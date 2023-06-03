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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 7183
ИФК Норрчепинг
0:2
Конец матча
Броммапойкарна
0'
24' Желтая карточка
Сигурдссон Арнор
25' Желтая карточка
Скуласон Ари
0:1
49' Гол
Фрицсон Людвиг
58' Желтая карточка
Сисей Йеспер
68' Желтая карточка
Amadeus Soegaard
81' Желтая карточка
Эрикссон Антон
0:2
90' Гол
Marijan Cosic
90'+5

Ход матча

24'
Сигурдссон Арнор
 
25'
Скуласон Ари
 
46'
 
Fredrik Nissen
Абрахамссон Александер
49'
0:1
Фрицсон Людвиг
(Samuel Holm)
58'
Сисей Йеспер
 
61'
Хазени Кристоффер
Сисей Йеспер
 
66'
 
Gustav Sandberg-Magnusson
Васич Никола
68'
 
Amadeus Soegaard
72'
Гудьонсен Андри
Линн Виктор
 
72'
Каллей Яхья
Marcus Baggesen
 
77'
 
Marijan Cosic
Акерманн Кевин
77'
 
Monir Jelassi
Петтерссон Оскар
81'
Эрикссон Антон
 
81'
Шабани Лаорент
Daniel Eid
 
81'
Скуласон Ари
Ортмарк Якоб
 
90'
0:2
Marijan Cosic
(Monir Jelassi)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
4
Лунд
Марко
24
Эрикссон
Антон
3
Marcus
Baggesen
21
Сисей
Йеспер
7
Ортмарк
Якоб
19
Линн
Виктор
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
8
Сигурдссон
Арнор
5
Нюман
Кристоффер
20
Filip
Sidklev
4
Amadeus
Soegaard
3
Абрахамссон
Александер
2
Торбьерн
Эггем
17
Alexander
Jensen
24
Акерманн
Кевин
15
Samuel
Holm
23
Сёдерстрём
Тим
7
Петтерссон
Оскар
9
Васич
Никола
13
Фрицсон
Людвиг
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1
Броммапойкарна
3-4-3

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Броммапойкарна

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
3:1
А
0:1
А
2:1
К
4:0
А
3:1
А
3:0
А
2:1
А
1:0

Голы

Всего голов

15
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.33

Среднее время на гол

36
270

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

2.11
0.78

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

42
115

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 5 0.45
Сигурдссон Арнор 5 0.45
Линн Виктор 2 0.18
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.09
Хазени Кристоффер 1 0.09
Траустасон Арнор 1 0.09
Marcus Baggesen 0 0
Daniel Eid 0 0
Эрикссон Антон 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 4 (1) 0.36
Фрицсон Людвиг 2 0.18
Marijan Cosic 2 0.18
Васич Никола 2 0.18
Сёдерстрём Тим 1 0.09
Alexander Jensen 1 0.09
Richie Omorowa 1 0.09
Акерманн Кевин 1 0.09
Кроон Самуэль 1 0.09
Samuel Holm 0 0
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Monir Jelassi 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Йеспер 6 0
Траустасон Арнор 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Лунд Марко 3 0
Ортмарк Якоб 2 0
Скуласон Ари 1 0
Нюман Кристоффер 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Робак Эмиль 1 0
Линн Виктор 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 3 0
Васич Никола 3 0
Richie Omorowa 3 0
Gustav Sandberg-Magnusson 2 0
Фрицсон Людвиг 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Samuel Holm 1 0
Торбьерн Эггем 1 0
Акерманн Кевин 1 0
Amadeus Soegaard 1 0
Alexander Jensen 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Броммапойкарна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
1
ИФК Норрчепинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

8
4
ИФК Норрчепинг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Броммапойкарна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

11
5

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
4
44%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
2
22%
3
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Забито

17
15
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
1
6%
2
13%
1-15
3
18%
4
27%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
5
29%
29%
4
27%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
25%
1
7%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
4
33%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2
ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 ИФК Норрчепинг - Мотала 1:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0
Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Броммапойкарна

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
5
6
2
9
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 8 1 1 25 - 8 25
2.
Мальмё
 10 8 1 1 23 - 9 25
3.
Хеккен
 11 7 1 3 29 - 13 22
4.
Юргорден
 11 6 1 4 16 - 14 19
5.
Броммапойкарна
 11 6 1 4 15 - 14 19
6.
Кальмар
 10 5 2 3 14 - 11 17
7.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
8.
Хальмстад
 10 5 0 5 11 - 16 15
9.
Мьельбю
 11 4 3 4 9 - 9 15
10.
Вернаму
 10 4 0 6 9 - 11 12
11.
Хаммарбю
 11 3 3 5 15 - 20 12
12.
Дегерфорс
 11 3 2 6 13 - 27 11
13.
Сириус
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Гётеборг
 11 1 4 6 11 - 14 7
15.
АИК
 10 1 3 6 7 - 14 6
16.
Варберг БоИС
 10 0 5 5 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Хеккен
 6 5 0 1 21 - 8 15
3.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
Эльфсборг
 5 4 0 1 16 - 3 12
5.
Дегерфорс
 7 3 2 2 11 - 10 11
6.
Хаммарбю
 5 3 1 1 9 - 6 10
7.
Кальмар
 5 3 1 1 9 - 6 10
8.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
ИФК Норрчепинг
 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Броммапойкарна
 6 4 0 2 9 - 9 12
4.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Хеккен
 5 2 1 2 8 - 5 7
6.
Кальмар
 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Мьельбю
 5 2 1 2 2 - 4 7
8.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
9.
Вернаму
 5 2 0 3 5 - 7 6
10.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 12 6
11.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
12.
Гётеборг
 5 0 2 3 3 - 9 2
13.
Хаммарбю
 6 0 2 4 6 - 14 2
14.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
15.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 10 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Кальмар Mileta Rajovic 7
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Хеккен Ларсен Ларс Олден 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Хаммарбю Странд Симон 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 4
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      25'
      Скуласон Ари получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Сигурдссон Арнор получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч ИФК Норрчепинг 0:2 Броммапойкарна онлайн

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