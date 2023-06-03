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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
0:0
Конец матча
Нью-Инглэнд Революшн
0'
43' Желтая карточка
Боатенг Эммануль
80' Желтая карточка
Шано Максим
85' Желтая карточка
Хиль Карлес
90' Красная карточка
Куфре Бриан
90'+8
1
Барраса
Луис
80
Хаак
Джастин
4
Шано
Максим
34
Stephen
Turnbull
3
Куфре
Бриан
6
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
11
Перейра
Габриэл
10
Родригес
Сантьяго
7
Моралес
Альфредо
20
Ледесма
Ричард
99
Петрович
Джордже
88
Фаррелл
Эндрю
2
David
Romney
6
Макоун
Кристиан
24
Джонс
Дехуан
19
Блессинг
Латиф
8
Полстер
Мэтт
10
Хиль
Карлес
18
Боатенг
Эммануль
II
17
Вуд
Бобби
14
Алтидор
Жози
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-4-2

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

24 матча

37.5%
20.8%
41.7%
9 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

12.5%
54.2%
33.3%
3 победы 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:1
М
3:0
М
4:2
ОК
1:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
2:3
М
1:2
М
0:0
М
0:2
М
2:0
М
2:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
3:1
М
0:1
М
1:1
М
1:3
М
1:0
М
2:0

Голы

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.67
0.92

Среднее время на гол

54
98

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

38
27

Голов в среднем за матч

1.58
1.13

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

56
80

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Габриэл 4 0.25
Родригес Сантьяго 4 (1) 0.25
Talles Magno 3 0.19
Куфре Бриан 1 0.06
Хавьер Тиаго 1 0.06
Шано Максим 1 0.06
Паркс Китон 1 0.06
Gabriel Segal 1 0.06
Ледесма Ричард 0 0
Иленчич Митя 0 0
Моралес Альфредо 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 5 0.31
Хиль Карлес 5 (1) 0.31
Вриони Джакомо 3 0.19
Боу Густаво 2 0.13
Dylan Borrero 2 0.13
Noel Buck 2 0.13
Джонс Дехуан 1 0.06
Боатенг Эммануль II 1 0.06
Бай Брэндон 1 0.06
Алтидор Жози 1 0.06
Кесслер Генри 1 0.06
Полстер Мэтт 0 0
David Romney 0 0
Блессинг Латиф 0 0
Макоун Кристиан 0 0
Петрович Джордже 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шано Максим 5 0
Куфре Бриан 3 1
Пеллегрини Матиас 4 0
Грей Тэйвон 4 0
Иленчич Митя 4 0
Родригес Сантьяго 3 0
Паркс Китон 3 0
Моралес Альфредо 2 0
Жассон Андрес 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Перейра Габриэл 1 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Альфаро Тони 1 0
Kevin O`Toole 1 0
Сэндс Джеймс 1 0
Ледесма Ричард 1 0
Барраса Луис 1 0
Talles Magno 1 0
Nick Cushing 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 3 0
Noel Buck 3 0
Dylan Borrero 1 1
Вуд Бобби 2 0
Хиль Карлес 2 0
Блессинг Латиф 2 0
Джонс Дехуан 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
David Romney 1 0
Бай Брэндон 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Кесслер Генри 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

3
4
Нью-Йорк Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

3
16
Нью-Йорк Сити
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Нью-Инглэнд Революшн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

12
1

Волевые поражения

6
20

Голы по времени матча

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
1
9%
3
33%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
3
25%
5
33%
76-90

Забито

6
16
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
7
44%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
2
33%
2
13%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
40%
76-90

Забито

17
25
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
1
6%
1
4%
1-15
3
18%
4
16%
16-30
4
24%
8
32%
31-45
3
18%
3
12%
46-60
3
18%
4
16%
61-75
3
18%
5
20%
76-90

