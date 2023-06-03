1:1
Первый тайм: 34'
Ход матча
1'
33'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Грилиш
Джек
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
25
Санчо
Джедон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядПолузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Батлэнд ДжекВратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
25%
16 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед
42 матча
42.9%
9.5%
47.6%
18 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
31%
40.5%
28.5%
13 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.1%
28.6%
33.3%
16 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
36
Голов в среднем за матч
1.55
1.64
Среднее время на гол
58
55
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.41
1.35
Среднее время на гол
63
66
Всего голов
62
63
Голов в среднем за матч
1.48
1.5
Тотал матчей
2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
11
Больше 26%
Меньше 74%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|5 (2)
|0.83
|Альварес Хулиан
|3 (1)
|0.5
|Фоден Фил
|3
|0.5
|Холанн Эрлинг
|3
|0.5
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.17
|Гюндоган Илкай
|1
|0.17
|Аке Натан
|1
|0.17
|Палмер Коул
|1
|0.17
|Грилиш Джек
|0
|0
|Уокер Кайл
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фред Сантос
|2
|0.33
|Фернандеш Бруну
|2 (1)
|0.33
|Каземиро Карлос
|2
|0.33
|Антони
|1
|0.17
|Рэшфорд Маркус
|1 (1)
|0.17
|Забитцер Марсель
|1
|0.17
|Гарначо Алехандро
|1
|0.17
|Шоу Люк
|0
|0
|Вегхорст Ваут
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Бернарду
|2
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|2
|0
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|Маласиа Тирелл
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
10
Манчестер Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Манчестер Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
10
Голы по времени матча
Забито
14
0
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
6
43%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
1
33%
5
50%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
17
10
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
6%
1
10%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
7
41%
2
20%
61-75
2
12%
5
50%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0
Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0
Результаты матчей
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Точный счет
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
3:1
4 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
3
4 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
3:1
4 раза 80%
0:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
3
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
41
23
14
14
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Манчестер Сити
0 Манчестер Юнайтед
- 1:0 МАН-МАН
|Рексем
|Палл Мулин
|8
|Манчестер Сити
|Марез Рияд
|5 (1)
|Честерфилд
|Armando Dobra
|4
|Манчестер Сити
|Альварес Хулиан
|3 (2)
|Стивенэйдж
|Норрис Люк
|3 (1)
|Флитвуд Таун
|Омокере Промис
|3
|Харрогейт
|Мэтток Джо
|1 1
|Рединг
|Кэрролл Эндрю
|1 1
|Форест Грин
|Dominic Bernard
|1 1
|Кардифф Сити
|Баган Джоэл
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити 1:1 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Манчестер Сити
80.2% (134)
Ничья
8.4% (14)
Манчестер Юнайтед
11.4% (19)
Тотал 2.5
Больше
84.48% (98)
Меньше
15.52% (18)
Обе команды забьют
Да
87.93% (102)
Нет
12.07% (14)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
35.3% (59)
3:1 Манчестер Сити
10.2% (17)
2:0 Манчестер Сити
4.8% (8)
3:2 Манчестер Сити
4.2% (7)
2:2 Ничья
3% (5)
1:0 Манчестер Сити
3% (5)
1:2 Манчестер Юнайтед
3% (5)
1:1 Ничья
3% (5)
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