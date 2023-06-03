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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 11. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
0:0
Второй тайм: 47'
Броммапойкарна
0'
24' Желтая карточка
Сигурдссон Арнор
25' Желтая карточка
Скуласон Ари

Ход матча

24'
Сигурдссон Арнор
 
25'
Скуласон Ари
 
46'
 
Fredrik Nissen
Абрахамссон Александер

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
ИФК Норрчепинг
Ничья
Броммапойкарна
3.70
3.75
4.00
Все Коэффициенты
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
4
Лунд
Марко
24
Эрикссон
Антон
3
Marcus
Baggesen
21
Сисей
Йеспер
7
Ортмарк
Якоб
19
Линн
Виктор
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
8
Сигурдссон
Арнор
5
Нюман
Кристоффер
20
Filip
Sidklev
4
Amadeus
Soegaard
3
Абрахамссон
Александер
2
Торбьерн
Эггем
17
Alexander
Jensen
24
Акерманн
Кевин
15
Samuel
Holm
23
Сёдерстрём
Тим
7
Петтерссон
Оскар
9
Васич
Никола
13
Фрицсон
Людвиг
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1
Броммапойкарна
3-4-3

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Броммапойкарна

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
3:1
А
0:1
А
2:1
К
4:0
А
3:1
А
3:0
А
2:1
А
1:0

Голы

Всего голов

15
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.33

Среднее время на гол

36
270

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

2.11
0.78

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

42
115

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 5 0.45
Сигурдссон Арнор 5 0.45
Линн Виктор 2 0.18
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.09
Хазени Кристоффер 1 0.09
Траустасон Арнор 1 0.09
Marcus Baggesen 0 0
Daniel Eid 0 0
Эрикссон Антон 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 4 (1) 0.36
Васич Никола 2 0.18
Сёдерстрём Тим 1 0.09
Alexander Jensen 1 0.09
Richie Omorowa 1 0.09
Фрицсон Людвиг 1 0.09
Marijan Cosic 1 0.09
Акерманн Кевин 1 0.09
Кроон Самуэль 1 0.09
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Samuel Holm 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Йеспер 5 0
Траустасон Арнор 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Лунд Марко 3 0
Ортмарк Якоб 2 0
Скуласон Ари 1 0
Нюман Кристоффер 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Робак Эмиль 1 0
Линн Виктор 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 3 0
Васич Никола 3 0
Richie Omorowa 3 0
Gustav Sandberg-Magnusson 2 0
Фрицсон Людвиг 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Samuel Holm 1 0
Торбьерн Эггем 1 0
Акерманн Кевин 1 0
Alexander Jensen 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Броммапойкарна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
1
ИФК Норрчепинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Броммапойкарна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

8
4
ИФК Норрчепинг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Броммапойкарна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

11
5

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
3
43%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
2
22%
3
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Забито

17
13
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
6%
2
15%
1-15
3
18%
4
31%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
30%
1
7%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
3
30%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2
ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 ИФК Норрчепинг - Мотала 1:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0
Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Броммапойкарна

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
2
3
2
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
4
6
2
8
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 8 1 1 25 - 8 25
2.
Мальмё
 10 8 1 1 23 - 9 25
3.
Хеккен
 11 7 1 3 29 - 13 22
4.
Юргорден
 11 6 1 4 16 - 14 19
5.
ИФК Норрчепинг
 0:0 11 5 3 3 16 - 11 18
6.
Кальмар
 10 5 2 3 14 - 11 17
7.
Броммапойкарна
 0:0 11 5 2 4 13 - 14 17
8.
Хальмстад
 10 5 0 5 11 - 16 15
9.
Мьельбю
 11 4 3 4 9 - 9 15
10.
Вернаму
 10 4 0 6 9 - 11 12
11.
Хаммарбю
 11 3 3 5 15 - 20 12
12.
Дегерфорс
 11 3 2 6 13 - 27 11
13.
Сириус
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Гётеборг
 11 1 4 6 11 - 14 7
15.
АИК
 10 1 3 6 7 - 14 6
16.
Варберг БоИС
 10 0 5 5 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Хеккен
 6 5 0 1 21 - 8 15
3.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
Эльфсборг
 5 4 0 1 16 - 3 12
5.
Дегерфорс
 7 3 2 2 11 - 10 11
6.
Хаммарбю
 5 3 1 1 9 - 6 10
7.
Кальмар
 5 3 1 1 9 - 6 10
8.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
9.
ИФК Норрчепинг
 0:0 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
11.
Броммапойкарна
 0:0 5 2 1 2 6 - 5 7
12.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
ИФК Норрчепинг
 0:0 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Броммапойкарна
 0:0 6 3 1 2 7 - 9 10
5.
Хеккен
 5 2 1 2 8 - 5 7
6.
Кальмар
 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Мьельбю
 5 2 1 2 2 - 4 7
8.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
9.
Вернаму
 5 2 0 3 5 - 7 6
10.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 12 6
11.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
12.
Гётеборг
 5 0 2 3 3 - 9 2
13.
Хаммарбю
 6 0 2 4 6 - 14 2
14.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
15.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 10 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Кальмар Mileta Rajovic 7
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Хеккен Ларсен Ларс Олден 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 4
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Абрахамссон Александер уходит с поля. Fredrik Nissen выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    25'
    Скуласон Ари получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Сигурдссон Арнор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ИФК Норрчепинг
Ничья
Броммапойкарна
3.70
3.75
4.00
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