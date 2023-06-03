Тур: 9.
0:0
Конец матча
0'
54' Желтая карточкаАсеведо Николас
56' Желтая карточкаСисиньо
65' Желтая карточкаСтум Эвералдо
81' Желтая карточкаVinicius3
90' Желтая карточкаТити
90'+8
Ход матча
46'
54'
56'
65'
76'
81'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Tinga
I
4
Тити
35
Эркулес
27
Calebe
11
Romarinho3
31
Уго
Витор
16
Thaciano
5
Rezende2
66
Ryan
Santos
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
-
27 CalebeПолузащитник
-
11 Romarinho3Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 PicachuНападающий
-
20 Dudu V1
-
25 Vinicius3
-
-
31 Аморим
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
-
40 СисиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
-
5 Rezende2Полузащитник
-
66 Ryan SantosПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Diego RosaПолузащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Mateus Claus
-
10 Daniel XII
-
-
-
14 Arthur Sales
-
-
Главный тренер: Renato Paiva
История личных встреч
Форталеза Сеара
Байя
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
18 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.5
1.38
Среднее время на гол
60
65
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.63
1.4
Среднее время на гол
55
64
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
1.56
1.39
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
64
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Moises Vieira
|3
|0.33
|Ромеро Сильвио
|2
|0.22
|Тьяго Гальярдо
|2
|0.22
|Picachu
|2
|0.22
|Александр Кайо
|1
|0.11
|Эркулес
|1
|0.11
|Почеттино Томас
|1
|0.11
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|Emanuel Britez
|0
|0
|Guilherme dos Santos IX
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|2
|0.22
|Gabriel Teixeira
|2
|0.22
|Thaciano
|1
|0.11
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.11
|Ademir Santos
|1
|0.11
|Vitor Jacare
|1
|0.11
|Соуза Коули
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|3
|1
|Тити
|2
|0
|Picachu
|2
|0
|Calebe
|2
|0
|Brayan Ceballos
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Joao Ricardo II
|1
|0
|Bruno Pacheco III
|1
|0
|Guilherme dos Santos IX
|1
|0
|Vinicius3
|1
|0
|Moises Vieira
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|2
|1
|Асеведо Николас
|3
|0
|Vitor Jacare
|3
|0
|Rezende2
|1
|1
|Сисиньо Неусиано
|2
|0
|Стум Эвералдо
|2
|0
|Ademir Santos
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Ryan Santos
|2
|0
|Уго Витор
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Matheus Bahia
|1
|0
|Jhoanner Chavez
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Байя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
1
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Байя
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
4
3
Форталеза Сеара
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Байя
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
5
4
Голы по времени матча
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
100%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Забито
12
8
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
1
8%
4
50%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
6
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
15
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Форталеза Сеара - Сеара 2:1 Форталеза Сеара - Сеара 2:3 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0
Байя
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байя - Сантос 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0
Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1 Байя - КРБ Масейо 3:0 Байя - Итабуна 4:1 Флуминенсе ПИ - Байя 1:1 Итабуна - Байя 1:0 Камбориу - Байя 0:1 Байя - Витория 1:1
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Байя
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
22
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
36
27
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|7
|1
|1
|16 - 6
|22
|2.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|3.
|8
|4
|4
|0
|17 - 7
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|6.
|9
|3
|5
|1
|12 - 6
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|12 - 8
|13
|9.
|8
|3
|4
|1
|13 - 11
|13
|10.
|0:1
|9
|4
|1
|4
|12 - 8
|13
|11.
|0:0
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|12.
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|13.
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|14.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|16.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|18.
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|19.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|7 - 20
|5
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|8.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|9.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|10.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|11.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|12.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|13.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|14.
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|15.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|16.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|17.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|2.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 3
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|13.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|17.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|3 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Куэста Виктор
|5
|Флуминенсе
|Андре
|1 3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3