Пропущено

22
20
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
2
9%
3
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
27%
3
15%
31-45
5
23%
4
20%
46-60
4
18%
3
15%
61-75
5
23%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
4
3
2
6
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
3
4
12
1.5
7
9
2
14
2.5
4
12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 0:0 17 8 3 6 21 - 14 27
2.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
3.
Сент-Луис Сити
 13 8 1 4 29 - 14 25
4.
Даллас
 15 6 5 4 18 - 16 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 15 6 4 5 19 - 19 22
6.
Ванкувер Уайткэпс
 15 5 5 5 25 - 19 20
7.
Миннесота Юнайтед
 15 5 4 6 14 - 17 19
8.
Остин
 15 5 4 6 16 - 21 19
9.
Хьюстон Динамо
 14 5 3 6 15 - 18 18
10.
Портленд Тимберс
 0:0 16 4 5 7 19 - 24 17
11.
Реал Солт-Лейк
 15 4 4 7 16 - 26 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 16 4 4 8 15 - 23 16
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 15 3 3 9 13 - 26 12
14.
Колорадо Рэпидс
 16 2 6 8 14 - 25 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 15 11 3 1 25 - 15 36
2.
Нэшвилл
 15 8 4 3 22 - 10 28
3.
Филадельфия Юнион
 15 8 3 4 24 - 15 27
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 16 7 6 3 25 - 20 27
5.
Атланта Юнайтед
 16 6 6 4 32 - 28 24
6.
Коламбус Кру
 15 6 3 6 29 - 22 21
7.
Шарлотт
 16 6 3 7 20 - 26 21
8.
Орландо Сити
 14 5 5 4 17 - 17 20
9.
Ди Си Юнайтед
 16 5 5 6 22 - 20 20
10.
Клёб де Фут Монреаль
 15 6 1 8 15 - 24 19
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 16 4 7 5 11 - 13 19
12.
Чикаго Файр
 15 3 8 4 21 - 24 17
13.
Нью-Йорк Сити
 16 4 5 7 17 - 22 17
14.
Торонто
 16 3 8 5 15 - 19 17
15.
Интер Майами
 15 5 0 10 14 - 19 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Ванкувер Уайткэпс
 8 5 2 1 19 - 7 17
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 10 5 2 3 13 - 5 17
4.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
5.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
6.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 19 - 6 15
7.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
8.
Остин
 8 3 3 2 9 - 8 12
9.
Портленд Тимберс
 0:0 7 3 2 2 11 - 7 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 7 3 1 3 10 - 9 10
11.
Реал Солт-Лейк
 8 2 2 4 9 - 14 8
12.
Миннесота Юнайтед
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 9 6 2 1 16 - 5 20
3.
Коламбус Кру
 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Атланта Юнайтед
 8 5 2 1 19 - 10 17
5.
Филадельфия Юнион
 8 5 2 1 14 - 5 17
6.
Клёб де Фут Монреаль
 6 5 0 1 10 - 3 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
8.
Нью-Йорк Сити
 8 4 2 2 12 - 11 14
9.
Торонто
 9 3 5 1 10 - 8 14
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
11.
Интер Майами
 8 4 0 4 11 - 10 12
12.
Ди Си Юнайтед
 8 3 3 2 14 - 10 12
13.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
14.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 9 4 0 5 9 - 12 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Даллас
 8 2 3 3 7 - 9 9
6.
Колорадо Рэпидс
 9 2 3 4 9 - 16 9
7.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 12 8
8.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 0:0 9 1 3 5 8 - 17 6
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 8 1 2 5 8 - 15 5
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 7 0 2 5 6 - 16 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 7 3 3 1 10 - 10 12
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 3 3 3 10 - 14 12
3.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
4.
Филадельфия Юнион
 7 3 1 3 10 - 10 10
5.
Шарлотт
 8 3 1 4 10 - 14 10
6.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Ди Си Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 10 8
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 4 4 4 - 8 7
10.
Чикаго Файр
 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Коламбус Кру
 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Клёб де Фут Монреаль
 9 1 1 7 5 - 21 4
13.
Интер Майами
 7 1 0 6 3 - 9 3
14.
Торонто
 7 0 3 4 5 - 11 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 9 (6)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 9
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Даллас Феррейра Хесус 9
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Боатенг Эммануль II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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