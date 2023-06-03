Pontus Texel выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

81' Г О О О О Л - Серенсен Оливер забивает с левой ноги!

81' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Pontus Texel выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Оденсе

81' Хорошую попытку сделал Исаксен Густав . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Брумадо Жуниор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' 'Г О О О О О Л - Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе забивает с пенальти! Он пробил правой. Йонас Лессль был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

78' ПЕНАЛЬТИ - Виктор Бак из команды Митьюлланд привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Тверсков Йеппе

78' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Сабби Эммануэль и попал в перекладину!

77' Хорошую попытку сделал Муколли Агон . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Сабби Эммануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Матч возобновлен

74' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

74' Манне Аласана навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Виктор Бак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Tobias Slotsager выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Хорошую попытку сделал Муколли Агон . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Удар от ворот произведет Митьюлланд

70' Удар от ворот произведет Митьюлланд

69' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Удар от ворот произведет Митьюлланд

68' Муколли Агон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Исаксен Густав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Тактическая замена. Арал Симсир уходит с поля и его заменяет Брумадо Жуниор

67' Тактическая замена. Тюкосен Мадс уходит с поля и его заменяет Pontus Texel

65' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

64' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Митьюлланд

60' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Тюкосен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Отличная индивидуальная работа от Арал Симсир, гол забит с изяществом.

57' Г О О О О Л - Арал Симсир из команды Митьюлланд правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

57' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Арал Симсир нанес удар, но тот был заблокирован.

57' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Emiliano Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Муколли Агон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Emiliano Martinez нанес удар, но тот был заблокирован.

51' Удар от ворот произведет Митьюлланд

51' Муколли Агон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Гартенманн Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Муколли Агон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника