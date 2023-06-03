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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
2:2
Конец матча
Лахти
0'
1:0
11' Гол
Миеттунен Тату
22' Желтая карточка
Хаарала Сантери
23' Желтая карточка
Кунингас Микко
2:0
42' Гол
Ларссон Адам
2:1
54' Пенальти
Matheus Alves I
55' Желтая карточка
Зекири Альтин
2:2
62' Гол
Пирттийоки Юхо
76' Желтая карточка
Irfan Sadik
90' Желтая карточка
Sabit James
90' Желтая карточка
Кабаши Ариан
90'+7
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
4
_Umar
M.
16
Миеттунен
Тату
42
Аспегрен
Фелипе
30
Yussif
Daouda
Moussa
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
8
Пеннанен
Петтери
6
Арифи
Дони
29
Хаарала
Сантери
10
Ларссон
Адам
31
Osku
Maukonen
3
Коскипало
Даниэль
15
Пирттийоки
Юхо
27
Пеннинкангас
Теему
2
Кабаши
Ариан
16
Julius
Tauriainen
25
Кунингас
Микко
8
Клинга
Матти
17
Tommi
Jaentti
9
Matheus
Alves
I
7
Зекири
Альтин
Ильвес
Лахти

История личных встреч

Ильвес
Лахти

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

28 матчей

50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

В
1:0
В
1:1
В
3:2
В
1:0
В
3:1
В
3:1
В
3:2
К
1:2
В
1:0
В
1:0
В
0:1
В
0:0
В
2:0
К
2:2
В
2:1
В
0:0
В
1:1
К
0:2
В
0:0
В
3:2
В
2:0
В
1:2
В
3:1
В
2:1
КЛ
2:1
КЛ
2:1
КЛ
0:1
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.53
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.31
0.87

Среднее время на гол

68
103

Всего голов

40
26

Голов в среднем за матч

1.43
0.93

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

63
96

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 3 (2) 0.33
Хаарала Сантери 2 0.22
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0.11
Sabit James 1 0.11
Ларссон Адам 1 0.11
Миеттунен Тату 1 0.11
Oiva Jukkola 1 0.11
Аспегрен Фелипе 0 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пирттийоки Юхо 2 0.25
Зекири Альтин 1 0.13
Tommi Jaentti 1 0.13
Onni Hanninen 1 0.13
Matheus Alves I 1 (1) 0.13
Кастро Пабло 0 0
Irfan Sadik 0 0
Julius Tauriainen 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 4 0
Катц Калле 3 0
Sabit James 3 0
Пеннанен Петтери 1 1
Аспегрен Фелипе 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Ларссон Адам 1 0
Миеттунен Тату 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Хаарала Сантери 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
Oiva Jukkola 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джалу Бубакар 4 0
Кунингас Микко 3 0
Кабаши Ариан 3 0
Зекири Альтин 3 0
Пеннинкангас Теему 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Хертси Лооренц 1 0
Клинга Матти 1 0
Irfan Sadik 1 0
Вирта Эмели 1 0
Tommi Jaentti 1 0
Коскипало Даниэль 1 0

Результаты матчей

Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Лахти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
2
Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лахти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
0
Ильвес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Лахти
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

7
2

Голы по времени матча

Забито

7
5
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
4
44%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
4
36%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5
СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1 Оулу - Ильвес 0:2 Ильвес - Лахти 1:0 Ильвес - Мариехамн 2:3 ХИФК - Ильвес 1:5
Лахти
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1
Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1 Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Мариехамн - Лахти 6:0

Результаты матчей

Ильвес
Лахти

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ильвес
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
5
3
6
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 7 1 3 14 - 5 22
2.
СЯК Сейнайоки
 9 6 3 0 11 - 2 21
3.
ХИК
 11 5 5 1 19 - 8 20
4.
Оулу
 10 5 2 3 15 - 16 17
5.
Ильвес
 9 3 3 3 10 - 9 12
6.
КТП
 10 3 3 4 9 - 13 12
7.
Хонка
 11 3 3 5 8 - 10 12
8.
Интер Турку
 7 3 1 3 11 - 10 10
9.
Хака
 10 2 3 5 13 - 19 9
10.
Лахти
 8 1 4 3 6 - 11 7
11.
Мариехамн
 9 1 3 5 10 - 15 6
12.
ВПС
 9 1 3 5 5 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 6 4 2 0 13 - 2 14
2.
СЯК Сейнайоки
 5 4 1 0 6 - 2 13
3.
КуПС
 6 4 0 2 9 - 4 12
4.
Ильвес
 5 2 2 1 7 - 6 8
5.
КТП
 6 2 2 2 6 - 8 8
6.
Интер Турку
 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Хака
 4 1 3 0 9 - 7 6
8.
Оулу
 5 2 0 3 6 - 11 6
9.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 4 5
10.
Мариехамн
 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Хонка
 5 1 1 3 3 - 4 4
12.
Лахти
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 5 3 2 0 9 - 5 11
2.
КуПС
 5 3 1 1 5 - 1 10
3.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 5 - 0 8
4.
Хонка
 6 2 2 2 5 - 6 8
5.
ХИК
 5 1 3 1 6 - 6 6
6.
Лахти
 6 1 3 2 5 - 9 6
7.
Ильвес
 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
КТП
 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Хака
 6 1 0 5 4 - 12 3
11.
Мариехамн
 4 0 1 3 5 - 8 1
12.
ВПС
 4 0 1 3 3 - 9 1
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 7 (1)
ХИК Радулович Боян 6
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 5 (1)
Интер Турку Darren Smith III 5
Хака Лескано Хуан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Попович Антон 4
КТП Нурмос Ласси 4
Лахти Джалу Бубакар 4
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 4
Хонка Алегрия Хуан 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Osku Maukonen уходит с поля. Anton Munukka выходит вместо него
  • Желтая карточка
    93'
    Arian Kabashi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    93'
    Sabit James получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Мяенпя Аапо уходит с поля. Якубу Наджиб выходит вместо него
  • Желтая карточка
    76'
    Irfan Sadik получил желтую карточку от судьи
  • 71'
    Ала-Мюллюмяки Лаури уходит с поля. Oiva Jukkola выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
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    • Описание гола
      54'
      Г О О О О Л - Matheus Alves из команды Лахти забивает с точки!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Хаарала Сантери сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Adam Larsson бьет в цель!
    • Желтая карточка
      23'
      Кунингас Микко получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Хаарала Сантери получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Миеттунен Тату бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ильвес 2:2 Лахти онлайн

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