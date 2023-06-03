Тур: 32. Стадион: Меркур Арена.
Ход матча
27'
1:0
38'
73'
44
Данте
Амаду
19
Хорват
Томи
17
Усор
Мозес
30
Хорват
Саша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
История личных встреч
Штурм
ЛАСК
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 16 побед
37 матчей
37.8%
24.3%
37.9%
14 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
35.1%
40.5%
24.4%
13 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.8%
18.9%
43.3%
14 побед 7 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.5
1.47
Среднее время на гол
60
61
Всего голов
23
27
Голов в среднем за матч
1.21
1.5
Среднее время на гол
74
60
Всего голов
50
55
Голов в среднем за матч
1.35
1.49
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
Среднее время на гол
66
60
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саркария Манприт
|9 (2)
|0.28
|Эмега Эмануэль
|9
|0.28
|Китеишвили Отар
|6 (1)
|0.19
|Аффенгрубер Давид
|4
|0.13
|Хорват Томи
|4 (1)
|0.13
|Прасс Александр
|3
|0.09
|Шнегг Давид
|3
|0.09
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.09
|Айети Альбиан
|3
|0.09
|Газибегович Юсуф
|2
|0.06
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0.06
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.06
|Ланг Кристоф
|2 (1)
|0.06
|Вютрих Грегори
|1
|0.03
|Боркович Александар
|1
|0.03
|Бовинг Виллиам
|1
|0.03
|Любич Иван
|1
|0.03
|Вельс Моритц
|1
|0.03
|Янтшер Якоб
|1 (1)
|0.03
|Данте Амаду
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|14
|0.44
|Любичич Марин
|12 (1)
|0.38
|Цуль Роберт
|11 (1)
|0.34
|Гойгингер Томас
|4
|0.13
|Мустафа Ибрагим
|3
|0.09
|Хорват Саша
|2
|0.06
|Флеккер Флориан
|2
|0.06
|Стойкович Филип
|1
|0.03
|Реннер Рене
|1
|0.03
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.03
|Усор Мозес
|1
|0.03
|Цирайс Филипп
|1
|0.03
|Йовичич Бранко
|1
|0.03
|Михорль Петер
|0
|0
|Люкенедер Феликс
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аффенгрубер Давид
|7
|1
|Горенц-Станкович Йон
|8
|0
|Газибегович Юсуф
|7
|0
|Шнегг Давид
|6
|0
|Эмега Эмануэль
|6
|0
|Хирлендер Штефан
|4
|0
|Айети Альбиан
|3
|0
|Прасс Александр
|3
|0
|Китеишвили Отар
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Саркария Манприт
|2
|0
|Тейшейра Брайан
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Боркович Александар
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
|Christian Ilzer
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|9
|1
|Стойкович Филип
|7
|1
|Цуль Роберт
|5
|1
|Любичич Марин
|4
|1
|Михорль Петер
|4
|1
|Реннер Рене
|5
|0
|Гойгингер Томас
|4
|0
|Цирайс Филипп
|3
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|1
|Хорват Саша
|2
|0
|Шлагер Александер
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
|Тауи Адиль
|1
|0
Результаты матчей
Штурм
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
ЛАСК
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
2
10
Штурм
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (11)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
ЛАСК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
21
30
Штурм
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
55% (17)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)
ЛАСК
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
17
14
Волевые поражения
23
40
Голы по времени матча
Забито
31
23
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
6
19%
4
17%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
5
16%
1
4%
46-60
8
26%
5
22%
61-75
4
13%
7
30%
76-90
Пропущено
14
15
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
2
14%
4
27%
61-75
2
14%
3
20%
76-90
Забито
25
31
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 12
16 Не забивали 18
5
20%
6
19%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
5
20%
4
13%
31-45
3
12%
5
16%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
7
28%
10
32%
76-90
Пропущено
14
21
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 14
2
14%
1
5%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
3
21%
5
24%
46-60
3
21%
6
29%
61-75
3
21%
7
33%
76-90
Забито
56
54
26 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 31
22 Забивали первыми 20
4 Не забивали 5
11
20%
10
19%
1-15
7
13%
6
11%
16-30
8
14%
7
13%
31-45
8
14%
6
11%
46-60
11
20%
8
15%
61-75
11
20%
17
31%
76-90
Пропущено
28
36
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 27
7 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 26
4
14%
2
6%
1-15
4
14%
2
6%
16-30
4
14%
5
14%
31-45
6
21%
7
19%
46-60
5
18%
10
28%
61-75
5
18%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Штурм 3:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 2:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 4:1 Аустрия Вена - Штурм 1:2
Рапид Вена - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Штурм - Рапид Вена 3:1 Хартберг - Штурм 3:0 Штурм - Санкт-Пёльтен 4:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 1:2 Хартберг - Штурм 1:2 Штурм - Рапид Вена 1:0 Дойчландсбергер - Штурм 1:3
ЛАСК
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2 Хартберг - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1
Результаты матчей
Штурм
ЛАСК
Точный счет
2:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
Точный счет
0:2
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 40%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
1
6 раз 38%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
0:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 26%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 39%
1
8 раз 26%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
2 раза 6%
1
12 раз 39%
0
5 раз 16%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Штурм
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
133
105
97
69
610
213
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
132
97
510
115
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
274
Больше Меньше
265
1912
1417
724
922
229
427
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|32
|24
|7
|1
|68 - 21
|51
|2.
|2:0
|32
|20
|6
|6
|57 - 29
|42
|3.
|0:2
|32
|14
|12
|6
|54 - 38
|35
|4.
|1:2
|32
|12
|6
|14
|50 - 47
|25
|5.
|0:2
|32
|11
|9
|12
|54 - 53
|23
|6.
|2:1
|32
|11
|5
|16
|45 - 63
|23
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|12
|6
|14
|51 - 51
|31
|2.
|32
|11
|10
|11
|50 - 54
|29
|3.
|32
|10
|8
|14
|44 - 53
|24
|4.
|32
|9
|6
|17
|39 - 56
|24
|5.
|32
|6
|10
|16
|29 - 53
|19
|6.
|32
|4
|11
|17
|27 - 50
|14
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|16
|10
|6
|0
|29 - 11
|36
|2.
|0:2
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|3.
|1:2
|16
|7
|4
|5
|29 - 22
|25
|4.
|2:0
|16
|12
|1
|3
|32 - 15
|13
|5.
|0:2
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|5
|6.
|2:1
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|3
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|5
|3
|8
|23 - 27
|18
|2.
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|3.
|16
|3
|4
|9
|22 - 29
|13
|4.
|16
|7
|4
|5
|30 - 29
|11
|5.
|16
|4
|6
|6
|20 - 26
|4
|6.
|16
|2
|6
|8
|17 - 27
|3
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|16
|8
|5
|3
|25 - 14
|29
|2.
|2:1
|16
|6
|2
|8
|28 - 38
|20
|3.
|0:2
|16
|4
|6
|6
|28 - 31
|18
|4.
|2:0
|16
|14
|1
|1
|39 - 10
|15
|5.
|0:2
|16
|5
|9
|2
|23 - 17
|5
|6.
|1:2
|16
|5
|2
|9
|21 - 25
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|2.
|16
|9
|2
|5
|29 - 22
|18
|3.
|16
|4
|6
|6
|20 - 25
|18
|4.
|16
|2
|5
|9
|10 - 23
|11
|5.
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|6
|6.
|16
|3
|5
|8
|14 - 30
|5
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|21 (2)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|17 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|16 (4)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|16 (2)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|16
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 9
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 8
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 8
|Альтах
|Йегер Лукас
|9