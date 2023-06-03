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Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Серкль Брюгге
1:0
Второй тайм: 87'
Вестерло
0'
34' Желтая карточка
Йорданов Эдиссон
61' Желтая карточка
Ванхутт Шарль
1:0
76' Гол в свои ворота
Lucas Van Eenoo
1
Маецки
Радослав
4
Даланн
Йеспер
66
Christiaan
Ravych
5
Попович
Борис
34
Сомерс
Тибо
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
14
Ванхутт
Шарль
8
Декостере
Роббе
11
Гбоо
Янн
9
Денкей
Кевин
36
Уэда
Аясэ
20
Гиллекенс
Ник
32
Йорданов
Эдиссон
2
Пердикицци
Пьетро
33
Нойштедтер
Роман
22
Рейнолдс
Брайан
11
Кюйпер
Максим
4
Mathias
Fixelles
8
Мадсен
Николас
39
Томас
ван
ден
Кейбус
45
Nene
Dorgeles
79
Мацуо
Юсуке
Серкль Брюгге
3-4-3
Вестерло
4-4-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Вестерло

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

33 матча

45.5%
12.1%
42.4%
15 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
30.3%
36.4%
11 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ПОЗПВЛЕ
3:5
ПДА
0:1
ПДА
2:0
ПДБ
1:1
ПДБ
2:3
ПДБ
3:1
ПДБ
1:2
ТМК
3:1
К
3:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:2
ТМС
0:1
ТМС
0:1
ЛЖ
5:0
ЛЖ
1:0
ММ(
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ТМС
0:2
PU
2:2
PU
3:0
К
3:3
К
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
PU
4:1
PU
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ТМС
3:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.58
1.43

Среднее время на гол

57
63

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

2.14
1.16

Среднее время на гол

42
77

Всего голов

60
42

Голов в среднем за матч

1.82
1.27

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

49
70

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэда Аясэ 4 (3) 0.67
Сомерс Тибо 2 0.33
Денкей Кевин 2 0.33
Лопес Леонардо 1 0.17
Марселен Жан 1 0.17
Фрэнсис Абу 1 0.17
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Гбоо Янн 0 0
Деман Оливье 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nene Dorgeles 5 0.83
Шадли Насер 1 0.17
Йорданов Эдиссон 1 0.17
Томас ван ден Кейбус 1 0.17
Кюйпер Максим 1 0.17
Mathias Fixelles 1 0.17
Lucas Van Eenoo 0 0
Диркс Тюр 0 0
Мацуо Юсуке 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Леонардо 3 0
Christiaan Ravych 1 1
Фрэнсис Абу 2 0
Маецки Радослав 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Деман Оливье 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердикицци Пьетро 2 0
Йорданов Эдиссон 2 0
Mathias Fixelles 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Томас ван ден Кейбус 1 0
Мацуо Юсуке 1 0
Кюйпер Максим 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вестерло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Серкль Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Вестерло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
8

Волевые поражения

11
3
Серкль Брюгге
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Вестерло
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
8

Волевые поражения

11
6

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
2
18%
1
10%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
1
9%
3
30%
76-90

Пропущено

9
13
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
1
11%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5
Серкль Брюгге - Стандард 0:0 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Шарлеруа - Серкль Брюгге 2:1
Вестерло
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5
Гент - Вестерло 3:1 Серен Юнайтед - Вестерло 1:1 Вестерло - Брюгге 0:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Вестерло - Шарлеруа 2:3 Беверен - Вестерло 2:2 Остенде - Вестерло 1:2 Вестерло - Кортрейк 3:1 Стандард - Вестерло 2:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Вестерло - Гент 3:3 Эйпен - Вестерло 1:1 Вестерло - Мехелен 2:0 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Вестерло - Генк 2:3

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Вестерло

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:4
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2
2
3
2.5
2
3
2
3
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3:1 6 5 1 0 17 - 6 16
2.
Серкль Брюгге
 1:0 6 3 2 1 12 - 9 11
3.
Вестерло
 0:1 6 1 1 4 10 - 14 4
4.
Стандард
 1:3 6 0 2 4 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3:1 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Серкль Брюгге
 1:0 3 1 1 1 1 - 4 4
3.
Вестерло
 0:1 3 1 0 2 7 - 8 3
4.
Стандард
 1:3 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3:1 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Серкль Брюгге
 1:0 3 2 1 0 11 - 5 7
3.
Вестерло
 0:1 3 0 1 2 3 - 6 1
4.
Стандард
 1:3 3 0 1 2 1 - 6 1
  • — Выход в квалификацию Лиги Европы

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (4)
Гент Орбан Гифт 6
Вестерло Nene Dorgeles 5
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 4 (1)
Серкль Брюгге Сомерс Тибо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Лопес Леонардо 3
Стандард Noah Ohio 3
Стандард Альсате Стивен 1 1
Серкль Брюгге Christiaan Ravych 1 1
Вестерло Пердикицци Пьетро 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Йорданов Эдиссон получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Boris Popovic уходит с поля. Марселен Жан выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Серкль Брюгге
    Ничья
    Вестерло
    5.30
    6.40
    66.00
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