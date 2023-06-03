Тур: 19.
Прерван
30
Гомес
Элиас
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
11 Gaston Togni
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Ривер Плейт
Дефенса и Хустисия
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.83
2
Среднее время на гол
49
45
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.42
1.58
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
56
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельтран Лукас
|6 (3)
|0.32
|Барко Эсекьель
|4 (3)
|0.21
|Фернандес Игнасио
|4
|0.21
|Борха Мигель
|4 (2)
|0.21
|Солари Пабло
|2
|0.11
|Парадела Хосе
|2
|0.11
|Суарес Матиас
|2
|0.11
|Рондон Саломон
|2 (1)
|0.11
|Альендро Родриго
|1
|0.05
|Пирес Леандро
|1
|0.05
|Палавесино Агустин
|1
|0.05
|Рохас Роберт
|1
|0.05
|Каско Милтон
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|8 (3)
|0.42
|Солари Сантьяго
|4
|0.21
|Gaston Togni
|3
|0.16
|David Barbona
|2
|0.11
|Кардона Томас
|2
|0.11
|Facundo Gutierrez
|1
|0.05
|Gabriel Alanis
|1
|0.05
|Rodrigo Bogarin
|1
|0.05
|Juan Bautista Miritello
|1
|0.05
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Сото Алексис
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Энцо Эрнан
|7
|0
|Перес Энцо
|6
|0
|Фернандес Игнасио
|4
|1
|Палавесино Агустин
|3
|1
|Парадела Хосе
|3
|1
|Солари Пабло
|4
|0
|Каско Милтон
|3
|0
|Пирес Леандро
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Гомес Элиас
|0
|1
|Центурион Эзекиль
|0
|1
|Майдана Джонатан
|1
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Томас
|7
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|4
|1
|Сото Алексис
|5
|0
|Agustin Sant'Anna
|5
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|2
|Nazareno Colombo
|4
|0
|David Barbona
|3
|0
|Angel Benitez
|3
|0
|Julian Alejo Lopez
|3
|0
|Малатини Хулиан
|3
|0
|Кастеллани Гонсало
|1
|1
|Солари Сантьяго
|2
|0
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|0
|1
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Dario Caceres
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
1
Ривер Плейт
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
13
10
Ривер Плейт
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
11% (2)
44% (8)
Дефенса и Хустисия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
14
11
Голы по времени матча
Забито
15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
3
20%
3
30%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
20%
3
30%
61-75
4
27%
1
10%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
2
13%
1
8%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
1
7%
6
46%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
6
40%
1
8%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Забито
30
23
12 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 11
1 Не забивали 4
5
17%
4
17%
1-15
6
20%
2
9%
16-30
1
3%
7
30%
31-45
3
10%
4
17%
46-60
5
17%
4
17%
61-75
10
33%
2
9%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
17%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
3
25%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Результаты матчей
Ривер Плейт
Дефенса и Хустисия
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
7 раз 39%
3
3 раза 17%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
37
26
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
44
19
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
711
315
216
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|12 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5