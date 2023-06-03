Тур: 32. Стадион: 28 Black Arena. Зрители: 6650
2:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаМизенбёк Фабиан
23' Желтая карточкаОсвальд Мориц
51' Желтая карточкаПеич Алекса
1:0
59' ГолSinan Karweina
1:1
70' ГолДрёйф Ферди
2:1
72' Гол в свои воротаЗолльбауэр Михаэль
74' Желтая карточкаChristopher Cvetko
78' Желтая карточкаВиммер Кевин
88' Желтая карточкаДрёйф Ферди
90'+1
Ход матча
23'
51'
59'
1:0
70'
1:1
72'
78'
88'
19
Andy
Irving
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
23
Ауэр
Йонас
14
Пеич
Алекса
27
Грюлль
Марко
29
Байич
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Пеич АлексаПолузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Дрёйф ФердиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Баришич Зоран
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Рапид Вена
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.4
1.55
Среднее время на гол
64
58
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.57
1.57
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|16
|0.5
|Andy Irving
|5 (5)
|0.16
|Ридер Флориан
|4
|0.13
|Kosmas Gezos
|4 (1)
|0.13
|Nicolas Wimmer
|3 (1)
|0.09
|Арвайлер Йонас
|3
|0.09
|Sinan Karweina
|1
|0.03
|Christopher Cvetko
|1
|0.03
|Блауэнштайнер Микаэль
|1
|0.03
|Thorsten Mahrer
|1
|0.03
|Maximiliano Moreira
|1
|0.03
|Сото Себастьян
|1
|0.03
|Florian Jaritz
|1
|0.03
|Бонна Соломон
|1
|0.03
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Бенателли Рико
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
|Штрауди Симон
|0
|0
|Nicolas Binder
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|21 (3)
|0.66
|Циммерманн Бернхард
|7
|0.22
|Грюлль Марко
|6
|0.19
|Штрунц Оливер
|4
|0.13
|Дрёйф Ферди
|3
|0.09
|Кюн Николас
|3
|0.09
|Кершбаум Роман
|2
|0.06
|Грайль Патрик
|1
|0.03
|Байич Анте
|1
|0.03
|Демир Юсуф
|1
|0.03
|Кверфельд Леопольд
|1
|0.03
|Ауэр Йонас
|0
|0
|Шик Торстен
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Косцельник Мартин
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kosmas Gezos
|7
|0
|Thorsten Mahrer
|6
|0
|Nicolas Wimmer
|6
|0
|Ридер Флориан
|4
|1
|Верницниг Кристофер
|5
|0
|Бенателли Рико
|5
|0
|Andy Irving
|5
|0
|Christopher Cvetko
|3
|1
|Пинк Маркус
|3
|0
|Менцель Филлип
|3
|0
|Шумахер Тилль
|3
|0
|Maximiliano Moreira
|2
|0
|Мизенбёк Фабиан
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Nikola Djoric
|2
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
|Sinan Karweina
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кершбаум Роман
|8
|0
|Пеич Алекса
|8
|0
|Шик Торстен
|7
|0
|Ауэр Йонас
|7
|0
|Байич Анте
|5
|1
|Грюлль Марко
|6
|0
|Бургшталлер Гвидо
|5
|0
|Виммер Кевин
|4
|0
|Циммерманн Бернхард
|4
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|1
|Касиус Денсо
|2
|1
|Martin Moormann
|2
|1
|Штрунц Оливер
|3
|0
|Кверфельд Леопольд
|1
|1
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|Косцельник Мартин
|2
|0
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Грайль Патрик
|2
|0
|Освальд Мориц
|2
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Петрович Деян
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Рапид Вена
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
8
11
Аустрия Клагенфурт
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Рапид Вена
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
25
12
Волевые поражения
19
24
Аустрия Клагенфурт
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
Рапид Вена
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
47% (15)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
28% (9)
44% (14)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
28
14
Волевые поражения
27
35
Голы по времени матча
Забито
16
22
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
22 Не забивали 19
4
25%
1
5%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
3
19%
4
18%
61-75
3
19%
6
27%
76-90
Пропущено
26
24
8 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
2
8%
4
17%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
4
15%
6
25%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
9
35%
