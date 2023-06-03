Тур: 32. Стадион: Дженерали Арена.
0:1
Второй тайм: 80'
0'
0:1
30' ПенальтиКойта Секу
34' Желтая карточкаMichael Wimmer
42' Желтая карточкаГурна-Дуат Люка
44' Желтая карточкаМартинс Марвин
67' Желтая карточкаБраунёдер Маттиас
74' Желтая карточкаХолланд Джеймс
74' Желтая карточкаКойта Секу
Ход матча
30'
0:1
34'
42'
44'
74'
74'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
20
Койта
Секу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Койта СекуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Глух ОскарПолузащитник
-
19 Конате КаримНападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
История личных встреч
Аустрия Вена
Ред Булл Зальцбург
16 матчей
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
93.8%
11 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
43 матча
14%
86%
0 побед 6 ничьих 37 побед
Первый тайм
18.6%
81.4%
0 побед 8 ничьих 25 побед
Второй тайм
9.3%
90.7%
0 побед 4 ничьи 39 побед
59 матчей
13.6%
23.7%
62.7%
8 побед 14 ничьих 37 побед
Первый тайм
18.6%
39%
42.4%
11 побед 23 ничьи 25 побед
Второй тайм
20.3%
13.6%
66.1%
12 побед 8 ничьих 39 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
23
Голов в среднем за матч
1.29
0.74
Среднее время на гол
70
121
Всего голов
90
46
Голов в среднем за матч
2.9
1.64
Среднее время на гол
31
54
Всего голов
126
69
Голов в среднем за матч
2.14
1.17
Тотал матчей
2.5
56
Больше 95%
Меньше 5%
3
51
Больше 86%
Меньше 14%
8
35
Больше 59%
Меньше 41%
24
27
Больше 46%
Меньше 54%
32
18
Больше 31%
Меньше 69%
41
7
Больше 12%
Меньше 88%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
Среднее время на гол
42
76
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|17 (2)
|0.53
|Фитц Доминик
|7 (2)
|0.22
|Грубер Андреас
|7
|0.22
|Ранфтль Райнхольд
|4
|0.13
|Джукич Александар
|3
|0.09
|Келес Джан
|3
|0.09
|Браунёдер Маттиас
|2
|0.06
|Фишер Манфред
|2
|0.06
|Доведан Никола
|1
|0.03
|Польстер Мануэль
|1
|0.03
|Мартинс Марвин
|1
|0.03
|Хускович Муарем
|1
|0.03
|Лайднер Дорон
|1
|0.03
|Джуричин Марко
|1
|0.03
|Балтакса Матан
|1
|0.03
|Тейгль Георг
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеско Бенджамин
|16 (2)
|0.5
|Адаму Чуквубике
|10
|0.31
|Окафор Ноа
|7
|0.22
|Койта Секу
|6 (1)
|0.19
|Фернандо Педро
|6 (1)
|0.19
|Капальдо Николас
|5
|0.16
|Зайвальд Николас
|3
|0.09
|Конате Карим
|3
|0.09
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.06
|Глух Оскар
|2
|0.06
|Дедич Амар
|1
|0.03
|Вебер Максимилиан
|1
|0.03
|Камери Дийон
|1
|0.03
|Соле Умар
|1
|0.03
|Павлович Страхиня
|1
|0.03
|Диарра Юба
|1
|0.03
|Ульмер Андреас
|0
|0
|Сучич Лука
|0
|0
|Шимич Роко
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|5
|1
|Ранфтль Райнхольд
|6
|0
|Фитц Доминик
|6
|0
|Табакович Харис
|4
|1
|Мартинс Марвин
|5
|0
|Браунёдер Маттиас
|5
|0
|Холланд Джеймс
|4
|0
|Фишер Манфред
|4
|0
|Тейгль Георг
|3
|0
|Мюль Лукас
|3
|0
|Польстер Мануэль
|3
|0
|Доведан Никола
|2
|0
|Грубер Андреас
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Балтакса Матан
|1
|0
|Джукич Александар
|1
|0
|Ibrahima Drame2
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
|Крейкер Дарио
|1
|0
|Лайднер Дорон
|1
|0
|Michael Wimmer
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхиня
|9
|1
|Дедич Амар
|8
|0
|Гурна-Дуат Люка
|6
|0
|Капальдо Николас
|4
|1
|Койта Секу
|4
|0
|Соле Умар
|4
|0
|Сучич Лука
|4
|0
|Адаму Чуквубике
|2
|1
|Кён Филипп
|3
|0
|Зайвальд Николас
|3
|0
|Камери Дийон
|3
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|1
|Ульмер Андреас
|2
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Окафор Ноа
|2
|0
|Кьергаард Мауриц
|2
|0
|Шимич Роко
|2
|0
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Конате Карим
|1
|0
|Агьекум Лоуренс
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
8
2
Аустрия Вена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Ред Булл Зальцбург
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (12)
13% (2)
7% (1)
Сухие победы
2
8
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
15
0
Волевые поражения
20
29
Аустрия Вена
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)
Ред Булл Зальцбург
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
55% (17)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
19
8
Волевые поражения
