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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Ольборг
0:1
Конец матча
Силькеборг
0'
27' Желтая карточка
Йоргенсен Каспер
0:0
74' Не забитый пенальти
Йоргенсен Себастьян Винтер
0:1
74' Гол
Линд Александр
90'+7

Ход матча

27'
Йоргенсен Каспер
 
46'
 
Оггесен Андреас
Куск Каспер
57'
Феррейра Педру
Андреасен Лука
 
64'
 
Линд Александр
Адамсен Тонни
66'
Хелениус Никлас
Anosike Ementa
 
74'
0:0
Йоргенсен Себастьян Винтер
74'
0:1
Линд Александр
(Энгель Лукас)
77'
Oliver Ross
Sebastian Otoa
 
77'
Людевиг Килиан
Фоссум Ивер
 
85'
 
Nikolai Jacobsen
Йоргенсен Себастьян Винтер
85'
 
Кристенсен Лассе
Бринк Марк
90'
 
Asbjom Bondergaard
Клинг Андерс

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 455 Количество передач 658
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

40
Мантл
Нико
20
Йоргенсен
Каспер
4
Крамер
Ларс
II
34
Sebastian
Otoa
3
Альманн
Якоб
8
Фоссум
Ивер
14
Хёйхольт
Мальте
23
Бакиз
Юнес
18
Андреасен
Лука
19
Anosike
Ementa
10
Андерсен
Лукас
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
29
Энгель
Лукас
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
7
Куск
Каспер
23
Адамсен
Тонни
Ольборг
4-3-3
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Ольборг
Силькеборг

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 11 побед

38 матчей

31.6%
26.3%
42.1%
12 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.7%
47.4%
28.9%
9 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.9%
42.1%
29%
11 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

К
4:1
К
1:1
СД
2:2
СД
1:2
СД
3:1
СД
4:2
СД
1:2
СД
1:4
СД
0:0
ТМК
1:4
ТМС
1:2
СД
0:2
СД
3:1
ТМК
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:0
К
5:0
СД
3:0
СД
5:3
ТМК
2:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
2:2
К
0:2
СД
1:0
СД
3:2
СД
2:1
С
3:1
СЛ
4:2
СЛ
1:1
СЛ
4:3
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

33
29

Голов в среднем за матч

1.65
1.61

Среднее время на гол

54
55

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

69
54

Голов в среднем за матч

1.82
1.42

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

49
63

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 8 (1) 0.25
Бакиз Юнес 6 0.19
Куск Каспер 3 0.09
Фоссум Ивер 3 0.09
Гранли Даниэль 2 0.06
Крамер Ларс II 2 0.06
Феррейра Педру 2 0.06
Рамкильде Марко 2 0.06
Андреасен Лука 1 0.03
Андерсен Лукас 1 0.03
Oliver Ross 1 0.03
Педерсен Йеппе 1 0.03
Поульсен Андреас 1 0.03
Росс Матиас 1 0.03
Хагельскьер Андерс 1 0.03
Паллесен Кристоффер 0 0
Альманн Якоб 0 0
Теландер Расмус 0 0
Макарич Милан 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 10 (1) 0.31
Хелениус Никлас 6 0.19
Йоргенсен Себастьян Винтер 6 0.19
Сонне Оливер 4 0.13
Валлис Николай 3 0.09
Тенгстедт Сёрен 3 (1) 0.09
Сальквист Тобиас 2 0.06
Линд Александр 2 0.06
Энгель Лукас 1 0.03
Клинг Андерс 1 0.03
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0.03
Маттссон Пелле 1 0.03
Оггесен Андреас 1 0.03
Буш Александер Магнус 1 0.03
Карстенсен Расмус 0 0
Каалунд Ларсен Мадс 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 8 0
Феррейра Педру 6 0
Альманн Якоб 5 0
Крамер Ларс II 5 0
Йоргенсен Каспер 4 0
Бакиз Юнес 4 0
Теландер Расмус 3 0
Anosike Ementa 3 0
Андерсен Лукас 2 0
Поульсен Андреас 2 0
Людевиг Килиан 2 0
Росс Матиас 2 0
Хёйхольт Мальте 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Хелениус Никлас 1 0
Фоссум Ивер 1 0
Гранли Даниэль 1 0
Макарич Милан 1 0
Посавец Йосип 1 0
Андреасен Лука 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 5 0
Клинг Андерс 4 0
Сальквист Тобиас 2 1
Энгель Лукас 3 0
Сонне Оливер 3 0
Феликс Йоэль 2 0
Бринк Марк 2 0
Каалунд Ларсен Мадс 2 0
Клиттен Лукас 2 0
Йоргенсен Себастьян Винтер 2 0
Буш Александер Магнус 2 0
Куск Каспер 1 0
Ларсен Николай 1 0
Валлис Николай 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Маттссон Пелле 1 0
Тенгстедт Сёрен 1 0

