Тур: 11. Стадион: Platinumcars Arena.
0:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
20
Daniel
Eid
21
Сисей
Йеспер
19
Линн
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Линн ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Робак ЭмильНападающий
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Броммапойкарна
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
15
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.33
Среднее время на гол
36
270
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
2.11
0.78
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
42
115
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|5
|0.45
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.45
|Линн Виктор
|2
|0.18
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.09
|Хазени Кристоффер
|1
|0.09
|Траустасон Арнор
|1
|0.09
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|4 (1)
|0.36
|Васич Никола
|2
|0.18
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.09
|Alexander Jensen
|1
|0.09
|Richie Omorowa
|1
|0.09
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.09
|Marijan Cosic
|1
|0.09
|Акерманн Кевин
|1
|0.09
|Кроон Самуэль
|1
|0.09
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Samuel Holm
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Йеспер
|5
|0
|Траустасон Арнор
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|Лунд Марко
|3
|0
|Ортмарк Якоб
|2
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Richie Omorowa
|3
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|2
|0
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Samuel Holm
|1
|0
|Торбьерн Эггем
|1
|0
|Акерманн Кевин
|1
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Броммапойкарна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
1
ИФК Норрчепинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Броммапойкарна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
8
4
ИФК Норрчепинг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Броммапойкарна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
11
5
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
3
43%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
2
22%
3
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Забито
17
13
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
6%
2
15%
1-15
3
18%
4
31%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
30%
1
7%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
3
30%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2
ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 ИФК Норрчепинг - Мотала 1:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0
Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Броммапойкарна
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
33
23
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
55
46
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|25 - 8
|25
|2.
|10
|8
|1
|1
|23 - 9
|25
|3.
|11
|7
|1
|3
|29 - 13
|22
|4.
|11
|6
|1
|4
|16 - 14
|19
|5.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|7.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|13 - 14
|17
|8.
|10
|5
|0
|5
|11 - 16
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|10.
|10
|4
|0
|6
|9 - 11
|12
|11.
|11
|3
|3
|5
|15 - 20
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|13 - 27
|11
|13.
|10
|1
|5
|4
|11 - 18
|8
|14.
|11
|1
|4
|6
|11 - 14
|7
|15.
|10
|1
|3
|6
|7 - 14
|6
|16.
|10
|0
|5
|5
|7 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|21 - 8
|15
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|5
|4
|0
|1
|16 - 3
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|9.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|11.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|8 - 5
|5
|15.
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|4.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|11.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|13.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|14.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|15.
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|10 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|5 (6)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|4
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|4