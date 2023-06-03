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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Оулу
3:2
Конец матча
Мариехамн
0'
1:0
44' Гол
Коффей Эшли
2:0
45' Гол
Лииматта Отсо
46' Желтая карточка
Нгуекам Ариэль
3:0
53' Гол
Коффей Эшли
66' Желтая карточка
Нгамба Альваро
3:1
81' Гол
Сумусало Микко
3:2
85' Гол
Сид Робин
90'+6
35
Уорд
Каллум
23
Yassin
Daoussi
5
Аффи
Янн
15
Cristian
Valencia
III
30
Паллас
Ноа
14
Йокелайнен
Никлас
6
Riku
Selander
20
Лииматта
Отсо
9
Коффей
Эшли
10
Lucas
Morais
7
Карялайнен
Расмус
1
Хенрикссон
Элмо
28
Ниссинен
Йири
2
Лахти
Тими
22
Гранлунд Альбин
23
Сумусало
Микко
8
Нгамба
Альваро
5
Usman
Suleman
44
Ндом
Али
45
Асири
Абдулфаттах
11
Нгуекам
Ариэль
9
De
Оулу
Мариехамн

История личных встреч

Оулу
Мариехамн

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

В
2:4
В
3:1
В
2:1
В
1:2
В
1:0
В
3:1
К
4:1
В
0:2
В
0:0

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.8

Среднее время на гол

72
50

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.2
0.75

Среднее время на гол

40
120

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.78
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
67

Бомбардиры внутри турнира

Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 7 (1) 0.7
Лииматта Отсо 3 0.3
Карялайнен Расмус 2 0.2
Йокелайнен Никлас 2 0.2
Lucas Morais 1 0.1
Yassin Daoussi 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хопкатт Джейми 2 (1) 0.22
Лахти Тими 2 0.22
Сумусало Микко 1 0.11
Нгуекам Ариэль 1 0.11
Анини Самуэль 1 0.11
Сид Робин 1 0.11
Нгамба Альваро 1 0.11
De 1 0.11
Гранлунд Альбин 0 0
Ндом Али 0 0

Карточки

Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 2 1
Cristian Valencia III 3 0
Балисо Янга 3 0
Riku Selander 2 0
Тайнио Максимус 2 0
Паллас Ноа 2 0
Rony Huhtala 1 0
Lucas Morais 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Уорд Каллум 1 0
Каллинен Йере 1 0
Лииматта Отсо 1 0
Onni Suutari 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубронн Жан-Кристоф 2 1
Ндом Али 3 0
De 3 0
Usman Suleman 3 0
Лахти Тими 2 0
Нгуекам Ариэль 2 0
Хопкатт Джейми 2 0
Саллинен Оскари 2 0
Сумусало Микко 1 0
Гранлунд Альбин 1 0
Асири Абдулфаттах 1 0
Анини Самуэль 1 0
Нгамба Альваро 1 0
Daniel Enqvist 1 0

Результаты матчей

Оулу
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Мариехамн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
5
Оулу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Мариехамн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

9
3
Оулу
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Мариехамн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

10
8

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
3
60%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
3
38%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Забито

9
5
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
4
44%
1
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

15
10
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
5
33%
2
20%
61-75
4
27%
3
30%
76-90

Пропущено

16
15
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
4
25%
6
40%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Оулу - Хака 1:1 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4
Оулу - ВПС 2:1 Оулу - КуПС 0:2 Ильвес - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1 Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2 Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1 Мариехамн - Оулу 2:4 Оулу - ХИФК 4:1
Мариехамн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3
Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:1 Хонка - Мариехамн 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ПИФ Паргас 6:1 Мариехамн - ВПС 2:2 ХИФК - Мариехамн 2:3 Ильвес - Мариехамн 2:3 Мариехамн - Оулу 2:4 Мариехамн - Лахти 6:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0

Результаты матчей

Оулу
Мариехамн

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Оулу
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
6
4
1.5
3
6
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 7 1 3 14 - 5 22
2.
СЯК Сейнайоки
 9 6 3 0 11 - 2 21
3.
ХИК
 11 5 5 1 19 - 8 20
4.
Оулу
 10 5 2 3 15 - 16 17
5.
Ильвес
 2:2 9 3 3 3 10 - 9 12
6.
КТП
 10 3 3 4 9 - 13 12
7.
Хонка
 11 3 3 5 8 - 10 12
8.
Интер Турку
 7 3 1 3 11 - 10 10
9.
Хака
 10 2 3 5 13 - 19 9
10.
Лахти
 2:2 8 1 4 3 6 - 11 7
11.
Мариехамн
 9 1 3 5 10 - 15 6
12.
ВПС
 9 1 3 5 5 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 6 4 2 0 13 - 2 14
2.
СЯК Сейнайоки
 5 4 1 0 6 - 2 13
3.
КуПС
 6 4 0 2 9 - 4 12
4.
Ильвес
 2:2 5 2 2 1 7 - 6 8
5.
КТП
 6 2 2 2 6 - 8 8
6.
Интер Турку
 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Хака
 4 1 3 0 9 - 7 6
8.
Оулу
 5 2 0 3 6 - 11 6
9.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 4 5
10.
Мариехамн
 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Хонка
 5 1 1 3 3 - 4 4
12.
Лахти
 2:2 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 5 3 2 0 9 - 5 11
2.
КуПС
 5 3 1 1 5 - 1 10
3.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 5 - 0 8
4.
Хонка
 6 2 2 2 5 - 6 8
5.
ХИК
 5 1 3 1 6 - 6 6
6.
Лахти
 2:2 6 1 3 2 5 - 9 6
7.
Ильвес
 2:2 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
КТП
 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Хака
 6 1 0 5 4 - 12 3
11.
Мариехамн
 4 0 1 3 5 - 8 1
12.
ВПС
 4 0 1 3 3 - 9 1
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 7 (1)
ХИК Радулович Боян 6
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 5 (1)
Интер Турку Darren Smith III 5
Хака Лескано Хуан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Попович Антон 4
КТП Нурмос Ласси 4
Лахти Джалу Бубакар 4
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 4
Хонка Алегрия Хуан 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Lucas Morais сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Otso Liimatta бьет в цель!
    • 44'
      Yassin Daoussi сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Ashley Coffey бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Оулу 3:2 Мариехамн онлайн

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