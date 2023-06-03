Тур: 9.
0:0
Первый тайм: 30'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Khellven
3
Ivaldo
17
Hugo
Moura
10
David
Terans
28
Tomas
Cuello
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
16
Угу
Мигель
6
Че
Че
- Основной состав
- Вратарь
-
2 KhellvenЗащитник
-
34 Энрике ПедруЗащитник
-
3 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Hugo MouraПолузащитник
- Полузащитник
-
10 David TeransПолузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
- Нападающий
-
35 Romulo Cruz
-
-
-
26 Erick2
-
22 Madson II
-
-
-
Главный тренер: Paulo Turra
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
-
39 JandersonНападающий
-
-
62 Kayque
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рио-де-Жанейро
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
25 матчей
48%
20%
32%
12 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
48%
16%
36%
12 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.73
0.92
Среднее время на гол
52
98
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
1.79
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
44
24
Голов в среднем за матч
1.76
0.96
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
51
93
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|3
|0.33
|Виллиан Сикейра
|2
|0.22
|Christian Cardoso
|2
|0.22
|Pablo I
|1
|0.11
|Каноббио Агустин
|1
|0.11
|Erick2
|1
|0.11
|Энрике Педру II
|1
|0.11
|Витор Буэно
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Bento Krepski
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|0.67
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.22
|Сантос Жуниор
|2
|0.22
|Куэста Виктор
|1
|0.11
|Че Че
|1
|0.11
|Энрике Луис III
|1
|0.11
|Виктор Жоао II
|1
|0.11
|Данило Барбоза
|1
|0.11
|Насименто Матеус
|1
|0.11
|Ди Пласидо Леонель
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витор Буэно
|3
|0
|Сантана Алекс
|1
|1
|Фернандиньо Фернандо
|2
|0
|Энрике Педру II
|2
|0
|Pablo I
|2
|0
|Каноббио Агустин
|2
|0
|Erick2
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Thiago Heleno
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Madson II
|1
|0
|Hugo Moura
|1
|0
|Bento Krepski
|1
|0
|Leonardo Linck
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|5
|0
|Luis Castro
|2
|1
|Соарес Франсиско
|3
|0
|Марсал Фернандо
|3
|0
|Рафаэль да Сильва
|1
|1
|Эдуардо Карлос II
|2
|0
|Ди Пласидо Леонель
|2
|0
|Adryelson
|1
|0
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
1
1
Атлетико Паранаэнсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
2
10
Атлетико Паранаэнсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
3
11
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
50%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
10
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
100%
2
20%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
11
16
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
0
0%
3
19%
1-15
1
9%
4
25%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
6
55%
3
19%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 0:0 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1 Португеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
62
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|7
|1
|1
|16 - 6
|22
|2.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|3.
|8
|4
|4
|0
|17 - 7
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|6.
|9
|3
|5
|1
|12 - 6
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|12 - 8
|13
|9.
|8
|3
|4
|1
|13 - 11
|13
|10.
|0:1
|9
|4
|1
|4
|12 - 8
|13
|11.
|0:0
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|12.
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|13.
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|14.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|16.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|18.
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|19.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|7 - 20
|5
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|8.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|9.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|10.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|11.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|12.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|13.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|14.
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|15.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|16.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|17.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|2.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 3
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|13.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|17.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|3 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Куэста Виктор
|5
|Флуминенсе
|Андре
|1 3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3