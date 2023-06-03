Тур: 6. Стадион: Геламко.
0'
5' Желтая карточкаСамуаз Матисс
0:1
11' ГолБаликвиша Вильям
1:1
23' ГолКейперс Уго
2:1
43' ГолКейперс Уго
59' Желтая карточкаNoah Ohio
76' Желтая карточкаХаутекит Ибе
77' Желтая карточкаДоннум Арон
3:1
79' ПенальтиКейперс Уго
Ход матча
11'
0:1
23'
43'
59'
76'
77'
79'
3:1
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.50 Тотал больше 2.5
-
-
-
24
Кумс
Свен
20
Орбан
Гифт
11
Кейперс
Уго
16
Бодар
Арно
25
Хаутекит
Ибе
11
Доннум
Арон
13
Фосси
Марлон
61
Cihan
Canak
10
Noah
Ohio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Орбан ГифтНападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
10 Хёуге ЙенсЗащитник
-
15 Лагэ БрамЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Доннум АронЗащитник
-
13 Фосси МарлонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Cihan CanakПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Noah OhioНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Бансе СашаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Osher Davida
-
-
-
Главный тренер: Geoffrey Valenne
История личных встреч
Гент
Стандард
29 матчей
93.1%
6.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.5%
31%
3.5%
19 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.8%
24.1%
24 победы 7 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед
51 матч
52.9%
15.7%
31.4%
27 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
37.3%
41.2%
21.5%
19 побед 21 ничья 11 побед
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
24 победы 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
35
Голов в среднем за матч
1.8
1.35
Среднее время на гол
50
66
Всего голов
38
21
Голов в среднем за матч
1.46
0.84
Среднее время на гол
61
107
Всего голов
83
56
Голов в среднем за матч
1.63
1.1
Тотал матчей
2.5
46
Больше 90%
Меньше 10%
5
35
Больше 69%
Меньше 31%
16
31
Больше 61%
Меньше 39%
20
17
Больше 33%
Меньше 67%
34
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
Среднее время на гол
55
81
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|6
|1
|Орбан Гифт
|6
|1
|Кумс Свен
|1
|0.17
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.17
|Тиссудали Тарик
|1
|0.17
|Хон Хён-Сок
|1
|0.17
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баликвиша Вильям
|1
|0.17
|Синкернагель Филип
|1
|0.17
|Эмон Рено
|1
|0.17
|Альсате Стивен
|1
|0.17
|Доннум Арон
|0
|0
|Noah Ohio
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самуаз Матисс
|2
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Noah Ohio
|3
|0
|Альсате Стивен
|1
|1
|Лайфис Константинос
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Доннум Арон
|1
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|1
|0
Результаты матчей
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Стандард
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
0
Гент
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Стандард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
9
2
Гент
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Стандард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
11
2
Голы по времени матча
Забито
5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
14
3
3 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
33%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
1
33%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
3
60%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2
Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0
Стандард
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2
Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Стандард - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 Антверпен - Стандард 4:1 Стандард - Мехелен 2:0 Серен Юнайтед - Стандард 1:1
Результаты матчей
Гент
Стандард
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Гент
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
- — Выход в квалификацию Лиги Европы
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (4)
|Гент
|Орбан Гифт
|6
|Вестерло
|Nene Dorgeles
|5
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|4 (1)
|Серкль Брюгге
|Сомерс Тибо
|2 (1)
|Серкль Брюгге
|Лопес Леонардо
|3
|Стандард
|Noah Ohio
|3
|Стандард
|Альсате Стивен
|1 1
|Серкль Брюгге
|Christiaan Ravych
|1 1
|Вестерло
|Пердикицци Пьетро
|2
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.50 Тотал больше 2.5
-
-
-