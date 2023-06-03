Тур: 32. Стадион: МСХ Арена. Главный судья: Кристофферсен Мадс
4:2
Конец матча
0'
1:0
28' ПенальтиИсаксен Густав
35' Желтая карточкаТюкосен Мадс
35' Желтая карточкаТверсков Йеппе
1:1
36' ПенальтиМадс Фрокьяер-Йенсен
2:1
38' ГолОлссон Кристоффер
3:1
57' ГолСимсир Араль
3:2
79' ПенальтиМадс Фрокьяер-Йенсен
4:2
81' ГолСеренсен Оливер
90'+5
Ход матча
28'
1:0
35'
35'
36'
38'
2:1
57'
73'
79'
81'
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
299 Количество передач 490
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
17
Тюкосен
Мадс
73
Жуниньо
55
Бак
Виктор
58
Симсир
Араль
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Муколли АгонПолузащитник
-
-
-
40 Max Ejdum
-
41 Noah Lassen
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Митьюлланд
Оденсе
34 матча
88.2%
11.8%
30 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
5.9%
17.6%
26 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70.6%
14.7%
14.7%
24 победы 5 ничьих 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 13 побед
53 матча
56.6%
20.8%
22.6%
30 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
49.1%
26.4%
24.5%
26 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
45.3%
30.2%
24.5%
24 победы 16 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
53
47
Голов в среднем за матч
2.12
1.68
Среднее время на гол
42
53
Всего голов
36
21
Голов в среднем за матч
1.29
0.84
Среднее время на гол
70
107
Всего голов
89
68
Голов в среднем за матч
1.68
1.28
Тотал матчей
2.5
52
Больше 98%
Меньше 2%
1
45
Больше 85%
Меньше 15%
8
32
Больше 60%
Меньше 40%
21
19
Больше 36%
Меньше 64%
34
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
Среднее время на гол
53
70
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исаксен Густав
|18 (1)
|0.56
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|0.25
|Олссон Кристоффер
|5
|0.16
|Феррейра Эвандер
|4 (3)
|0.13
|Систо Пионе
|3
|0.09
|Гартенманн Стефан
|3
|0.09
|Каба Сори
|2
|0.06
|Симсир Араль
|2
|0.06
|Жуниньо
|1
|0.03
|Далсгор Хенрик
|1
|0.03
|Дюр Николас
|1
|0.03
|Паулиньо VI
|1
|0.03
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.03
|Ашур Имам
|1
|0.03
|Серенсен Оливер
|1
|0.03
|Фредерик Хейсельберг
|1
|0.03
|Святченко Эрик
|0
|0
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сабби Эммануэль
|8 (1)
|0.25
|Кадри Башким
|8 (2)
|0.25
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|8 (4)
|0.25
|Yankubah Minteh
|4
|0.13
|Жебали Иссам
|4 (1)
|0.13
|Скюття Наатан
|2
|0.06
|Charly Horneman
|2
|0.06
|Тверсков Йеппе
|2
|0.06
|Тонгья Франко
|2
|0.06
|Манне Аласана
|1
|0.03
|Bjoern Paulsen
|1
|0.03
|Мустафич Ален
|1
|0.03
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0.03
|Гигович Армин
|1
|0.03
|Эстрём Робин
|1
|0.03
|Свеннсен Сандер
|0
|0
|Шельвик Йорген
|0
|0
|Муколли Агон
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тюкосен Мадс
|7
|0
|Святченко Эрик
|6
|0
|Далсгор Хенрик
|4
|1
|Олссон Кристоффер
|5
|0
|Феррейра Эвандер
|4
|0
|Жуниньо
|2
|1
|Брумадо Жуниор
|2
|1
|Гартенманн Стефан
|3
|0
|Каба Сори
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Паулиньо VI
|3
|0
|Лоссль Йонас
|2
|0
|Андерссон Йоэль
|2
|0
|Шарлес
|2
|0
|Фредерик Хейсельберг
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Дрейер Андерс
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Серенсен Оливер
|1
|0
|Бак Виктор
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тверсков Йеппе
|7
|0
|Aske Adelgaard
|3
|2
|Yankubah Minteh
|6
|0
|Хансен Мартин
|5
|0
|Mihajlo Ivancevic
|3
|1
|Bjoern Paulsen
|4
|0
|Гигович Армин
|2
|1
|Сабби Эммануэль
|3
|0
|Манне Аласана
|3
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3
|0
|Тонгья Франко
|3
|0
|Jakob Martinsen
|3
|0
|Кадри Башким
|2
|0
|Микельсон Николас
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Gustav Grubbe
|2
|0
|Жебали Иссам
|1
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
Результаты матчей
Митьюлланд
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Оденсе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
6
11
Митьюлланд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Оденсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
2
14
Волевые поражения
32
18
Митьюлланд
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
