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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Митьюлланд
4:2
Конец матча
Оденсе
0'
1:0
28' Пенальти
Исаксен Густав
35' Желтая карточка
Тюкосен Мадс
35' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
1:1
36' Пенальти
Мадс Фрокьяер-Йенсен
2:1
38' Гол
Олссон Кристоффер
3:1
57' Гол
Симсир Араль
3:2
79' Пенальти
Мадс Фрокьяер-Йенсен
4:2
81' Гол
Серенсен Оливер
90'+5

Ход матча

28'
Исаксен Густав
1:0
35'
Тюкосен Мадс
 
35'
 
Тверсков Йеппе
36'
1:1
Мадс Фрокьяер-Йенсен
38'
Олссон Кристоффер
(Жуниньо)
2:1
46'
 
Муколли Агон
Jakob Martinsen
57'
Симсир Араль
(Олссон Кристоффер)
3:1
67'
 
Omar Jebali
Трандарсон Арон-Элис
67'
Тексель Понтус
Тюкосен Мадс
 
67'
Брумадо Жуниор
Симсир Араль
 
73'
Шарлес
Гигович Армин
 
79'
3:2
Мадс Фрокьяер-Йенсен
81'
Серенсен Оливер
(Исаксен Густав)
4:2
85'
 
Gustav Grubbe
Aske Adelgaard
85'
 
Кадри Башким
Charly Horneman
89'
Jamiu Musbaudeen
Мартинес Эмилиано
 
89'
Бисков Вальдемар
Исаксен Густав
 
90'
 
Noah Lassen
Мадс Фрокьяер-Йенсен

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 299 Количество передач 490
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

1
Лоссль
Йонас
17
Тюкосен
Мадс
4
Гартенманн
Стефан
73
Жуниньо
55
Бак
Виктор
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
37
Гигович
Армин
8
Олссон
Кристоффер
58
Симсир
Араль
11
Исаксен
Густав
1
Хансен
Мартин
2
Микельсон
Николас
28
Tobias
Slotsager
6
Тверсков
Йеппе
23
Aske
Adelgaard
5
Манне
Аласана
19
Трандарсон
Арон-Элис
8
Jakob
Martinsen
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
21
Charly
Horneman
11
Сабби
Эммануэль
Митьюлланд
4-3-1-2
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

Митьюлланд
Оденсе

34 матча

88.2%
11.8%
30 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
5.9%
17.6%
26 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
14.7%
14.7%
24 победы 5 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 13 побед

53 матча

56.6%
20.8%
22.6%
30 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

49.1%
26.4%
24.5%
26 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

45.3%
30.2%
24.5%
24 победы 16 ничьих 13 побед

История матчей

СД
1:3
ТМК
4:2
СД
1:2
СД
1:5
ТМК
3:2
К
0:0
СД
2:2
СД
1:2
К
3:0
К
1:2
СД
1:1
СД
3:1
ТМС
2:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
2:0
К
4:0
СД
3:0
СД
1:1
СД
3:1
К
0:3
СД
0:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:1
СД
3:0
СД
3:2
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:1
СД
2:1
С
2:0
СЛ
2:3
СЛ
1:4
СЛ
1:1
СЛ
3:2
СЛ
2:1
К
2:2
К
2:0
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
4:0
СЛ
3:1
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

53
47

Голов в среднем за матч

2.12
1.68

Среднее время на гол

42
53

Всего голов

36
21

Голов в среднем за матч

1.29
0.84

Среднее время на гол

70
107

Всего голов

89
68

Голов в среднем за матч

1.68
1.28

Тотал матчей

2.5
52
Больше 98%
Меньше 2%
1
45
Больше 85%
Меньше 15%
8
32
Больше 60%
Меньше 40%
21
19
Больше 36%
Меньше 64%
34
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
51

