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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Аустрия Вена
0:1
Второй тайм: 80'
Ред Булл Зальцбург
0'
0:1
30' Пенальти
Койта Секу
34' Желтая карточка
Michael Wimmer
42' Желтая карточка
Гурна-Дуат Люка
44' Желтая карточка
Мартинс Марвин
67' Желтая карточка
Браунёдер Маттиас
74' Желтая карточка
Холланд Джеймс
74' Желтая карточка
Койта Секу
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
66
Мартинс
Марвин
40
Мейсль
Маттео
26
Ранфтль
Райнхольд
11
Польстер
Мануэль
23
Браунёдер
Маттиас
8
Холланд
Джеймс
77
Джукич
Александар
30
Фишер
Манфред
25
Табакович
Харис
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
6
Беду
Самсон
17
Ульмер
Андреас
13
Зайвальд
Николас
27
Гурна-Дуат
Люка
14
Кьергаард
Мауриц
32
Форсон
Аманква
9
Адаму
Чуквубике
20
Койта
Секу
Аустрия Вена
3-4-1-2
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Аустрия Вена
Ред Булл Зальцбург

16 матчей

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
93.8%
11 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

43 матча

14%
86%
0 побед 6 ничьих 37 побед

Первый тайм

18.6%
81.4%
0 побед 8 ничьих 25 побед

Второй тайм

9.3%
90.7%
0 побед 4 ничьи 39 побед

59 матчей

13.6%
23.7%
62.7%
8 побед 14 ничьих 37 побед

Первый тайм

18.6%
39%
42.4%
11 побед 23 ничьи 25 побед

Второй тайм

20.3%
13.6%
66.1%
12 побед 8 ничьих 39 побед

История матчей

Б
3:3
Б
1:3
Б
3:0
Б
5:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
1:0
Б
3:1
К
2:0
Б
0:2
Б
2:2
Б
4:1
Б
1:2
Б
5:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
4:0
Б
5:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:3
Б
5:0
Б
1:3
Б
4:1
Б
0:2
К
5:2
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:2
КОС
0:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:4
Б
2:3
Б
3:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
5:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
0:1
Б(M
3:0
Б(M
3:2
Б(M
2:0
Б(M
2:4
Б(M
1:1
Б(M
1:1
Б(M
0:0
Б(M
0:1
Б(M
1:1
Б(M
1:0
Б(M
2:1
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
5:1
Б(M
3:2
Б(M
2:0
Б(M
3:1

Голы

Всего голов

36
23

Голов в среднем за матч

1.29
0.74

Среднее время на гол

70
121

Всего голов

90
46

Голов в среднем за матч

2.9
1.64

Среднее время на гол

31
54

Всего голов

126
69

Голов в среднем за матч

2.14
1.17

Тотал матчей

2.5
56
Больше 95%
Меньше 5%
3
51
Больше 86%
Меньше 14%
8
35
Больше 59%
Меньше 41%
24
27
Больше 46%
Меньше 54%
32
18
Больше 31%
Меньше 69%
41
7
Больше 12%
Меньше 88%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
58

Среднее время на гол

42
76

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 17 (2) 0.53
Фитц Доминик 7 (2) 0.22
Грубер Андреас 7 0.22
Ранфтль Райнхольд 4 0.13
Джукич Александар 3 0.09
Келес Джан 3 0.09
Браунёдер Маттиас 2 0.06
Фишер Манфред 2 0.06
Доведан Никола 1 0.03
Польстер Мануэль 1 0.03
Мартинс Марвин 1 0.03
Хускович Муарем 1 0.03
Лайднер Дорон 1 0.03
Джуричин Марко 1 0.03
Балтакса Матан 1 0.03
Тейгль Георг 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеско Бенджамин 16 (2) 0.5
Адаму Чуквубике 10 0.31
Окафор Ноа 7 0.22
Койта Секу 6 (1) 0.19
Фернандо Педро 6 (1) 0.19
Капальдо Николас 5 0.16
Зайвальд Николас 3 0.09
Конате Карим 3 0.09
Кьергаард Мауриц 2 0.06
Глух Оскар 2 0.06
Дедич Амар 1 0.03
Вебер Максимилиан 1 0.03
Камери Дийон 1 0.03
Соле Умар 1 0.03
Павлович Страхиня 1 0.03
Диарра Юба 1 0.03
Ульмер Андреас 0 0
Сучич Лука 0 0
Шимич Роко 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 5 1
Ранфтль Райнхольд 6 0
Фитц Доминик 6 0
Табакович Харис 4 1
Мартинс Марвин 5 0
Браунёдер Маттиас 5 0
Холланд Джеймс 4 0
Фишер Манфред 4 0
Тейгль Георг 3 0
Мюль Лукас 3 0
Польстер Мануэль 3 0
Доведан Никола 2 0
Грубер Андреас 2 0
Хускович Муарем 2 0
Джуричин Марко 1 0
Балтакса Матан 1 0
Джукич Александар 1 0
Ibrahima Drame2 1 0
Келес Джан 1 0
Крейкер Дарио 1 0
Лайднер Дорон 1 0
Michael Wimmer 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхиня 9 1
Дедич Амар 8 0
Гурна-Дуат Люка 6 0
Капальдо Николас 4 1
Койта Секу 4 0
Соле Умар 4 0
Сучич Лука 4 0
Адаму Чуквубике 2 1
Кён Филипп 3 0
Зайвальд Николас 3 0
Камери Дийон 3 0
Дьямбу Мамади 1 1
Ульмер Андреас 2 0
Вебер Максимилиан 2 0
Окафор Ноа 2 0
Кьергаард Мауриц 2 0
Шимич Роко 2 0
Бернардо Фернандес 1 0
Диарра Юба 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Конате Карим 1 0
Агьекум Лоуренс 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

