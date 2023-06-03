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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
КуПС
3:0
Конец матча
Хака
0'
4' Желтая карточка
Коллинс Шичендже
1:0
10' Гол
Туоминен Яссе
14' Желтая карточка
Туоминен Яссе
2:0
24' Гол
Ниссилья Урхо
39' Желтая карточка
Биспо Габриэл
3:0
49' Гол
Биспо Габриэл
71' Желтая карточка
Оксанен Яакко
79' Желтая карточка
Магута Райан
83' Желтая карточка
Atte Sihvonen
90'+3
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
3
Коллинс
Шичендже
25
Антви
Клинтон
7
Ветели
Йоона
14
Попович
Антон
10
Ниссилья
Урхо
6
Саволайнен
Саку
19
Биспо
Габриэл
9
Туоминен
Яссе
12
Хакала
Аату
3
Фриберг
Никлас
5
Fallou
Ndiaye
4
Аувинен
Ээро-Матти
21
Haymenn
Bah-Traore
20
Малундама
Хенри
18
Магута
Райан
17
Лайне
Янне-Пекка
8
Сийра
Тууре
11
Роджерсон
Логан
9
Лескано
Хуан
КуПС
Хака

История личных встреч

КуПС
Хака

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

28 матчей

46.4%
10.7%
42.9%
13 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
53.6%
25%
6 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

В
0:0
В
2:1
К
2:2
В
2:1
В
0:1
В
1:2
В
2:3
В
2:4
К
1:1
К
1:0
КС
1:2
В
1:1
В
0:2
В
3:0
В
2:1
В
1:2
В
1:0
К
0:2
В
1:0
В
2:1
К
0:1
КЛ
0:1
В
5:1
В
3:0
КЛ
2:1
В
0:1
В
3:0
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.46
1.33

Среднее время на гол

61
67

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.47
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

41
33

Голов в среднем за матч

1.46
1.18

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

61
76

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ветели Йоона 3 0.27
Ниссилья Урхо 3 0.27
Туоминен Яссе 2 0.18
Саволайнен Саку 2 0.18
Антви Клинтон 1 0.09
Сааринен Сет 1 0.09
Попович Антон 1 0.09
Биспо Габриэл 1 0.09
Видьеског Аксель 0 0
Хямяляйнен Танели 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 4 0.4
Fallou Ndiaye 2 0.2
Магута Райан 1 0.1
Лайне Янне-Пекка 1 (1) 0.1
Фриберг Никлас 1 0.1
Роджерсон Логан 1 0.1
Сийра Тууре 1 0.1
Аувинен Ээро-Матти 1 0.1
Пурме Тино 1 0.1
Stavros Zarokostas 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Антон 4 0
Биспо Габриэл 4 0
Коллинс Шичендже 4 0
Ветели Йоона 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Антви Клинтон 2 0
Видьеског Аксель 2 0
Туоминен Яссе 1 0
Сиссе Ибраим 1 0
Тойвомяки Ханри 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Лампинен Пири 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Atte Sihvonen 3 0
Лайне Янне-Пекка 3 0
Магута Райан 3 0
Fallou Ndiaye 3 0
Сийра Тууре 2 0
Фриберг Никлас 2 0
Stavros Zarokostas 1 0
Oliver Whyte 1 0
Херберт Антони 1 0

Результаты матчей

КуПС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Хака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2
КуПС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Хака
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
9
КуПС
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
82% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Хака
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

6
11

Голы по времени матча

Забито

9
4
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
50%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
50%
3
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
4
44%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
5
100%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
2
29%
76-90

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
7%
4
31%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
6
43%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
19
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
1
20%
3
16%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
20%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
40%
4
21%
61-75
1
20%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1
Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Куопион Эло 6:1 ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0 ВПС - КуПС 0:1
Хака
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1
Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Хонка - Хака 1:1 Хака - ХИК 0:1

Результаты матчей

КуПС
Хака

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

КуПС
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
1
1
5
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
3
5
6
1.5
4
6
1
10
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 7 1 3 14 - 5 22
2.
СЯК Сейнайоки
 9 6 3 0 11 - 2 21
3.
ХИК
 11 5 5 1 19 - 8 20
4.
Оулу
 10 5 2 3 15 - 16 17
5.
Ильвес
 2:2 9 3 3 3 10 - 9 12
6.
КТП
 10 3 3 4 9 - 13 12
7.
Хонка
 11 3 3 5 8 - 10 12
8.
Интер Турку
 7 3 1 3 11 - 10 10
9.
Хака
 10 2 3 5 13 - 19 9
10.
Лахти
 2:2 8 1 4 3 6 - 11 7
11.
Мариехамн
 9 1 3 5 10 - 15 6
12.
ВПС
 9 1 3 5 5 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 6 4 2 0 13 - 2 14
2.
СЯК Сейнайоки
 5 4 1 0 6 - 2 13
3.
КуПС
 6 4 0 2 9 - 4 12
4.
Ильвес
 2:2 5 2 2 1 7 - 6 8
5.
КТП
 6 2 2 2 6 - 8 8
6.
Интер Турку
 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Хака
 4 1 3 0 9 - 7 6
8.
Оулу
 5 2 0 3 6 - 11 6
9.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 4 5
10.
Мариехамн
 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Хонка
 5 1 1 3 3 - 4 4
12.
Лахти
 2:2 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 5 3 2 0 9 - 5 11
2.
КуПС
 5 3 1 1 5 - 1 10
3.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 5 - 0 8
4.
Хонка
 6 2 2 2 5 - 6 8
5.
ХИК
 5 1 3 1 6 - 6 6
6.
Лахти
 2:2 6 1 3 2 5 - 9 6
7.
Ильвес
 2:2 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
КТП
 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Хака
 6 1 0 5 4 - 12 3
11.
Мариехамн
 4 0 1 3 5 - 8 1
12.
ВПС
 4 0 1 3 3 - 9 1
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 7 (1)
ХИК Радулович Боян 6
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 5 (1)
Интер Турку Darren Smith III 5
Хака Лескано Хуан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Попович Антон 4
КТП Нурмос Ласси 4
Лахти Джалу Бубакар 4
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 4
Хонка Алегрия Хуан 4
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Где смотреть матч КуПС 3:0 Хака онлайн

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