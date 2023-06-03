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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 19.
Ривер Плейт
 
Прерван
Дефенса и Хустисия
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Дефенса и Хустисия
1.60
6.65
6.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
2
Рохас
Роберт
14
Пирес
Леандро
30
Гомес
Элиас
11
Де
ла
Крус
Николас
29
Альендро
Родриго
8
Палавесино
Агустин
36
Солари
Пабло
18
Бельтран
Лукас
21
Барко
Эсекьель
22
Унсаин
Луис
32
Agustin
Sant'Anna
2
Малатини
Хулиан
25
Кардона
Томас
3
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
4
Nicolas
Tripicchio
17
Gabriel
Alanis
10
Rodrigo
Bogarin
27
Солари
Сантьяго
29
Nicolas
Fernandez
I
Ривер Плейт
4-3-1-2
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Дефенса и Хустисия

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

К
0:4
ЛП
0:0
ЛП
1:2
ЛП
2:3
С
1:1
С
0:1
С
1:3
К
3:0
П
3:3
П
1:0
П
3:0
НБ
2:2

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.83
2

Среднее время на гол

49
45

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.42
1.58

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
56

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельтран Лукас 6 (3) 0.32
Барко Эсекьель 4 (3) 0.21
Фернандес Игнасио 4 0.21
Борха Мигель 4 (2) 0.21
Солари Пабло 2 0.11
Парадела Хосе 2 0.11
Суарес Матиас 2 0.11
Рондон Саломон 2 (1) 0.11
Альендро Родриго 1 0.05
Пирес Леандро 1 0.05
Палавесино Агустин 1 0.05
Рохас Роберт 1 0.05
Каско Милтон 0 0
Перес Энцо 0 0
Диас Энцо Эрнан 0 0
Эррера Марсело II 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 8 (3) 0.42
Солари Сантьяго 4 0.21
Gaston Togni 3 0.16
David Barbona 2 0.11
Кардона Томас 2 0.11
Facundo Gutierrez 1 0.05
Gabriel Alanis 1 0.05
Rodrigo Bogarin 1 0.05
Juan Bautista Miritello 1 0.05
Agustin Sant'Anna 0 0
Сото Алексис 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Энцо Эрнан 7 0
Перес Энцо 6 0
Фернандес Игнасио 4 1
Палавесино Агустин 3 1
Парадела Хосе 3 1
Солари Пабло 4 0
Каско Милтон 3 0
Пирес Леандро 3 0
Альендро Родриго 3 0
Борха Мигель 2 0
Диас Пауло 2 0
Эррера Марсело II 2 0
Гомес Элиас 0 1
Центурион Эзекиль 0 1
Майдана Джонатан 1 0
Рондон Саломон 1 0
Армани Франко 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Томас 7 0
Lautaro Tomas Escalante 4 1
Сото Алексис 5 0
Agustin Sant'Anna 5 0
Facundo Gutierrez 1 2
Nazareno Colombo 4 0
David Barbona 3 0
Angel Benitez 3 0
Julian Alejo Lopez 3 0
Малатини Хулиан 3 0
Кастеллани Гонсало 1 1
Солари Сантьяго 2 0
Nicolas Fernandez I 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Минго Сантьяго Рамос 0 1
Rodrigo Bogarin 1 0
Dario Caceres 1 0
Edwin Mosquera 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
1
Ривер Плейт
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

13
10
Ривер Плейт
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
11% (2)
44% (8)
Дефенса и Хустисия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

14
11

Голы по времени матча

Забито

15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
3
20%
3
30%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
20%
3
30%
61-75
4
27%
1
10%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
2
13%
1
8%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
1
7%
6
46%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
6
40%
1
8%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Забито

30
23
12 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 11
1 Не забивали 4
5
17%
4
17%
1-15
6
20%
2
9%
16-30
1
3%
7
30%
31-45
3
10%
4
17%
46-60
5
17%
4
17%
61-75
10
33%
2
9%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
17%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
3
25%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0

