 0
Янсен Кевин 2 0
Florian Krebs2 2 0
Mateo Ortiz 2 0
Ерёменко Роман 0 1
Аалто Хенри 1 0
Бук Клесио 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Арко-Менса Эдмунд 1 0
Коски Вилле 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хонка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
1
Интер Турку
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хонка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

2
3
Интер Турку
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хонка
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 9
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
3
30%
3
38%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3
ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС - Интер Турку 2:0 Хонка - Интер Турку 2:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Хака 0:1 КуПС - Интер Турку 1:0
Хонка
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1
Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - Кристиансунд 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0 Хонка - ПК-35 Хельсинки 5:0 Хонка - Хака 1:1

Результаты матчей

Интер Турку
Хонка

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
Хонка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
4
1
1
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
8
1
5
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 8 6 2 0 11 - 2 20
2.
КуПС
 10 6 1 3 11 - 5 19
3.
ХИК
 10 5 4 1 19 - 8 19
4.
Оулу
 9 4 2 3 12 - 14 14
5.
Хонка
 0:1 11 3 3 5 8 - 9 12
6.
Ильвес
 8 3 2 3 8 - 7 11
7.
Интер Турку
 1:0 7 3 1 3 10 - 10 10
8.
Хака
 9 2 3 4 13 - 16 9
9.
КТП
 9 2 3 4 8 - 13 9
10.
Лахти
 7 1 3 3 4 - 9 6
11.
Мариехамн
 8 1 3 4 8 - 12 6
12.
ВПС
 8 1 3 4 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
СЯК Сейнайоки
 5 4 1 0 6 - 2 13
3.
КуПС
 5 3 0 2 6 - 4 9
4.
Интер Турку
 1:0 3 2 1 0 5 - 1 7
5.
Ильвес
 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Хака
 4 1 3 0 9 - 7 6
7.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 4 5
8.
Мариехамн
 5 1 2 2 5 - 7 5
9.
КТП
 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
Хонка
 0:1 5 1 1 3 3 - 4 4
11.
Оулу
 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Лахти
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 5 3 2 0 9 - 5 11
2.
КуПС
 5 3 1 1 5 - 1 10
3.
Хонка
 0:1 6 2 2 2 5 - 5 8
4.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
ХИК
 5 1 3 1 6 - 6 6
6.
Лахти
 5 1 2 2 3 - 7 5
7.
Ильвес
 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
КТП
 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Интер Турку
 1:0 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Хака
 5 1 0 4 4 - 9 3
11.
Мариехамн
 3 0 1 2 3 - 5 1
12.
ВПС
 3 0 1 2 3 - 8 1
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 6
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 5 (1)
Оулу Коффей Эшли 5 (1)
Интер Турку Darren Smith III 5
Хака Лескано Хуан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Попович Антон 4
Лахти Джалу Бубакар 4
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 4
Ильвес Seydine N'Diaye 4
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Ойяла Матиас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Интер Турку.
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Интер Турку
Ничья
Хонка
2.45
3.40
3.30
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