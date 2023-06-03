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Англия: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Манчестер Сити
1:1
Первый тайм: 34'
Манчестер Юнайтед
0'
1:0
1' Гол
Гюндоган Илкай
1:1
33' Пенальти
Фернандеш Бруну

Ход матча

1'
Гюндоган Илкай
(Де Брёйне Кевин)
1:0
33'
1:1
Фернандеш Бруну

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 167
Манчестер Сити 80.2% (134)
X 8.4% (14)
Манчестер Юнайтед 11.4% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Манчестер Юнайтед
1.67
6.30
5.70
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Ортега
Штефан
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
25
Аканджи
Мануэль
5
Стоунс
Джон
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
17
Де
Брёйне
Кевин
8
Гюндоган
Илкай
10
Грилиш
Джек
9
Холанн
Эрлинг
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
19
Варан
Рафаэль
2
Линделоф
Виктор
23
Шоу
Люк
18
Каземиро
Карлос
17
Фред
Сантос
8
Фернандеш
Бруну
14
Эриксен
Кристиан
25
Санчо
Джедон
10
Рэшфорд
Маркус
Манчестер Сити
3-2-4-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
25%
16 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

42 матча

42.9%
9.5%
47.6%
18 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

31%
40.5%
28.5%
13 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.1%
28.6%
33.3%
16 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
6:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
КЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
МКЧ
2:0
ПЛ
0:0
КЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
К
2:3
ПЛ
1:6
С
2:3
С
3:2
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КC
3:1
КC
2:1
ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

31
36

Голов в среднем за матч

1.55
1.64

Среднее время на гол

58
55

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.41
1.35

Среднее время на гол

63
66

Всего голов

62
63

Голов в среднем за матч

1.48
1.5

Тотал матчей

2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
11
Больше 26%
Меньше 74%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 5 (2) 0.83
Альварес Хулиан 3 (1) 0.5
Фоден Фил 3 0.5
Холанн Эрлинг 3 0.5
Де Брёйне Кевин 1 0.17
Гюндоган Илкай 1 0.17
Аке Натан 1 0.17
Палмер Коул 1 0.17
Грилиш Джек 0 0
Уокер Кайл 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фред Сантос 2 0.33
Фернандеш Бруну 2 (1) 0.33
Каземиро Карлос 2 0.33
Антони 1 0.17
Рэшфорд Маркус 1 (1) 0.17
Забитцер Марсель 1 0.17
Гарначо Алехандро 1 0.17
Шоу Люк 0 0
Вегхорст Ваут 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Бернарду 2 0
Гюндоган Илкай 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Канселу Жоау 1 0
Фоден Фил 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 2 0
Фернандеш Бруну 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Шоу Люк 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Маласиа Тирелл 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
10
Манчестер Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Манчестер Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
10

Голы по времени матча

Забито

14
0
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
6
43%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
1
33%
5
50%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
6%
1
10%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
7
41%
2
20%
61-75
2
12%
5
50%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0
Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Точный счет

1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
3:1
4 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
3
4 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
3:1
4 раза 80%
0:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
3
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5
2
2
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
4
1
2.5
4
1
2
3
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5
1/8 финала
0 Бристоль Сити
3 Манчестер Сити
1 Бёрнли
0 Флитвуд Таун
1 Шеффилд Юнайтед
0 Тоттенхэм
1 Лестер
2 Блэкберн
0 Сток Сити
1 Брайтон
1 Саутгемптон
2 Гримсби
3 Манчестер Юнайтед
1 Вест Хэм
2 Фулхэм
0 Лидс
1/4 финала
6 Манчестер Сити
0 Бёрнли
3 Шеффилд Юнайтед
2 Блэкберн
5 Брайтон
0 Гримсби
3 Манчестер Юнайтед
1 Фулхэм
1/2 финала
3 Манчестер Сити
0 Шеффилд Юнайтед
6 Брайтон
7 Манчестер Юнайтед
Финал
0 Манчестер Сити
0 Манчестер Юнайтед

