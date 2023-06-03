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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 19.
Аргентинос Хуниорс
0:0
Второй тайм: 70'
Атлетико Платенсе
0'
9' Желтая карточка
Miguel Jacquet
20' Желтая карточка
Gonzalo Asis
47' Желтая карточка
Thiago Nuss
56' Желтая карточка
Ronaldo Martinez

Ход матча

9'
 
Miguel Jacquet
20'
 
Gonzalo Asis
47'
Thiago Nuss
 
56'
 
Ronaldo Martinez
64'
 
Franco Baldassarra
Ignacio Schor
64'
 
Ignacio Vazquez
Gonzalo Asis
65'
Fabricio Dominguez
Gaston Veron
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Атлетико Платенсе
2.24
3.68
7.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Alexis
Arias
I
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
26
Хосе
Херрейра
8
Alan
Rodriguez3
17
Franco
Moyano
13
Francisco
Gonzalez
Metilli
18
Santiago
Gabriel
Montiel
11
Thiago
Nuss
10
Gaston
Veron
12
Ramiro
Macagno
22
Gonzalo
Asis
27
Miguel
Jacquet
31
Marco
Pellegrino
18
Sasha
Marcich
77
Ronaldo
Martinez
15
Росси
Иван
11
Nicolas
Castro1
7
Ignacio
Schor
10
Vicente
Taborda
20
Nicolas
Servetto
Аргентинос Хуниорс
3-5-2
Атлетико Платенсе
4-4-1-1

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Атлетико Платенсе

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛП
0:2
ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
0:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.25
1

Тотал матчей

0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

360
90

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 9 (3) 0.47
Kevin Mac Allister 4 0.21
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.11
Leonardo Heredia 2 0.11
Rodrigo Cabral 1 0.05
Редондо Федерико 1 0.05
Santiago Gabriel Montiel 1 0.05
Кабрера Хавьер 0 0
Fabricio Dominguez 0 0
Феррейра Факундо 0 0
Miguel Angel Torren 0 0
Lucas Villalba 0 0
Franco Moyano 0 0
Marco Di Cesare 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Servetto 6 (1) 0.32
Ronaldo Martinez 3 0.16
Nicolas Castro1 3 0.16
Vicente Taborda 2 (1) 0.11
Franco Baldassarra 1 0.05
Mauro Quiroga 1 (1) 0.05
Gaston Suso 1 0.05
Nicolas Morgantini 1 0.05
Gonzalo Valdivia 1 0.05
Maximiliano Zalazar 1 0.05
Miguel Jacquet 0 0
Juan Infante 0 0
Ignacio Vazquez 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Mac Allister 4 1
Gaston Veron 4 1
Кабрера Хавьер 4 0
Fabricio Dominguez 4 0
Thiago Nuss 4 0
Santiago Gabriel Montiel 2 1
Авалос Габриэль 3 0
Marco Di Cesare 3 0
Редондо Федерико 1 1
Феррейра Факундо 2 0
Miguel Angel Torren 2 0
Francisco Gonzalez Metilli 2 0
Luciano Sanchez 2 0
Милито Габриэль 0 1
Leonardo Heredia 0 1
Хосе Херрейра 1 0
Lucas Villalba 1 0
Вера Матиас 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Alexis Arias I 1 0
Franco Moyano 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 6 0
Nicolas Castro1 6 0
Ronaldo Martinez 4 0
Nicolas Morgantini 4 0
Franco Diaz 4 0
Franco Baldassarra 3 0
Vicente Taborda 3 0
Miguel Jacquet 1 1
Росси Иван 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Ignacio Vazquez 2 0
Ignacio Schor 2 0
Sasha Marcich 2 0
Marco Pellegrino 2 0
Nicolas Servetto 1 0
Gonzalo Asis 1 0
Juan Infante 1 0
Alexis Sabella 1 0
Nadir Zeineddin 1 0
Gonzalo Valdivia 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0

Результаты матчей

Аргентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Атлетико Платенсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
3
Аргентинос Хуниорс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Атлетико Платенсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

3
10
Аргентинос Хуниорс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Атлетико Платенсе
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

8
13

Голы по времени матча

Забито

16
7
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
6%
2
29%
1-15
3
19%
3
43%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
2
29%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
10%
3
23%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
30%
3
23%
61-75
4
40%
2
15%
76-90

Забито

4
13
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 9
1
25%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
50%
2
15%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
4
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Забито

20
20
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
2
10%
4
20%
1-15
3
15%
6
30%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
5
25%
1
5%
46-60
3
15%
4
20%
61-75
4
20%
3
15%
76-90

Пропущено

18
23
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
6%
7
30%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
3
17%
1
4%
46-60
4
22%
6
26%
61-75
5
28%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 1:2
Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Аргентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Депортиво Арменио 3:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0
Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1

