Тур: 6. Стадион: Ян Брейдель.
1:0
Второй тайм: 87'
0'
34' Желтая карточкаЙорданов Эдиссон
61' Желтая карточкаВанхутт Шарль
1:0
76' Гол в свои воротаLucas Van Eenoo
Ход матча
34'
61'
76'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
34
Сомерс
Тибо
11
Гбоо
Янн
36
Уэда
Аясэ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гбоо ЯннНападающий
- Нападающий
-
36 Уэда АясэНападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
24 Марселен ЖанЗащитник
-
41 Сике УгоПолузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
-
10 Хотич ДиноНападающий
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
79 Мацуо ЮсукеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
-
18 Kouya Mabea
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
История личных встреч
Серкль Брюгге
Вестерло
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
33 матча
45.5%
12.1%
42.4%
15 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
30.3%
36.4%
11 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.58
1.43
Среднее время на гол
57
63
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
2.14
1.16
Среднее время на гол
42
77
Всего голов
60
42
Голов в среднем за матч
1.82
1.27
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
49
70
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэда Аясэ
|4 (3)
|0.67
|Сомерс Тибо
|2
|0.33
|Денкей Кевин
|2
|0.33
|Лопес Леонардо
|1
|0.17
|Марселен Жан
|1
|0.17
|Фрэнсис Абу
|1
|0.17
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Деман Оливье
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nene Dorgeles
|5
|0.83
|Шадли Насер
|1
|0.17
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.17
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0.17
|Кюйпер Максим
|1
|0.17
|Mathias Fixelles
|1
|0.17
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Диркс Тюр
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|3
|0
|Christiaan Ravych
|1
|1
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Маецки Радослав
|1
|0
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пердикицци Пьетро
|2
|0
|Йорданов Эдиссон
|2
|0
|Mathias Fixelles
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0
|Мацуо Юсуке
|1
|0
|Кюйпер Максим
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вестерло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Серкль Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Вестерло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
8
Волевые поражения
11
3
Серкль Брюгге
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Вестерло
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
8
Волевые поражения
11
6
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
2
18%
1
10%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
1
9%
3
30%
76-90
Пропущено
9
13
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
1
11%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5
Серкль Брюгге - Стандард 0:0 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 2:1
Вестерло
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5
Гент - Вестерло 3:1 Серен Юнайтед - Вестерло 1:1 Вестерло - Брюгге 0:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Вестерло - Шарлеруа 2:3 Беверен - Вестерло 2:2 Остенде - Вестерло 1:2 Вестерло - Кортрейк 3:1 Стандард - Вестерло 2:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Вестерло - Гент 3:3 Эйпен - Вестерло 1:1 Вестерло - Мехелен 2:0 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Вестерло - Генк 2:3
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Вестерло
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:4
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
23
23
23
14
- — Выход в квалификацию Лиги Европы
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (4)
|Гент
|Орбан Гифт
|6
|Вестерло
|Nene Dorgeles
|5
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|4 (1)
|Серкль Брюгге
|Сомерс Тибо
|2 (1)
|Серкль Брюгге
|Лопес Леонардо
|3
|Стандард
|Noah Ohio
|3
|Стандард
|Альсате Стивен
|1 1
|Серкль Брюгге
|Christiaan Ravych
|1 1
|Вестерло
|Пердикицци Пьетро
|2