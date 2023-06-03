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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Митьюлланд
0:0
Первый тайм: 25'
Оденсе
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Оденсе
1.90
4.70
4.82
Все Коэффициенты
1
Лоссль
Йонас
17
Тюкосен
Мадс
4
Гартенманн
Стефан
73
Жуниньо
55
Бак
Виктор
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
37
Гигович
Армин
8
Олссон
Кристоффер
58
Симсир
Араль
11
Исаксен
Густав
1
Хансен
Мартин
2
Микельсон
Николас
28
Tobias
Slotsager
6
Тверсков
Йеппе
23
Aske
Adelgaard
5
Манне
Аласана
19
Трандарсон
Арон-Элис
8
Jakob
Martinsen
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
21
Charly
Horneman
11
Сабби
Эммануэль
Митьюлланд
4-3-1-2
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

Митьюлланд
Оденсе

34 матча

88.2%
11.8%
30 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
5.9%
17.6%
26 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
14.7%
14.7%
24 победы 5 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 13 побед

53 матча

56.6%
20.8%
22.6%
30 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

49.1%
26.4%
24.5%
26 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

45.3%
30.2%
24.5%
24 победы 16 ничьих 13 побед

История матчей

СД
1:3
ТМК
4:2
СД
1:2
СД
1:5
ТМК
3:2
К
0:0
СД
2:2
СД
1:2
К
3:0
К
1:2
СД
1:1
СД
3:1
ТМС
2:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
2:0
К
4:0
СД
3:0
СД
1:1
СД
3:1
К
0:3
СД
0:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:1
СД
3:0
СД
3:2
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:1
СД
2:1
С
2:0
СЛ
2:3
СЛ
1:4
СЛ
1:1
СЛ
3:2
СЛ
2:1
К
2:2
К
2:0
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
4:0
СЛ
3:1
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

53
47

Голов в среднем за матч

2.12
1.68

Среднее время на гол

42
53

Всего голов

36
21

Голов в среднем за матч

1.29
0.84

Среднее время на гол

70
107

Всего голов

89
68

Голов в среднем за матч

1.68
1.28

Тотал матчей

2.5
52
Больше 98%
Меньше 2%
1
45
Больше 85%
Меньше 15%
8
32
Больше 60%
Меньше 40%
21
19
Больше 36%
Меньше 64%
34
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
51

Среднее время на гол

53
70

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исаксен Густав 17 0.53
Дрейер Андерс 8 (1) 0.25
Олссон Кристоффер 4 0.13
Феррейра Эвандер 4 (3) 0.13
Систо Пионе 3 0.09
Гартенманн Стефан 3 0.09
Каба Сори 2 0.06
Симсир Араль 1 0.03
Далсгор Хенрик 1 0.03
Жуниньо 1 0.03
Дюр Николас 1 0.03
Паулиньо VI 1 0.03
Чилуфя Эдвард 1 0.03
Ашур Имам 1 0.03
Фредерик Хейсельберг 1 0.03
Святченко Эрик 0 0
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабби Эммануэль 8 (1) 0.25
Кадри Башким 8 (2) 0.25
Мадс Фрокьяер-Йенсен 6 (2) 0.19
Yankubah Minteh 4 0.13
Жебали Иссам 4 (1) 0.13
Скюття Наатан 2 0.06
Charly Horneman 2 0.06
Тверсков Йеппе 2 0.06
Тонгья Франко 2 0.06
Манне Аласана 1 0.03
Bjoern Paulsen 1 0.03
Мустафич Ален 1 0.03
Трандарсон Арон-Элис 1 0.03
Гигович Армин 1 0.03
Эстрём Робин 1 0.03
Свеннсен Сандер 0 0
Шельвик Йорген 0 0
Муколли Агон 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Святченко Эрик 6 0
Тюкосен Мадс 6 0
Далсгор Хенрик 4 1
Олссон Кристоффер 5 0
Феррейра Эвандер 4 0
Жуниньо 2 1
Брумадо Жуниор 2 1
Гартенманн Стефан 3 0
Каба Сори 3 0
Исаксен Густав 3 0
Паулиньо VI 3 0
Лоссль Йонас 2 0
Андерссон Йоэль 2 0
Шарлес 2 0
Фредерик Хейсельберг 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Дрейер Андерс 1 0
Дюр Николас 1 0
Серенсен Оливер 1 0
Бак Виктор 1 0
Сельмани Астрит 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aske Adelgaard 3 2
Тверсков Йеппе 6 0
Yankubah Minteh 6 0
Хансен Мартин 5 0
Mihajlo Ivancevic 3 1
Bjoern Paulsen 4 0
Гигович Армин 2 1
Сабби Эммануэль 3 0
Манне Аласана 3 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
Тонгья Франко 3 0
Jakob Martinsen 3 0
Кадри Башким 2 0
Микельсон Николас 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Gustav Grubbe 2 0
Жебали Иссам 1 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Фенгер Макс 1 0
Charly Horneman 1 0

