VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Emiliano Martinez нанес удар, но тот был заблокирован.

16' Гигович Армин пробует нанести удар издали, но Мартин Хансен ловит мяч

16' Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Олссон Кристоффер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Матч возобновлен

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Исаксен Густав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Виктор Бак навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Манне Аласана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Хорошую попытку сделал Jakob Breum . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Charly Horneman создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Сабби Эммануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Виктор Бак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Трандарсон Арон-Элис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Tobias Slotsager выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Emiliano Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Гигович Армин нанес удар головой, но Мартин Хансен спокойно отбил мяч.

6' Серенсен Оливер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Виктор Бак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Тверсков Йеппе выиграл воздушное противоборство у Арал Симсир.

4' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Тюкосен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Оденсе начинает с центра поля