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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 9.
Атлетико Паранаэнсе
1:0
Конец матча
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
37' Желтая карточка
Сантана Алекс
1:0
42' Гол
Сантана Алекс
76' Желтая карточка
Энрике Педру
79' Желтая карточка
David Terans
90' Желтая карточка
Kayque
90'+7
1
Bento
Krepski
2
Khellven
34
Энрике
Педру
II
3
Ivaldo
6
Фернандо
Менегаццо
80
Сантана
Алекс
17
Hugo
Moura
14
Каноббио
Агустин
10
David
Terans
28
Tomas
Cuello
9
Роке
Витор
12
Lucas
Perri
24
Ди
Пласидо
Леонель
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
16
Угу
Мигель
17
Marlon
Freitas
6
Че
Че
37
Сантос
Жуниор
18
Фернандес
Лукас
IV
11
Энрике
Луис
III
9
Соарес
Франсиско
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рио-де-Жанейро

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

25 матчей

48%
20%
32%
12 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

48%
16%
36%
12 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

К
1:0
К
3:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:0
К
4:2
КБ
2:2
БСА
0:2
БСА
2:0
БСА
4:0
БСА
2:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:0
КС
3:2
КС
0:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:3

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.73
0.92

Среднее время на гол

52
98

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

1.79
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

44
24

Голов в среднем за матч

1.76
0.96

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

51
93

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 3 0.33
Виллиан Сикейра 2 0.22
Christian Cardoso 2 0.22
Pablo I 1 0.11
Каноббио Агустин 1 0.11
Erick2 1 0.11
Энрике Педру II 1 0.11
Сантана Алекс 1 0.11
Витор Буэно 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Bento Krepski 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 6 (3) 0.67
Эдуардо Карлос II 2 0.22
Сантос Жуниор 2 0.22
Куэста Виктор 1 0.11
Че Че 1 0.11
Энрике Луис III 1 0.11
Виктор Жоао II 1 0.11
Данило Барбоза 1 0.11
Насименто Матеус 1 0.11
Ди Пласидо Леонель 0 0
Matias Segovia 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантана Алекс 2 1
Энрике Педру II 3 0
Витор Буэно 3 0
Фернандиньо Фернандо 2 0
Pablo I 2 0
Каноббио Агустин 2 0
Erick2 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Thiago Heleno 1 0
David Terans 1 0
Педринью Роша 1 0
Madson II 1 0
Hugo Moura 1 0
Bento Krepski 1 0
Leonardo Linck 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 5 0
Luis Castro 2 1
Соарес Франсиско 3 0
Марсал Фернандо 3 0
Рафаэль да Сильва 1 1
Эдуардо Карлос II 2 0
Ди Пласидо Леонель 2 0
Adryelson 1 0
Luis Geovanny Segovia 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Kayque 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

1
1
Атлетико Паранаэнсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

2
10
Атлетико Паранаэнсе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

3
11

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
50%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

3
10
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
100%
2
20%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

12
16
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
0
0%
3
19%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
6
50%
3
19%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
3
43%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 0:0 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1 Португеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
6
3
1
8
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 7 0 2 16 - 7 21
2.
Атлетико Минейро
 9 5 2 2 13 - 7 17
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 4 0 17 - 7 16
4.
Сан-Паулу
 8 4 3 1 14 - 7 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 9 5 0 4 12 - 11 15
6.
Гремио
 8 4 2 2 12 - 11 14
7.
Форталеза Сеара
 9 3 5 1 12 - 6 14
8.
Фламенго
 8 4 1 3 14 - 10 13
9.
Флуминенсе
 8 4 1 3 12 - 8 13
10.
Ред Булл Брагантино
 8 3 4 1 13 - 11 13
11.
Крузейро
 9 4 1 4 12 - 8 13
12.
Сантос
 8 3 2 3 8 - 7 11
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 3 1 4 7 - 11 10
14.
Куяба
 8 2 2 4 7 - 13 8
15.
Байя
 9 2 2 5 9 - 14 8
16.
Коринтианс
 9 2 2 5 8 - 14 8
17.
Гойяс
 8 2 1 5 7 - 15 7
18.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 20 7
19.
Васко да Гама
 8 1 3 4 8 - 13 6
20.
Коритиба Парана
 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 5 0 0 10 - 1 15
2.
Сан-Паулу
 4 4 0 0 11 - 3 12
3.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Фламенго
 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 8 - 6 10
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 3 0 1 5 - 3 9
8.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
9.
Сантос
 4 2 2 0 6 - 2 8
10.
Коринтианс
 4 2 2 0 6 - 3 8
11.
Гремио
 4 2 2 0 7 - 4 8
12.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
13.
Атлетико Минейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
14.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
15.
Крузейро
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Америка Минейро
 5 2 0 3 5 - 10 6
17.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
18.
Коритиба Парана
 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 5 3 1 1 7 - 3 10
2.
Крузейро
 4 2 1 1 9 - 3 7
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 0 2 6 - 6 6
4.
Куяба
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 3 0 8 - 3 6
7.
Флуминенсе
 5 2 0 3 7 - 7 6
8.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
9.
Васко да Гама
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
11.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
13.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Сантос
 4 1 0 3 2 - 5 3
15.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 4 - 10 1
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 0 1 3 2 - 8 1
18.
Америка Минейро
 4 0 1 3 4 - 10 1
19.
Гойяс
 5 0 1 4 2 - 8 1
20.
Коринтианс
 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Ботафого Рио-де-Жанейро Куэста Виктор 5
Флуминенсе Андре 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 42'
      Vitor Roque сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Сантана Алекс бьет в цель!
    • Желтая карточка
      37'
      Сантана Алекс получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро онлайн

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