Среднее время на гол

53
70

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исаксен Густав 18 (1) 0.56
Дрейер Андерс 8 (1) 0.25
Олссон Кристоффер 5 0.16
Феррейра Эвандер 4 (3) 0.13
Систо Пионе 3 0.09
Гартенманн Стефан 3 0.09
Каба Сори 2 0.06
Симсир Араль 2 0.06
Жуниньо 1 0.03
Далсгор Хенрик 1 0.03
Дюр Николас 1 0.03
Паулиньо VI 1 0.03
Чилуфя Эдвард 1 0.03
Ашур Имам 1 0.03
Серенсен Оливер 1 0.03
Фредерик Хейсельберг 1 0.03
Святченко Эрик 0 0
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабби Эммануэль 8 (1) 0.25
Кадри Башким 8 (2) 0.25
Мадс Фрокьяер-Йенсен 8 (4) 0.25
Yankubah Minteh 4 0.13
Жебали Иссам 4 (1) 0.13
Скюття Наатан 2 0.06
Charly Horneman 2 0.06
Тверсков Йеппе 2 0.06
Тонгья Франко 2 0.06
Манне Аласана 1 0.03
Bjoern Paulsen 1 0.03
Мустафич Ален 1 0.03
Трандарсон Арон-Элис 1 0.03
Гигович Армин 1 0.03
Эстрём Робин 1 0.03
Свеннсен Сандер 0 0
Шельвик Йорген 0 0
Муколли Агон 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюкосен Мадс 7 0
Святченко Эрик 6 0
Далсгор Хенрик 4 1
Олссон Кристоффер 5 0
Феррейра Эвандер 4 0
Жуниньо 2 1
Брумадо Жуниор 2 1
Гартенманн Стефан 3 0
Каба Сори 3 0
Исаксен Густав 3 0
Паулиньо VI 3 0
Лоссль Йонас 2 0
Андерссон Йоэль 2 0
Шарлес 2 0
Фредерик Хейсельберг 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Дрейер Андерс 1 0
Дюр Николас 1 0
Серенсен Оливер 1 0
Бак Виктор 1 0
Сельмани Астрит 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тверсков Йеппе 7 0
Aske Adelgaard 3 2
Yankubah Minteh 6 0
Хансен Мартин 5 0
Mihajlo Ivancevic 3 1
Bjoern Paulsen 4 0
Гигович Армин 2 1
Сабби Эммануэль 3 0
Манне Аласана 3 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
Тонгья Франко 3 0
Jakob Martinsen 3 0
Кадри Башким 2 0
Микельсон Николас 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Gustav Grubbe 2 0
Жебали Иссам 1 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Фенгер Макс 1 0
Charly Horneman 1 0

Результаты матчей

Митьюлланд
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Оденсе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

6
11
Митьюлланд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Оденсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
14

Волевые поражения

32
18
Митьюлланд
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
34% (11)
41% (13)
Оденсе
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

8
18

Волевые поражения

38
29

Голы по времени матча

Забито

20
25
10 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
2
10%
4
16%
1-15
5
25%
3
12%
16-30
3
15%
8
32%
31-45
5
25%
4
16%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
3
15%
4
16%
76-90

Пропущено

22
31
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
0
0%
2
6%
1-15
5
23%
4
13%
16-30
5
23%
7
23%
31-45
5
23%
7
23%
46-60
2
9%
5
16%
61-75
5
23%
6
19%
76-90

Забито

33
22
17 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
10
30%
3
14%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
4
12%
7
32%
31-45
4
12%
3
14%
46-60
8
24%
4
18%
61-75
4
12%
4
18%
76-90

Пропущено

19
22
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
21%
4
18%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
5
26%
2
9%
31-45
2
11%
4
18%
46-60
2
11%
5
23%
61-75
5
26%
6
27%
76-90

Забито

53
47
27 В 1-м тайме 26
26 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 16
6 Не забивали 6
12
23%
7
15%
1-15
8
15%
4
9%
16-30
7
13%
15
32%
31-45
9
17%
7
15%
46-60
10
19%
6
13%
61-75
7
13%
8
17%
76-90

