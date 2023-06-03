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  4. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы 2022-2023

Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Гент
3:1
Второй тайм: 87'
Стандард
0'
5' Желтая карточка
Самуаз Матисс
0:1
11' Гол
Баликвиша Вильям
1:1
23' Гол
Кейперс Уго
2:1
43' Гол
Кейперс Уго
59' Желтая карточка
Noah Ohio
76' Желтая карточка
Хаутекит Ибе
77' Желтая карточка
Доннум Арон
3:1
79' Пенальти
Кейперс Уго
1
Нарди
Поль
18
Самуаз
Матисс
4
Пёнтковски
Камиль
23
Торунарига
Джордан
14
Кастро-Монтес
Алессио
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
7
Хон
Хён-Сок
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
20
Орбан
Гифт
11
Кейперс
Уго
16
Бодар
Арно
25
Хаутекит
Ибе
20
Бокади
Мервей
51
Lucas
Noubi
Ngnokam
11
Доннум
Арон
13
Фосси
Марлон
21
Мелегони
Филиппо
8
Цимирот
Гойко
61
Cihan
Canak
22
Баликвиша
Вильям
10
Noah
Ohio
Гент
4-3-1-2
Стандард
3-4-2-1

История личных встреч

Гент
Стандард

29 матчей

93.1%
6.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.5%
31%
3.5%
19 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.8%
24.1%
24 победы 7 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед

51 матч

52.9%
15.7%
31.4%
27 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

37.3%
41.2%
21.5%
19 побед 21 ничья 11 побед

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
24 победы 15 ничьих 12 побед

История матчей

ПОЗПВЛЕ
1:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
0:1
К
3:1
ПДА
3:1
ПОЗПВЛЕ
2:0
ПОЗПВЛЕ
2:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
3:1
ПОЗЧТ
2:3
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
2:1
ПДА
3:2
ПОЗЧТ
1:3
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ЛП
1:1
ЛП
1:0
ЛП
0:3
ЛП
4:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:3
ЛЖ
1:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:3
ЛЖ
0:1
ЛЖ
7:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
К
4:2
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
К
4:0
К
2:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

45
35

Голов в среднем за матч

1.8
1.35

Среднее время на гол

50
66

Всего голов

38
21

Голов в среднем за матч

1.46
0.84

Среднее время на гол

61
107

Всего голов

83
56

Голов в среднем за матч

1.63
1.1

Тотал матчей

2.5
46
Больше 90%
Меньше 10%
5
35
Больше 69%
Меньше 31%
16
31
Больше 61%
Меньше 39%
20
17
Больше 33%
Меньше 67%
34
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

55
81

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 6 1
Орбан Гифт 6 1
Кумс Свен 1 0.17
Юльсагер Эндрю 1 0.17
Тиссудали Тарик 1 0.17
Хон Хён-Сок 1 0.17
Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баликвиша Вильям 1 0.17
Синкернагель Филип 1 0.17
Эмон Рено 1 0.17
Альсате Стивен 1 0.17
Доннум Арон 0 0
Noah Ohio 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самуаз Матисс 2 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Тиссудали Тарик 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Орбан Гифт 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Noah Ohio 3 0
Альсате Стивен 1 1
Лайфис Константинос 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Доннум Арон 1 0
Lucas Noubi Ngnokam 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Стандард
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
0
Гент
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Стандард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

9
2
Гент
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Стандард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

11
2

Голы по времени матча

Забито

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

14
3
3 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
33%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
1
33%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
3
60%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2
Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0
Стандард
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2
Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Стандард - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 Антверпен - Стандард 4:1 Стандард - Мехелен 2:0 Серен Юнайтед - Стандард 1:1

Результаты матчей

Гент
Стандард

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Гент
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3:1 6 5 1 0 17 - 6 16
2.
Серкль Брюгге
 1:0 6 3 2 1 12 - 9 11
3.
Вестерло
 0:1 6 1 1 4 10 - 14 4
4.
Стандард
 1:3 6 0 2 4 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3:1 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Серкль Брюгге
 1:0 3 1 1 1 1 - 4 4
3.
Вестерло
 0:1 3 1 0 2 7 - 8 3
4.
Стандард
 1:3 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3:1 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Серкль Брюгге
 1:0 3 2 1 0 11 - 5 7
3.
Вестерло
 0:1 3 0 1 2 3 - 6 1
4.
Стандард
 1:3 3 0 1 2 1 - 6 1
  • — Выход в квалификацию Лиги Европы

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (4)
Гент Орбан Гифт 6
Вестерло Nene Dorgeles 5
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 4 (1)
Серкль Брюгге Сомерс Тибо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Лопес Леонардо 3
Стандард Noah Ohio 3
Стандард Альсате Стивен 1 1
Серкль Брюгге Christiaan Ravych 1 1
Вестерло Пердикицци Пьетро 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Торунарига Джордан сделал результативную передачу.
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    Лучшие коэффициенты
    Гент
    Ничья
    Стандард
    6.10
    7.60
    7.00
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