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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 19.
Бельграно
2:0
Второй тайм: 66'
Велес Сарсфилд
0'
1:0
2' Гол
Pablo Vegetti
18' Желтая карточка
Elias Cabrera
25' Желтая карточка
Ibrahim Hesar
2:0
35' Гол
Guillermo Pereira
61' Желтая карточка
Tomas Ezequiel Guidara
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
6
Alejandro
Rebola
13
Nicolas
Meriano
22
Matias
Ibacache
23
Guillermo
Pereira
5
Santiago
Longo
12
Ulises
Sanchez
11
Ibrahim
Hesar
10
Bruno
Zapelli
9
Pablo
Vegetti
1
Gaston
Gomez
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
2
Годин
Диего
28
Miguel
Brizuela
5
Ортега
Франсиско
32
Christian
Ordonez
34
Damian
Fernandez
7
Jose
Florentin
33
Elias
Cabrera
14
Lenny
Lobato
12
Пратто
Лукас
Бельграно
4-4-1-1
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Бельграно
Велес Сарсфилд

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

14 матчей

50%
7.1%
42.9%
7 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:0
С
2:2
П
1:2
П
2:3
П
1:2
П
1:0
П
3:1
П
3:0
КС
2:0
КС
1:0
П
1:0
П
2:1
П
0:1
ПА
1:3

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.57
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Среднее время на гол

63
78

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.07

Тотал матчей

2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
84

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 11 (2) 0.58
Ulises Sanchez 2 0.11
Bruno Zapelli 1 0.05
Ariel Garcia 1 0.05
Lucas Diarte 1 0.05
Guillermo Pereira 1 0.05
Рохас Ариэль II 0 0
Хара Франко 0 0
Годой Эрик 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 4 (1) 0.22
Пратто Лукас 3 (1) 0.17
Walter Bou 2 0.11
Abiel Osorio 2 0.11
Julian Fernandez 2 0.11
Gianluca Prestianni 2 0.11
Ортега Франсиско 1 0.06
Jose Florentin 1 0.06
Christian Ordonez 0 0
Elias Cabrera 0 0
Хара Леонардо 0 0
Хианетти Лаутаро 0 0
Lenny Lobato 0 0
Santiago Castro 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Rebola 2 3
Lucas Diarte 5 0
Nicolas Meriano 4 0
Ariel Garcia 3 0
Pablo Vegetti 3 0
Ulises Sanchez 3 0
Рохас Ариэль II 2 0
Годой Эрик 2 0
Nahuel Losada 0 1
Бордагарай Фабиан 1 0
Хара Франко 1 0
Ivan Ramirez 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Guillermo Pereira 1 0
Matias Ibacache 1 0
Ibrahim Hesar 1 0
Juan Barinaga 1 0
Bruno Zapelli 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Florentin 5 1
Хианетти Лаутаро 4 0
Гомес Валентин 4 0
Gianluca Prestianni 4 0
Дженсон Лукас 2 1
Годин Диего 3 0
Пратто Лукас 3 0
Miguel Brizuela 3 0
Abiel Osorio 3 0
Ортега Франсиско 1 1
Tomas Ezequiel Guidara 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Damian Fernandez 1 0
Мендез Начо 1 0
Lenny Lobato 1 0
Christian Ordonez 1 0
Elias Cabrera 1 0

Результаты матчей

Бельграно
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
2
Бельграно
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Велес Сарсфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

7
14
Бельграно
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Велес Сарсфилд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

8
16

Голы по времени матча

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
13 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
71%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
9
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
2
50%
3
33%
76-90

Забито

8
15
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
5
63%
3
20%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
25%
3
20%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
27%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
2
18%
3
38%
76-90

Забито

15
18
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
10
67%
4
22%
31-45
1
7%
5
28%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
2
13%
4
22%
76-90

Пропущено

15
17
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
20%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
4
27%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармиенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0
Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1