Пропущено

41
53
20 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
4
10%
6
11%
1-15
6
15%
5
9%
16-30
10
24%
9
17%
31-45
7
17%
11
21%
46-60
4
10%
10
19%
61-75
10
24%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1
Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0
Оденсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1
Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2 Оденсе - Раннерс 0:0 Теренггану - Оденсе 0:2 Накхонпатхом - Оденсе 1:5 Сабах - Оденсе 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Нордшелланн - Оденсе 4:0

Результаты матчей

Митьюлланд
Оденсе

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

3:3
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:2
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
3:3
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 34%
3
7 раз 22%
0
6 раз 19%
2
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
12 раз 38%
1
10 раз 31%
0
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Митьюлланд
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
5
11
1.5
6
10
3
13
2.5
1
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
10
6
1.5
10
6
7
9
2.5
3
13
2
14
3.5
1
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
26
6
15
17
1.5
16
16
10
22
2.5
4
28
3
29
3.5
1
31
1
31
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 31 18 4 9 60 - 34 58
2.
Нордшелланн
 31 15 9 7 50 - 35 54
3.
Орхус
 31 14 8 9 39 - 28 50
4.
Виборг
 31 14 8 9 44 - 35 50
5.
Брондбю
 31 12 7 12 45 - 49 43
6.
Раннерс
 31 10 10 11 39 - 46 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 32 13 12 7 55 - 39 51
2.
Оденсе
 32 12 10 10 47 - 53 46
3.
Силькеборг
 32 11 8 13 44 - 49 41
4.
Хорсенс
 32 7 7 18 33 - 58 28
5.
Люнгбю
 32 6 10 16 30 - 49 28
6.
Ольборг
 32 6 9 17 34 - 45 27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 15 11 2 2 32 - 16 35
2.
Копенгаген
 15 10 2 3 30 - 14 32
3.
Виборг
 16 7 6 3 22 - 18 27
4.
Орхус
 15 6 6 3 20 - 13 24
5.
Брондбю
 16 7 3 6 27 - 29 24
6.
Раннерс
 16 6 3 7 16 - 22 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 16 6 5 5 21 - 23 23
2.
Митьюлланд
 16 6 4 6 21 - 21 22
3.
Силькеборг
 16 6 4 6 25 - 26 22
4.
Хорсенс
 16 5 5 6 21 - 28 20
5.
Люнгбю
 16 4 6 6 16 - 26 18
6.
Ольборг
 16 3 5 8 14 - 19 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 16 8 2 6 30 - 20 26
2.
Орхус
 16 8 2 6 19 - 15 26
3.
Виборг
 15 7 2 6 22 - 17 23
4.
Брондбю
 15 5 4 6 18 - 20 19
5.
Раннерс
 15 4 7 4 23 - 24 19
6.
Нордшелланн
 16 4 7 5 18 - 19 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 16 7 8 1 34 - 18 29
2.
Оденсе
 16 6 5 5 26 - 30 23
3.
Силькеборг
 16 5 4 7 19 - 23 19
4.
Ольборг
 16 3 4 9 20 - 26 13
5.
Люнгбю
 16 2 4 10 14 - 23 10
6.
Хорсенс
 16 2 2 12 12 - 30 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 18 (5)
Орхус Мортенсен Патрик 15 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 12 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 12 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 10
Хорсенс Киилерик Мальте 1 7
Брондбю Шиембе Кевин 1 7
Ольборг Соуза Аллан II 8
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
    • 49'
      Это был отличный перфоманс от команды Митьюлланд, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Митьюлланд: 43%, Оденсе: 57%.
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Манне Аласана из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Emiliano Martinez
    • 48'
      Гартенманн Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Aske Adelgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 46'
      Исаксен Густав из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 46'
      Тверсков Йеппе успешно блокирует удар.
    • 46'
      Арал Симсир нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Митьюлланд: 42%, Оденсе: 58%.
    • 44'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Tobias Slotsager из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Арал Симсир
    • 43'
      Aske Adelgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 42'
      Виктор Бак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 41'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Контроль мяча: Митьюлланд: 41%, Оденсе: 59%.
    • 40'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      39'
      Сабби Эммануэль наказан за толчок Лоссль Йонас
    • 39'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 38'
      Жуниньо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О О Л - Олссон Кристоффер из команды Митьюлланд легко посылает мяч в пустые ворота правой! Олссон Кристоффер легко с этим справился!
    • 37'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Команда Оденсе сравняла счет! Игра продолжается!
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О О Л - Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Йонас Лессль прыгнул не в ту сторону.
    • Желтая карточка
      35'
      Тверсков Йеппе получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      35'
      Тюкосен Мадс получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      35'
      ПЕНАЛЬТИ - Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Тверсков Йеппе.
    • Угловой
      34'
      Jakob Breum навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 34'
