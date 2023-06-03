Тур: 19.
2:0
Второй тайм: 66'
0'
1:0
2' ГолPablo Vegetti
18' Желтая карточкаElias Cabrera
25' Желтая карточкаIbrahim Hesar
2:0
35' ГолGuillermo Pereira
61' Желтая карточкаTomas Ezequiel Guidara
Ход матча
2'
1:0
18'
25'
35'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Амайя АндресЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоПолузащитник
-
36 Каштру ТомашПолузащитник
-
16 Ivan RamirezПолузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Lenny LobatoПолузащитник
-
12 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
26 Mateo Seoane
-
19 Abiel Osorio
-
Главный тренер: Гарека Рикардо
История личных встреч
Бельграно
Велес Сарсфилд
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
14 матчей
50%
7.1%
42.9%
7 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.57
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Среднее время на гол
63
78
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.07
Тотал матчей
2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
84
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|11 (2)
|0.58
|Ulises Sanchez
|2
|0.11
|Bruno Zapelli
|1
|0.05
|Ariel Garcia
|1
|0.05
|Lucas Diarte
|1
|0.05
|Guillermo Pereira
|1
|0.05
|Рохас Ариэль II
|0
|0
|Хара Франко
|0
|0
|Годой Эрик
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|4 (1)
|0.22
|Пратто Лукас
|3 (1)
|0.17
|Walter Bou
|2
|0.11
|Abiel Osorio
|2
|0.11
|Julian Fernandez
|2
|0.11
|Gianluca Prestianni
|2
|0.11
|Ортега Франсиско
|1
|0.06
|Jose Florentin
|1
|0.06
|Christian Ordonez
|0
|0
|Elias Cabrera
|0
|0
|Хара Леонардо
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Lenny Lobato
|0
|0
|Santiago Castro
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Rebola
|2
|3
|Lucas Diarte
|5
|0
|Nicolas Meriano
|4
|0
|Ariel Garcia
|3
|0
|Pablo Vegetti
|3
|0
|Ulises Sanchez
|3
|0
|Рохас Ариэль II
|2
|0
|Годой Эрик
|2
|0
|Nahuel Losada
|0
|1
|Бордагарай Фабиан
|1
|0
|Хара Франко
|1
|0
|Ivan Ramirez
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Guillermo Pereira
|1
|0
|Matias Ibacache
|1
|0
|Ibrahim Hesar
|1
|0
|Juan Barinaga
|1
|0
|Bruno Zapelli
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Florentin
|5
|1
|Хианетти Лаутаро
|4
|0
|Гомес Валентин
|4
|0
|Gianluca Prestianni
|4
|0
|Дженсон Лукас
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Пратто Лукас
|3
|0
|Miguel Brizuela
|3
|0
|Abiel Osorio
|3
|0
|Ортега Франсиско
|1
|1
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Damian Fernandez
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Lenny Lobato
|1
|0
|Christian Ordonez
|1
|0
|Elias Cabrera
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
2
Бельграно
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Велес Сарсфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
7
14
Бельграно
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Велес Сарсфилд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
8
16
Голы по времени матча
Забито
7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
13 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
71%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
9
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
2
50%
3
33%
76-90
Забито
8
15
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
5
63%
3
20%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
25%
3
20%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
27%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
2
18%
3
38%
76-90
Забито
15
18
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
10
67%
4
22%
31-45
1
7%
5
28%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
2
13%
4
22%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
20%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
4
27%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармиенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0
Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1
Результаты матчей
Бельграно
Велес Сарсфилд
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
4 раза 40%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
64
26
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
34
28
16
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
98
414
512
117
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|31 - 11
|41
|2.
|19
|11
|4
|4
|34 - 17
|37
|3.
|18
|10
|5
|3
|19 - 7
|35
|4.
|19
|10
|5
|4
|25 - 16
|35
|5.
|2:0
|19
|9
|4
|6
|17 - 15
|31
|6.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|7.
|18
|8
|6
|4
|25 - 22
|30
|8.
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|9.
|19
|8
|3
|8
|22 - 17
|27
|10.
|19
|7
|6
|6
|16 - 15
|27
|11.
|18
|7
|5
|6
|20 - 20
|26
|12.
|19
|7
|5
|7
|22 - 17
|26
|13.
|19
|6
|7
|6
|18 - 15
|25
|14.
|19
|6
|5
|8
|20 - 24
|23
|15.
|18
|6
|4
|8
|16 - 25
|22
|16.
|19
|5
|7
|7
|18 - 22
|22
|17.
|19
|5
|7
|7
|19 - 26
|22
|18.
|18
|5
|6
|7
|14 - 21
|21
|19.
|18
|5
|5
|8
|14 - 21
|20
|20.
|17
|5
|4
|8
|20 - 27
|19
|21.
|18
|3
|10
|5
|17 - 20
|19
|22.
|18
|4
|6
|8
|15 - 21
|18
|23.
|18
|4
|6
|8
|12 - 20
|18
|24.
|0:2
|18
|3
|9
|6
|18 - 19
|18
|25.
|18
|3
|9
|6
|17 - 21
|18
|26.
|18
|3
|9
|6
|14 - 20
|18
|27.
|19
|5
|2
|12
|15 - 26
|17
|28.
|17
|3
|6
|8
|10 - 22
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|11 - 0
|23
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|3.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|9 - 1
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|6.
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|7.
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|8.
|2:0
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|9.
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|10.
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|11.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|12.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|13.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|14.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|15.
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|16.
|10
|3
|5
|2
|7 - 8
|14
|17.
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|18.
|10
|3
|4
|3
|5 - 7
|13
|19.
|0:2
|10
|2
|7
|1
|14 - 9
|13
|20.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|21.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|22.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|23.
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|24.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|25.
|9
|3
|1
|5
|5 - 8
|10
|26.
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|27.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|28.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|2.
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|5.
|2:0
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|12.
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|4 - 8
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|18.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|20.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|23.
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|25.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|26.
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|27.
|0:2
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|28.
|10
|1
|1
|8
|5 - 15
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|12 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5