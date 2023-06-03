Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
0:0
Конец матча
0'
76' Желтая карточкаJaime Moreno II
90' Желтая карточкаОллила Туомас
90' Желтая карточкаКанеллопулос Гиоргос
90'+5
Ход матча
25
Илиев
Деян
23
Соири
Пюрю
15
Тенхо
Миро
14
Terry
Yegbe
26
Ханнола
Пюрю
11
Мурило
- Основной состав
-
25 Илиев ДеянВратарь
-
23 Соири ПюрюЗащитник
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Terry YegbeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
-
11 МурилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Diego RojasНападающий
-
27 Ebuka Samson
-
-
23 Nooa Laine
-
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
История личных встреч
ХИК
СЯК Сейнайоки
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.2%
17.4%
30.4%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.6%
26.1%
4.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
128.6%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
30 матчей
66.7%
13.3%
20%
20 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
43.3%
16.7%
12 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
25
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
0.73
0.73
Среднее время на гол
122
122
Всего голов
41
36
Голов в среднем за матч
1.37
1.2
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
65
75
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|6 (1)
|0.55
|Оллила Туомас
|3
|0.27
|Мерилуото Кай
|2
|0.18
|Topi Keskinen
|1
|0.09
|Maksim Stjopin
|1
|0.09
|Танака Атому
|1
|0.09
|Паананен Алекси
|1
|0.09
|Тенхо Миро
|1
|0.09
|Пелтола Матти
|1
|0.09
|Liam Moeller
|1
|0.09
|Райтала Юкка
|0
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|5
|0.56
|Стренг Джеремайя
|3
|0.33
|Данвуди Джейк
|1
|0.11
|Kingsley Ofori
|1
|0.11
|Diego Rojas
|1
|0.11
|Мурило
|0
|0
|Ebuka Samson
|0
|0
|Valentin Gasc
|0
|0
|Terry Yegbe
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оллила Туомас
|3
|0
|Тойвио Йоона
|1
|1
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|Танака Атому
|2
|0
|Пелтола Матти
|2
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|2
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Паананен Алекси
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
|Topi Keskinen
|1
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tuomas Kaukua
|4
|0
|Valentin Gasc
|3
|0
|Diego Rojas
|1
|1
|Jaime Moreno II
|2
|0
|Данвуди Джейк
|2
|0
|Terry Yegbe
|2
|0
|Тикканен Вилле
|1
|0
|Ovie Ejeheri
|1
|0
|Kingsley Ofori
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
0
ХИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
СЯК Сейнайоки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
6
ХИК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
СЯК Сейнайоки
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
5
6
Голы по времени матча
Забито
13
5
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
2
40%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
7
2
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
50%
76-90
Забито
18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
6%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
5
28%
3
27%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
5
28%
2
18%
76-90
Пропущено
9
2
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1
КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0
СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - ТПС 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 1:2 Коккола - СЯК Сейнайоки 2:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0
Результаты матчей
ХИК
СЯК Сейнайоки
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
ХИК
СЯК Сейнайоки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
42
23
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
14
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
63
56
45
38
18
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|14 - 5
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|11 - 2
|21
|3.
|11
|5
|5
|1
|19 - 8
|20
|4.
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|5.
|2:2
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|6.
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|8.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|10.
|2:2
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|11.
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|12.
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|4.
|2:2
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|4
|1
|3
|0
|9 - 7
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|12.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|5 - 1
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|5.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|6.
|2:2
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|7.
|2:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|10.
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|11.
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (1)
|ХИК
|Радулович Боян
|6
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|5 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|5
|Хака
|Лескано Хуан
|4 (2)
|КуПС
|Попович Антон
|4
|КТП
|Нурмос Ласси
|4
|Лахти
|Джалу Бубакар
|4
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|4
|Хонка
|Алегрия Хуан
|4