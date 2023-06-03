Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
0'
4' Желтая карточкаКоллинс Шичендже
1:0
10' ГолТуоминен Яссе
14' Желтая карточкаТуоминен Яссе
2:0
24' ГолНиссилья Урхо
Ход матча
10'
1:0
14'
24'
2:0
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
История личных встреч
КуПС
Хака
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
28 матчей
46.4%
10.7%
42.9%
13 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.4%
53.6%
25%
6 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.46
1.33
Среднее время на гол
61
67
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.47
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
41
33
Голов в среднем за матч
1.46
1.18
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
61
76
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ветели Йоона
|3
|0.27
|Ниссилья Урхо
|3
|0.27
|Туоминен Яссе
|2
|0.18
|Саволайнен Саку
|2
|0.18
|Антви Клинтон
|1
|0.09
|Сааринен Сет
|1
|0.09
|Попович Антон
|1
|0.09
|Видьеског Аксель
|0
|0
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|4
|0.4
|Fallou Ndiaye
|2
|0.2
|Магута Райан
|1
|0.1
|Лайне Янне-Пекка
|1 (1)
|0.1
|Фриберг Никлас
|1
|0.1
|Роджерсон Логан
|1
|0.1
|Сийра Тууре
|1
|0.1
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.1
|Пурме Тино
|1
|0.1
|Stavros Zarokostas
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Антон
|4
|0
|Коллинс Шичендже
|4
|0
|Ветели Йоона
|3
|0
|Биспо Габриэл
|3
|0
|Антви Клинтон
|2
|0
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Оксанен Яакко
|2
|0
|Туоминен Яссе
|1
|0
|Сиссе Ибраим
|1
|0
|Тойвомяки Ханри
|1
|0
|Йенсен Кристиан Туэ
|1
|0
|Лампинен Пири
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лайне Янне-Пекка
|3
|0
|Fallou Ndiaye
|3
|0
|Сийра Тууре
|2
|0
|Фриберг Никлас
|2
|0
|Atte Sihvonen
|2
|0
|Магута Райан
|2
|0
|Stavros Zarokostas
|1
|0
|Oliver Whyte
|1
|0
|Херберт Антони
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Хака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
2
КуПС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Хака
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
5
9
КуПС
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
90% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Хака
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
6
11
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
50%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
50%
3
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
9
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
4
44%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
5
100%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
2
29%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
4
31%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
5
45%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
5
16
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
1
20%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
20%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
40%
4
25%
61-75
1
20%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1
Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Куопион Эло 6:1 ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0 ВПС - КуПС 0:1
Хака
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1
Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Хонка - Хака 1:1 Хака - ХИК 0:1
Результаты матчей
КуПС
Хака
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
КуПС
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
72
46
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|7
|1
|3
|13 - 5
|22
|2.
|0:0
|9
|6
|3
|0
|11 - 2
|21
|3.
|0:0
|11
|5
|5
|1
|19 - 8
|20
|4.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|5.
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|8.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|9.
|0:2
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|10.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|8 - 12
|7
|11.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|5 - 12
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|2.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|3.
|2:0
|6
|4
|0
|2
|8 - 4
|12
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|0:2
|4
|1
|3
|0
|9 - 7
|6
|7.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|8.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|9.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|11.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|2.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 1
|10
|3.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|5.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|6.
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|10.
|0:2
|6
|1
|0
|5
|4 - 11
|3
|11.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|12.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|6
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|5 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|5 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|5
|Хака
|Лескано Хуан
|4 (2)
|КуПС
|Попович Антон
|4
|Лахти
|Джалу Бубакар
|4
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|4
|Хонка
|Алегрия Хуан
|4
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|4