Результаты матчей

Митьюлланд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Оденсе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

6
9
Митьюлланд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Оденсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
14

Волевые поражения

32
18
Митьюлланд
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (5)
42% (13)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
Оденсе
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

6
18

Волевые поражения

38
27

Голы по времени матча

Забито

16
23
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
2
13%
4
17%
1-15
4
25%
3
13%
16-30
2
13%
7
30%
31-45
4
25%
4
17%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
2
13%
3
13%
76-90

Пропущено

20
27
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
0
0%
2
7%
1-15
5
25%
3
11%
16-30
4
20%
6
22%
31-45
5
25%
6
22%
46-60
2
10%
5
19%
61-75
4
20%
5
19%
76-90

Забито

33
22
17 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
10
30%
3
14%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
4
12%
7
32%
31-45
4
12%
3
14%
46-60
8
24%
4
18%
61-75
4
12%
4
18%
76-90

Пропущено

19
22
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
21%
4
18%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
5
26%
2
9%
31-45
2
11%
4
18%
46-60
2
11%
5
23%
61-75
5
26%
6
27%
76-90

Забито

49
45
25 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 16
6 Не забивали 6
12
24%
7
16%
1-15
7
14%
4
9%
16-30
6
12%
14
31%
31-45
8
16%
7
16%
46-60
10
20%
6
13%
61-75
6
12%
7
16%
76-90

Пропущено

39
49
19 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 23
4
10%
6
12%
1-15
6
15%
4
8%
16-30
9
23%
8
16%
31-45
7
18%
10
20%
46-60
4
10%
10
20%
61-75
9
23%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1
Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0
Оденсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1
Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2 Оденсе - Раннерс 0:0 Теренггану - Оденсе 0:2 Накхонпатхом - Оденсе 1:5 Сабах - Оденсе 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Нордшелланн - Оденсе 4:0

