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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 6650
Аустрия Клагенфурт
2:1
Конец матча
Рапид Вена
0'
9' Желтая карточка
Мизенбёк Фабиан
23' Желтая карточка
Освальд Мориц
51' Желтая карточка
Пеич Алекса
1:0
59' Гол
Sinan Karweina
1:1
70' Гол
Дрёйф Ферди
2:1
72' Гол в свои ворота
Золльбауэр Михаэль
74' Желтая карточка
Christopher Cvetko
78' Желтая карточка
Виммер Кевин
88' Желтая карточка
Дрёйф Ферди
90'+1
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
14
Christopher
Cvetko
6
Maximiliano
Moreira
9
Sinan
Karweina
19
Andy
Irving
70
Мизенбёк
Фабиан
7
Florian
Jaritz
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
19
Золльбауэр
Михаэль
6
Виммер
Кевин
23
Ауэр
Йонас
5
Кершбаум
Роман
14
Пеич
Алекса
27
Грюлль
Марко
28
Освальд
Мориц
29
Байич
Анте
9
Бургшталлер
Гвидо
Аустрия Клагенфурт
4-2-3-1
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Рапид Вена

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б
3:1
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
3:0
Б
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.4
1.55

Среднее время на гол

64
58

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.57
1.57

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 16 0.5
Andy Irving 5 (5) 0.16
Ридер Флориан 4 0.13
Kosmas Gezos 4 (1) 0.13
Nicolas Wimmer 3 (1) 0.09
Арвайлер Йонас 3 0.09
Sinan Karweina 1 0.03
Christopher Cvetko 1 0.03
Блауэнштайнер Микаэль 1 0.03
Thorsten Mahrer 1 0.03
Maximiliano Moreira 1 0.03
Сото Себастьян 1 0.03
Florian Jaritz 1 0.03
Бонна Соломон 1 0.03
Верницниг Кристофер 0 0
Бенателли Рико 0 0
Шумахер Тилль 0 0
Штрауди Симон 0 0
Nicolas Binder 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 21 (3) 0.66
Циммерманн Бернхард 7 0.22
Грюлль Марко 6 0.19
Штрунц Оливер 4 0.13
Дрёйф Ферди 3 0.09
Кюн Николас 3 0.09
Кершбаум Роман 2 0.06
Грайль Патрик 1 0.03
Байич Анте 1 0.03
Демир Юсуф 1 0.03
Кверфельд Леопольд 1 0.03
Ауэр Йонас 0 0
Шик Торстен 0 0
Касиус Денсо 0 0
Косцельник Мартин 0 0
Освальд Мориц 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kosmas Gezos 7 0
Thorsten Mahrer 6 0
Nicolas Wimmer 6 0
Ридер Флориан 4 1
Верницниг Кристофер 5 0
Бенателли Рико 5 0
Andy Irving 5 0
Christopher Cvetko 3 1
Пинк Маркус 3 0
Менцель Филлип 3 0
Шумахер Тилль 3 0
Maximiliano Moreira 2 0
Мизенбёк Фабиан 2 0
Штрауди Симон 2 0
Nikola Djoric 2 0
Florian Jaritz 1 0
Блауэнштайнер Микаэль 1 0
Демаку Весель 1 0
Sinan Karweina 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кершбаум Роман 8 0
Пеич Алекса 8 0
Шик Торстен 7 0
Ауэр Йонас 7 0
Байич Анте 5 1
Грюлль Марко 6 0
Бургшталлер Гвидо 5 0
Виммер Кевин 4 0
Циммерманн Бернхард 4 0
Золльбауэр Михаэль 2 1
Касиус Денсо 2 1
Martin Moormann 2 1
Штрунц Оливер 3 0
Кверфельд Леопольд 1 1
Хофманн Максимилиан 2 0
Косцельник Мартин 2 0
Дрёйф Ферди 2 0
Грайль Патрик 2 0
Освальд Мориц 2 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Петрович Деян 1 0
Кюн Николас 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Рапид Вена
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

8
11
Аустрия Клагенфурт
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Рапид Вена
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

25
12

Волевые поражения

19
24
Аустрия Клагенфурт
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
Рапид Вена
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
47% (15)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
28% (9)
44% (14)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

28
14

Волевые поражения

27
35

Голы по времени матча

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
22 Не забивали 19
4
25%
1
5%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
3
19%
4
18%
61-75
3
19%
6
27%
76-90

Пропущено

26
24
8 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
2
8%
4
17%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
4
15%
6
25%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
9
35%
3
13%
61-75
7
27%
4
17%
76-90

