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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Штурм
2:0
Второй тайм: 79'
ЛАСК
0'
1:0
27' Гол
Газибегович Юсуф
2:0
38' Гол
Прасс Александр
73' Желтая карточка
Газибегович Юсуф
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
19
Хорват
Томи
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
11
Саркария
Манприт
17
Тейшейра
Брайан
24
Лаваль
Тобиас
29
Флеккер
Флориан
21
Таловеров
Максим
5
Цирайс
Филипп
7
Реннер
Рене
18
Йовичич
Бранко
8
Михорль
Петер
17
Усор
Мозес
30
Хорват
Саша
27
Гойгингер
Томас
11
Любичич
Марин
Штурм
4-3-1-2
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Штурм
ЛАСК

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 16 побед

37 матчей

37.8%
24.3%
37.9%
14 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

35.1%
40.5%
24.4%
13 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.8%
18.9%
43.3%
14 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

Б
2:1
К
1:0
Б
1:1
Б
0:1
Б
3:3
Б
1:3
Б
0:0
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:2
Б
4:0
К
2:0
Б
3:3
Б
0:2
Б
2:3
Б
1:2
Б
0:3
Б
0:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
1:0
Б
2:1
К
2:2
Б(M
0:2
Б(M
1:1
Б(M
5:0
Б(M
0:4
Б(M
0:1
Б(M
1:2
Б(M
2:2
Б(M
3:3
Б(M
2:0
Б(M
1:0
Б(M
0:3
Б(M
1:2
Б(M
1:2

Голы

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.5
1.47

Среднее время на гол

60
61

Всего голов

23
27

Голов в среднем за матч

1.21
1.5

Среднее время на гол

74
60

Всего голов

50
55

Голов в среднем за матч

1.35
1.49

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
34

Среднее время на гол

66
60

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саркария Манприт 9 (2) 0.28
Эмега Эмануэль 9 0.28
Китеишвили Отар 6 (1) 0.19
Аффенгрубер Давид 4 0.13
Хорват Томи 4 (1) 0.13
Прасс Александр 3 0.09
Шнегг Давид 3 0.09
Хёйлунн Расмус 3 0.09
Айети Альбиан 3 0.09
Газибегович Юсуф 2 0.06
Фусейни Мохаммед II 2 0.06
Горенц-Станкович Йон 2 0.06
Ланг Кристоф 2 (1) 0.06
Вютрих Грегори 1 0.03
Боркович Александар 1 0.03
Бовинг Виллиам 1 0.03
Любич Иван 1 0.03
Вельс Моритц 1 0.03
Янтшер Якоб 1 (1) 0.03
Данте Амаду 0 0
Демаку Весель 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 14 0.44
Любичич Марин 12 (1) 0.38
Цуль Роберт 11 (1) 0.34
Гойгингер Томас 4 0.13
Мустафа Ибрагим 3 0.09
Хорват Саша 2 0.06
Флеккер Флориан 2 0.06
Стойкович Филип 1 0.03
Реннер Рене 1 0.03
Кулурис Эфтимос 1 0.03
Усор Мозес 1 0.03
Цирайс Филипп 1 0.03
Йовичич Бранко 1 0.03
Михорль Петер 0 0
Люкенедер Феликс 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аффенгрубер Давид 7 1
Горенц-Станкович Йон 8 0
Газибегович Юсуф 7 0
Шнегг Давид 6 0
Эмега Эмануэль 6 0
Хирлендер Штефан 4 0
Айети Альбиан 3 0
Прасс Александр 3 0
Китеишвили Отар 2 0
Любич Иван 2 0
Саркария Манприт 2 0
Тейшейра Брайан 2 0
Вютрих Грегори 1 0
Боркович Александар 1 0
Демаку Весель 1 0
Christian Ilzer 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 9 1
Стойкович Филип 7 1
Цуль Роберт 5 1
Любичич Марин 4 1
Михорль Петер 4 1
Реннер Рене 5 0
Гойгингер Томас 4 0
Цирайс Филипп 3 0
Люкенедер Феликс 1 1
Хорват Саша 2 0
Шлагер Александер 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Флеккер Флориан 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Накамура Кейто 1 0
Челич Неманя 1 0
Тауи Адиль 1 0

Результаты матчей

Штурм
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
ЛАСК
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

2
10
Штурм
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (11)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
ЛАСК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

21
30
Штурм
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
55% (17)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)
ЛАСК
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

17
14

Волевые поражения

23
40

Голы по времени матча

Забито

31
23
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
6
19%
4
17%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
5
16%
1
4%
46-60
8
26%
5
22%
61-75
4
13%
7
30%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
2
14%
4
27%
61-75
2
14%
3
20%
76-90

Забито

25
31
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 12
16 Не забивали 18
5
20%
6
19%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
5
20%
4
13%
31-45
3
12%
5
16%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
7
28%
10
32%
76-90

