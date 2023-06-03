Тур: 1. Стадион: Янки.
0:0
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаБоатенг Эммануль
80' Желтая карточкаШано Максим
85' Желтая карточкаХиль Карлес
90' Красная карточкаКуфре Бриан
90'+8
Ход матча
43'
75'
80'
85'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
80
Хаак
Джастин
55
Паркс
Китон
24
Джонс
Дехуан
10
Хиль
Карлес
17
Вуд
Бобби
14
Алтидор
Жози
- Основной состав
- Вратарь
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Фриз МэттВратарь
-
93 Альфаро ТониЗащитник
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles Magno
-
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
-
14 Алтидор ЖозиНападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
44 Свит БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Noel Buck
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
24 матча
37.5%
20.8%
41.7%
9 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
12.5%
54.2%
33.3%
3 победы 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.67
0.92
Среднее время на гол
54
98
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
38
27
Голов в среднем за матч
1.58
1.13
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
56
80
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Габриэл
|4
|0.25
|Родригес Сантьяго
|4 (1)
|0.25
|Talles Magno
|3
|0.19
|Куфре Бриан
|1
|0.06
|Хавьер Тиаго
|1
|0.06
|Шано Максим
|1
|0.06
|Паркс Китон
|1
|0.06
|Gabriel Segal
|1
|0.06
|Ледесма Ричард
|0
|0
|Иленчич Митя
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Бобби
|5
|0.31
|Хиль Карлес
|5 (1)
|0.31
|Вриони Джакомо
|3
|0.19
|Боу Густаво
|2
|0.13
|Dylan Borrero
|2
|0.13
|Noel Buck
|2
|0.13
|Джонс Дехуан
|1
|0.06
|Боатенг Эммануль II
|1
|0.06
|Бай Брэндон
|1
|0.06
|Алтидор Жози
|1
|0.06
|Кесслер Генри
|1
|0.06
|Полстер Мэтт
|0
|0
|David Romney
|0
|0
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Макоун Кристиан
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шано Максим
|5
|0
|Куфре Бриан
|3
|1
|Пеллегрини Матиас
|4
|0
|Грей Тэйвон
|4
|0
|Иленчич Митя
|4
|0
|Родригес Сантьяго
|3
|0
|Паркс Китон
|3
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Жассон Андрес
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Перейра Габриэл
|1
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Альфаро Тони
|1
|0
|Kevin O`Toole
|1
|0
|Сэндс Джеймс
|1
|0
|Ледесма Ричард
|1
|0
|Барраса Луис
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Nick Cushing
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|3
|0
|Noel Buck
|3
|0
|Dylan Borrero
|1
|1
|Вуд Бобби
|2
|0
|Хиль Карлес
|2
|0
|Блессинг Латиф
|2
|0
|Джонс Дехуан
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|David Romney
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
3
4
Нью-Йорк Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
3
16
Нью-Йорк Сити
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Нью-Инглэнд Революшн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
12
1
Волевые поражения
6
20
Голы по времени матча
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
1
9%
3
33%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
3
25%
5
33%
76-90
Забито
6
16
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
7
44%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
2
33%
2
13%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
40%
76-90
Забито
17
25
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
1
6%
1
4%
1-15
3
18%
4
16%
16-30
4
24%
8
32%
31-45
3
18%
3
12%
46-60
3
18%
4
16%
61-75
3
18%
5
20%
76-90
Пропущено
22
20
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
2
9%
3
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
27%
3
15%
31-45
5
23%
4
20%
46-60
4
18%
3
15%
61-75
5
23%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
43
26
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
63
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
133
412
79
214
412
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|8
|3
|6
|21 - 14
|27
|2.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|13
|8
|1
|4
|29 - 14
|25
|4.
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|5.
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|6.
|15
|5
|5
|5
|25 - 19
|20
|7.
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|8.
|15
|5
|4
|6
|16 - 21
|19
|9.
|14
|5
|3
|6
|15 - 18
|18
|10.
|0:0
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|11.
|15
|4
|4
|7
|16 - 26
|16
|12.
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|13.
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
|14.
|16
|2
|6
|8
|14 - 25
|12
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|3.
|0:0
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|4.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|5.
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|6.
|7
|5
|0
|2
|19 - 6
|15
|7.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|8.
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|9.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|11.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|12.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|0
|5
|9 - 12
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|6.
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|11.
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|12.
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|9 (6)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|9
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Даллас
|Феррейра Хесус
|9
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5