3
13%
61-75
7
27%
4
17%
76-90
Забито
28
29
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
4
14%
4
14%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
5
18%
6
21%
31-45
6
21%
2
7%
46-60
2
7%
5
17%
61-75
9
32%
10
34%
76-90
Пропущено
38
22
16 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
9
24%
7
32%
1-15
4
11%
3
14%
16-30
3
8%
3
14%
31-45
8
21%
1
5%
46-60
6
16%
2
9%
61-75
8
21%
6
27%
76-90
Забито
44
51
19 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 15
8 Не забивали 4
8
18%
5
10%
1-15
4
9%
6
12%
16-30
7
16%
9
18%
31-45
8
18%
6
12%
46-60
5
11%
9
18%
61-75
12
27%
16
31%
76-90
Пропущено
64
46
24 В 1-м тайме 26
40 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 25
11
17%
11
24%
1-15
6
9%
6
13%
16-30
7
11%
9
20%
31-45
10
16%
5
11%
46-60
15
23%
5
11%
61-75
15
23%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 4:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:3 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 4:2 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:0 Аустрия Клагенфурт - Альтах 3:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Трайбах 1:2 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 3:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Якоб-им-Розенталь 10:0 Аустрия Клагенфурт - Трайбах 3:1
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Штурм 3:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1
Рапид Вена - Штурм 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:1 Рапид Вена - Рид 2:1 Штурм - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Альтах 3:0 Рапид Вена - ТВЛ Электра 4:0 Штурм - Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
Рапид Вена
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 50%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
3:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
17 раз 53%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
2
4 раза 13%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Аустрия Клагенфурт
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
151
511
79
214
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
97
412
313
214
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
284
1418
1121
527
725
230
230
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|23
|8
|1
|67 - 22
|49
|2.
|32
|20
|6
|6
|57 - 29
|42
|3.
|32
|14
|12
|6
|54 - 38
|35
|4.
|32
|12
|6
|14
|50 - 47
|25
|5.
|32
|11
|10
|11
|55 - 52
|24
|6.
|32
|11
|5
|16
|45 - 63
|23
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|12
|6
|14
|51 - 51
|31
|2.
|32
|11
|10
|11
|50 - 54
|29
|3.
|32
|10
|8
|14
|44 - 53
|24
|4.
|32
|9
|6
|17
|39 - 56
|24
|5.
|32
|6
|10
|16
|29 - 53
|19
|6.
|32
|4
|11
|17
|27 - 50
|14
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|6
|0
|29 - 11
|36
|2.
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|3.
|16
|7
|4
|5
|29 - 22
|25
|4.
|16
|12
|1
|3
|32 - 15
|13
|5.
|16
|7
|4
|5
|27 - 21
|6
|6.
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|3
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|5
|3
|8
|23 - 27
|18
|2.
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|3.
|16
|3
|4
|9
|22 - 29
|13
|4.
|16
|7
|4
|5
|30 - 29
|11
|5.
|16
|4
|6
|6
|20 - 26
|4
|6.
|16
|2
|6
|8
|17 - 27
|3
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|5
|3
|25 - 14
|29
|2.
|16
|6
|2
|8
|28 - 38
|20
|3.
|16
|4
|6
|6
|28 - 31
|18
|4.
|16
|13
|2
|1
|38 - 11
|13
|5.
|16
|5
|9
|2
|23 - 17
|5
|6.
|16
|5
|2
|9
|21 - 25
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|2.
|16
|9
|2
|5
|29 - 22
|18
|3.
|16
|4
|6
|6
|20 - 25
|18
|4.
|16
|2
|5
|9
|10 - 23
|11
|5.
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|6
|6.
|16
|3
|5
|8
|14 - 30
|5
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|21 (2)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|17 (2)
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|16 (4)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|16 (2)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|16
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 9
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 8
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 8
|Альтах
|Йегер Лукас
|9