28
31
Голы по времени матча
Забито
26
36
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 13
18 Не забивали 16
1
4%
5
14%
1-15
4
15%
4
11%
16-30
4
15%
1
3%
31-45
10
38%
9
25%
46-60
3
12%
9
25%
61-75
4
15%
8
22%
76-90
Пропущено
20
11
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
4
20%
4
36%
31-45
3
15%
2
18%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
6
30%
4
36%
76-90
Забито
27
29
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
2
7%
2
7%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
6
22%
3
10%
31-45
5
19%
7
24%
46-60
3
11%
5
17%
61-75
7
26%
8
28%
76-90
Пропущено
32
11
12 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 8
3
9%
1
9%
1-15
4
13%
1
9%
16-30
5
16%
2
18%
31-45
4
13%
2
18%
46-60
7
22%
1
9%
61-75
9
28%
4
36%
76-90
Забито
53
65
21 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 46
13 Забивали первыми 23
5 Не забивали 2
3
6%
7
11%
1-15
8
15%
8
12%
16-30
10
19%
4
6%
31-45
15
28%
16
25%
46-60
6
11%
14
22%
61-75
11
21%
16
25%
76-90
Пропущено
52
22
20 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 6
27 Не пропускали 15
5
10%
1
5%
1-15
6
12%
2
9%
16-30
9
17%
6
27%
31-45
7
13%
4
18%
46-60
10
19%
1
5%
61-75
15
29%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм 1:2
Штурм - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Рид - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Вена - Вашаш 3:1 Аустрия Вена - Трайскирхен 3:2 Аустрия Вена - Зброёвка 3:4 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 2:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Штурм - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайс 1:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Ред Булл Зальцбург - Гразер 3:4 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1
Результаты матчей
Аустрия Вена
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
2:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:3
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 32%
3
9 раз 29%
1
7 раз 23%
0
5 раз 16%
2
10 раз 32%
1
8 раз 26%
3
8 раз 26%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
142
96
106
411
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
106
114
511
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
292
1912
2110
922
1120
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|32
|24
|7
|1
|68 - 21
|51
|2.
|2:0
|32
|20
|6
|6
|57 - 29
|42
|3.
|0:2
|32
|14
|12
|6
|54 - 38
|35
|4.
|1:2
|32
|12
|6
|14
|50 - 47
|25
|5.
|0:2
|32
|11
|9
|12
|54 - 53
|23
|6.
|2:1
|32
|11
|5
|16
|45 - 63
|23
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|12
|6
|14
|51 - 51
|31
|2.
|32
|11
|10
|11
|50 - 54
|29
|3.
|32
|10
|8
|14
|44 - 53
|24
|4.
|32
|9
|6
|17
|39 - 56
|24
|5.
|32
|6
|10
|16
|29 - 53
|19
|6.
|32
|4
|11
|17
|27 - 50
|14
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|16
|10
|6
|0
|29 - 11
|36
|2.
|0:2
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|3.
|1:2
|16
|7
|4
|5
|29 - 22
|25
|4.
|2:0
|16
|12
|1
|3
|32 - 15
|13
|5.
|0:2
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|5
|6.
|2:1
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|3
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|5
|3
|8
|23 - 27
|18
|2.
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|3.
|16
|3
|4
|9
|22 - 29
|13
|4.
|16
|7
|4
|5
|30 - 29
|11
|5.
|16
|4
|6
|6
|20 - 26
|4
|6.
|16
|2
|6
|8
|17 - 27
|3
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|16
|8
|5
|3
|25 - 14
|29
|2.
|2:1
|16
|6
|2
|8
|28 - 38
|20
|3.
|0:2
|16
|4
|6
|6
|28 - 31
|18
|4.
|2:0
|16
|14
|1
|1
|39 - 10
|15
|5.
|0:2
|16
|5
|9
|2
|23 - 17
|5
|6.
|1:2
|16
|5
|2
|9
|21 - 25
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|2.
|16
|9
|2
|5
|29 - 22
|18
|3.
|16
|4
|6
|6
|20 - 25
|18
|4.
|16
|2
|5
|9
|10 - 23
|11
|5.
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|6
|6.
|16
|3
|5
|8
|14 - 30
|5
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|21 (2)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|17 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|16 (4)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|16 (2)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|16
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 9
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 8
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 8
|Альтах
|Йегер Лукас
|9