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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
ХИК
0:0
Первый тайм: 36'
СЯК Сейнайоки
0'
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
СЯК Сейнайоки
2.08
3.40
4.80
Все Коэффициенты
25
Илиев
Деян
23
Соири
Пюрю
4
Тойвио
Йоона
15
Тенхо
Миро
2
Оллила
Туомас
14
Пелтола
Матти
56
Хетемай
Перпарим
10
Лингман
Лукас
7
Хостикка
Сантери
9
Радулович
Боян
18
Topi
Keskinen
1
Ovie
Ejeheri
22
Градецки
Матей
17
Тикканен
Вилле
14
Terry
Yegbe
21
Kingsley
Ofori
8
Данвуди
Джейк
24
Valentin
Gasc
26
Ханнола
Пюрю
11
Мурило
9
Jaime
Moreno
II
29
Стренг
Джеремайя
ХИК
СЯК Сейнайоки

История личных встреч

ХИК
СЯК Сейнайоки

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.2%
17.4%
30.4%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.6%
26.1%
4.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

128.6%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

30 матчей

66.7%
13.3%
20%
20 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
43.3%
16.7%
12 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:3
В
2:1
В
1:0
В
0:1
В
2:3
В
0:0
В
0:2
В
1:2
В
2:0
В
2:2
В
0:0
В
1:0
В
4:0
В
0:1
В
0:2
К
0:1
В
0:6
В
6:0
В
0:0
К
1:1
В
2:3
В
2:1
В
3:0
В
3:1
В
1:2
В
2:0
В
2:0
В
1:0
КЛ
1:0
К
0:4

Голы

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.73
0.73

Среднее время на гол

122
122

Всего голов

41
36

Голов в среднем за матч

1.37
1.2

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

65
75

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 6 (1) 0.55
Оллила Туомас 3 0.27
Мерилуото Кай 2 0.18
Topi Keskinen 1 0.09
Maksim Stjopin 1 0.09
Танака Атому 1 0.09
Паананен Алекси 1 0.09
Тенхо Миро 1 0.09
Пелтола Матти 1 0.09
Liam Moeller 1 0.09
Райтала Юкка 0 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 5 0.56
Стренг Джеремайя 3 0.33
Данвуди Джейк 1 0.11
Kingsley Ofori 1 0.11
Diego Rojas 1 0.11
Мурило 0 0
Ebuka Samson 0 0
Valentin Gasc 0 0
Terry Yegbe 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тойвио Йоона 1 1
Хетемай Перпарим 2 0
Танака Атому 2 0
Оллила Туомас 2 0
Пелтола Матти 2 0
Тони Коскела 1 0
Райтала Юкка 1 0
Паананен Алекси 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Радулович Боян 1 0
Олусанья Антони 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0
Мерилуото Кай 1 0
Topi Keskinen 1 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tuomas Kaukua 4 0
Valentin Gasc 3 0
Diego Rojas 1 1
Данвуди Джейк 2 0
Terry Yegbe 2 0
Jaime Moreno II 1 0
Тикканен Вилле 1 0
Ovie Ejeheri 1 0
Kingsley Ofori 1 0

Результаты матчей

ХИК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
0
ХИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
СЯК Сейнайоки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
6
ХИК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
СЯК Сейнайоки
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
6

Голы по времени матча

Забито

13
5
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
2
40%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

7
2
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
50%
76-90

Забито

18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
6%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
5
28%
3
27%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
5
28%
2
18%
76-90

Пропущено

9
2
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1
КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0
СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - ТПС 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 1:2 Коккола - СЯК Сейнайоки 2:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0

Результаты матчей

ХИК
СЯК Сейнайоки

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

ХИК
СЯК Сейнайоки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
4
1.5
2
1
1
4
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
5
1.5
4
4
3
7
2.5
1
7
2
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 2:0 11 7 1 3 13 - 5 22
2.
СЯК Сейнайоки
 0:0 9 6 3 0 11 - 2 21
3.
ХИК
 0:0 11 5 5 1 19 - 8 20
4.
Оулу
 0:0 10 4 3 3 12 - 14 15
5.
Хонка
 11 3 3 5 8 - 10 12
6.
Ильвес
 8 3 2 3 8 - 7 11
7.
Интер Турку
 7 3 1 3 11 - 10 10
8.
КТП
 0:0 10 2 4 4 8 - 13 10
9.
Хака
 0:2 10 2 3 5 13 - 18 9
10.
Мариехамн
 0:0 9 1 4 4 8 - 12 7
11.
ВПС
 0:0 9 1 4 4 5 - 12 7
12.
Лахти
 7 1 3 3 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 0:0 6 4 2 0 13 - 2 14
2.
СЯК Сейнайоки
 0:0 5 4 1 0 6 - 2 13
3.
КуПС
 2:0 6 4 0 2 8 - 4 12
4.
Интер Турку
 3 2 1 0 6 - 1 7
5.
Ильвес
 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Хака
 0:2 4 1 3 0 9 - 7 6
7.
КТП
 0:0 6 1 3 2 5 - 8 6
8.
ВПС
 0:0 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Мариехамн
 0:0 5 1 2 2 5 - 7 5
10.
Хонка
 5 1 1 3 3 - 4 4
11.
Оулу
 0:0 5 1 1 3 3 - 9 4
12.
Лахти
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 0:0 5 3 2 0 9 - 5 11
2.
КуПС
 2:0 5 3 1 1 5 - 1 10
3.
СЯК Сейнайоки
 0:0 4 2 2 0 5 - 0 8
4.
Хонка
 6 2 2 2 5 - 6 8
5.
ХИК
 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
6.
Лахти
 5 1 2 2 3 - 7 5
7.
Ильвес
 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
КТП
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Хака
 0:2 6 1 0 5 4 - 11 3
11.
Мариехамн
 0:0 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
ВПС
 0:0 4 0 2 2 3 - 8 2
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 6
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 5 (1)
Оулу Коффей Эшли 5 (1)
Интер Турку Darren Smith III 5
Хака Лескано Хуан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Попович Антон 4
Лахти Джалу Бубакар 4
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 4
Хонка Алегрия Хуан 4
Ильвес Seydine N'Diaye 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой ХИК.
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Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
СЯК Сейнайоки
2.08
3.40
4.80
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