Результаты матчей

Бельграно
Велес Сарсфилд

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
4 раза 40%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
4
2
6
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
3
4
2
8
1.5
1
6
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
9
8
4
14
1.5
5
12
1
17
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 18 13 2 3 31 - 11 41
2.
Тальерес Кордоба
 19 11 4 4 34 - 17 37
3.
Сан-Лоренсо
 18 10 5 3 19 - 7 35
4.
Эстудиантес Ла Плата
 19 10 5 4 25 - 16 35
5.
Бельграно
 2:0 19 9 4 6 17 - 15 31
6.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
7.
Росарио Сентраль
 18 8 6 4 25 - 22 30
8.
Ланус
 17 8 5 4 24 - 16 29
9.
Бока Хуниорс
 19 8 3 8 22 - 17 27
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 7 6 6 16 - 15 27
11.
Годой Крус
 18 7 5 6 20 - 20 26
12.
Аргентинос Хуниорс
 19 7 5 7 22 - 17 26
13.
Сармиенто
 19 6 7 6 18 - 15 25
14.
Атлетико Платенсе
 19 6 5 8 20 - 24 23
15.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 4 8 16 - 25 22
16.
Тигре
 19 5 7 7 18 - 22 22
17.
Барракас Централь
 19 5 7 7 19 - 26 22
18.
Институто
 18 5 6 7 14 - 21 21
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 18 5 5 8 14 - 21 20
20.
Расинг Авельянеда
 17 5 4 8 20 - 27 19
21.
Колон
 18 3 10 5 17 - 20 19
22.
Уракан
 18 4 6 8 15 - 21 18
23.
Банфилд
 18 4 6 8 12 - 20 18
24.
Велес Сарсфилд
 0:2 18 3 9 6 18 - 19 18
25.
Индепендьенте Авельянеда
 18 3 9 6 17 - 21 18
26.
Атлетико Тукуман
 18 3 9 6 14 - 20 18
27.
Арсенал Саранди
 19 5 2 12 15 - 26 17
28.
Унион Санта-Фе
 17 3 6 8 10 - 22 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
2.
Росарио Сентраль
 9 7 2 0 17 - 6 23
3.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 6 2 1 9 - 1 20
5.
Эстудиантес Ла Плата
 10 6 2 2 16 - 8 20
6.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
7.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 14 - 7 19
8.
Бельграно
 2:0 9 5 3 1 9 - 4 18
9.
Аргентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
10.
Бока Хуниорс
 10 5 2 3 13 - 8 17
11.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
12.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 13 - 10 16
13.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
14.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
15.
Барракас Централь
 10 4 3 3 10 - 10 15
16.
Институто
 10 3 5 2 7 - 8 14
17.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
18.
Банфилд
 10 3 4 3 5 - 7 13
19.
Велес Сарсфилд
 0:2 10 2 7 1 14 - 9 13
20.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
21.
Тигре
 9 3 3 3 9 - 10 12
22.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
23.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
24.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
25.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 1 5 5 - 8 10
26.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 4 3 12 - 13 10
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 6 2 2 16 - 7 20
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 2:0 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 10 3 4 3 7 - 5 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
9.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
10.
Ланус
 9 2 4 3 12 - 12 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 2 4 3 9 - 13 10
12.
Тигре
 10 2 4 4 9 - 12 10
13.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 6 - 11 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 10 2 3 5 4 - 8 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 10 - 15 8
16.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
18.
Институто
 8 2 1 5 7 - 13 7
19.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
21.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
22.
Барракас Централь
 9 1 4 4 9 - 16 7
23.
Росарио Сентраль
 9 1 4 4 8 - 16 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 9 1 3 5 7 - 11 6
26.
Банфилд
 8 1 2 5 7 - 13 5
27.
Велес Сарсфилд
 0:2 8 1 2 5 4 - 10 5
28.
Арсенал Саранди
 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 12 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Ланус Лема Кристиан 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Дамиан Фернандес уходит с поля. Abiel Osorio выходит вместо него
  • 36'
    Jose Florentin уходит с поля. Gianluca Prestianni выходит вместо него
  • 35'
    Bruno Zapelli сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Гильермо Перейра бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Ibrahim Hesar получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Elias Cabrera получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    Ulises Sanchez сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
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    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Pablo Vegetti бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Велес Сарсфилд.
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    Бельграно
    Ничья
    Велес Сарсфилд
    2.92
    3.15
    59.00
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