Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Удар от ворот произведет Силькеборг

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Пелле Мэттсон из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

90' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

89' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

88' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Оооо... вот это был удар! Александр Линд должен был забить с этой позиции.

87' ШТАНГА! Так было близко к голу - Александр Линд нанес удар в каркас ворот!

87' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

84' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ольборг пробьет пенальти!

84' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

83' Александр Линд наказан за толчок Бакиз Юнес

83' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Удар от ворот произведет Силькеборг

82' Андерсен Лукас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Феррейра Педру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Буш Александер Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Тактическая замена. Sebastian Otoa уходит с поля и его заменяет Oliver Ross

75' Удар от ворот произведет Силькеборг

75' Команда Силькеборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

74' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Г О О О О Л - Александр Линд забивает с правой ноги!

74' ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Йоргенсен Себастьян Винтер пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!

73' После проверки VAR судья не изменил решения - Силькеборг пробьет пенальти!

72' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

71' Александр Линд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Буш Александер Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Ольборг

68' Александр Линд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Пелле Мэттсон из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

65' Андерсен Лукас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Тактическая замена. Адамсен Тонни уходит с поля и его заменяет Александр Линд

63' Андерсен Лукас из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Адамсен Тонни пробует нанести удар издали, но Нико Мантль держит все под контролем

62' Энгель Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Хорошую попытку сделал Бринк Марк . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Хёйхольт Мальте наказан за толчок Пелле Мэттсон

58' Адамсен Тонни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Матч возобновлен

57' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

56' Хорошую попытку сделал Сонне Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет Ольборг

54' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Хорошую попытку сделал Йоргенсен Себастьян Винтер . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Пелле Мэттсон из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Бакиз Юнес наказан за толчок Пелле Мэттсон

52' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника