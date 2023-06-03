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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 9.
Форталеза Сеара
0:0
Конец матча
Байя
0'
54' Желтая карточка
Асеведо Николас
56' Желтая карточка
Сисиньо
65' Желтая карточка
Стум Эвералдо
81' Желтая карточка
Vinicius3
90' Желтая карточка
Тити
90'+8
1
Joao
Ricardo
II
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
7
Почеттино
Томас
35
Эркулес
8
Александр
Кайо
27
Calebe
11
Romarinho3
91
Тьяго
Гальярдо
22
Маркос
Дос
Сантос
4
Кану
Рубенилсон
33
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
31
Уго
Витор
40
Сисиньо
Неусиано
26
Асеведо
Николас
16
Thaciano
5
Rezende2
66
Ryan
Santos
9
Стум
Эвералдо
7
Ademir
Santos
Форталеза Сеара
4-4-2
Байя
3-5-2

История личных встреч

Форталеза Сеара
Байя

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

18 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

КН
0:3
КН
3:1
СA
2:1
СA
4:2
КН
0:0
КН
2:1
СA
0:4
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
КН
2:2
КН
2:0
КН
0:0
КН
1:1
КН
1:2
СB
2:2
СB
3:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.38

Среднее время на гол

60
65

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.63
1.4

Среднее время на гол

55
64

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

1.56
1.39

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
64

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Moises Vieira 3 0.33
Ромеро Сильвио 2 0.22
Тьяго Гальярдо 2 0.22
Picachu 2 0.22
Александр Кайо 1 0.11
Эркулес 1 0.11
Почеттино Томас 1 0.11
Bruno Pacheco III 0 0
Emanuel Britez 0 0
Guilherme dos Santos IX 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 2 0.22
Gabriel Teixeira 2 0.22
Thaciano 1 0.11
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.11
Ademir Santos 1 0.11
Vitor Jacare 1 0.11
Соуза Коули 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 3 1
Тити 2 0
Picachu 2 0
Calebe 2 0
Brayan Ceballos 2 0
Эркулес 1 0
Саша Лукас 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Joao Ricardo II 1 0
Bruno Pacheco III 1 0
Guilherme dos Santos IX 1 0
Vinicius3 1 0
Moises Vieira 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 2 1
Асеведо Николас 3 0
Vitor Jacare 3 0
Rezende2 1 1
Сисиньо Неусиано 2 0
Стум Эвералдо 2 0
Ademir Santos 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Ryan Santos 2 0
Уго Витор 1 0
Yago I 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Matheus Bahia 1 0
Jhoanner Chavez 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Байя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
1
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Байя
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

4
3
Форталеза Сеара
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Байя
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

5
4

Голы по времени матча

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
100%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Забито

12
8
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
1
8%
4
50%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
6
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Форталеза Сеара - Сеара 2:1 Форталеза Сеара - Сеара 2:3 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0
Байя
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байя - Сантос 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0
Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1 Байя - КРБ Масейо 3:0 Байя - Итабуна 4:1 Флуминенсе ПИ - Байя 1:1 Итабуна - Байя 1:0 Камбориу - Байя 0:1 Байя - Витория 1:1

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Байя

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 9 7 1 1 16 - 6 22
2.
Атлетико Минейро
 1:0 9 5 2 2 13 - 7 17
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 4 0 17 - 7 16
4.
Сан-Паулу
 8 4 3 1 14 - 7 15
5.
Гремио
 8 4 2 2 12 - 11 14
6.
Форталеза Сеара
 9 3 5 1 12 - 6 14
7.
Фламенго
 8 4 1 3 14 - 10 13
8.
Флуминенсе
 8 4 1 3 12 - 8 13
9.
Ред Булл Брагантино
 8 3 4 1 13 - 11 13
10.
Крузейро
 0:1 9 4 1 4 12 - 8 13
11.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 9 4 1 4 11 - 11 13
12.
Сантос
 8 3 2 3 8 - 7 11
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 3 1 4 7 - 11 10
14.
Коринтианс
 0:0 9 2 3 4 8 - 12 9
15.
Куяба
 8 2 2 4 7 - 13 8
16.
Байя
 9 2 2 5 9 - 14 8
17.
Гойяс
 8 2 1 5 7 - 15 7
18.
Васко да Гама
 8 1 3 4 8 - 13 6
19.
Америка Минейро
 0:0 9 1 2 6 7 - 20 5
20.
Коритиба Парана
 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 5 5 0 0 10 - 1 15
2.
Сан-Паулу
 4 4 0 0 11 - 3 12
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
4.
Фламенго
 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 5 3 1 1 8 - 5 10
6.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 8 - 6 10
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 3 0 1 5 - 3 9
8.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
9.
Сантос
 4 2 2 0 6 - 2 8
10.
Коринтианс
 0:0 4 2 2 0 6 - 3 8
11.
Гремио
 4 2 2 0 7 - 4 8
12.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
13.
Атлетико Минейро
 1:0 4 2 1 1 6 - 4 7
14.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
15.
Крузейро
 0:1 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
17.
Америка Минейро
 0:0 5 1 1 3 3 - 10 4
18.
Коритиба Парана
 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 1:0 5 3 1 1 7 - 3 10
2.
Крузейро
 0:1 4 2 1 1 9 - 3 7
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Куяба
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 3 0 8 - 3 6
7.
Флуминенсе
 5 2 0 3 7 - 7 6
8.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
9.
Васко да Гама
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
11.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
13.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Сантос
 4 1 0 3 2 - 5 3
15.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 0 1 3 2 - 8 1
17.
Америка Минейро
 0:0 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 4 - 10 1
19.
Гойяс
 5 0 1 4 2 - 8 1
20.
Коринтианс
 0:0 5 0 1 4 2 - 9 1
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Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
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    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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