Тур: 1. Стадион: Веритас.
2:0
Конец матча
0'
1:0
22' ГолОйяла Матиас
43' Желтая карточкаLuka Kuittinen
44' Желтая карточкаMateo Ortiz
2:0
53' ГолЮрю Томми
60' Желтая карточкаElias Aijala
65' Желтая карточкаDimitri Legbo
67' Желтая карточкаФорселль Петтери
81' Желтая карточкаАлегрия Хуан
83' Желтая карточкаЯнсен Кевин
90' Желтая карточкаАлмен Микаэль
90'+4
Ход матча
22'
1:0
43'
44'
53'
2:0
60'
65'
67'
81'
83'
90'
16
Юрю
Томми
12
Паунио
Роопе
20
Рале
Матиас
21
Коски
Вилле
47
Elias
Aijala
32
Mateo
Ortiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
- Основной состав
-
12 Паунио РоопеВратарь
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
-
47 Elias AijalaЗащитник
- Полузащитник
-
32 Mateo OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Lauri Laine
-
-
26 Dario Naamo
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
Интер Турку
Хонка
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.1%
61.1%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
40 матчей
30%
27.5%
42.5%
12 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
27.5%
55%
17.5%
11 побед 22 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.5%
27.5%
45%
11 побед 11 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.48
1.21
Среднее время на гол
60
74
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.63
1.29
Среднее время на гол
55
70
Всего голов
62
50
Голов в среднем за матч
1.55
1.25
Тотал матчей
2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
23
Больше 58%
Меньше 43%
17
13
Больше 33%
Меньше 68%
27
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
58
72
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|5
|0.71
|Юрю Томми
|2
|0.29
|Тамминен Матиас
|1
|0.14
|Ойяла Матиас
|1
|0.14
|Алмен Микаэль
|1
|0.14
|Нурми Ноа
|1
|0.14
|Форселль Петтери
|0
|0
|Ставицки Тимо
|0
|0
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Клесио
|3
|0.27
|Янсен Кевин
|3 (1)
|0.27
|Алегрия Хуан
|1
|0.09
|Коскинен Отсо
|1
|0.09
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Florian Krebs2
|0
|0
|Mateo Ortiz
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Форселль Петтери
|2
|0
|Арсьеро Родриго
|2
|0
|Ярвинен Ииро
|2
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Dimitri Legbo
|2
|0
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0
|Юрю Томми
|1
|0
|Алмен Микаэль
|1
|0
|Тамминен Матиас
|1
|0
|Нурми Ноа
|1
|0
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алегрия Хуан
|4
|0
|Янсен Кевин
|3
|0
|Эрнандес Алдайр
|3
|0
|Mateo Ortiz
|3
|0
|Florian Krebs2
|2
|0
|Ерёменко Роман
|0
|1
|Аалто Хенри
|1
|0
|Бук Клесио
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Арко-Менса Эдмунд
|1
|0
|Коски Вилле
|1
|0
|Elias Aijala
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хонка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
1
Интер Турку
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хонка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
2
3
Интер Турку
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Хонка
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 10
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
1
10%
4
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3
ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС - Интер Турку 2:0 Хонка - Интер Турку 2:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Хака 0:1 КуПС - Интер Турку 1:0
Хонка
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1
Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - Кристиансунд 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0 Хонка - ПК-35 Хельсинки 5:0 Хонка - Хака 1:1
Результаты матчей
Интер Турку
Хонка
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
Хонка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
14
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
29
16
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|7
|1
|3
|13 - 5
|22
|2.
|0:0
|9
|6
|3
|0
|11 - 2
|21
|3.
|0:0
|11
|5
|5
|1
|19 - 8
|20
|4.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|5.
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|8.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|9.
|0:2
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|10.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|8 - 12
|7
|11.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|5 - 12
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|2.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|3.
|2:0
|6
|4
|0
|2
|8 - 4
|12
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|0:2
|4
|1
|3
|0
|9 - 7
|6
|7.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|8.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|9.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|11.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|2.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 1
|10
|3.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|5.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|6.
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|10.
|0:2
|6
|1
|0
|5
|4 - 11
|3
|11.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|12.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|6
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|5 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|5 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|5
|Хака
|Лескано Хуан
|4 (2)
|КуПС
|Попович Антон
|4
|Лахти
|Джалу Бубакар
|4
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|4
|Хонка
|Алегрия Хуан
|4
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|4