Результаты матчей

Ривер Плейт
Дефенса и Хустисия

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
7 раз 39%
3
3 раза 17%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
7
2
6
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
4
4
1
9
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
1.5
Больше Меньше
7
11
3
15
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 18 13 2 3 31 - 11 41
2.
Тальерес Кордоба
 19 11 4 4 34 - 17 37
3.
Сан-Лоренсо
 18 10 5 3 19 - 7 35
4.
Эстудиантес Ла Плата
 19 10 5 4 25 - 16 35
5.
Бельграно
 19 9 4 6 17 - 15 31
6.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
7.
Росарио Сентраль
 18 8 6 4 25 - 22 30
8.
Ланус
 17 8 5 4 24 - 16 29
9.
Бока Хуниорс
 19 8 3 8 22 - 17 27
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 7 6 6 16 - 15 27
11.
Годой Крус
 18 7 5 6 20 - 20 26
12.
Аргентинос Хуниорс
 19 7 5 7 22 - 17 26
13.
Сармиенто
 19 6 7 6 18 - 15 25
14.
Атлетико Платенсе
 19 6 5 8 20 - 24 23
15.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 4 8 16 - 25 22
16.
Тигре
 19 5 7 7 18 - 22 22
17.
Барракас Централь
 19 5 7 7 19 - 26 22
18.
Институто
 18 5 6 7 14 - 21 21
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 18 5 5 8 14 - 21 20
20.
Расинг Авельянеда
 17 5 4 8 20 - 27 19
21.
Колон
 18 3 10 5 17 - 20 19
22.
Уракан
 18 4 6 8 15 - 21 18
23.
Банфилд
 18 4 6 8 12 - 20 18
24.
Велес Сарсфилд
 18 3 9 6 18 - 19 18
25.
Индепендьенте Авельянеда
 18 3 9 6 17 - 21 18
26.
Атлетико Тукуман
 18 3 9 6 14 - 20 18
27.
Арсенал Саранди
 19 5 2 12 15 - 26 17
28.
Унион Санта-Фе
 17 3 6 8 10 - 22 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
2.
Росарио Сентраль
 9 7 2 0 17 - 6 23
3.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 6 2 1 9 - 1 20
5.
Эстудиантес Ла Плата
 10 6 2 2 16 - 8 20
6.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
7.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 14 - 7 19
8.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
9.
Аргентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
10.
Бока Хуниорс
 10 5 2 3 13 - 8 17
11.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
12.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 13 - 10 16
13.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
14.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
15.
Барракас Централь
 10 4 3 3 10 - 10 15
16.
Институто
 10 3 5 2 7 - 8 14
17.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
18.
Банфилд
 10 3 4 3 5 - 7 13
19.
Велес Сарсфилд
 10 2 7 1 14 - 9 13
20.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
21.
Тигре
 9 3 3 3 9 - 10 12
22.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
23.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
24.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
25.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 1 5 5 - 8 10
26.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 4 3 12 - 13 10
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 6 2 2 16 - 7 20
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 10 3 4 3 7 - 5 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
9.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
10.
Ланус
 9 2 4 3 12 - 12 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 2 4 3 9 - 13 10
12.
Тигре
 10 2 4 4 9 - 12 10
13.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 6 - 11 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 10 2 3 5 4 - 8 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 10 - 15 8
16.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
18.
Институто
 8 2 1 5 7 - 13 7
19.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
21.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
22.
Барракас Централь
 9 1 4 4 9 - 16 7
23.
Росарио Сентраль
 9 1 4 4 8 - 16 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 9 1 3 5 7 - 11 6
26.
Банфилд
 8 1 2 5 7 - 13 5
27.
Велес Сарсфилд
 8 1 2 5 4 - 10 5
28.
Арсенал Саранди
 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 12 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Ланус Лема Кристиан 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Дефенса и Хустисия
1.60
6.65
6.40
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Ривер Плейт
Дефенса и Хустисия
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