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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
2:0
Конец матча
Хонка
0'
1:0
22' Гол
Ойяла Матиас
43' Желтая карточка
Luka Kuittinen
44' Желтая карточка
Mateo Ortiz
2:0
53' Гол
Юрю Томми
60' Желтая карточка
Elias Aijala
65' Желтая карточка
Dimitri Legbo
67' Желтая карточка
Форселль Петтери
81' Желтая карточка
Алегрия Хуан
83' Желтая карточка
Янсен Кевин
90' Желтая карточка
Алмен Микаэль
90'+4
13
Хуухтанен
Ээту
25
Арсьеро
Родриго
3
Хямяляйнен
Юусо
22
Luka
Kuittinen
4
Алмен
Микаэль
16
Юрю
Томми
8
Ойяла
Матиас
17
Bismark
Ampofo
6
Dimitri
Legbo
10
Форселль
Петтери
9
Darren
Smith
III
12
Паунио
Роопе
20
Рале
Матиас
4
Бак
Флориан
21
Коски
Вилле
47
Elias
Aijala
13
Ерёменко
Роман
32
Mateo
Ortiz
11
Florian
Krebs2
7
Бук
Клесио
9
Алегрия
Хуан
15
Арко-Менса
Эдмунд
Интер Турку
Хонка

История личных встреч

Интер Турку
Хонка

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
61.1%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

40 матчей

30%
27.5%
42.5%
12 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

27.5%
55%
17.5%
11 побед 22 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.5%
27.5%
45%
11 побед 11 ничьих 18 побед

История матчей

В
2:1
В
0:1
В
2:1
В
2:2
В
1:2
К
0:2
В
0:0
В
1:1
К
1:0
В
0:1
В
3:1
В
3:2
К
2:0
В
0:2
В
2:3
В
2:2
В
2:2
В
2:1
В
3:1
В
1:2
В
0:0
В
0:1
В
3:0
В
2:1
В
1:2
В
2:2
В
2:3
В
4:0
КЛ
3:4
В
1:1
В
2:0
КЛ
2:0
КЛ
0:0
В
2:3
В
2:1
ТМС
1:0
В
0:0
В
1:1
КЛ
4:2
В
1:2

Голы

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.48
1.21

Среднее время на гол

60
74

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.63
1.29

Среднее время на гол

55
70

Всего голов

62
50

Голов в среднем за матч

1.55
1.25

Тотал матчей

2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
23
Больше 58%
Меньше 43%
17
13
Больше 33%
Меньше 68%
27
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

58
72

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 5 0.71
Юрю Томми 2 0.29
Тамминен Матиас 1 0.14
Ойяла Матиас 1 0.14
Алмен Микаэль 1 0.14
Нурми Ноа 1 0.14
Форселль Петтери 0 0
Ставицки Тимо 0 0
Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Клесио 3 0.27
Янсен Кевин 3 (1) 0.27
Алегрия Хуан 1 0.09
Коскинен Отсо 1 0.09
Воутилайнен Джерри 0 0
Florian Krebs2 0 0
Mateo Ortiz 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luka Kuittinen 3 0
Форселль Петтери 2 0
Арсьеро Родриго 2 0
Ярвинен Ииро 2 0
Ставицки Тимо 2 0
Dimitri Legbo 2 0
Lauri Hakanen 1 0
Хямяляйнен Юусо 1 0
Юрю Томми 1 0
Алмен Микаэль 1 0
Тамминен Матиас 1 0
Нурми Ноа 1 0
Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алегрия Хуан 4 0
Янсен Кевин 3 0
Эрнандес Алдайр 3 0
Mateo Ortiz 3 0
Florian Krebs2 2 0
Ерёменко Роман 0 1
Аалто Хенри 1 0
Бук Клесио 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Арко-Менса Эдмунд 1 0
Коски Вилле 1 0
Elias Aijala 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хонка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
1
Интер Турку
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хонка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

2
3
Интер Турку
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Хонка
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 10
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
1
10%
4
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3
ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС - Интер Турку 2:0 Хонка - Интер Турку 2:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Хака 0:1 КуПС - Интер Турку 1:0
Хонка
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1
Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - Кристиансунд 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0 Хонка - ПК-35 Хельсинки 5:0 Хонка - Хака 1:1

Результаты матчей

Интер Турку
Хонка

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
Хонка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
4
1
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
2
9
1
6
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 2:0 11 7 1 3 13 - 5 22
2.
СЯК Сейнайоки
 0:0 9 6 3 0 11 - 2 21
3.
ХИК
 0:0 11 5 5 1 19 - 8 20
4.
Оулу
 0:0 10 4 3 3 12 - 14 15
5.
Хонка
 11 3 3 5 8 - 10 12
6.
Ильвес
 8 3 2 3 8 - 7 11
7.
Интер Турку
 7 3 1 3 11 - 10 10
8.
КТП
 0:0 10 2 4 4 8 - 13 10
9.
Хака
 0:2 10 2 3 5 13 - 18 9
10.
Мариехамн
 0:0 9 1 4 4 8 - 12 7
11.
ВПС
 0:0 9 1 4 4 5 - 12 7
12.
Лахти
 7 1 3 3 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 0:0 6 4 2 0 13 - 2 14
2.
СЯК Сейнайоки
 0:0 5 4 1 0 6 - 2 13
3.
КуПС
 2:0 6 4 0 2 8 - 4 12
4.
Интер Турку
 3 2 1 0 6 - 1 7
5.
Ильвес
 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Хака
 0:2 4 1 3 0 9 - 7 6
7.
КТП
 0:0 6 1 3 2 5 - 8 6
8.
ВПС
 0:0 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Мариехамн
 0:0 5 1 2 2 5 - 7 5
10.
Хонка
 5 1 1 3 3 - 4 4
11.
Оулу
 0:0 5 1 1 3 3 - 9 4
12.
Лахти
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 0:0 5 3 2 0 9 - 5 11
2.
КуПС
 2:0 5 3 1 1 5 - 1 10
3.
СЯК Сейнайоки
 0:0 4 2 2 0 5 - 0 8
4.
Хонка
 6 2 2 2 5 - 6 8
5.
ХИК
 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
6.
Лахти
 5 1 2 2 3 - 7 5
7.
Ильвес
 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
КТП
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Хака
 0:2 6 1 0 5 4 - 11 3
11.
Мариехамн
 0:0 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
ВПС
 0:0 4 0 2 2 3 - 8 2
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 6
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 5 (1)
Оулу Коффей Эшли 5 (1)
Интер Турку Darren Smith III 5
Хака Лескано Хуан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Попович Антон 4
Лахти Джалу Бубакар 4
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 4
Хонка Алегрия Хуан 4
Ильвес Seydine N'Diaye 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      Mateo Ortiz получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      43'
      Luka Kuittinen получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Ойяла Матиас бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Интер Турку 2:0 Хонка онлайн

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