Тур: 11. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 14616
0'
22' Желтая карточкаКарлен Адам
0:1
58' ГолШтоль Адам
88' Желтая карточкаКричак Иван
90' Желтая карточкаElliot Stroud
90'+8
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
17
Вендт
Оскар
21
Карлен
Адам
11
Штоль
Адам
29
Эйле
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Гасем АлайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Амброз ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тенгрид Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Штоль АдамЗащитник
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Гётеборг
Мьельбю
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
16 матчей
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
2.13
1.5
Среднее время на гол
42
60
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.13
1.38
Среднее время на гол
80
65
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.63
1.44
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
55
62
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольссон Себастьян
|4
|0.36
|Берг Маркус
|3 (1)
|0.27
|Хаген Элиас
|1
|0.09
|Норлин Густаф
|1
|0.09
|Вендт Оскар
|1
|0.09
|Свенссон Густаф
|1
|0.09
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Хауснер Себастиан
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брорссон Арвид
|2
|0.18
|Штоль Адам
|2
|0.18
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.18
|Кричак Иван
|1
|0.09
|Йоханссон Херман
|1
|0.09
|Рослер Колин
|1
|0.09
|Моро Мамудо
|0
|0
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свенссон Густаф
|3
|0
|Карлен Адам
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Эрикссон Себастьян
|2
|0
|Дальберг Понтус
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Норлин Густаф
|1
|0
|Карлстранд Линус
|1
|0
|Гасем Алай
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|3
|0
|Густавссон Йеспер
|2
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Йоханссон Александр
|1
|0
|Йоханссон Херман
|1
|0
|Эйле Ноа
|1
|0
|Seedy Jagne
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Elliot Stroud
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Мьельбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
0
Гётеборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Мьельбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
3
7
Гётеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Мьельбю
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
7
7
Голы по времени матча
Забито
10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Забито
14
9
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
4
29%
1
11%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
2
14%
3
33%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
2
22%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0
Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0
Мьельбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0
Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1
Результаты матчей
Гётеборг
Мьельбю
Точный счет
0:1
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
6:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
6
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
15
33
15
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
56
29
38
110
110
110
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|25 - 8
|25
|2.
|10
|8
|1
|1
|23 - 9
|25
|3.
|11
|7
|1
|3
|29 - 13
|22
|4.
|11
|6
|1
|4
|16 - 14
|19
|5.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|7.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|13 - 14
|17
|8.
|10
|5
|0
|5
|11 - 16
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|10.
|10
|4
|0
|6
|9 - 11
|12
|11.
|11
|3
|3
|5
|15 - 20
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|13 - 27
|11
|13.
|10
|1
|5
|4
|11 - 18
|8
|14.
|11
|1
|4
|6
|11 - 14
|7
|15.
|10
|1
|3
|6
|7 - 14
|6
|16.
|10
|0
|5
|5
|7 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|21 - 8
|15
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|5
|4
|0
|1
|16 - 3
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|9.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|11.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|8 - 5
|5
|15.
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|4.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|11.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|13.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|14.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|15.
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
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- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|10 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|5 (6)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|4
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|4