8
2
Аустрия Вена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Ред Булл Зальцбург
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (12)
13% (2)
7% (1)

Сухие победы

2
8

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

15
0

Волевые поражения

20
29
Аустрия Вена
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)
Ред Булл Зальцбург
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
55% (17)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

19
8

Волевые поражения

28
31

Голы по времени матча

Забито

26
36
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 13
18 Не забивали 16
1
4%
5
14%
1-15
4
15%
4
11%
16-30
4
15%
1
3%
31-45
10
38%
9
25%
46-60
3
12%
9
25%
61-75
4
15%
8
22%
76-90

Пропущено

20
11
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
4
20%
4
36%
31-45
3
15%
2
18%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
6
30%
4
36%
76-90

Забито

27
29
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
2
7%
2
7%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
6
22%
3
10%
31-45
5
19%
7
24%
46-60
3
11%
5
17%
61-75
7
26%
8
28%
76-90

Пропущено

32
11
12 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 8
3
9%
1
9%
1-15
4
13%
1
9%
16-30
5
16%
2
18%
31-45
4
13%
2
18%
46-60
7
22%
1
9%
61-75
9
28%
4
36%
76-90

Забито

53
65
21 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 46
13 Забивали первыми 23
5 Не забивали 2
3
6%
7
11%
1-15
8
15%
8
12%
16-30
10
19%
4
6%
31-45
15
28%
16
25%
46-60
6
11%
14
22%
61-75
11
21%
16
25%
76-90

Пропущено

52
22
20 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 6
27 Не пропускали 15
5
10%
1
5%
1-15
6
12%
2
9%
16-30
9
17%
6
27%
31-45
7
13%
4
18%
46-60
10
19%
1
5%
61-75
15
29%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм 1:2
Штурм - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Рид - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Вена - Вашаш 3:1 Аустрия Вена - Трайскирхен 3:2 Аустрия Вена - Зброёвка 3:4 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 2:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Штурм - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайс 1:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Ред Булл Зальцбург - Гразер 3:4 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1

Результаты матчей

Аустрия Вена
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

2:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:3
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 32%
3
9 раз 29%
1
7 раз 23%
0
5 раз 16%
2
10 раз 32%
1
8 раз 26%
3
8 раз 26%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
2
9
6
1.5
10
6
4
11
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
6
1.5
11
4
5
11
2.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
29
2
19
12
1.5
21
10
9
22
2.5
11
20

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2:0 32 24 7 1 68 - 21 51
2.
Штурм
 2:0 32 20 6 6 57 - 29 42
3.
ЛАСК
 0:2 32 14 12 6 54 - 38 35
4.
Рапид Вена
 1:2 32 12 6 14 50 - 47 25
5.
Аустрия Вена
 0:2 32 11 9 12 54 - 53 23
6.
Аустрия Клагенфурт
 2:1 32 11 5 16 45 - 63 23

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 32 12 6 14 51 - 51 31
2.
Аустрия Лустенау
 32 11 10 11 50 - 54 29
3.
Сваровски Тироль
 32 10 8 14 44 - 53 24
4.
Хартберг
 32 9 6 17 39 - 56 24
5.
Альтах
 32 6 10 16 29 - 53 19
6.
Рид
 32 4 11 17 27 - 50 14

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2:0 16 10 6 0 29 - 11 36
2.
ЛАСК
 0:2 16 9 3 4 31 - 21 30
3.
Рапид Вена
 1:2 16 7 4 5 29 - 22 25
4.
Штурм
 2:0 16 12 1 3 32 - 15 13
5.
Аустрия Вена
 0:2 16 7 3 6 26 - 22 5
6.
Аустрия Клагенфурт
 2:1 16 5 3 8 17 - 25 3

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хартберг
 16 5 3 8 23 - 27 18
2.
Альтах
 16 3 5 8 15 - 23 14
3.
Вольфсбергер
 16 3 4 9 22 - 29 13
4.
Аустрия Лустенау
 16 7 4 5 30 - 29 11
5.
Сваровски Тироль
 16 4 6 6 20 - 26 4
6.
Рид
 16 2 6 8 17 - 27 3

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 2:0 16 8 5 3 25 - 14 29
2.
Аустрия Клагенфурт
 2:1 16 6 2 8 28 - 38 20
3.
Аустрия Вена
 0:2 16 4 6 6 28 - 31 18
4.
Ред Булл Зальцбург
 2:0 16 14 1 1 39 - 10 15
5.
ЛАСК
 0:2 16 5 9 2 23 - 17 5
6.
Рапид Вена
 1:2 16 5 2 9 21 - 25 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 16 6 2 8 24 - 27 20
2.
Вольфсбергер
 16 9 2 5 29 - 22 18
3.
Аустрия Лустенау
 16 4 6 6 20 - 25 18
4.
Рид
 16 2 5 9 10 - 23 11
5.
Хартберг
 16 4 3 9 16 - 29 6
6.
Альтах
 16 3 5 8 14 - 30 5

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 21 (2)
Аустрия Вена Табакович Харис 17 (1)
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 16 (4)
Вольфсбергер Барибо Тай 16 (2)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 16
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 9
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
Альтах Нухиу Атдхи 1 8
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 8
Альтах Йегер Лукас 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Мартинс Марвин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Люка Гурна-Дуат получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Michael Wimmer получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Койта Секу из команды Ред Булл Зальцбург забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аустрия Вена
    Ничья
    Ред Булл Зальцбург
    4.15
    4.70
    1.98
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Аустрия Вена 0:1 Ред Булл Зальцбург онлайн

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    Ред Булл Зальцбург
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