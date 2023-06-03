Тур: 1. Стадион: Арто Тольса Арена.
0'
22' Желтая карточкаФуртадо Уиллис
24' Желтая карточкаJussi Leppaelahti
69' Желтая карточкаMichael Simoes Domingues IV
1:0
79' ГолФуртадо Уиллис
83' Желтая карточкаБашкиров Евгений
85' Желтая карточкаАланко Саму
89' Желтая карточкаGabriel Sandberg
90' Желтая карточкаНурмос Ласси
90'+4
Ход матча
22'
79'
1:0
83'
85'
89'
90'
13
Менса
Баба
20
Рид
Тайлер
77
Аланко
Саму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Де Врис ДжекПолузащитник
- Нападающий
-
20 Simo RoihaНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рид ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аланко СамуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Jon ViscosiВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Roni Hudd
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
КТП
ВПС
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
2
Среднее время на гол
64
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.8
Среднее время на гол
67
112
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1.25
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
72
Бомбардиры внутри турнира
КТП
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Simoes Domingues IV
|4
|0.4
|Фуртадо Уиллис
|4
|0.4
|Simo Roiha
|1
|0.1
|Joni Maekelae
|0
|0
|Мантатис Георгиос
|0
|0
|Де Врис Джек
|0
|0
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roni Hudd
|2
|0.22
|Аланко Саму
|1
|0.11
|Михаэль Петер
|1
|0.11
|Роберто Савио
|1
|0.11
Карточки
КТП
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нурмос Ласси
|4
|0
|Gabriel Sandberg
|4
|0
|Michael Simoes Domingues IV
|3
|0
|Де Врис Джек
|3
|0
|Рамадингайе Давид
|2
|0
|Фуртадо Уиллис
|2
|0
|Simo Roiha
|1
|0
|Joni Maekelae
|1
|0
|Клинкенберг Дан
|1
|0
|William Venta Akre
|1
|0
|Линдфорс Матиас
|1
|0
|Печиле Дамьяно
|1
|0
|Ниемеля Матиас
|1
|0
|Jussi Leppaelahti
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберто Савио
|1
|1
|Башкиров Евгений
|2
|0
|Менса Баба
|2
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|2
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0
|Аланко Саму
|1
|0
|Samuel Lindeman
|1
|0
|Prosper Ahiabu
|1
|0
|Roni Hudd
|1
|0
Результаты матчей
КТП
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ВПС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
3
КТП
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
ВПС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
1
2
КТП
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
ВПС
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
4
5
Голы по времени матча
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
2
17%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
4
33%
61-75
1
8%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
КТП
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
КТП - Гнистан 1:1 Хонка - КТП 0:1 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 МюПа - КТП 0:14
Лахти - КТП 0:0 КТП - ХИК 3:3 Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0 КТП - Хонка 0:4 КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2 КТП - Хака 1:0 ЯПС - КТП 2:2 КяПа - КТП 4:2 Миккелин Паллоильят - КТП 0:2 КТП - ТПС 0:1 ЕИФ Экенас - КТП 1:2 КТП - КПВ Кокола 6:2
ВПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11
Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1
Результаты матчей
КТП
ВПС
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
КТП
ВПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
14
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
36
37
27
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|14 - 5
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|11 - 2
|21
|3.
|11
|5
|5
|1
|19 - 8
|20
|4.
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|5.
|2:2
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|6.
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|8.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|10.
|2:2
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|11.
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|12.
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|4.
|2:2
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|4
|1
|3
|0
|9 - 7
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|12.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|5 - 1
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|5.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|6.
|2:2
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|7.
|2:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|10.
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|11.
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (1)
|ХИК
|Радулович Боян
|6
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|5 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|5
|Хака
|Лескано Хуан
|4 (2)
|КуПС
|Попович Антон
|4
|КТП
|Нурмос Ласси
|4
|Лахти
|Джалу Бубакар
|4
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|4
|Хонка
|Алегрия Хуан
|4