Результаты матчей

Аргентинос Хуниорс
Атлетико Платенсе

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Аргентинос Хуниорс
Атлетико Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
3
1.5
3
7
3
5
2.5
1
9
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
5
3
1
9
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
14
4
6
12
1.5
5
13
3
15
2.5
1
17
1
17
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 18 13 2 3 31 - 11 41
2.
Сан-Лоренсо
 18 10 5 3 19 - 7 35
3.
Тальерес Кордоба
 1:1 19 10 5 4 32 - 17 35
4.
Эстудиантес Ла Плата
 19 10 5 4 25 - 16 35
5.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
6.
Росарио Сентраль
 18 8 6 4 25 - 22 30
7.
Ланус
 17 8 5 4 24 - 16 29
8.
Бельграно
 18 8 4 6 15 - 15 28
9.
Бока Хуниорс
 19 8 3 8 22 - 17 27
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 7 6 6 16 - 15 27
11.
Годой Крус
 18 7 5 6 20 - 20 26
12.
Сармиенто
 19 6 7 6 18 - 15 25
13.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 19 6 6 7 21 - 17 24
14.
Атлетико Платенсе
 0:0 19 6 6 7 20 - 23 24
15.
Тигре
 1:1 19 5 8 6 18 - 20 23
16.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 4 8 16 - 25 22
17.
Барракас Централь
 19 5 7 7 19 - 26 22
18.
Институто
 18 5 6 7 14 - 21 21
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 18 5 5 8 14 - 21 20
20.
Расинг Авельянеда
 17 5 4 8 20 - 27 19
21.
Колон
 18 3 10 5 17 - 20 19
22.
Велес Сарсфилд
 17 3 9 5 18 - 17 18
23.
Уракан
 18 4 6 8 15 - 21 18
24.
Банфилд
 18 4 6 8 12 - 20 18
25.
Индепендьенте Авельянеда
 18 3 9 6 17 - 21 18
26.
Атлетико Тукуман
 18 3 9 6 14 - 20 18
27.
Арсенал Саранди
 19 5 2 12 15 - 26 17
28.
Унион Санта-Фе
 17 3 6 8 10 - 22 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
2.
Росарио Сентраль
 9 7 2 0 17 - 6 23
3.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 6 2 1 9 - 1 20
5.
Эстудиантес Ла Плата
 10 6 2 2 16 - 8 20
6.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
7.
Тальерес Кордоба
 1:1 10 6 1 3 14 - 7 19
8.
Бока Хуниорс
 10 5 2 3 13 - 8 17
9.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
10.
Атлетико Платенсе
 0:0 10 4 4 2 13 - 10 16
11.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
12.
Бельграно
 8 4 3 1 7 - 4 15
13.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 9 4 3 2 17 - 9 15
14.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
15.
Барракас Централь
 10 4 3 3 10 - 10 15
16.
Институто
 10 3 5 2 7 - 8 14
17.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
18.
Тигре
 1:1 9 3 4 2 9 - 8 13
19.
Банфилд
 10 3 4 3 5 - 7 13
20.
Велес Сарсфилд
 10 2 7 1 14 - 9 13
21.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
22.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
23.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
24.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
25.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 1 5 5 - 8 10
26.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 4 3 12 - 13 10
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 6 2 2 16 - 7 20
2.
Тальерес Кордоба
 1:1 9 4 4 1 18 - 10 16
3.
Эстудиантес Ла Плата
 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 10 3 4 3 7 - 5 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
9.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
10.
Ланус
 9 2 4 3 12 - 12 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 2 4 3 9 - 13 10
12.
Тигре
 1:1 10 2 4 4 9 - 12 10
13.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 6 - 11 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 10 2 3 5 4 - 8 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 10 - 15 8
16.
Атлетико Платенсе
 0:0 9 2 2 5 7 - 13 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
18.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
19.
Институто
 8 2 1 5 7 - 13 7
20.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
21.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
22.
Барракас Централь
 9 1 4 4 9 - 16 7
23.
Росарио Сентраль
 9 1 4 4 8 - 16 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 9 1 3 5 7 - 11 6
26.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
27.
Банфилд
 8 1 2 5 7 - 13 5
28.
Арсенал Саранди
 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 12 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Ланус Лема Кристиан 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 65'
    Gaston Veron уходит с поля. Фабрицио Домингес выходит вместо него
  • 64'
    Гонсало Азис уходит с поля. Ignacio Vazquez выходит вместо него
  • 64'
    Игнасио Шор уходит с поля. Франко Бальдассарра выходит вместо него
  • Желтая карточка
    56'
    Ronaldo Martinez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Thiago Nuss получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    20'
    Гонсало Азис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Miguel Jacquet получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Атлетико Платенсе
2.24
3.68
7.00
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