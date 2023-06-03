Тур: 1. Стадион: Таммела.
0'
1:0
11' ГолМиеттунен Тату
22' Желтая карточкаХаарала Сантери
23' Желтая карточкаКунингас Микко
2:0
42' ГолЛарссон Адам
2:1
54' ПенальтиMatheus Alves I
55' Желтая карточкаЗекири Альтин
2:2
62' ГолПирттийоки Юхо
76' Желтая карточкаIrfan Sadik
90' Желтая карточкаSabit James
90' Желтая карточкаКабаши Ариан
90'+7
Ход матча
11'
1:0
22'
23'
42'
2:0
54'
2:1
55'
62'
2:2
76'
90'
90'
22
Мяенпя
Аапо
4
_Umar
M.
10
Ларссон
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
-
4 _Umar M.Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ларссон АдамНападающий
- Запасные игроки
-
55 Якубу НаджибЗащитник
- Защитник
-
-
-
19 Oiva Jukkola
-
23 Noel Hasa
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
21 Irfan Sadik
-
-
-
-
Главный тренер: Mikko Mannila
История личных встреч
Ильвес
Лахти
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
28 матчей
50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.53
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.31
0.87
Среднее время на гол
68
103
Всего голов
40
26
Голов в среднем за матч
1.43
0.93
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
63
96
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|3 (2)
|0.33
|Хаарала Сантери
|2
|0.22
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.11
|Sabit James
|1
|0.11
|Ларссон Адам
|1
|0.11
|Миеттунен Тату
|1
|0.11
|Oiva Jukkola
|1
|0.11
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пирттийоки Юхо
|2
|0.25
|Зекири Альтин
|1
|0.13
|Tommi Jaentti
|1
|0.13
|Onni Hanninen
|1
|0.13
|Matheus Alves I
|1 (1)
|0.13
|Кастро Пабло
|0
|0
|Irfan Sadik
|0
|0
|Julius Tauriainen
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|4
|0
|Катц Калле
|3
|0
|Sabit James
|3
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|1
|Аспегрен Фелипе
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Миеттунен Тату
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Хаарала Сантери
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|Oiva Jukkola
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джалу Бубакар
|4
|0
|Кунингас Микко
|3
|0
|Кабаши Ариан
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Пеннинкангас Теему
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Клинга Матти
|1
|0
|Irfan Sadik
|1
|0
|Вирта Эмели
|1
|0
|Tommi Jaentti
|1
|0
|Коскипало Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Лахти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
2
Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лахти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
3
0
Ильвес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Лахти
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
7
2
Голы по времени матча
Забито
7
5
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
4
44%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
4
36%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5
СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1 Оулу - Ильвес 0:2 Ильвес - Лахти 1:0 Ильвес - Мариехамн 2:3 ХИФК - Ильвес 1:5
Лахти
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1
Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1 Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Мариехамн - Лахти 6:0
Результаты матчей
Ильвес
Лахти
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ильвес
Лахти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
24
13
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
35
36
26
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (1)
|ХИК
|Радулович Боян
|6
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|5 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|5
|Хака
|Лескано Хуан
|4 (2)
|КуПС
|Попович Антон
|4
|КТП
|Нурмос Ласси
|4
|Лахти
|Джалу Бубакар
|4
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|4
|Хонка
|Алегрия Хуан
|4