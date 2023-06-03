Присел на газон сейчас де Хеа. Что-то с ногой, судя по всему, у Давида. Будем надеяться, что в игру он в дальнейшем все же вернется. Хочется, чтобы кипер матч продолжил.

Да, совсем пока спокойная игра. "МЮ", такое ощущение, пока в себя просто не может придти после стремительного старта в исполнении соперника.

Если сегодня "МЮ" одержит победу, "красные дьяволы" впервые в истории выиграют два национальных Кубка. Но пока все складывается не в пользу номинальных гостей.

МОМЕНТ! Де Брейне! Ворвался он справа в чужую штрафную, нанес удар в ближний угол, но в цель попасть не сумел. Мяч полетел чуть правее цели, но де Хеа контролировал.

А сейчас рефери зовут к монитору! Грилиш тут после заброса на Уана-Биссаку подыграл себе рукой. Судья смотрит повтор и обнаруживает фол. 11-метровый удар!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФЕРНАНДЕШ! 1:1! Сравнивает счет "МЮ"! Уверенно пробил в левый от себя угол капитан "красных дьяволов", и тот переправил сферу в сетку. Красиво переигран рамке Ортега.

Почему-то задержались на фланге игроки "МЮ". Фернандеш там показал всем своим видом, что намерен завязывать шнурки и просит его не торопить с этим сложным и ответственным делом.

24' Убегал сейчас де Брейне в атаку. Замешкался он под опекой четырех футболистов "МЮ". В итоге нанес он удар уже в тот момент, когда обступили его противники...

23' Середина первого тайма у нас идет. Холанн снова мяч получил на левом краю, но теперь отправлял передачу в центр, на одного из партнеров, который со снарядом под плотной опекой так и не встретился.

21' Холанн ушел от трех соперников, вышел слева на ударную позицию и пальнул в ближний угол - мяч полетел намного выше цели! Это было очень опасно, хоть и чуть неточно.

20' Да, одна половина стадиона сегодня в голубом, другая - в красном. Есть и нейтральные фанаты, ноо их относительно общей массы слишком мало.

19' Что интересно, пока ни одного углового не подали футболисты обеих команд. Более, чем скромный старт матч, который мало чем запомнится, кроме как голом Гюндогана.

18' МОМЕНТИЩЕ! Классная передача с левого края в район вратарской, где Холанн добирается до сферы и ногой в подкате все же добирается до сферы. Однако удар получается слабым. Мяч в руки де Хеа прилетает!

17' Фред в атаке нарушает правила. Рефери дает свисток, определяя фол. Извиняется перед соперником игрок "Юнайтед". Как-то успокоилась игра в последние минуты матча.