Топ бомбардиров
Рексем Палл Мулин 8
Манчестер Сити Марез Рияд 5 (1)
Честерфилд Armando Dobra 4
Манчестер Сити Альварес Хулиан 3 (2)
Стивенэйдж Норрис Люк 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Флитвуд Таун Омокере Промис 3
Харрогейт Мэтток Джо 1 1
Рединг Кэрролл Эндрю 1 1
Форест Грин Dominic Bernard 1 1
Кардифф Сити Баган Джоэл 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Почему-то задержались на фланге игроки "МЮ". Фернандеш там показал всем своим видом, что намерен завязывать шнурки и просит его не торопить с этим сложным и ответственным делом. 
  • Пенальти
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФЕРНАНДЕШ! 1:1!
    Сравнивает счет "МЮ"! Уверенно пробил в левый от себя угол капитан "красных дьяволов", и тот переправил сферу в сетку. Красиво переигран  рамке Ортега.
  • Пенальти!
    30'
    А сейчас рефери зовут к монитору! Грилиш тут после заброса на Уана-Биссаку подыграл себе рукой. Судья смотрит повтор и обнаруживает фол. 11-метровый удар!
  • Опасный момент
    29'
    МОМЕНТ! Де Брейне! Ворвался он справа в чужую штрафную, нанес удар в ближний угол, но в цель попасть не сумел. Мяч полетел чуть правее цели, но де Хеа контролировал. 
  • 28'
    Если сегодня "МЮ" одержит победу, "красные дьяволы" впервые в истории выиграют два национальных Кубка. Но пока все складывается не в пользу номинальных гостей. 
  • 26'
    Да, совсем пока спокойная игра. "МЮ", такое ощущение, пока в себя просто не может придти после стремительного старта в исполнении соперника. 
  • Травма, повреждение
    25'
    Присел на газон сейчас де Хеа. Что-то с ногой, судя по всему, у Давида. Будем надеяться, что в игру он в дальнейшем все же вернется. Хочется, чтобы кипер матч продолжил. 
  • 24'
    Убегал сейчас де Брейне в атаку. Замешкался он под опекой четырех футболистов "МЮ". В итоге нанес он удар уже в тот момент, когда обступили его противники...
  • 23'
    Середина первого тайма у нас идет. Холанн снова мяч получил на левом краю, но теперь отправлял передачу в центр, на одного из партнеров, который со снарядом под плотной опекой так и не встретился.
  • Опасный момент
    21'
    Холанн ушел от трех соперников, вышел слева на ударную позицию и пальнул в ближний угол - мяч полетел намного выше цели! Это было очень опасно, хоть и чуть неточно. 
  • 20'
    Да, одна половина стадиона сегодня в голубом, другая - в красном. Есть и нейтральные фанаты, ноо их относительно общей массы слишком мало.
  • 19'
    Что интересно, пока ни одного углового не подали футболисты обеих команд. Более, чем скромный старт матч, который мало чем запомнится, кроме как голом Гюндогана.
  • Опасный момент
    18'
    МОМЕНТИЩЕ! Классная передача с левого края в район вратарской, где Холанн добирается до сферы и ногой в подкате все же добирается до сферы. Однако удар получается слабым. Мяч в руки де Хеа прилетает!
  • Фол, нарушение
    17'
    Фред в атаке нарушает правила. Рефери дает свисток, определяя фол. Извиняется перед соперником игрок "Юнайтед". Как-то успокоилась игра в последние минуты матча. 
  • 15'
    Уан-Биссака получил мяч на правом краю, после чего выполнил прострел на ближнюю штангу, где были только защитники "Сити". Вынесена сфера за боковую линию. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 14'
      Если сегодня выиграет трофей "Сити", то это будет второй титул команды. Есть шанс взять "требл" у горожан, которым же сейчас сулят победу в Лиге чемпионов над "Интером". 
    • 13'
      Тен Хага снова показывают нам. Явно недоволен какими-то действиями своего коллектива главный тренер манчестерцев. Уан-Биссака тем временем на правом фланге упускает мяч за пределы поля. Удар от ворот.
    • 12'
      Гюндоган очень активно своим партнерам помогает впереди. Немало интересных передач следует, масса обострений от Илкая. Да и единственный гол пока именно на его лицевом счету. 
    • 11'
      Пытается манчестерский коллектив тен Хага что-то придумать впереди, но пока даже до ударов по воротам дело не доходит, не говорят уже о голевой ситуации. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Фернандеш отдал передачу на партнера, который попытался нанести удар по воротам противника, и мяч полетел намного левее цели. Уже в следующей атаке "МЮ" фолит в атаке тот же Фернандеш.
    • 8'
      Бекхэм сегодня на трибунах. Здесь же сэр Алекс Фергюсон. Задумчивыми выглядят персоны, которые имеют самое прямое отношение к "Манчестер Юнайтед". 
    • 7'
      Грилиш получает мяч сейчас на линии штрафной, после чего пробивает в левый угол рамки соперника - мяч улетает намного левее цели.
    • Опасный момент
      6'
      МОМЕНТ! Де Брейне выполнил подачу сейчас в штрафную соперника, в гущу игроков, и Родри головой пробивал в правый угол - мяч едва не юркнул в сетку. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Гюндоган сейчас получил по ногам на правом фланге. Получает шанс подать со стандарта "Манчестер Сити". Манчестерцы готовятся подать стандарт.
    • 3'
      Футболисты "Манчестер Сити" вышли на поле в бело-голубых цветах, а игроки "Манчестер Юнайтед" предстали на газоне в красных футболках и черных трусах.
    • 2'
      Уже на 15-й секунде встречи забивает "Манчестер Сити", и оказывается в очень непростом положении соперник из "Юнайтед". У нас же трибуны заметно оживились.
    • Описание гола
      1'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГЮНДОГАН! 1:0!
      Вот это старт от "Сити"! Через три передачи сейчас прошли к воротам соперника игроки Гвардиолы, и практически с дужки штрафной Илкай Гюндоган отправил снаряд в сетку! Красота какая!
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал первый тайм! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wembley. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити 1:1 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Манчестер Сити
    80.2% (134)
    Ничья
    8.4% (14)
    Манчестер Юнайтед
    11.4% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.48% (98)
    Меньше
    15.52% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    87.93% (102)
    Нет
    12.07% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    35.3% (59)
    3:1 Манчестер Сити
    10.2% (17)
    2:0 Манчестер Сити
    4.8% (8)
    3:2 Манчестер Сити
    4.2% (7)
    2:2 Ничья
    3% (5)
    1:0 Манчестер Сити
    3% (5)
    1:2 Манчестер Юнайтед
    3% (5)
    1:1 Ничья
    3% (5)
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