Забито

28
29
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
4
14%
4
14%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
5
18%
6
21%
31-45
6
21%
2
7%
46-60
2
7%
5
17%
61-75
9
32%
10
34%
76-90

Пропущено

38
22
16 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
9
24%
7
32%
1-15
4
11%
3
14%
16-30
3
8%
3
14%
31-45
8
21%
1
5%
46-60
6
16%
2
9%
61-75
8
21%
6
27%
76-90

Забито

44
51
19 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 15
8 Не забивали 4
8
18%
5
10%
1-15
4
9%
6
12%
16-30
7
16%
9
18%
31-45
8
18%
6
12%
46-60
5
11%
9
18%
61-75
12
27%
16
31%
76-90

Пропущено

64
46
24 В 1-м тайме 26
40 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 25
11
17%
11
24%
1-15
6
9%
6
13%
16-30
7
11%
9
20%
31-45
10
16%
5
11%
46-60
15
23%
5
11%
61-75
15
23%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 4:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:3 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 4:2 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:0 Аустрия Клагенфурт - Альтах 3:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Трайбах 1:2 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 3:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Якоб-им-Розенталь 10:0 Аустрия Клагенфурт - Трайбах 3:1
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Штурм 3:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1
Рапид Вена - Штурм 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:1 Рапид Вена - Рид 2:1 Штурм - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Альтах 3:0 Рапид Вена - ТВЛ Электра 4:0 Штурм - Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
Рапид Вена

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 50%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

3:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
17 раз 53%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
2
4 раза 13%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
15
1
5
11
1.5
7
9
2
14
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
9
7
1.5
4
12
3
13
2.5
2
14
2
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
28
4
14
18
1.5
11
21
5
27
2.5
7
25
2
30
3.5
2
30

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 32 23 8 1 67 - 22 49
2.
Штурм
 32 20 6 6 57 - 29 42
3.
ЛАСК
 32 14 12 6 54 - 38 35
4.
Рапид Вена
 32 12 6 14 50 - 47 25
5.
Аустрия Вена
 32 11 10 11 55 - 52 24
6.
Аустрия Клагенфурт
 32 11 5 16 45 - 63 23

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 32 12 6 14 51 - 51 31
2.
Аустрия Лустенау
 32 11 10 11 50 - 54 29
3.
Сваровски Тироль
 32 10 8 14 44 - 53 24
4.
Хартберг
 32 9 6 17 39 - 56 24
5.
Альтах
 32 6 10 16 29 - 53 19
6.
Рид
 32 4 11 17 27 - 50 14

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 16 10 6 0 29 - 11 36
2.
ЛАСК
 16 9 3 4 31 - 21 30
3.
Рапид Вена
 16 7 4 5 29 - 22 25
4.
Штурм
 16 12 1 3 32 - 15 13
5.
Аустрия Вена
 16 7 4 5 27 - 21 6
6.
Аустрия Клагенфурт
 16 5 3 8 17 - 25 3

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хартберг
 16 5 3 8 23 - 27 18
2.
Альтах
 16 3 5 8 15 - 23 14
3.
Вольфсбергер
 16 3 4 9 22 - 29 13
4.
Аустрия Лустенау
 16 7 4 5 30 - 29 11
5.
Сваровски Тироль
 16 4 6 6 20 - 26 4
6.
Рид
 16 2 6 8 17 - 27 3

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 16 8 5 3 25 - 14 29
2.
Аустрия Клагенфурт
 16 6 2 8 28 - 38 20
3.
Аустрия Вена
 16 4 6 6 28 - 31 18
4.
Ред Булл Зальцбург
 16 13 2 1 38 - 11 13
5.
ЛАСК
 16 5 9 2 23 - 17 5
6.
Рапид Вена
 16 5 2 9 21 - 25 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 16 6 2 8 24 - 27 20
2.
Вольфсбергер
 16 9 2 5 29 - 22 18
3.
Аустрия Лустенау
 16 4 6 6 20 - 25 18
4.
Рид
 16 2 5 9 10 - 23 11
5.
Хартберг
 16 4 3 9 16 - 29 6
6.
Альтах
 16 3 5 8 14 - 30 5

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 21 (2)
Аустрия Вена Табакович Харис 17 (2)
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 16 (4)
Вольфсбергер Барибо Тай 16 (2)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 16
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 9
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
Альтах Нухиу Атдхи 1 8
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 8
Альтах Йегер Лукас 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      42'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
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