Тур: 1. Стадион: Raatin stadion.
0'
1:0
44' ГолКоффей Эшли
2:0
45' ГолЛииматта Отсо
46' Желтая карточкаНгуекам Ариэль
3:0
53' ГолКоффей Эшли
66' Желтая карточкаНгамба Альваро
3:1
81' ГолСумусало Микко
3:2
85' ГолСид Робин
90'+6
Ход матча
44'
1:0
45'
2:0
46'
53'
3:0
66'
81'
3:1
85'
3:2
35
Уорд
Каллум
5
Аффи
Янн
30
Паллас
Ноа
10
Lucas
Morais
44
Ндом
Али
9
De
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
-
5 Аффи ЯннЗащитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Lucas MoraisНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Иконен ЛассеПолузащитник
-
24 Rony HuhtalaНападающий
-
-
-
19 Onni Suutari
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Ндом АлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
9 DeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Otto Hautamo
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
История личных встреч
Оулу
Мариехамн
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.8
Среднее время на гол
72
50
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.2
0.75
Среднее время на гол
40
120
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.78
1.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
67
Бомбардиры внутри турнира
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|7 (1)
|0.7
|Лииматта Отсо
|3
|0.3
|Карялайнен Расмус
|2
|0.2
|Йокелайнен Никлас
|2
|0.2
|Lucas Morais
|1
|0.1
|Yassin Daoussi
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хопкатт Джейми
|2 (1)
|0.22
|Лахти Тими
|2
|0.22
|Сумусало Микко
|1
|0.11
|Нгуекам Ариэль
|1
|0.11
|Анини Самуэль
|1
|0.11
|Сид Робин
|1
|0.11
|Нгамба Альваро
|1
|0.11
|De
|1
|0.11
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|Ндом Али
|0
|0
Карточки
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|2
|1
|Cristian Valencia III
|3
|0
|Балисо Янга
|3
|0
|Riku Selander
|2
|0
|Тайнио Максимус
|2
|0
|Паллас Ноа
|2
|0
|Rony Huhtala
|1
|0
|Lucas Morais
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
|Уорд Каллум
|1
|0
|Каллинен Йере
|1
|0
|Лииматта Отсо
|1
|0
|Onni Suutari
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубронн Жан-Кристоф
|2
|1
|Ндом Али
|3
|0
|De
|3
|0
|Usman Suleman
|3
|0
|Лахти Тими
|2
|0
|Нгуекам Ариэль
|2
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Саллинен Оскари
|2
|0
|Сумусало Микко
|1
|0
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|Асири Абдулфаттах
|1
|0
|Анини Самуэль
|1
|0
|Нгамба Альваро
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Результаты матчей
Оулу
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Мариехамн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
5
Оулу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Мариехамн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
9
3
Оулу
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Мариехамн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
10
8
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
3
60%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
3
38%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Забито
9
5
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
4
44%
1
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
15
10
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
5
33%
2
20%
61-75
4
27%
3
30%
76-90
Пропущено
16
15
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
4
25%
6
40%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Оулу - Хака 1:1 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4
Оулу - ВПС 2:1 Оулу - КуПС 0:2 Ильвес - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1 Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2 Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1 Мариехамн - Оулу 2:4 Оулу - ХИФК 4:1
Мариехамн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3
Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:1 Хонка - Мариехамн 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ПИФ Паргас 6:1 Мариехамн - ВПС 2:2 ХИФК - Мариехамн 2:3 Ильвес - Мариехамн 2:3 Мариехамн - Оулу 2:4 Мариехамн - Лахти 6:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0
Результаты матчей
Оулу
Мариехамн
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Оулу
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
72
64
36
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|14 - 5
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|11 - 2
|21
|3.
|11
|5
|5
|1
|19 - 8
|20
|4.
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|5.
|2:2
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|6.
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|8.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|10.
|2:2
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|11.
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|12.
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|4.
|2:2
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|4
|1
|3
|0
|9 - 7
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|12.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|5 - 1
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|5.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|6.
|2:2
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|7.
|2:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|10.
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|11.
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (1)
|ХИК
|Радулович Боян
|6
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|5 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|5
|Хака
|Лескано Хуан
|4 (2)
|КуПС
|Попович Антон
|4
|КТП
|Нурмос Ласси
|4
|Лахти
|Джалу Бубакар
|4
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|4
|Хонка
|Алегрия Хуан
|4