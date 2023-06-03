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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
КТП
0:0
Первый тайм: 35'
ВПС
0'
22' Желтая карточка
Фуртадо Уиллис

Ход матча

22'
Фуртадо Уиллис
 
Лучшие коэффициенты
КТП
Ничья
ВПС
2.75
3.48
3.40
Все Коэффициенты
1
Лейслахти
Расмус
3
Нурмос
Ласси
5
Огунгбаро
Майкл
4
Клинкенберг
Дан
27
Мантатис
Георгиос
18
Печиле
Дамьяно
21
Gabriel
Sandberg
23
Линдфорс
Матиас
7
Joni
Maekelae
10
Фуртадо
Уиллис
29
Michael
Simoes
Domingues
IV
1
Teppo
Marttinen
13
Менса
Баба
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
20
Рид
Тайлер
21
Prosper
Ahiabu
11
Роберто
Савио
44
Башкиров
Евгений
4
Энгстрем
Йеспер
77
Аланко
Саму
14
Михаэль
Петер
КТП
ВПС

История личных встреч

КТП
ВПС

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

И
2:4
И
2:0
В
1:1
В
0:0
В
3:2
В
1:1
В
0:0
КЛ
2:2

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
2

Среднее время на гол

64
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.8

Среднее время на гол

67
112

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.25

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
72

Бомбардиры внутри турнира

КТП
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Simoes Domingues IV 4 0.4
Фуртадо Уиллис 3 0.3
Simo Roiha 1 0.1
Joni Maekelae 0 0
Мантатис Георгиос 0 0
Де Врис Джек 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roni Hudd 2 0.22
Аланко Саму 1 0.11
Михаэль Петер 1 0.11
Роберто Савио 1 0.11

Карточки

КТП
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нурмос Ласси 3 0
Де Врис Джек 3 0
Gabriel Sandberg 3 0
Рамадингайе Давид 2 0
Michael Simoes Domingues IV 2 0
Фуртадо Уиллис 2 0
Simo Roiha 1 0
Joni Maekelae 1 0
Клинкенберг Дан 1 0
William Venta Akre 1 0
Линдфорс Матиас 1 0
Печиле Дамьяно 1 0
Ниемеля Матиас 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберто Савио 1 1
Менса Баба 2 0
Пиккарайнен Юханэ 2 0
Башкиров Евгений 1 0
Antti-Ville Raeisaenen 1 0
Samuel Lindeman 1 0
Prosper Ahiabu 1 0
Roni Hudd 1 0

Результаты матчей

КТП
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ВПС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
3
КТП
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
ВПС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

1
2
КТП
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
ВПС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
2
25%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
15%
2
18%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
4
36%
61-75
1
8%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

КТП
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
КТП - Гнистан 1:1 Хонка - КТП 0:1 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 МюПа - КТП 0:14
Лахти - КТП 0:0 КТП - ХИК 3:3 Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0 КТП - Хонка 0:4 КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2 КТП - Хака 1:0 ЯПС - КТП 2:2 КяПа - КТП 4:2 Миккелин Паллоильят - КТП 0:2 КТП - ТПС 0:1 ЕИФ Экенас - КТП 1:2 КТП - КПВ Кокола 6:2
ВПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11
Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1

Результаты матчей

КТП
ВПС

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

КТП
ВПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
3
5
3
6
1.5
2
6
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 2:0 11 7 1 3 13 - 5 22
2.
СЯК Сейнайоки
 0:0 9 6 3 0 11 - 2 21
3.
ХИК
 0:0 11 5 5 1 19 - 8 20
4.
Оулу
 0:0 10 4 3 3 12 - 14 15
5.
Хонка
 11 3 3 5 8 - 10 12
6.
Ильвес
 8 3 2 3 8 - 7 11
7.
Интер Турку
 7 3 1 3 11 - 10 10
8.
КТП
 0:0 10 2 4 4 8 - 13 10
9.
Хака
 0:2 10 2 3 5 13 - 18 9
10.
Мариехамн
 0:0 9 1 4 4 8 - 12 7
11.
ВПС
 0:0 9 1 4 4 5 - 12 7
12.
Лахти
 7 1 3 3 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 0:0 6 4 2 0 13 - 2 14
2.
СЯК Сейнайоки
 0:0 5 4 1 0 6 - 2 13
3.
КуПС
 2:0 6 4 0 2 8 - 4 12
4.
Интер Турку
 3 2 1 0 6 - 1 7
5.
Ильвес
 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Хака
 0:2 4 1 3 0 9 - 7 6
7.
КТП
 0:0 6 1 3 2 5 - 8 6
8.
ВПС
 0:0 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Мариехамн
 0:0 5 1 2 2 5 - 7 5
10.
Хонка
 5 1 1 3 3 - 4 4
11.
Оулу
 0:0 5 1 1 3 3 - 9 4
12.
Лахти
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 0:0 5 3 2 0 9 - 5 11
2.
КуПС
 2:0 5 3 1 1 5 - 1 10
3.
СЯК Сейнайоки
 0:0 4 2 2 0 5 - 0 8
4.
Хонка
 6 2 2 2 5 - 6 8
5.
ХИК
 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
6.
Лахти
 5 1 2 2 3 - 7 5
7.
Ильвес
 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
КТП
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Хака
 0:2 6 1 0 5 4 - 11 3
11.
Мариехамн
 0:0 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
ВПС
 0:0 4 0 2 2 3 - 8 2
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 6
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 5 (1)
Оулу Коффей Эшли 5 (1)
Интер Турку Darren Smith III 5
Хака Лескано Хуан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Попович Антон 4
Лахти Джалу Бубакар 4
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 4
Хонка Алегрия Хуан 4
Ильвес Seydine N'Diaye 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    22'
    Фуртадо Уиллис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
КТП
Ничья
ВПС
2.75
3.48
3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч КТП 0:0 ВПС онлайн

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