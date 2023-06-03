Тур: 19.
0:0
Второй тайм: 70'
0'
9' Желтая карточкаMiguel Jacquet
20' Желтая карточкаGonzalo Asis
47' Желтая карточкаThiago Nuss
56' Желтая карточкаRonaldo Martinez
Ход матча
20'
47'
56'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Thiago
Nuss
10
Gaston
Veron
22
Gonzalo
Asis
15
Росси
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Thiago NussНападающий
-
10 Gaston VeronНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Вера МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
12 Juan Cardozo
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Gonzalo AsisЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Росси ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
История личных встреч
Аргентинос Хуниорс
Атлетико Платенсе
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.25
1
Тотал матчей
0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
360
90
Бомбардиры внутри турнира
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|9 (3)
|0.47
|Kevin Mac Allister
|4
|0.21
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0.11
|Leonardo Heredia
|2
|0.11
|Rodrigo Cabral
|1
|0.05
|Редондо Федерико
|1
|0.05
|Santiago Gabriel Montiel
|1
|0.05
|Кабрера Хавьер
|0
|0
|Fabricio Dominguez
|0
|0
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Miguel Angel Torren
|0
|0
|Lucas Villalba
|0
|0
|Franco Moyano
|0
|0
|Marco Di Cesare
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Servetto
|6 (1)
|0.32
|Ronaldo Martinez
|3
|0.16
|Nicolas Castro1
|3
|0.16
|Vicente Taborda
|2 (1)
|0.11
|Franco Baldassarra
|1
|0.05
|Mauro Quiroga
|1 (1)
|0.05
|Gaston Suso
|1
|0.05
|Nicolas Morgantini
|1
|0.05
|Gonzalo Valdivia
|1
|0.05
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.05
|Miguel Jacquet
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Vazquez
|0
|0
Карточки
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Mac Allister
|4
|1
|Gaston Veron
|4
|1
|Кабрера Хавьер
|4
|0
|Fabricio Dominguez
|4
|0
|Thiago Nuss
|4
|0
|Santiago Gabriel Montiel
|2
|1
|Авалос Габриэль
|3
|0
|Marco Di Cesare
|3
|0
|Редондо Федерико
|1
|1
|Феррейра Факундо
|2
|0
|Miguel Angel Torren
|2
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0
|Luciano Sanchez
|2
|0
|Милито Габриэль
|0
|1
|Leonardo Heredia
|0
|1
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Вера Матиас
|1
|0
|Federico Lanzillota
|1
|0
|Alexis Arias I
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Suso
|6
|0
|Nicolas Castro1
|6
|0
|Ronaldo Martinez
|4
|0
|Nicolas Morgantini
|4
|0
|Franco Diaz
|4
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Vicente Taborda
|3
|0
|Miguel Jacquet
|1
|1
|Росси Иван
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Ignacio Vazquez
|2
|0
|Ignacio Schor
|2
|0
|Sasha Marcich
|2
|0
|Marco Pellegrino
|2
|0
|Nicolas Servetto
|1
|0
|Gonzalo Asis
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Nadir Zeineddin
|1
|0
|Gonzalo Valdivia
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Результаты матчей
Аргентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Атлетико Платенсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
3
Аргентинос Хуниорс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Атлетико Платенсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
3
10
Аргентинос Хуниорс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Атлетико Платенсе
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
8
13
Голы по времени матча
Забито
16
7
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
6%
2
29%
1-15
3
19%
3
43%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
2
29%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
10%
3
23%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
30%
3
23%
61-75
4
40%
2
15%
76-90
Забито
4
13
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 9
1
25%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
50%
2
15%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
4
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
1
13%
1
10%
76-90
Забито
20
20
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
2
10%
4
20%
1-15
3
15%
6
30%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
5
25%
1
5%
46-60
3
15%
4
20%
61-75
4
20%
3
15%
76-90
Пропущено
18
23
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
6%
7
30%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
3
17%
1
4%
46-60
4
22%
6
26%
61-75
5
28%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 1:2
Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Аргентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Депортиво Арменио 3:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0
Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1
Результаты матчей
Аргентинос Хуниорс
Атлетико Платенсе
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Аргентинос Хуниорс
Атлетико Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
91
53
37
35
19
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
53
19
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
144
612
513
315
117
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|31 - 11
|41
|2.
|18
|10
|5
|3
|19 - 7
|35
|3.
|1:1
|19
|10
|5
|4
|32 - 17
|35
|4.
|19
|10
|5
|4
|25 - 16
|35
|5.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|6.
|18
|8
|6
|4
|25 - 22
|30
|7.
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|8.
|18
|8
|4
|6
|15 - 15
|28
|9.
|19
|8
|3
|8
|22 - 17
|27
|10.
|19
|7
|6
|6
|16 - 15
|27
|11.
|18
|7
|5
|6
|20 - 20
|26
|12.
|19
|6
|7
|6
|18 - 15
|25
|13.
|0:0
|19
|6
|6
|7
|21 - 17
|24
|14.
|0:0
|19
|6
|6
|7
|20 - 23
|24
|15.
|1:1
|19
|5
|8
|6
|18 - 20
|23
|16.
|18
|6
|4
|8
|16 - 25
|22
|17.
|19
|5
|7
|7
|19 - 26
|22
|18.
|18
|5
|6
|7
|14 - 21
|21
|19.
|18
|5
|5
|8
|14 - 21
|20
|20.
|17
|5
|4
|8
|20 - 27
|19
|21.
|18
|3
|10
|5
|17 - 20
|19
|22.
|17
|3
|9
|5
|18 - 17
|18
|23.
|18
|4
|6
|8
|15 - 21
|18
|24.
|18
|4
|6
|8
|12 - 20
|18
|25.
|18
|3
|9
|6
|17 - 21
|18
|26.
|18
|3
|9
|6
|14 - 20
|18
|27.
|19
|5
|2
|12
|15 - 26
|17
|28.
|17
|3
|6
|8
|10 - 22
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|11 - 0
|23
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|3.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|9 - 1
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|6.
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|7.
|1:1
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|8.
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|9.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|10.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|11.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|12.
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|13.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|14.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|15.
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|16.
|10
|3
|5
|2
|7 - 8
|14
|17.
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|18.
|1:1
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|19.
|10
|3
|4
|3
|5 - 7
|13
|20.
|10
|2
|7
|1
|14 - 9
|13
|21.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|22.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|23.
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|24.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|25.
|9
|3
|1
|5
|5 - 8
|10
|26.
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|27.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|28.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|2.
|1:1
|9
|4
|4
|1
|18 - 10
|16
|3.
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|5.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|12.
|1:1
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|14.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|4 - 8
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|16.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|18.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|19.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|23.
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|25.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|26.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|10
|1
|1
|8
|5 - 15
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|12 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5