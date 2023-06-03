Тур: 11. Стадион: Platinumcars Arena. Зрители: 7183
0:2
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаСигурдссон Арнор
25' Желтая карточкаСкуласон Ари
0:1
49' ГолФрицсон Людвиг
58' Желтая карточкаСисей Йеспер
68' Желтая карточкаAmadeus Soegaard
81' Желтая карточкаЭрикссон Антон
0:2
90' ГолMarijan Cosic
90'+5
Ход матча
24'
25'
49'
0:1
58'
68'
81'
90'
0:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
20
Daniel
Eid
21
Сисей
Йеспер
19
Линн
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Линн ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Робак ЭмильНападающий
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Броммапойкарна
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
15
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.33
Среднее время на гол
36
270
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
2.11
0.78
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
42
115
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|5
|0.45
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.45
|Линн Виктор
|2
|0.18
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.09
|Хазени Кристоффер
|1
|0.09
|Траустасон Арнор
|1
|0.09
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|4 (1)
|0.36
|Фрицсон Людвиг
|2
|0.18
|Marijan Cosic
|2
|0.18
|Васич Никола
|2
|0.18
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.09
|Alexander Jensen
|1
|0.09
|Richie Omorowa
|1
|0.09
|Акерманн Кевин
|1
|0.09
|Кроон Самуэль
|1
|0.09
|Samuel Holm
|0
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Monir Jelassi
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Йеспер
|6
|0
|Траустасон Арнор
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|Лунд Марко
|3
|0
|Ортмарк Якоб
|2
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Richie Omorowa
|3
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|2
|0
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Samuel Holm
|1
|0
|Торбьерн Эггем
|1
|0
|Акерманн Кевин
|1
|0
|Amadeus Soegaard
|1
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Броммапойкарна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
1
ИФК Норрчепинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
8
4
ИФК Норрчепинг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Броммапойкарна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
11
5
Голы по времени матча
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
4
44%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
2
22%
3
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Забито
17
15
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
1
6%
2
13%
1-15
3
18%
4
27%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
5
29%
29%
4
27%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
25%
1
7%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
4
33%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2
ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 ИФК Норрчепинг - Мотала 1:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0
Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Броммапойкарна
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
56
56
29
110
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|10 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|5 (6)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|4
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|4