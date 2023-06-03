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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
КТП
1:0
Конец матча
ВПС
0'
22' Желтая карточка
Фуртадо Уиллис
24' Желтая карточка
Jussi Leppaelahti
69' Желтая карточка
Michael Simoes Domingues IV
1:0
79' Гол
Фуртадо Уиллис
83' Желтая карточка
Башкиров Евгений
85' Желтая карточка
Аланко Саму
89' Желтая карточка
Gabriel Sandberg
90' Желтая карточка
Нурмос Ласси
90'+4
1
Лейслахти
Расмус
3
Нурмос
Ласси
5
Огунгбаро
Майкл
4
Клинкенберг
Дан
27
Мантатис
Георгиос
18
Печиле
Дамьяно
21
Gabriel
Sandberg
23
Линдфорс
Матиас
7
Joni
Maekelae
10
Фуртадо
Уиллис
29
Michael
Simoes
Domingues
IV
1
Teppo
Marttinen
13
Менса
Баба
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
20
Рид
Тайлер
21
Prosper
Ahiabu
11
Роберто
Савио
44
Башкиров
Евгений
4
Энгстрем
Йеспер
77
Аланко
Саму
14
Михаэль
Петер
КТП
ВПС

История личных встреч

КТП
ВПС

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

И
2:4
И
2:0
В
1:1
В
0:0
В
3:2
В
1:1
В
0:0
КЛ
2:2

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
2

Среднее время на гол

64
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.8

Среднее время на гол

67
112

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.25

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
72

Бомбардиры внутри турнира

КТП
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Simoes Domingues IV 4 0.4
Фуртадо Уиллис 4 0.4
Simo Roiha 1 0.1
Joni Maekelae 0 0
Мантатис Георгиос 0 0
Де Врис Джек 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roni Hudd 2 0.22
Аланко Саму 1 0.11
Михаэль Петер 1 0.11
Роберто Савио 1 0.11

Карточки

КТП
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нурмос Ласси 4 0
Gabriel Sandberg 4 0
Michael Simoes Domingues IV 3 0
Де Врис Джек 3 0
Рамадингайе Давид 2 0
Фуртадо Уиллис 2 0
Simo Roiha 1 0
Joni Maekelae 1 0
Клинкенберг Дан 1 0
William Venta Akre 1 0
Линдфорс Матиас 1 0
Печиле Дамьяно 1 0
Ниемеля Матиас 1 0
Jussi Leppaelahti 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберто Савио 1 1
Башкиров Евгений 2 0
Менса Баба 2 0
Пиккарайнен Юханэ 2 0
Antti-Ville Raeisaenen 1 0
Аланко Саму 1 0
Samuel Lindeman 1 0
Prosper Ahiabu 1 0
Roni Hudd 1 0

Результаты матчей

КТП
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ВПС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
3
КТП
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
ВПС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

1
2
КТП
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
ВПС
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
2
17%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
4
33%
61-75
1
8%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

КТП
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
КТП - Гнистан 1:1 Хонка - КТП 0:1 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 МюПа - КТП 0:14
Лахти - КТП 0:0 КТП - ХИК 3:3 Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0 КТП - Хонка 0:4 КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2 КТП - Хака 1:0 ЯПС - КТП 2:2 КяПа - КТП 4:2 Миккелин Паллоильят - КТП 0:2 КТП - ТПС 0:1 ЕИФ Экенас - КТП 1:2 КТП - КПВ Кокола 6:2
ВПС
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11
Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1

Результаты матчей

КТП
ВПС

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

КТП
ВПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
4
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
3
6
3
7
1.5
2
7
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 7 1 3 14 - 5 22
2.
СЯК Сейнайоки
 9 6 3 0 11 - 2 21
3.
ХИК
 11 5 5 1 19 - 8 20
4.
Оулу
 10 5 2 3 15 - 16 17
5.
Ильвес
 2:2 9 3 3 3 10 - 9 12
6.
КТП
 10 3 3 4 9 - 13 12
7.
Хонка
 11 3 3 5 8 - 10 12
8.
Интер Турку
 7 3 1 3 11 - 10 10
9.
Хака
 10 2 3 5 13 - 19 9
10.
Лахти
 2:2 8 1 4 3 6 - 11 7
11.
Мариехамн
 9 1 3 5 10 - 15 6
12.
ВПС
 9 1 3 5 5 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 6 4 2 0 13 - 2 14
2.
СЯК Сейнайоки
 5 4 1 0 6 - 2 13
3.
КуПС
 6 4 0 2 9 - 4 12
4.
Ильвес
 2:2 5 2 2 1 7 - 6 8
5.
КТП
 6 2 2 2 6 - 8 8
6.
Интер Турку
 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Хака
 4 1 3 0 9 - 7 6
8.
Оулу
 5 2 0 3 6 - 11 6
9.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 4 5
10.
Мариехамн
 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Хонка
 5 1 1 3 3 - 4 4
12.
Лахти
 2:2 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 5 3 2 0 9 - 5 11
2.
КуПС
 5 3 1 1 5 - 1 10
3.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 5 - 0 8
4.
Хонка
 6 2 2 2 5 - 6 8
5.
ХИК
 5 1 3 1 6 - 6 6
6.
Лахти
 2:2 6 1 3 2 5 - 9 6
7.
Ильвес
 2:2 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
КТП
 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Хака
 6 1 0 5 4 - 12 3
11.
Мариехамн
 4 0 1 3 5 - 8 1
12.
ВПС
 4 0 1 3 3 - 9 1
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 7 (1)
ХИК Радулович Боян 6
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 5 (1)
Интер Турку Darren Smith III 5
Хака Лескано Хуан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Попович Антон 4
КТП Нурмос Ласси 4
Лахти Джалу Бубакар 4
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 4
Хонка Алегрия Хуан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      24'
      Jussi Leppaelahti получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Фуртадо Уиллис получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч КТП 1:0 ВПС онлайн

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