      Виктор Бак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Жуниньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • Фол, нарушение
      31'
      Олссон Кристоффер из команды Митьюлланд заходит слишком далеко, он валит Манне Аласана.
    • 31'
      Микельсон Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
    • 30'
      Манне Аласана создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Гартенманн Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Aske Adelgaard создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 30'
      Контроль мяча: Митьюлланд: 45%, Оденсе: 55%.
    • 29'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Тюкосен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Команда Митьюлланд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О О Л - Исаксен Густав из команды Митьюлланд забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Мартин Хансен прыгнул не в ту сторону.
    • Фол, нарушение
      27'
      ПЕНАЛЬТИ! - Тверсков Йеппе играет рукой в штрафной! Тверсков Йеппе вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 27'
      После проверки VAR судья изменил решение - Митьюлланд пробьет пенальти!
    • 26'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Фол, нарушение
      25'
      Манне Аласана из команды Оденсе заходит слишком далеко, он валит Виктор Бак.
    • 25'
      Контроль мяча: Митьюлланд: 45%, Оденсе: 55%.
    • 24'
      Tobias Slotsager из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      23'
      Безумный фол. Aske Adelgaard грубо играет против соперника. Пострадал Тюкосен Мадс
    • 23'
      Гартенманн Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Гигович Армин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Мадс Фрокьяер-Йенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Манне Аласана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      21'
      Charly Horneman из команды Оденсе заходит слишком далеко, он валит Тюкосен Мадс.
    • 21'
      Манне Аласана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Митьюлланд: 44%, Оденсе: 56%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 19'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Гартенманн Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Гигович Армин выиграл воздушное противоборство у Charly Horneman.
    • 17'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      17'
      Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Тверсков Йеппе из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Emiliano Martinez нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      17'
      Исаксен Густав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Хансен Мартин делает важнейший сейв!
    • 16'
      Гигович Армин пробует нанести удар издали, но Мартин Хансен ловит мяч
    • Угловой
      16'
      Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Тверсков Йеппе из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Олссон Кристоффер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 15'
      Контроль мяча: Митьюлланд: 40%, Оденсе: 60%.
    • Фол, нарушение
      15'
      Судья сигнализирует, что Aske Adelgaard из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
    • Угловой
      14'
      Исаксен Густав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Угловой
      13'
      Виктор Бак навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Манне Аласана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Митьюлланд начинает контратаку
    • 13'
      Тюкосен Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Лоссль Йонас делает важнейший сейв!
    • 12'
      Хорошую попытку сделал Jakob Breum. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 12'
      Charly Horneman создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      11'
      Aske Adelgaard наказан за толчок Тюкосен Мадс
    • 11'
      Charly Horneman нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Сабби Эммануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Виктор Бак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Трандарсон Арон-Элис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Tobias Slotsager выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      7'
      Сабби Эммануэль наказан за толчок Тюкосен Мадс
    • 7'
      Tobias Slotsager ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Aske Adelgaard ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Emiliano Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Гигович Армин нанес удар головой, но Мартин Хансен спокойно отбил мяч.
    • 6'
      Серенсен Оливер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Виктор Бак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Тверсков Йеппе выиграл воздушное противоборство у Арал Симсир.
    • 5'
      Контроль мяча: Митьюлланд: 50%, Оденсе: 50%.
    • 5'
      Митьюлланд контролирует мяч.
    • 4'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Тюкосен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Тверсков Йеппе из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Митьюлланд пытается что-то создать.
    • 2'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Оденсе начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Митьюлланд 4:2 Оденсе онлайн

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