Тур: 32. Стадион: Aalborg Portland Park. Главный судья: Sandi Putros
0:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаЙоргенсен Каспер
0:0
74' Не забитый пенальтиЙоргенсен Себастьян Винтер
0:1
74' ГолЛинд Александр
90'+7
Ход матча
27'
74'
74'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 7
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
455 Количество передач 658
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
40
Мантл
Нико
23
Бакиз
Юнес
- Основной состав
-
40 Мантл НикоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бакиз ЮнесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Theo Sander
-
-
38 Oliver Ross
-
31 Anders Noshe
-
Главный тренер: Oscar Hiljemark
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Энгель ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ольборг
Силькеборг
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 11 побед
38 матчей
31.6%
26.3%
42.1%
12 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.7%
47.4%
28.9%
9 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.9%
42.1%
29%
11 побед 16 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
29
Голов в среднем за матч
1.65
1.61
Среднее время на гол
54
55
Всего голов
36
25
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
69
54
Голов в среднем за матч
1.82
1.42
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
49
63
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|8 (1)
|0.25
|Бакиз Юнес
|6
|0.19
|Куск Каспер
|3
|0.09
|Фоссум Ивер
|3
|0.09
|Гранли Даниэль
|2
|0.06
|Крамер Ларс II
|2
|0.06
|Феррейра Педру
|2
|0.06
|Рамкильде Марко
|2
|0.06
|Андреасен Лука
|1
|0.03
|Андерсен Лукас
|1
|0.03
|Oliver Ross
|1
|0.03
|Педерсен Йеппе
|1
|0.03
|Поульсен Андреас
|1
|0.03
|Росс Матиас
|1
|0.03
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.03
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|Альманн Якоб
|0
|0
|Теландер Расмус
|0
|0
|Макарич Милан
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|10 (1)
|0.31
|Хелениус Никлас
|6
|0.19
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|6
|0.19
|Сонне Оливер
|4
|0.13
|Валлис Николай
|3
|0.09
|Тенгстедт Сёрен
|3 (1)
|0.09
|Сальквист Тобиас
|2
|0.06
|Линд Александр
|2
|0.06
|Энгель Лукас
|1
|0.03
|Клинг Андерс
|1
|0.03
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0.03
|Маттссон Пелле
|1
|0.03
|Оггесен Андреас
|1
|0.03
|Буш Александер Магнус
|1
|0.03
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|8
|0
|Феррейра Педру
|6
|0
|Альманн Якоб
|5
|0
|Крамер Ларс II
|5
|0
|Йоргенсен Каспер
|4
|0
|Бакиз Юнес
|4
|0
|Теландер Расмус
|3
|0
|Anosike Ementa
|3
|0
|Андерсен Лукас
|2
|0
|Поульсен Андреас
|2
|0
|Людевиг Килиан
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Хёйхольт Мальте
|2
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Хелениус Никлас
|1
|0
|Фоссум Ивер
|1
|0
|Гранли Даниэль
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Посавец Йосип
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|0
|Клинг Андерс
|4
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|1
|Энгель Лукас
|3
|0
|Сонне Оливер
|3
|0
|Феликс Йоэль
|2
|0
|Бринк Марк
|2
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|2
|0
|Клиттен Лукас
|2
|0
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|2
|0
|Буш Александер Магнус
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Ларсен Николай
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Адамсен Тонни
|1
|0
|Маттссон Пелле
|1
|0
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0
Результаты матчей
Ольборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Силькеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
7
11
Ольборг
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Силькеборг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
21
12
Волевые поражения
12
20
Ольборг
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
Силькеборг
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
34% (11)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
22
14
Волевые поражения
19
31
Голы по времени матча
Забито
14
20
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 20
4
29%
4
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
3
21%
5
25%
61-75
3
21%
7
35%
76-90
Пропущено
19
22
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
2
11%
7
32%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
3
16%
4
18%
31-45
4
21%
4
18%
46-60
6
32%
2
9%
61-75
3
16%
3
14%
76-90
Забито
21
23
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
1
5%
3
13%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
6
29%
4
17%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
6
29%
5
22%
76-90
Пропущено
25
28
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
4
16%
4
14%
1-15
2
8%
2
7%
16-30
4
16%
6
21%
31-45
5
20%
5
18%
46-60
4
16%
5
18%
61-75
6
24%
6
21%
76-90
Забито
35
43
14 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 14
10 Не забивали 7
5
14%
7
16%
1-15
2
6%
4
9%
16-30
7
20%
6
14%
31-45
5
14%
6
14%
46-60
7
20%
8
19%
61-75
9
26%
12
28%
76-90
Пропущено
44
50
16 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 26
6
14%
11
22%
1-15
3
7%
4
8%
16-30
7
16%
10
20%
31-45
9
20%
9
18%
46-60
10
23%
7
14%
61-75
9
20%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Люнгбю - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Ольборг - Копенгаген 0:1 Оденсе - Ольборг 1:1
Ольборг - Хорсенс 4:0 Ольборг - Силькеборг 4:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Ольборг - Оденсе 2:3 Виборг - Ольборг 1:0 Хорсенс - Ольборг 0:4 Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2
Силькеборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1
Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2
Результаты матчей
Ольборг
Силькеборг
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
3:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 44%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
4
2 раза 6%
1
11 раз 34%
2
9 раз 28%
0
7 раз 22%
3
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
Ольборг
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
133
313
88
115
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
511
610
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
257
824
1418
230
527
230
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|18
|4
|9
|60 - 34
|58
|2.
|31
|15
|9
|7
|50 - 35
|54
|3.
|31
|14
|8
|9
|39 - 28
|50
|4.
|31
|14
|8
|9
|44 - 35
|50
|5.
|31
|12
|7
|12
|45 - 49
|43
|6.
|31
|10
|10
|11
|39 - 46
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|13
|12
|7
|55 - 39
|51
|2.
|32
|12
|10
|10
|47 - 53
|46
|3.
|32
|11
|8
|13
|44 - 49
|41
|4.
|32
|7
|7
|18
|33 - 58
|28
|5.
|32
|6
|10
|16
|30 - 49
|28
|6.
|32
|6
|9
|17
|34 - 45
|27
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|32 - 16
|35
|2.
|15
|10
|2
|3
|30 - 14
|32
|3.
|16
|7
|6
|3
|22 - 18
|27
|4.
|15
|6
|6
|3
|20 - 13
|24
|5.
|16
|7
|3
|6
|27 - 29
|24
|6.
|16
|6
|3
|7
|16 - 22
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|5
|5
|21 - 23
|23
|2.
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|3.
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|4.
|16
|5
|5
|6
|21 - 28
|20
|5.
|16
|4
|6
|6
|16 - 26
|18
|6.
|16
|3
|5
|8
|14 - 19
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|2
|6
|30 - 20
|26
|2.
|16
|8
|2
|6
|19 - 15
|26
|3.
|15
|7
|2
|6
|22 - 17
|23
|4.
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|5.
|15
|4
|7
|4
|23 - 24
|19
|6.
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|7
|8
|1
|34 - 18
|29
|2.
|16
|6
|5
|5
|26 - 30
|23
|3.
|16
|5
|4
|7
|19 - 23
|19
|4.
|16
|3
|4
|9
|20 - 26
|13
|5.
|16
|2
|4
|10
|14 - 23
|10
|6.
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|18 (5)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|15 (1)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|12 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|12 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|11 (4)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 10
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 7
|Брондбю
|Шиембе Кевин
|1 7
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Копенгаген
|Харальдссон Хакон-Арнар
|8