Пропущено

14
21
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 14
2
14%
1
5%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
3
21%
5
24%
46-60
3
21%
6
29%
61-75
3
21%
7
33%
76-90

Забито

56
54
26 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 31
22 Забивали первыми 20
4 Не забивали 5
11
20%
10
19%
1-15
7
13%
6
11%
16-30
8
14%
7
13%
31-45
8
14%
6
11%
46-60
11
20%
8
15%
61-75
11
20%
17
31%
76-90

Пропущено

28
36
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 27
7 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 26
4
14%
2
6%
1-15
4
14%
2
6%
16-30
4
14%
5
14%
31-45
6
21%
7
19%
46-60
5
18%
10
28%
61-75
5
18%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Штурм 3:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 2:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 4:1 Аустрия Вена - Штурм 1:2
Рапид Вена - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Штурм - Рапид Вена 3:1 Хартберг - Штурм 3:0 Штурм - Санкт-Пёльтен 4:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 1:2 Хартберг - Штурм 1:2 Штурм - Рапид Вена 1:0 Дойчландсбергер - Штурм 1:3
ЛАСК
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2 Хартберг - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1

Результаты матчей

Штурм
ЛАСК

Точный счет

2:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%

Точный счет

0:2
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 40%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
1
6 раз 38%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
0:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 26%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 39%
1
8 раз 26%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
2 раза 6%
1
12 раз 39%
0
5 раз 16%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Штурм
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
3
10
5
1.5
9
7
6
9
2.5
6
10
2
13
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
2
9
7
1.5
5
10
1
15
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
4
0.5
Больше Меньше
26
5
19
12
1.5
14
17
7
24
2.5
9
22
2
29
3.5
4
27

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2:0 32 24 7 1 68 - 21 51
2.
Штурм
 2:0 32 20 6 6 57 - 29 42
3.
ЛАСК
 0:2 32 14 12 6 54 - 38 35
4.
Рапид Вена
 1:2 32 12 6 14 50 - 47 25
5.
Аустрия Вена
 0:2 32 11 9 12 54 - 53 23
6.
Аустрия Клагенфурт
 2:1 32 11 5 16 45 - 63 23

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 32 12 6 14 51 - 51 31
2.
Аустрия Лустенау
 32 11 10 11 50 - 54 29
3.
Сваровски Тироль
 32 10 8 14 44 - 53 24
4.
Хартберг
 32 9 6 17 39 - 56 24
5.
Альтах
 32 6 10 16 29 - 53 19
6.
Рид
 32 4 11 17 27 - 50 14

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2:0 16 10 6 0 29 - 11 36
2.
ЛАСК
 0:2 16 9 3 4 31 - 21 30
3.
Рапид Вена
 1:2 16 7 4 5 29 - 22 25
4.
Штурм
 2:0 16 12 1 3 32 - 15 13
5.
Аустрия Вена
 0:2 16 7 3 6 26 - 22 5
6.
Аустрия Клагенфурт
 2:1 16 5 3 8 17 - 25 3

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хартберг
 16 5 3 8 23 - 27 18
2.
Альтах
 16 3 5 8 15 - 23 14
3.
Вольфсбергер
 16 3 4 9 22 - 29 13
4.
Аустрия Лустенау
 16 7 4 5 30 - 29 11
5.
Сваровски Тироль
 16 4 6 6 20 - 26 4
6.
Рид
 16 2 6 8 17 - 27 3

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 2:0 16 8 5 3 25 - 14 29
2.
Аустрия Клагенфурт
 2:1 16 6 2 8 28 - 38 20
3.
Аустрия Вена
 0:2 16 4 6 6 28 - 31 18
4.
Ред Булл Зальцбург
 2:0 16 14 1 1 39 - 10 15
5.
ЛАСК
 0:2 16 5 9 2 23 - 17 5
6.
Рапид Вена
 1:2 16 5 2 9 21 - 25 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 16 6 2 8 24 - 27 20
2.
Вольфсбергер
 16 9 2 5 29 - 22 18
3.
Аустрия Лустенау
 16 4 6 6 20 - 25 18
4.
Рид
 16 2 5 9 10 - 23 11
5.
Хартберг
 16 4 3 9 16 - 29 6
6.
Альтах
 16 3 5 8 14 - 30 5

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 21 (2)
Аустрия Вена Табакович Харис 17 (1)
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 16 (4)
Вольфсбергер Барибо Тай 16 (2)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 16
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 9
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
Альтах Нухиу Атдхи 1 8
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 8
Альтах Йегер Лукас 9
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Саркария Манприт сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Прасс Александр бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Газибегович Юсуф бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится ничьей.
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Штурм
Ничья
ЛАСК
4.35
4.20
67.00
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Где смотреть матч Штурм 2:0 ЛАСК онлайн

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Штурм
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