Результаты матчей

Ольборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Силькеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

7
11
Ольборг
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Силькеборг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

21
12

Волевые поражения

12
20
Ольборг
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
Силькеборг
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
34% (11)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

22
14

Волевые поражения

19
31

Голы по времени матча

Забито

14
20
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 20
4
29%
4
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
3
21%
5
25%
61-75
3
21%
7
35%
76-90

Пропущено

19
22
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
2
11%
7
32%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
3
16%
4
18%
31-45
4
21%
4
18%
46-60
6
32%
2
9%
61-75
3
16%
3
14%
76-90

Забито

21
23
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
1
5%
3
13%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
6
29%
4
17%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
6
29%
5
22%
76-90

Пропущено

25
28
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
4
16%
4
14%
1-15
2
8%
2
7%
16-30
4
16%
6
21%
31-45
5
20%
5
18%
46-60
4
16%
5
18%
61-75
6
24%
6
21%
76-90

Забито

35
43
14 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 14
10 Не забивали 7
5
14%
7
16%
1-15
2
6%
4
9%
16-30
7
20%
6
14%
31-45
5
14%
6
14%
46-60
7
20%
8
19%
61-75
9
26%
12
28%
76-90

Пропущено

44
50
16 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 26
6
14%
11
22%
1-15
3
7%
4
8%
16-30
7
16%
10
20%
31-45
9
20%
9
18%
46-60
10
23%
7
14%
61-75
9
20%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Люнгбю - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Ольборг - Копенгаген 0:1 Оденсе - Ольборг 1:1
Ольборг - Хорсенс 4:0 Ольборг - Силькеборг 4:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Ольборг - Оденсе 2:3 Виборг - Ольборг 1:0 Хорсенс - Ольборг 0:4 Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2
Силькеборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1
Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2

Результаты матчей

Ольборг
Силькеборг

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
3:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 44%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
4
2 раза 6%
1
11 раз 34%
2
9 раз 28%
0
7 раз 22%
3
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Ольборг
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
3
3
13
1.5
8
8
1
15
2.5
4
12
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
6
10
1
15
2.5
1
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
25
7
8
24
1.5
14
18
2
30
2.5
5
27
2
30
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 31 18 4 9 60 - 34 58
2.
Нордшелланн
 31 15 9 7 50 - 35 54
3.
Орхус
 31 14 8 9 39 - 28 50
4.
Виборг
 31 14 8 9 44 - 35 50
5.
Брондбю
 31 12 7 12 45 - 49 43
6.
Раннерс
 31 10 10 11 39 - 46 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 32 13 12 7 55 - 39 51
2.
Оденсе
 32 12 10 10 47 - 53 46
3.
Силькеборг
 32 11 8 13 44 - 49 41
4.
Хорсенс
 32 7 7 18 33 - 58 28
5.
Люнгбю
 32 6 10 16 30 - 49 28
6.
Ольборг
 32 6 9 17 34 - 45 27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 15 11 2 2 32 - 16 35
2.
Копенгаген
 15 10 2 3 30 - 14 32
3.
Виборг
 16 7 6 3 22 - 18 27
4.
Орхус
 15 6 6 3 20 - 13 24
5.
Брондбю
 16 7 3 6 27 - 29 24
6.
Раннерс
 16 6 3 7 16 - 22 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 16 6 5 5 21 - 23 23
2.
Митьюлланд
 16 6 4 6 21 - 21 22
3.
Силькеборг
 16 6 4 6 25 - 26 22
4.
Хорсенс
 16 5 5 6 21 - 28 20
5.
Люнгбю
 16 4 6 6 16 - 26 18
6.
Ольборг
 16 3 5 8 14 - 19 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 16 8 2 6 30 - 20 26
2.
Орхус
 16 8 2 6 19 - 15 26
3.
Виборг
 15 7 2 6 22 - 17 23
4.
Брондбю
 15 5 4 6 18 - 20 19
5.
Раннерс
 15 4 7 4 23 - 24 19
6.
Нордшелланн
 16 4 7 5 18 - 19 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 16 7 8 1 34 - 18 29
2.
Оденсе
 16 6 5 5 26 - 30 23
3.
Силькеборг
 16 5 4 7 19 - 23 19
4.
Ольборг
 16 3 4 9 20 - 26 13
5.
Люнгбю
 16 2 4 10 14 - 23 10
6.
Хорсенс
 16 2 2 12 12 - 30 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 18 (5)
Орхус Мортенсен Патрик 15 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 12 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 12 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 10
Хорсенс Киилерик Мальте 1 7
Брондбю Шиембе Кевин 1 7
Ольборг Соуза Аллан II 8
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Силькеборг вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Ольборг: 42%, Силькеборг: 58%.
  • 96'
    Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
  • 96'
    Игрок из команды Ольборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 96'
    Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Ольборг пытается что-то создать.
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    Где смотреть матч Ольборг 0:1 Силькеборг онлайн

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