34% (11)
41% (13)
Оденсе
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
8
18
Волевые поражения
38
29
Голы по времени матча
Забито
20
25
10 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
2
10%
4
16%
1-15
5
25%
3
12%
16-30
3
15%
8
32%
31-45
5
25%
4
16%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
3
15%
4
16%
76-90
Пропущено
22
31
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
0
0%
2
6%
1-15
5
23%
4
13%
16-30
5
23%
7
23%
31-45
5
23%
7
23%
46-60
2
9%
5
16%
61-75
5
23%
6
19%
76-90
Забито
33
22
17 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
10
30%
3
14%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
4
12%
7
32%
31-45
4
12%
3
14%
46-60
8
24%
4
18%
61-75
4
12%
4
18%
76-90
Пропущено
19
22
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
21%
4
18%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
5
26%
2
9%
31-45
2
11%
4
18%
46-60
2
11%
5
23%
61-75
5
26%
6
27%
76-90
Забито
53
47
27 В 1-м тайме 26
26 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 16
6 Не забивали 6
12
23%
7
15%
1-15
8
15%
4
9%
16-30
7
13%
15
32%
31-45
9
17%
7
15%
46-60
10
19%
6
13%
61-75
7
13%
8
17%
76-90
Пропущено
41
53
20 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
4
10%
6
11%
1-15
6
15%
5
9%
16-30
10
24%
9
17%
31-45
7
17%
11
21%
46-60
4
10%
10
19%
61-75
10
24%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1
Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0
Оденсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1
Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2 Оденсе - Раннерс 0:0 Теренггану - Оденсе 0:2 Накхонпатхом - Оденсе 1:5 Сабах - Оденсе 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Нордшелланн - Оденсе 4:0
Результаты матчей
Митьюлланд
Оденсе
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
3:3
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:2
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
3:3
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 34%
3
7 раз 22%
0
6 раз 19%
2
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
12 раз 38%
1
10 раз 31%
0
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Митьюлланд
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
511
610
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
106
106
79
313
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
266
Больше Меньше
266
1517
1616
1022
428
329
131
131
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|18
|4
|9
|60 - 34
|58
|2.
|31
|15
|9
|7
|50 - 35
|54
|3.
|31
|14
|8
|9
|39 - 28
|50
|4.
|31
|14
|8
|9
|44 - 35
|50
|5.
|31
|12
|7
|12
|45 - 49
|43
|6.
|31
|10
|10
|11
|39 - 46
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|13
|12
|7
|55 - 39
|51
|2.
|32
|12
|10
|10
|47 - 53
|46
|3.
|32
|11
|8
|13
|44 - 49
|41
|4.
|32
|7
|7
|18
|33 - 58
|28
|5.
|32
|6
|10
|16
|30 - 49
|28
|6.
|32
|6
|9
|17
|34 - 45
|27
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|32 - 16
|35
|2.
|15
|10
|2
|3
|30 - 14
|32
|3.
|16
|7
|6
|3
|22 - 18
|27
|4.
|15
|6
|6
|3
|20 - 13
|24
|5.
|16
|7
|3
|6
|27 - 29
|24
|6.
|16
|6
|3
|7
|16 - 22
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|5
|5
|21 - 23
|23
|2.
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|3.
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|4.
|16
|5
|5
|6
|21 - 28
|20
|5.
|16
|4
|6
|6
|16 - 26
|18
|6.
|16
|3
|5
|8
|14 - 19
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|2
|6
|30 - 20
|26
|2.
|16
|8
|2
|6
|19 - 15
|26
|3.
|15
|7
|2
|6
|22 - 17
|23
|4.
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|5.
|15
|4
|7
|4
|23 - 24
|19
|6.
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|7
|8
|1
|34 - 18
|29
|2.
|16
|6
|5
|5
|26 - 30
|23
|3.
|16
|5
|4
|7
|19 - 23
|19
|4.
|16
|3
|4
|9
|20 - 26
|13
|5.
|16
|2
|4
|10
|14 - 23
|10
|6.
|16
|2
|2
|12
|12 - 30
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|18 (5)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|15 (1)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|12 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|12 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|11 (4)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 10
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 7
|Брондбю
|Шиембе Кевин
|1 7
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Копенгаген
|Харальдссон Хакон-Арнар
|8