Результаты матчей

Митьюлланд
Оденсе

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

3:3
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:2
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
3:3
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
3
7 раз 23%
0
6 раз 19%
2
5 раз 16%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
11 раз 35%
1
10 раз 32%
0
6 раз 19%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Митьюлланд
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
2
4
11
1.5
6
10
2
13
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
4
10
6
1.5
9
6
7
9
2.5
3
12
2
14
3.5
1
14
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
25
6
14
17
1.5
15
16
9
22
2.5
4
27
2
29
3.5
1
30
1
30
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 31 18 4 9 60 - 34 58
2.
Нордшелланн
 31 15 9 7 50 - 35 54
3.
Орхус
 31 14 8 9 39 - 28 50
4.
Виборг
 31 14 8 9 44 - 35 50
5.
Брондбю
 31 12 7 12 45 - 49 43
6.
Раннерс
 31 10 10 11 39 - 46 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 0:0 32 12 13 7 51 - 37 49
2.
Оденсе
 0:0 32 12 11 9 45 - 49 47
3.
Силькеборг
 0:0 32 10 9 13 43 - 49 39
4.
Хорсенс
 0:0 32 7 7 18 33 - 58 28
5.
Ольборг
 0:0 32 6 10 16 34 - 44 28
6.
Люнгбю
 0:0 32 6 10 16 30 - 49 28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 15 11 2 2 32 - 16 35
2.
Копенгаген
 15 10 2 3 30 - 14 32
3.
Виборг
 16 7 6 3 22 - 18 27
4.
Орхус
 15 6 6 3 20 - 13 24
5.
Брондбю
 16 7 3 6 27 - 29 24
6.
Раннерс
 16 6 3 7 16 - 22 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 0:0 16 6 5 5 21 - 23 23
2.
Силькеборг
 0:0 16 6 4 6 25 - 26 22
3.
Митьюлланд
 0:0 16 5 5 6 17 - 19 20
4.
Хорсенс
 0:0 16 5 5 6 21 - 28 20
5.
Люнгбю
 0:0 16 4 6 6 16 - 26 18
6.
Ольборг
 0:0 16 3 6 7 14 - 18 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 16 8 2 6 30 - 20 26
2.
Орхус
 16 8 2 6 19 - 15 26
3.
Виборг
 15 7 2 6 22 - 17 23
4.
Брондбю
 15 5 4 6 18 - 20 19
5.
Раннерс
 15 4 7 4 23 - 24 19
6.
Нордшелланн
 16 4 7 5 18 - 19 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 0:0 16 7 8 1 34 - 18 29
2.
Оденсе
 0:0 16 6 6 4 24 - 26 24
3.
Силькеборг
 0:0 16 4 5 7 18 - 23 17
4.
Ольборг
 0:0 16 3 4 9 20 - 26 13
5.
Люнгбю
 0:0 16 2 4 10 14 - 23 10
6.
Хорсенс
 0:0 16 2 2 12 12 - 30 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 17 (4)
Орхус Мортенсен Патрик 15 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 12 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 12 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 10
Брондбю Шиембе Кевин 1 7
Ольборг Соуза Аллан II 8
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 8
Брондбю Васс Даниэль 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    25'
    Манне Аласана из команды Оденсе заходит слишком далеко, он валит Виктор Бак.
  • 25'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 45%, Оденсе: 55%.
  • 24'
    Tobias Slotsager из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    23'
    Безумный фол. Aske Adelgaard грубо играет против соперника. Пострадал Тюкосен Мадс
  • 23'
    Гартенманн Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 22'
    Гигович Армин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • 16'
      Гигович Армин пробует нанести удар издали, но Мартин Хансен ловит мяч
    • Угловой
      16'
      Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Тверсков Йеппе из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Олссон Кристоффер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 15'
      Контроль мяча: Митьюлланд: 40%, Оденсе: 60%.
    • Фол, нарушение
      15'
      Судья сигнализирует, что Aske Adelgaard из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
    • Угловой
      14'
      Исаксен Густав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Угловой
      13'
      Виктор Бак навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Манне Аласана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Митьюлланд начинает контратаку
    • 13'
      Тюкосен Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Лоссль Йонас делает важнейший сейв!
    • 12'
      Хорошую попытку сделал Jakob Breum. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 12'
      Charly Horneman создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      11'
      Aske Adelgaard наказан за толчок Тюкосен Мадс
    • 11'
      Charly Horneman нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Сабби Эммануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Виктор Бак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Трандарсон Арон-Элис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Tobias Slotsager выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      7'
      Сабби Эммануэль наказан за толчок Тюкосен Мадс
    • 7'
      Tobias Slotsager ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Aske Adelgaard ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Emiliano Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Гигович Армин нанес удар головой, но Мартин Хансен спокойно отбил мяч.
    • 6'
      Серенсен Оливер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Виктор Бак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Тверсков Йеппе выиграл воздушное противоборство у Арал Симсир.
    • 5'
      Контроль мяча: Митьюлланд: 50%, Оденсе: 50%.
    • 5'
      Митьюлланд контролирует мяч.
    • 4'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Тюкосен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Тверсков Йеппе из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Митьюлланд пытается что-то создать.
    • 2'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Оденсе начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Митьюлланд.
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    Лучшие коэффициенты
    Митьюлланд
    Ничья
    Оденсе
    1.90
    4.70
    4.82
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    Где смотреть матч Митьюлланд 0:0 Оденсе онлайн

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    Митьюлланд
    Оденсе
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