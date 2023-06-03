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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 11. Стадион: .
Гётеборг
0:1
Второй тайм: 74'
Мьельбю
0'
22' Желтая карточка
Карлен Адам
0:1
58' Гол
Штоль Адам

Ход матча

8'
Эрикссон Себастьян
Саломонссон Эмиль
 
22'
Карлен Адам
 
54'
Марковик Эман
Карлстранд Линус
 
58'
0:1
Штоль Адам
65'
Абдуллахи Сулейман
Трондсен Андерс
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Мьельбю
4.00
3.50
4.60
Все Коэффициенты
1
Дальберг
Понтус
2
Саломонссон
Эмиль
13
Свенссон
Густаф
3
Бангсбо
Йохан
17
Вендт
Оскар
6
Трондсен
Андерс
21
Карлен
Адам
16
Карлстранд
Линус
8
Хаген
Элиас
14
Норлин
Густаф
9
Берг
Маркус
1
Тернквист
Ноэль
11
Штоль
Адам
29
Эйле
Ноа
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
3
Брорссон
Арвид
22
Густавссон
Йеспер
8
Otto
Rosengren
16
Йоханссон
Александр
9
Фенгер
Макс
Гётеборг
4-2-3-1
Мьельбю
4-5-1

История личных встреч

Гётеборг
Мьельбю

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

А
1:4
А
1:1
А
1:3
А
3:2
А
1:1
А
2:2
А
3:0
А
3:1
А
2:1
А
4:2
А
4:2
А
1:1
А
0:1
А
0:2
А
0:0
А
0:0

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

2.13
1.5

Среднее время на гол

42
60

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.13
1.38

Среднее время на гол

80
65

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.63
1.44

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

55
62

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольссон Себастьян 4 0.36
Берг Маркус 3 (1) 0.27
Хаген Элиас 1 0.09
Норлин Густаф 1 0.09
Вендт Оскар 1 0.09
Свенссон Густаф 1 0.09
Саломонссон Эмиль 0 0
Хауснер Себастиан 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брорссон Арвид 2 0.18
Йоханссон Александр 2 (1) 0.18
Кричак Иван 1 0.09
Штоль Адам 1 0.09
Йоханссон Херман 1 0.09
Рослер Колин 1 0.09
Моро Мамудо 0 0
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Перссон Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Густаф 3 0
Карлен Адам 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Эрикссон Себастьян 2 0
Дальберг Понтус 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Норлин Густаф 1 0
Карлстранд Линус 1 0
Гасем Алай 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густавссон Йеспер 2 0
Кричак Иван 2 0
Брорссон Арвид 2 0
Фенгер Макс 2 0
Otto Rosengren 2 0
Йоханссон Александр 1 0
Йоханссон Херман 1 0
Эйле Ноа 1 0
Seedy Jagne 1 0
Тернквист Ноэль 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мьельбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
0
Гётеборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Мьельбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

3
7
Гётеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Мьельбю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

7
7

Голы по времени матча

Забито

10
1
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
100%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

14
8
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
4
29%
1
13%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0
Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0
Мьельбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0
Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1

Результаты матчей

Гётеборг
Мьельбю

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
6:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
6
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5
3
3
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
4
6
2
8
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 8 1 1 25 - 8 25
2.
Мальмё
 10 8 1 1 23 - 9 25
3.
Хеккен
 11 7 1 3 29 - 13 22
4.
Юргорден
 11 6 1 4 16 - 14 19
5.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
6.
Кальмар
 10 5 2 3 14 - 11 17
7.
Броммапойкарна
 10 5 1 4 13 - 14 16
8.
Хальмстад
 10 5 0 5 11 - 16 15
9.
Мьельбю
 1:0 11 4 3 4 9 - 9 15
10.
Вернаму
 10 4 0 6 9 - 11 12
11.
Хаммарбю
 11 3 3 5 15 - 20 12
12.
Дегерфорс
 11 3 2 6 13 - 27 11
13.
Сириус
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Гётеборг
 0:1 11 1 4 6 11 - 14 7
15.
АИК
 10 1 3 6 7 - 14 6
16.
Варберг БоИС
 10 0 5 5 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Хеккен
 6 5 0 1 21 - 8 15
3.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
Эльфсборг
 5 4 0 1 16 - 3 12
5.
Дегерфорс
 7 3 2 2 11 - 10 11
6.
Хаммарбю
 5 3 1 1 9 - 6 10
7.
Кальмар
 5 3 1 1 9 - 6 10
8.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
9.
Мьельбю
 1:0 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
12.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 0:1 6 1 2 3 8 - 5 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 5 2 1 2 8 - 5 7
6.
Кальмар
 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Мьельбю
 1:0 5 2 1 2 2 - 4 7
8.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
9.
Вернаму
 5 2 0 3 5 - 7 6
10.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 12 6
11.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
12.
Гётеборг
 0:1 5 0 2 3 3 - 9 2
13.
Хаммарбю
 6 0 2 4 6 - 14 2
14.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
15.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 10 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Кальмар Mileta Rajovic 7
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Хеккен Ларсен Ларс Олден 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 4
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
Весь список
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Мьельбю
4.00
3.50
4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гётеборг 0:1 Мьельбю онлайн

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